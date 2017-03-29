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11 فكرة لإضافة لمسة عصرية على غرفة المعيشة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
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عندما نبدأ بتصميم منزلنا يجب أن نفكر في كل شيء بدءًا من مدخل الحديقة، وانتهاءًا بكل الأركان والزوايا الموجودة في كل المساحات، وعلى الرغم من أهمية كل الغرف إلا أن مدخل الصالة وغرفة المعيشة هي الغرف الأكثر زيارة في المنزل، فهي المكان الذي يتوافد عليه الأهل والأصدقاء، لذا يجب الاعتناء بتصميم غرفة المعيشة، ويمكن القيام بذلك بمجموعة من الطرق والأساليب، فكل مكان في المنزل يجب أن يحصل على لمسته الخاصة. 

إذا كنت تفضل النمط العصري في التصميم وتبحث عن أفكار جديدة لإضافتها في غرف المعيشة يجب ان تلقي نظرة على هذا الكتاب، 11 فكرة رائعة ستعطيك الإلهام! 

1- رف من العالم الآخر!

Apartamento Coqueiros, Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura غرفة المعيشة
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura
Geraldo Brognoli Ludwich Arquitetura

رف بسيط من الممكن أن يغير التصميم بشكل مذهل! 

وضع إضاءة عاكسة على الحائط تنير كل رف من الخلف، يمكنك بسهولة تطبيق هذه الحيلة في الديكور على رفوف المكتبة أو أي رفوف موجودة بغرفة المعيشة، والخبر السار أنها فكرة اقتصادية لن تستهلك كثيرًا من المال! 

2- أشكال غير عادية

homify غرفة المعيشة Blue
homify

homify
homify
homify

المساحات العصرية تتطلب لمسات غير عادية متميزة عن أي شيء آخر، والسوق يقدم الآن كثير من التصميمات وقطع الديكور المختلفة التي تغير من شكل غرفتك للتميز والرقي. 

دون القيام بتغييرات كبيرة وبإضافة قطعة واحدة مختلفة يمكنك تغيير شكل الغرفة للأبد! 

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3- درجات مختلفة على الجدران

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة المعيشة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

اللون الأبيض بشكل عام هو الأفضل عند اختيار دهان الجدران بسبب مزاياه العديدة، ومع ذلك فهناك كثير من الألوان الأخرى بدرجات فاتحة ومشرقة وتصلح للغرف العصرية، وهذا التصميم مثال على الجمع بين درجتين مختلفتين من الألوان المشرقة، فكرة جديدة ورائعة ويمكنك تطبيقها بسهولة في غرفة المعيشة.

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4- التوازن

Moradia Bairro dos Músicos, Franca Arquitectura Franca Arquitectura غرفة المعيشة
Franca Arquitectura

Franca Arquitectura
Franca Arquitectura
Franca Arquitectura

عندما تريد الحصول على تصميم مودرن للغرفة يجب ألا تنسى أهم عامل وهو: التوازن! 

توازن الألوان والأثاث والديكور وقبل كل شيء توازن التصميم، ويمكنك الحصول على مثال جيد من هذا التصميم، بعد دراسة جميع العناصر الموجودة في غرفتك لتحقيق التوازن المطلوب بين جميع عناصر التصميم كما ترى في هذه الغرفة، ومن الأفضل الاستعانة بخبير ديكور يساعدك على تحقيق هذا التوازن بأفضل طريقة. 

5- المدفأة لها عامل سحر وأناقة

Recuperadores Lenha Bodart&Gonay - Gama Concept (Uma Face ou Dupla Face), Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda غرفة المعيشة
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq – Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda
Biojaq - Comércio e Distribuição de Recuperadores de Calor Lda

على الرغم من أن المدفأة ليست حديثة في الديكور، فهي إضافة رائعة لغرفة المعيشة والتصميمات العصرية، والآن يوجد العديد من التصميمات المختلفة والعصرية للمدفأة والتي تناسب جميع الأذواق.

ومع ذلك إن لم تستطع الحصول على المدفأة التقليدية، يمكنك اختيار أخرى بالإيثانول والذي يخلق تأثيرًا مشابهًا للمواقد التقليدية القديمة.

6- الألوان والإضاءة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

النمط المينيمال يتكامل مع النمط العصري، لتصميم غرفة معيشة حديثة لا تحتاج إلى كثير من العناصر، فقط ركز على العناصر القوية والموجزة، في هذا المثال أولى المصمم عناية خاصة بالإضاءة، يتضح هذا في تسليط الضوء من النافذة على الجدار الأزرق فظهر تصميم بسيط وراقي. 

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7- الألوان والأقمشة

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

انتبه إلى الألوان وخامات العناصر المستخدمة في غرفة المعيشة، يمكنك استخدام ألوان قوية ولكن لا تنسى عندها استخدام باليتة ألوان حيادية في الخلفية! 

يمكنك أيضا اللعب في الأقمشة والخامات الموجودة: (الصوف، والحرير، والقماش الناعم والخيوط الصناعية)، يمكنك وضع لمستك في السجاد والوسادات الصغيرة والستائر لإضافة ديناميكية إلى الغرفة والأهم الحصول على تصميم عصري وأنيق بأقل تكلفة. 

8- جدار خارج عن المألوف

'Mercury' • Residential • Netherlands, Wonderwall Studios Wonderwall Studios غرفة المعيشة
Wonderwall Studios

Wonderwall Studios
Wonderwall Studios
Wonderwall Studios

ماذا إذا استخدمنا شيئًا غير عادي وغير تقليدي في ديكور غرفة المعيشة العصري؟ وما رأيك إذا كان مثل هذ الجدار؟

هي بالفعل فكرة غير متوقعة وستجعل أي شخص يدخل إلى الغرفة تقع عيناه على هذا الجدار! 

9- إضافة إضاءة جيدة

dom ul.Goplan Lublin, Auraprojekt Auraprojekt غرفة المعيشة
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

انتبه إلى هذه الفكرة فهي مستخدمة في مركز الغرفة! 

جميع أنواع الضاءة الطبيعية والصناعية للحصول على مناخ وإضاءة جيدة ومنعشة بالغرفة، يجب أن تضع في حسبانك جميع أنواع الإضاءة واستفد من النوافذ والشرفات الموجودة بالغرفة، ويمكن عندها استخدام ستائر بأقمشة شفافة للحصول على الإضاءة بشكل جيد داخل الغرفة. 

10- تجديد الأثاث

cobertura elegante e colorida, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة المعيشة
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

غرفة المعيشة الحديثة ليست معتمدة فقط على شراء قطع أثاث حديثة، على العكس فهناك فكرة جديدة للاستفادة من الأثاث القديم وإعطائه لمسة عصرية وحديثة ملائمة للنمط العصري في التصميم، وهنا تم تطبيق هذه الفكرة بطلاء قطعة الأثاث باللون الأصفر العصري الرائع في هذه الغرفة. 

11- الأشكال الهندسية

V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

التصميمات العصرية تتلائم مع الأشكال الهندسية، اللعب مع الأشكال والأنماط تغير من شكل الغرفة جذريًا، هنا مثلًا توجد الأشكال في المصباح والأرفف والتصميم الحديث للغرفة، مثال ملهم على استخدام الأشكال المنتظمة والهندسية في التصميمات العصرية. 

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