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مشكلات تسرب المياه في الحمامات: 12 نصيحة سحرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Sanitari Bagno Moderni, bagno chic bagno chic BathroomToilets
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مشكلات تسريب المياه واحدة من المشكلات التي تؤرق الكثيرين، فهي تنتج ببساطة نتيجة التأسيس السئ لـ السباكة والاستهانة بمدى أهمية اللجوء للعزل. من هذا المنطلق نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح الهامة التي تجنبك حدوث تسرب المياه بشكل عام وحلول أخرى في حال تعرضك له.. تعالوا نبدأ جولتنا المفيدة!  

1- مشكلة انسداد الحوض

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

إن كنت تعاني من مشكلة إنسداد الحوض بشكل مستمر، حيث تتجمع فيه المياه مرارًا وتكرارًا إلى أن تصل لقمته لدرجة تضر بالمنطقة المحيطة به، فالأمر بسيط يمكنك إصلاحه بسلاسة دون الحاجة لسباك يستنزف وقتك وأموالك، استعن بمضخة تسليك الحوض والتي عادة ما تكون بلاستيكية الخامة ومتوفرة بسهولة في الأسواق.

فقط قم بتوجيهها إلى الجزء الفضي الصغير الذي يقوم بدوره في تمرير المياه إلى ما هو أسفل الحوض واضغط عليها أكثر من مرة إلى أسفل ثم اسحبها فجأة ستجد المياه قد أخذت طريقها الصحيح في ثوانٍ دون الحاجة للجوء لسباك.

2- ماذا إن كانت المشكلة أكبر من ذلك؟

Sanitari Bagno Moderni, bagno chic bagno chic BathroomToilets
bagno chic

bagno chic
bagno chic
bagno chic

في حال إن كان الوضع أسوء من ذلك حيث تسرب المياه إلى أرضية الحمام بشكل معتاد، عليك في هذه الحالة فحص كلًا من الحوض والسيفون الخاص بمقعد الصرف معًا حتى تتعرف على سبب المشكلة ومن ثم ستبحث عن الحلول. 

3- كيف تتخلص من مشكلة تسريب السيفون؟

Kenny&Mason Cloakrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason BathroomToilets
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

إن وجدت تسريب المياه قريب من مقعد الحمام ويغمر أرضيته تحديدًا ستكون المشكلة بالتالي نابعة منه فلا تتأزم، عليك بسلاسة تفَقُد السيفون أي الجزء العلوي من المقعد والمرتفع هنا قليلًا نتيجة الشكل الجمالي الناتج عن الإكسسوارات الفضية.

فسبب التسريب يكون غالبًا نتيجة تحرك العوامة الداخلية والتي إما أن تكون بلاستيكية أو معدنية ولكل منها طريقة للعلاج، فالأولى ستحتاج لأن تعود لموضعها الصحيح وتثبيتها جيدًا، أما الثانية فستحتاج للضغط عليها بيديك إلى الأسفل حتى تضمن تثبيتها بشكل جيد. 

4- تسريب حوض الاستحمام.. الأسوء من نوعه!

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

تسريب حوض الاستحمام يكون الأسوء من نوعه خصوصًا في حال إن كان ذلك البانيو المستطيلي المثبت في الأرضية بخرسانة متينة حيث يضطر قاطن المنزل في هذا الموقف إلى اللجوء لتكسير السيراميك المحاوط له لبحث مشكلة السباكة وهو بالطبع حل مكلف للغاية كما أنه مجهد ويستغرق وقتًا طويلًا.

لذا عليك من البداية عند تأسيس سباكة الحمام أن تهتم بعملية عزل الأرضيات والتي تجنبك حدوث أي تسرب بشكل عام. يتم العزل من خلال طرق ومواد عدة أحدثها يسمى بـالروبة الأسمنتية وهي عبارة عن شكارة من الأسمنت يتم دمجها مع مواد أخرى لتغطى بها أرضية الحمام بالكامل أكثر من مرة مما يضمن لك تلاشي مشكلة التسريب إلى الأبد.

5- تسريب منطقة الاستحمام وحل بسيط

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom Bathrooms.com BathroomBathtubs & showers
Bathrooms.com

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom

Bathrooms.com
Bathrooms.com
Bathrooms.com

أما إن كنت تعاني من تسريب منطقة الاستحمام، فالحل بسيط مقارنة بما ذكرناه سلفًا، حيث يتمثل ببساطة في اقتناء الكابينة الزجاجية والتي تضمن الحد من خروج المياه إلى أرضية الحمام بالكامل. 

6- الاستغلال الأمثل للأنابيب والمواسير!

Bitra Hook Rail, Rowen & Wren Rowen & Wren KitchenStorage
Rowen &amp; Wren

Bitra Hook Rail

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

طريقة ذكية وعملية لاستغلال الأنابيب والمواسير الخاصة بحمامك والتي لن تحتاج إليها غالبًا وهي أن تجعل منها حوامل معدنية تثبتها على الجدران لتقوم من خلالها بتثبيت مقتنيات أخرى كالموضحة هنا!

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7- التنظيف المستمر

Künstlerhaus, Neumannstraße in Düsseldorf - Hochwertiger Mieterausbau, insa4 ingenieure sachverständige architekten insa4 ingenieure sachverständige architekten BathroomToilets
insa4 ingenieure sachverständige architekten

insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten

إن كنت تعاني من تسريب المياه إلى الأرضيات، والذي يقوم بدوره في نشر روائح كريهة بالحمامات والمطابخ، عليك أن تعمل على التنظيف المستمر للمنطقة المحيطة بمقعد الحمام على وجه التحديد وكذلك الحوض إلى أن تكتشف سبب التسريب وتتعامل معه.  

8- حلول أخرى قد تناسب البعض

Fonds sous-marins, Atelier Frederic Gracia Atelier Frederic Gracia BathroomToilets
Atelier Frederic Gracia

Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia

يمكنك اللجوء لشراء مرحاض جديد إن كنت تعاني من تسريب مستمر وذلك في حال إن كان مرحاضك قد عفا عليه الزمن! 

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9- الشتاء والصنبور الخارجي

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform Ingarden Ltd GardenPlants & flowers
Ingarden Ltd

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

لا ننصحك بإنشاء صنبور خارجي في قلب حديقتك المنزلية هكذا لأنه بلا أدنى شك سيتأثر بالعوامل المناخية المختلفة.. فقد تنفجر الأنابيب الداخلية أو تتجمد في فصل الشتاء تحديدًا!

10- انسداد الصنابير وحل سحري!

Kitchen Temza design and build KitchenSinks & taps
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

خليط صودا الخبز مع الخل والمياه الساخنة هو ذلك الحل السحري الذي سيجنبك مشكلة انسداد الصنابير، فقط قم بدمج العناصر الثلاثة معًا وضعهم على فتحة فوهة الصنبور وفي خلال ثوانٍ معدودة سيسلك مسارها!

11- لا بأس باتباع الأمر ذاته عند انسداد الحوض

Marble Vanity Unit Ligneous Designs BathroomStorage
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

يمكنك اللجوء للحل السابق أيضًا في حال إن كان الانسداد قوي بالحوض ذاته.

12- امحي أثر التسريب

Paradise Target Tiles BathroomDecoration
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

بعد أن تحل مشكلة التسريب بشكل نهائي في الحمام قد يواجهك مشكلة أخرى ستضر بدورها إطلالته ألا وهي البقع الناتجة عن عمليات التسريب والتي عادة ما تكون صفراء اللون والحل في هذا الشأن بسيط، فقط ملح الطعام أو الخل كلاهما قد يفي بالغرض. 

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