حتى تحافظ على منزلك، عليك أن تتعلم جيدا كل الأمور المتعلقة بصيانة كل عناصره، قد تحتاج إلى إصلاح بعض الأمور دون الاستعانة بخبراء أو مساعدين، كما أن معرفتك المحدودة بهذه الأمور قد تحميك من استغلال غيرك، وتجنب إهدار موارد مادية أو وقت أومجهود دون فائدة، ومن أكثر الأمور التى قد تحتاج إلى إصلاحات وصيانة دورية هي السباكة، اليوم مع هوميفاي سنطلع على مجموعة من أسرار عالم السباكة والتى قد تساعدك لحماية منزلك من أي كوارث صغيرة إليكم 17 نصيحة رائعة لسباكة حمام أفضل..
هناك أمور لن يكن بحاجة لسباك بعد اليوم لتصليحها، كالتي حول الأحواض حيث يمكن تجديد طلائها أو تغيير الإطار المثبت، مثل هذه المشاكل سهل تنفيذها وتصليحها ..
إن كنت تبحث عن تغيير غسالتك بواحدة أكثر حداثة، فالغسالات الحديثة ليست بحاجة لخبير لتركيبها وإعدادها وتجهيزها..
لا تستخدم المنظفات القوية في المرحاض فذلك قد يؤدي إلى تلف المواسير والتي ستحتاج إلى إصلاح فيما بعد أو استبدالها في بعض الأحيان..
إن كنت تحتاج إلى تغيير صمام المياه الرئيسي فلا حاجة لخبراء أو سباك، ولكن ببعض الأدوات التقليدية ستنجح في ذلك..
حاول أن تنظف حمامك بشكل دوري من الشعر المتساقط بعد كل استحمام، لأنه يتسبب في انسداد المواسير والتى مع الوقت لن يتم علاجها بأدوات التنظيف العادية، ولكن في بعض الأحيان ستحتاج لسباك أو خبير لإصلاحها ..
بالغم أن فكرة إلقاء المخلفات الورقية في المرحاض والاحواض، إلا أن عليك ألا تستخدم مناديل ورقية رقيقة قابلة للذوبان، فهذا قد يتسبب في انسداد المواسير على المدى الطويل..
من الأفضل حين يتم الاتفاق في البداية مع أخد الخبراء أن تحافظ على الجانب المادي مقابل إتمام المهمة كاملة..
إصلاح صندوق الطرد لا يحتاج إلى خبير أو سباك وبكل سهولة يمكنك تغييره بأقل التكاليف..
لا تستخدم المواسير بأي شكل إن كانت لتعليق أدوات خفيفة أو غير ذلك، قد تتسبب في أنكسارها أو انسدادها على المدى الطويل..
استخدم منظفات متخصصة في إزالة البقع لكل عنصر ومناسبة لطبيعته، فالمعادن لا يمكن تنظيفها بنفس الطريقة التى تُتخدم للأرضيات والعكس..
إن كنت تمتلك حديقة خاصة فعليك ألا تترك المحبس في الشتاء مفتوحا او غير مثبت بشكل ما، قد يتسبب ذلك في تسرب المياه إلى كل أركان المنزل فيما بعد ..
قم بإصلاح صنابير حمامك بشكل دوري ولا تتركها تسرب مياه، ذلك قد يتسبب في إزعاجك وتلف الصنبور نفسه بشكل كامل وتحتاج فيما بعد لتغييره كله..
ابحث جيدا قبل أن تختار الخبير أو السباك الذي ستترك له الأمر وتثق به دون الشعور بالقلق ..
قم بتجهيز منزلك بشكل كامل قبل وصول السباك، حيث قم بإزالة كل ادواتك الخاصة والمناشف والسجاجيد الصغيرة والاكسسوارات حتى تسمح للسباك بالقيام بعمله بشكل مريح ..
قبل أن تبدأ في تجديد حمامك عليك أن تستشير أكثر من خبير، هذا سيساعدك للوصول إلى أفضل حلول ..
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