11 فكرة لإضافة لمسة عصرية على غرفة المعيشة

عندما نبدأ بتصميم منزلنا يجب أن نفكر في كل شيء بدءًا من مدخل الحديقة، وانتهاءًا بكل الأركان والزوايا الموجودة في كل المساحات، وعلى الرغم من أهمية كل الغرف إلا أن مدخل الصالة وغرفة المعيشة هي الغرف الأكثر زيارة في المنزل، فهي المكان الذي يتوافد عليه الأهل والأصدقاء، لذا يجب الاعتناء بتصميم غرفة المعيشة، ويمكن القيام بذلك بمجموعة من الطرق والأساليب، فكل مكان في المنزل يجب أن يحصل على لمسته الخاصة.
إذا كنت تفضل النمط العصري في التصميم وتبحث عن أفكار جديدة لإضافتها في غرف المعيشة يجب ان تلقي نظرة على هذا الكتاب، 11 فكرة رائعة ستعطيك الإلهام!
رف بسيط من الممكن أن يغير التصميم بشكل مذهل!
وضع إضاءة عاكسة على الحائط تنير كل رف من الخلف، يمكنك بسهولة تطبيق هذه الحيلة في الديكور على رفوف المكتبة أو أي رفوف موجودة بغرفة المعيشة، والخبر السار أنها فكرة اقتصادية لن تستهلك كثيرًا من المال!
المساحات العصرية تتطلب لمسات غير عادية متميزة عن أي شيء آخر، والسوق يقدم الآن كثير من التصميمات وقطع الديكور المختلفة التي تغير من شكل غرفتك للتميز والرقي.
دون القيام بتغييرات كبيرة وبإضافة قطعة واحدة مختلفة يمكنك تغيير شكل الغرفة للأبد!
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اللون الأبيض بشكل عام هو الأفضل عند اختيار دهان الجدران بسبب مزاياه العديدة، ومع ذلك فهناك كثير من الألوان الأخرى بدرجات فاتحة ومشرقة وتصلح للغرف العصرية، وهذا التصميم مثال على الجمع بين درجتين مختلفتين من الألوان المشرقة، فكرة جديدة ورائعة ويمكنك تطبيقها بسهولة في غرفة المعيشة.
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عندما تريد الحصول على تصميم مودرن للغرفة يجب ألا تنسى أهم عامل وهو: التوازن!
توازن الألوان والأثاث والديكور وقبل كل شيء توازن التصميم، ويمكنك الحصول على مثال جيد من هذا التصميم، بعد دراسة جميع العناصر الموجودة في غرفتك لتحقيق التوازن المطلوب بين جميع عناصر التصميم كما ترى في هذه الغرفة، ومن الأفضل الاستعانة بخبير ديكور يساعدك على تحقيق هذا التوازن بأفضل طريقة.
على الرغم من أن المدفأة ليست حديثة في الديكور، فهي إضافة رائعة لغرفة المعيشة والتصميمات العصرية، والآن يوجد العديد من التصميمات المختلفة والعصرية للمدفأة والتي تناسب جميع الأذواق.
ومع ذلك إن لم تستطع الحصول على المدفأة التقليدية، يمكنك اختيار أخرى بالإيثانول والذي يخلق تأثيرًا مشابهًا للمواقد التقليدية القديمة.
النمط المينيمال يتكامل مع النمط العصري، لتصميم غرفة معيشة حديثة لا تحتاج إلى كثير من العناصر، فقط ركز على العناصر القوية والموجزة، في هذا المثال أولى المصمم عناية خاصة بالإضاءة، يتضح هذا في تسليط الضوء من النافذة على الجدار الأزرق فظهر تصميم بسيط وراقي.
انتبه إلى الألوان وخامات العناصر المستخدمة في غرفة المعيشة، يمكنك استخدام ألوان قوية ولكن لا تنسى عندها استخدام باليتة ألوان حيادية في الخلفية!
يمكنك أيضا اللعب في الأقمشة والخامات الموجودة: (الصوف، والحرير، والقماش الناعم والخيوط الصناعية)، يمكنك وضع لمستك في السجاد والوسادات الصغيرة والستائر لإضافة ديناميكية إلى الغرفة والأهم الحصول على تصميم عصري وأنيق بأقل تكلفة.
ماذا إذا استخدمنا شيئًا غير عادي وغير تقليدي في ديكور غرفة المعيشة العصري؟ وما رأيك إذا كان مثل هذ الجدار؟
هي بالفعل فكرة غير متوقعة وستجعل أي شخص يدخل إلى الغرفة تقع عيناه على هذا الجدار!
انتبه إلى هذه الفكرة فهي مستخدمة في مركز الغرفة!
جميع أنواع الضاءة الطبيعية والصناعية للحصول على مناخ وإضاءة جيدة ومنعشة بالغرفة، يجب أن تضع في حسبانك جميع أنواع الإضاءة واستفد من النوافذ والشرفات الموجودة بالغرفة، ويمكن عندها استخدام ستائر بأقمشة شفافة للحصول على الإضاءة بشكل جيد داخل الغرفة.
غرفة المعيشة الحديثة ليست معتمدة فقط على شراء قطع أثاث حديثة، على العكس فهناك فكرة جديدة للاستفادة من الأثاث القديم وإعطائه لمسة عصرية وحديثة ملائمة للنمط العصري في التصميم، وهنا تم تطبيق هذه الفكرة بطلاء قطعة الأثاث باللون الأصفر العصري الرائع في هذه الغرفة.
التصميمات العصرية تتلائم مع الأشكال الهندسية، اللعب مع الأشكال والأنماط تغير من شكل الغرفة جذريًا، هنا مثلًا توجد الأشكال في المصباح والأرفف والتصميم الحديث للغرفة، مثال ملهم على استخدام الأشكال المنتظمة والهندسية في التصميمات العصرية.