مشكلات تسرب المياه في الحمامات: 12 نصيحة سحرية

إن كنت تعاني من مشكلة إنسداد الحوض بشكل مستمر، حيث تتجمع فيه المياه مرارًا وتكرارًا إلى أن تصل لقمته لدرجة تضر بالمنطقة المحيطة به، فالأمر بسيط يمكنك إصلاحه بسلاسة دون الحاجة لسباك يستنزف وقتك وأموالك، استعن بمضخة تسليك الحوض والتي عادة ما تكون بلاستيكية الخامة ومتوفرة بسهولة في الأسواق.

فقط قم بتوجيهها إلى الجزء الفضي الصغير الذي يقوم بدوره في تمرير المياه إلى ما هو أسفل الحوض واضغط عليها أكثر من مرة إلى أسفل ثم اسحبها فجأة ستجد المياه قد أخذت طريقها الصحيح في ثوانٍ دون الحاجة للجوء لسباك.