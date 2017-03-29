11 فكرة لإضافة لمسة عصرية على غرفة المعيشة

عندما نبدأ بتصميم منزلنا يجب أن نفكر في كل شيء بدءًا من مدخل الحديقة، وانتهاءًا بكل الأركان والزوايا الموجودة في كل المساحات، وعلى الرغم من أهمية كل الغرف إلا أن مدخل الصالة وغرفة المعيشة هي الغرف الأكثر زيارة في المنزل، فهي المكان الذي يتوافد عليه الأهل والأصدقاء، لذا يجب الاعتناء بتصميم غرفة المعيشة، ويمكن القيام بذلك بمجموعة من الطرق والأساليب، فكل مكان في المنزل يجب أن يحصل على لمسته الخاصة.

إذا كنت تفضل النمط العصري في التصميم وتبحث عن أفكار جديدة لإضافتها في غرف المعيشة يجب ان تلقي نظرة على هذا الكتاب، 11 فكرة رائعة ستعطيك الإلهام!