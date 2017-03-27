منزل صغير ومنمق تتعلم منه فن استغلال المساحات

ما رأينا في التصميم السابق كم هو المطبخ قريب من السفرة وعلى بعد خطوات قلائل منها. أبرز ما يلفت انتباهنا في المطبخ هو أرضيته المزركشة المكونة من نخبة مذهلة من المربعات التي يحمل كلًا منها نقوش مختلفة وإن اتفقت الألوان.

ربما لا يتكون المطبخ من عدد كبير من الوحدات التخزينية وإنما مائدة الجزيرة الوظيفية استطاعت تقديم يد العون له بتصميمها الوظيفي الذي ضم من ناحية الحوض والموقد الرقمي والرف الطائر البارز منها والذي يوفر بدوره مساحة أخرى لتناول الطعام وإعداده ايضًا.