مشكلات تسرب المياه في الحمامات: 12 نصيحة سحرية

مشكلات تسريب المياه واحدة من المشكلات التي تؤرق الكثيرين، فهي تنتج ببساطة نتيجة التأسيس السئ لـ السباكة والاستهانة بمدى أهمية اللجوء للعزل. من هذا المنطلق نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح الهامة التي تجنبك حدوث تسرب المياه بشكل عام وحلول أخرى في حال تعرضك له.. تعالوا نبدأ جولتنا المفيدة!
إن كنت تعاني من مشكلة إنسداد الحوض بشكل مستمر، حيث تتجمع فيه المياه مرارًا وتكرارًا إلى أن تصل لقمته لدرجة تضر بالمنطقة المحيطة به، فالأمر بسيط يمكنك إصلاحه بسلاسة دون الحاجة لسباك يستنزف وقتك وأموالك، استعن بمضخة تسليك الحوض والتي عادة ما تكون بلاستيكية الخامة ومتوفرة بسهولة في الأسواق.
فقط قم بتوجيهها إلى الجزء الفضي الصغير الذي يقوم بدوره في تمرير المياه إلى ما هو أسفل الحوض واضغط عليها أكثر من مرة إلى أسفل ثم اسحبها فجأة ستجد المياه قد أخذت طريقها الصحيح في ثوانٍ دون الحاجة للجوء لسباك.
في حال إن كان الوضع أسوء من ذلك حيث تسرب المياه إلى أرضية الحمام بشكل معتاد، عليك في هذه الحالة فحص كلًا من الحوض والسيفون الخاص بمقعد الصرف معًا حتى تتعرف على سبب المشكلة ومن ثم ستبحث عن الحلول.
إن وجدت تسريب المياه قريب من مقعد الحمام ويغمر أرضيته تحديدًا ستكون المشكلة بالتالي نابعة منه فلا تتأزم، عليك بسلاسة تفَقُد السيفون أي الجزء العلوي من المقعد والمرتفع هنا قليلًا نتيجة الشكل الجمالي الناتج عن الإكسسوارات الفضية.
فسبب التسريب يكون غالبًا نتيجة تحرك العوامة الداخلية والتي إما أن تكون بلاستيكية أو معدنية ولكل منها طريقة للعلاج، فالأولى ستحتاج لأن تعود لموضعها الصحيح وتثبيتها جيدًا، أما الثانية فستحتاج للضغط عليها بيديك إلى الأسفل حتى تضمن تثبيتها بشكل جيد.
تسريب حوض الاستحمام يكون الأسوء من نوعه خصوصًا في حال إن كان ذلك البانيو المستطيلي المثبت في الأرضية بخرسانة متينة حيث يضطر قاطن المنزل في هذا الموقف إلى اللجوء لتكسير السيراميك المحاوط له لبحث مشكلة السباكة وهو بالطبع حل مكلف للغاية كما أنه مجهد ويستغرق وقتًا طويلًا.
لذا عليك من البداية عند تأسيس سباكة الحمام أن تهتم بعملية عزل الأرضيات والتي تجنبك حدوث أي تسرب بشكل عام. يتم العزل من خلال طرق ومواد عدة أحدثها يسمى بـ
الروبة الأسمنتية وهي عبارة عن شكارة من الأسمنت يتم دمجها مع مواد أخرى لتغطى بها أرضية الحمام بالكامل أكثر من مرة مما يضمن لك تلاشي مشكلة التسريب إلى الأبد.
أما إن كنت تعاني من تسريب منطقة الاستحمام، فالحل بسيط مقارنة بما ذكرناه سلفًا، حيث يتمثل ببساطة في اقتناء الكابينة الزجاجية والتي تضمن الحد من خروج المياه إلى أرضية الحمام بالكامل.
طريقة ذكية وعملية لاستغلال الأنابيب والمواسير الخاصة بحمامك والتي لن تحتاج إليها غالبًا وهي أن تجعل منها حوامل معدنية تثبتها على الجدران لتقوم من خلالها بتثبيت مقتنيات أخرى كالموضحة هنا!
إن كنت تعاني من تسريب المياه إلى الأرضيات، والذي يقوم بدوره في نشر روائح كريهة بالحمامات والمطابخ، عليك أن تعمل على التنظيف المستمر للمنطقة المحيطة بمقعد الحمام على وجه التحديد وكذلك الحوض إلى أن تكتشف سبب التسريب وتتعامل معه.
يمكنك اللجوء لشراء مرحاض جديد إن كنت تعاني من تسريب مستمر وذلك في حال إن كان مرحاضك قد عفا عليه الزمن!
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لا ننصحك بإنشاء صنبور خارجي في قلب حديقتك المنزلية هكذا لأنه بلا أدنى شك سيتأثر بالعوامل المناخية المختلفة.. فقد تنفجر الأنابيب الداخلية أو تتجمد في فصل الشتاء تحديدًا!
خليط صودا الخبز مع الخل والمياه الساخنة هو ذلك الحل السحري الذي سيجنبك مشكلة انسداد الصنابير، فقط قم بدمج العناصر الثلاثة معًا وضعهم على فتحة فوهة الصنبور وفي خلال ثوانٍ معدودة سيسلك مسارها!
يمكنك اللجوء للحل السابق أيضًا في حال إن كان الانسداد قوي بالحوض ذاته.
بعد أن تحل مشكلة التسريب بشكل نهائي في الحمام قد يواجهك مشكلة أخرى ستضر بدورها إطلالته ألا وهي البقع الناتجة عن عمليات التسريب والتي عادة ما تكون صفراء اللون والحل في هذا الشأن بسيط، فقط ملح الطعام أو الخل كلاهما قد يفي بالغرض.