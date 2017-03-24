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17 نصيحة رائعة لسباكة حمام أفضل

آية منير آية منير
Town House, Belgravia, Ligneous Designs Ligneous Designs BathroomStorage
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حتى تحافظ على منزلك، عليك أن تتعلم جيدا كل الأمور المتعلقة بصيانة كل عناصره، قد تحتاج إلى إصلاح بعض الأمور دون الاستعانة بخبراء أو مساعدين، كما أن معرفتك المحدودة بهذه الأمور قد تحميك من استغلال غيرك، وتجنب إهدار موارد مادية أو وقت أومجهود دون فائدة، ومن أكثر الأمور التى قد تحتاج إلى إصلاحات وصيانة دورية هي السباكة، اليوم مع هوميفاي سنطلع على مجموعة من أسرار عالم السباكة والتى قد تساعدك لحماية منزلك من أي كوارث صغيرة إليكم 17 نصيحة رائعة لسباكة حمام أفضل..

1. لا حاجة لسباك بعد الآن ..

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

هناك أمور لن يكن بحاجة لسباك بعد اليوم لتصليحها، كالتي حول الأحواض حيث يمكن تجديد طلائها أو تغيير الإطار المثبت، مثل هذه المشاكل سهل تنفيذها وتصليحها ..

2. تغيير الغسالة ..

Handle less Polar white Glamour, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
PTC Kitchens

Handle less Polar white Glamour

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

إن كنت تبحث عن تغيير غسالتك بواحدة أكثر حداثة، فالغسالات الحديثة ليست بحاجة لخبير لتركيبها وإعدادها وتجهيزها..

3. لا للمنظفات القوية..

Sanitari Bagno Moderni, bagno chic bagno chic BathroomToilets
bagno chic

bagno chic
bagno chic
bagno chic

لا تستخدم المنظفات القوية في المرحاض فذلك قد يؤدي إلى تلف المواسير والتي ستحتاج إلى إصلاح فيما بعد أو استبدالها في بعض الأحيان..

4. تغيير صمام الحمام بنفسك..

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

إن كنت تحتاج إلى تغيير صمام المياه الرئيسي فلا حاجة لخبراء أو سباك، ولكن ببعض الأدوات التقليدية ستنجح في ذلك..

5. أضرار الشعر المتساقط..

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom Bathrooms.com BathroomBathtubs & showers
Bathrooms.com

Botanical Bathroom from Bathrooms.ccom

Bathrooms.com
Bathrooms.com
Bathrooms.com

حاول أن تنظف حمامك بشكل دوري من الشعر المتساقط بعد كل استحمام، لأنه يتسبب في انسداد المواسير والتى مع الوقت لن يتم علاجها بأدوات التنظيف العادية، ولكن في بعض الأحيان ستحتاج لسباك أو خبير لإصلاحها ..

6. لا تستخدم المناديل الورقية القابلة للذوبان..

Künstlerhaus, Neumannstraße in Düsseldorf - Hochwertiger Mieterausbau, insa4 ingenieure sachverständige architekten insa4 ingenieure sachverständige architekten BathroomToilets
insa4 ingenieure sachverständige architekten

insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten
insa4 ingenieure sachverständige architekten

بالغم أن فكرة إلقاء المخلفات الورقية في المرحاض والاحواض، إلا أن عليك ألا تستخدم مناديل ورقية رقيقة قابلة للذوبان، فهذا قد يتسبب في انسداد المواسير على المدى الطويل..

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7. تمت المهمة..

Bathroom Temza design and build BathroomSinks
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

من الأفضل حين يتم الاتفاق في البداية مع أخد الخبراء أن تحافظ على الجانب المادي مقابل إتمام المهمة كاملة..

8. إصلاح صنددوق الطرد بكل سهولة..

Kenny&Mason Cloakrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason BathroomToilets
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

إصلاح صندوق الطرد لا يحتاج إلى خبير أو سباك وبكل سهولة يمكنك تغييره بأقل التكاليف..

9. لا تختر أوقات الأجازت لتجديد أو تصليح حمامك، ذلك سيكلفك أكثر ..

Modern kitchen sink tap with red splashback Affleck Property Services KitchenSinks & taps Metallic/Silver
Affleck Property Services

Modern kitchen sink tap with red splashback

Affleck Property Services
Affleck Property Services
Affleck Property Services

10. لا تستخدم المواسير بأي شكل..

Bitra Hook Rail, Rowen & Wren Rowen & Wren KitchenStorage
Rowen &amp; Wren

Bitra Hook Rail

Rowen & Wren
Rowen &amp; Wren
Rowen & Wren

لا تستخدم المواسير بأي شكل إن كانت لتعليق أدوات خفيفة أو غير ذلك، قد تتسبب في أنكسارها أو انسدادها على المدى الطويل..

11. انتبه عند إزالة البقع..

Fonds sous-marins, Atelier Frederic Gracia Atelier Frederic Gracia BathroomToilets
Atelier Frederic Gracia

Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia
Atelier Frederic Gracia

استخدم منظفات متخصصة في إزالة البقع لكل عنصر ومناسبة لطبيعته، فالمعادن لا يمكن تنظيفها بنفس الطريقة التى تُتخدم للأرضيات والعكس..

12. محبس الحديقة..

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform Ingarden Ltd GardenPlants & flowers
Ingarden Ltd

Stainless Steel Garden Tap Station with Hose Reel, Tap and Platform

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

إن كنت تمتلك حديقة خاصة فعليك ألا تترك المحبس في الشتاء مفتوحا او غير مثبت بشكل ما، قد يتسبب ذلك في تسرب المياه إلى كل أركان المنزل فيما بعد ..

13. حافظ على صنابيرك..

Kitchen Temza design and build KitchenSinks & taps
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

قم بإصلاح صنابير حمامك بشكل دوري ولا تتركها تسرب مياه، ذلك قد يتسبب في إزعاجك وتلف الصنبور نفسه بشكل كامل وتحتاج فيما بعد لتغييره كله..

14. ابحث عن المشكلة .. قبل أن تبدأ في الحل..

Perrin & Rowe of Mayfair Glenlith Interiors (Scotland) Ltd KitchenSinks & taps
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Perrin & Rowe of Mayfair

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

15. اختر الخبير المناسب..

Small utility sink AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Small utility sink

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

ابحث جيدا قبل أن تختار الخبير أو السباك الذي ستترك له الأمر وتثق به دون الشعور بالقلق ..

16. قم بتجهيز منزلك قبل حضور السباك..

Marble Vanity Unit Ligneous Designs BathroomStorage
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

قم بتجهيز منزلك بشكل كامل قبل وصول السباك، حيث قم بإزالة كل ادواتك الخاصة والمناشف والسجاجيد الصغيرة والاكسسوارات حتى تسمح للسباك بالقيام بعمله بشكل مريح ..

17. أكثر من خبير..

Paradise Target Tiles BathroomDecoration
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

قبل أن تبدأ في تجديد حمامك عليك أن تستشير أكثر من خبير، هذا سيساعدك للوصول إلى أفضل حلول ..

يمكنك قراءة .. 6 حيل فينج شوي يجب أن تمتلكها بمنزلك

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