طفلك يستحق منك الكثير.. بداية من علاقتك به وأحلامه وعالمه الخاص، لذا اليوم نطوف بين أركان عالمه الأول وهو غرفته الصغيرة، حيث أن بداية تحقيق أحلامه من هنا ومن بين عناصرها، كركن خاص بمكتب رائع له، حيث دائما ما يسعى طفلك ليشعر بأهميته وخصوصيته وأنه قادر على امتلاك عالم يشبه ما هو ملكك، فما رأيك أن تُصمم له ركن مكتبي رائع بروح طفولية رائعة ويناسب احتياجاته، اليوم مع هوميفاي نستعرض 15 تصميم رائع لمكتب طفلك ..
دولاب مزدوج لغرفة أطفالك على الجهتين ومكتب خاص لهم في المنتصف، بألوان رائعة ودرجات البنفسج المتميزة، فقط رف خشبي يعلوه مكتبة خاصة لنجد في النهاية ركن متكامل..
مكتب مزدوج بلونين متباينين برف خشبي مشترك ووحدتين تخزين على الجهتين ومقعدين بنفس اللون، لن تحتاج اكثر من ذلك لتصميم مكتب خاص لأطفالك..
بتصميم كلاسيكي بلمسة عصرية، بألوان مميزة وتزينه أباجورة ذات تصميم رائع، قد نعتقد أنه من الصعب تصميم غرفة أطفالك على الطراز الكلاسيكي، إلا أنه يمكنك إضافة روح الطفولة على وقار وهدوء الكلاسيكية..
ركن خاص للدراسة لطفلك، مكتب وأرف عملية ودولاب ومكتبة، كل هذا في مكان واحد يشعر فيه الطفل بالالتزام والهدوء..
بدلا من مكتب عملي، يمكنك إضافة طاولة مستديرة تسمح لك بمشاركة طفلك أنشطته الخاص..
سرير في الأعلى ومكتب في الأسفل، غرفة متكاملة في ركن واحد، تصميم مبتكر وفي بعض الاحيان يضاف له الدولاب حتى لا تحتاج لأكثر من ذلك لتصميم عالم خاص بطفلك..
تعودنا على المكاتب المستطيلة والتى باتجاه واحد، ولكن هنا تصميم خاص مبتكر بشكل هندسي مبتكر، ومفتوح من 3 جهات ليسمح لك مشاركة طفلك أعماله في راحة ونظام..
بألوان زاهية وتصميم هادئ يأتي هذا النموذج ليلفت انتباهنا دون الحاجة لتفاصيل، أضاف المصمم مجموعة من الأرفف والاخزائن العلوية لمزيد من النظام والترتيب..
استخدام الأثاث الذكي هو أكثر ما تحتاج أن تضيفه لمنزلك، طاولة قابلة للطي لتوفير مساحة والحفاظ على نظام غرفة طلفك ..
باستخدام الأبيض نجح المصمم في تقدم نموذج رائع ومميز لركن خاص بمكتب طفلك، بتفاصيل بسيطة على الطراز الحديث ولمسات من ألوان رائعة متباينة ..
للمساحات الصغيرة يمكنك تصميم غرفة متكاملة لطفلك مكونة من سرير ودولاب ومكتب صغير ومكتبة عملية باختلاف مستوياتهم، وبألوان مبهجة مليئة بالحركة..
ما رأيك أن تجعل ركن المكتب عالم خاص ملئ باللمسات المبتكرة لطفلك، كلوحة فنية يضيف لها أحلامه ورسوماته الخاصة تعلو مكتب مميز بألوان متباينة ومبهجة..
عليك أن تهتم بإضاءة ركن طفلك الخاص لدراسته، لتساعده على قضاء وقت مريح وممتع، وخاصة الإضاءة الطبيعية والتى تجعل من الفراغ ككل ركن صحي ونظيف ومشرق دائما ..
ابتكارك لقطع أثاث من تصميمك الخاص يجعل من منزلك انعكاس لشخصيتك، كسرير مزود بخزانة ومكتب عملي مصمم بشكل ذكي لتوفير المساحة..
على الطراز الاسكندينافي يأتي أخر تصميم اليوم، بألوان مبهجة ومميزة وبكل بساطة يتحول من مجرد مكتب صغير إلى لمسة خاصة تجعل من الغرفة عالم خاص مميز ..
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