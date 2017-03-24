حتى تحافظ على منزلك، عليك أن تتعلم جيدا كل الأمور المتعلقة بصيانة كل عناصره، قد تحتاج إلى إصلاح بعض الأمور دون الاستعانة بخبراء أو مساعدين، كما أن معرفتك المحدودة بهذه الأمور قد تحميك من استغلال غيرك، وتجنب إهدار موارد مادية أو وقت أومجهود دون فائدة، ومن أكثر الأمور التى قد تحتاج إلى إصلاحات وصيانة دورية هي السباكة، اليوم مع هوميفاي سنطلع على مجموعة من أسرار عالم السباكة والتى قد تساعدك لحماية منزلك من أي كوارث صغيرة إليكم 17 نصيحة رائعة لسباكة حمام أفضل ..