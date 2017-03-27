منزل صغير ومنمق تتعلم منه فن استغلال المساحات

منزل صغير تتخلله البهجة والحيوية بكل أرجاءه، من شدة تناسق ديكوراته ودقة توزيع قطع الأثاث به تتعلم فن استغلال المساحات! نعم .. شاهد معنا كيف التقت المعيشة مع السفرة والمطبخ في ساحة واحدة بمنتهى الاحترافية من خلال هذا المشروع.. دعونا نبدأ الآن!
بدايتنا في هذا المشروع المميز مع غرفة المعيشة والتي تتألق بالعديد من اللمسات الإبداعية والألوان الزاهية. الغرفة مكونة من ركنة على شكل حرف L مزينة بوسائد بنفس لون المقاعد مما جعل التناسق يعم المكان. السجادة المزركشة، واللوحات الملونة، وطاولة القهوة شديدة العصرية.. لمسات ديكورية جعلت الغرفة في أروع إطلالتها.
على الجهة الأخرى من غرفة المعيشة نلمح هيكل خشبي مقسم لأرفف بعضها مخصص للكتب والآخر مخصص للتحف والإكسسوارات، فيما يخصص الرف الأوسط من المكتبة للتلفزيون. استخدام خبير التصميم للون الأصفر هنا كان موفقًا للغاية حيث قام بوظيفته في كسر حدة هدوء اللون البيج الفاتح الذي يغمر الغرفة.
هذه الصورة تنقل لنا كيف برع المصمم في أن يجعل تلك الساحة الصغيرة مخصصة لثلاث غرف معًا في نفس الوقت وهم المعيشة والسفرة والمطبخ. جميعهم كما نرى على خط مستقيم منسجمين معًا بألوانهم وديكوراتهم المتقاربة، باختصار هذا التصميم كفيل بأن يعلمنا فن استغلال المساحات!
تركز هذه الصورة على السفرة والمطبخ معًا وإن كانت تنقل لنا تفاصيل الأولى بشكل أوضح. السفرة صغيرة للغاية حيث تتكون من مائدة مستديرة يحاوطها أربعة مقاعد عصرية ورغم ذلك إلا أنها تتحلى هي الأخرى بلمسات إبداعية زادت هيئتها جمالًا، على رأسها اللوحة التشكيلية المثبتة على الجدار القريب منها والسجادة الأنيقة التي تدنو كراسيها بخفة والأقرب بتفاصيلها إلى خامة الكليم.
ما رأينا في التصميم السابق كم هو المطبخ قريب من السفرة وعلى بعد خطوات قلائل منها. أبرز ما يلفت انتباهنا في المطبخ هو أرضيته المزركشة المكونة من نخبة مذهلة من المربعات التي يحمل كلًا منها نقوش مختلفة وإن اتفقت الألوان.
ربما لا يتكون المطبخ من عدد كبير من الوحدات التخزينية وإنما مائدة الجزيرة الوظيفية استطاعت تقديم يد العون له بتصميمها الوظيفي الذي ضم من ناحية الحوض والموقد الرقمي والرف الطائر البارز منها والذي يوفر بدوره مساحة أخرى لتناول الطعام وإعداده ايضًا.
الحمام الأول بهذا المشروع يخدم المنزل ككل ويتمتع بألوان زاهية تجعله مشرقًا تمامًا كالمعيشة! يتكون الحمام من حوض استحمام تغلفه ألواح زجاجية كالكابينة تمنع خروج الماء إلى بقية أجزاءه، وحوض بسيط يحمل وحدة تخزينية بدرج واحد تضم أكبر قدر من أغراض الحمام وأدواته.
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غرفة النوم صغيرة وبسيطة كبقية المنزل.. ألوانها ناعمة وسريرها هو بطل الرواية عندما نركز في تفاصيله نجده قد تخلى عن مسنده ببساطة فاستعاض عنه المصمم بتصميم من الجبس يشكل مسندًا من ناحية وكومود في الوقت ذاته. تتمتع الغرفة بإضاءة خافتة منها سبوتات متناثرة على السقف وإضاءة جانبية مقرها مسند السرير الجبسي المفرغ حيث تسكنه اللمبات الليد التي تمنحه بدورها إنارة هادئة.
أما عن الحمام الثاني بهذا المنزل فهو يخدم غرفة النوم فقط فهو هادئ بنفس ألوانها تمامًا حتى وإن كان فعليًا بنفس تصميم الحمام الأول ونفس مكوناته.