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15 تصميم رائع لمكتب طفلك

آية منير آية منير
Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Purple/Violet
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طفلك يستحق منك الكثير.. بداية من علاقتك به وأحلامه وعالمه الخاص، لذا اليوم نطوف بين أركان عالمه الأول وهو غرفته الصغيرة، حيث أن بداية تحقيق أحلامه من هنا ومن بين عناصرها، كركن خاص بمكتب رائع له، حيث دائما ما يسعى طفلك ليشعر بأهميته وخصوصيته وأنه قادر على امتلاك عالم يشبه ما هو ملكك، فما رأيك أن تُصمم له ركن مكتبي رائع بروح طفولية رائعة ويناسب احتياجاته، اليوم مع هوميفاي نستعرض 15 تصميم رائع لمكتب طفلك ..

1. ركن متكامل ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Purple/Violet
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

دولاب مزدوج لغرفة أطفالك على الجهتين ومكتب خاص لهم في المنتصف، بألوان رائعة ودرجات البنفسج المتميزة، فقط رف خشبي يعلوه مكتبة خاصة لنجد في النهاية ركن متكامل..

2. مكتب مزدوج ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Red
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

مكتب مزدوج بلونين متباينين برف خشبي مشترك ووحدتين تخزين على الجهتين ومقعدين بنفس اللون، لن تحتاج اكثر من ذلك لتصميم مكتب خاص لأطفالك..

3. كلاسيكي حديث

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا White
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

بتصميم كلاسيكي بلمسة عصرية، بألوان مميزة وتزينه أباجورة ذات تصميم رائع، قد نعتقد أنه من الصعب تصميم غرفة أطفالك على الطراز الكلاسيكي، إلا أنه يمكنك إضافة روح الطفولة على وقار وهدوء الكلاسيكية..

4. ركن خاص ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Green
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

ركن خاص للدراسة لطفلك، مكتب وأرف عملية ودولاب ومكتبة، كل هذا في مكان واحد يشعر فيه الطفل بالالتزام والهدوء..

5. طاولة مستديرة..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Wood effect
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

بدلا من مكتب عملي، يمكنك إضافة طاولة مستديرة تسمح لك بمشاركة طفلك أنشطته الخاص..

6. سرير ومكتب معا ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Pink
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

سرير في الأعلى ومكتب في الأسفل، غرفة متكاملة في ركن واحد، تصميم مبتكر وفي بعض الاحيان يضاف له الدولاب حتى لا تحتاج لأكثر من ذلك لتصميم عالم خاص بطفلك..

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7. تصميم خاص ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Green
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

تعودنا على المكاتب المستطيلة والتى باتجاه واحد، ولكن هنا تصميم خاص مبتكر بشكل هندسي مبتكر، ومفتوح من 3 جهات ليسمح لك مشاركة طفلك أعماله في راحة ونظام..

8. هدوء وبساطة ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Purple/Violet
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

بألوان زاهية وتصميم هادئ يأتي هذا النموذج ليلفت انتباهنا دون الحاجة لتفاصيل، أضاف المصمم مجموعة من الأرفف والاخزائن العلوية لمزيد من النظام والترتيب..

9. أثاث ذكي ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Yellow
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

استخدام الأثاث الذكي هو أكثر ما تحتاج أن تضيفه لمنزلك، طاولة قابلة للطي لتوفير مساحة والحفاظ على نظام غرفة طلفك ..

10. الأبيض..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Purple/Violet
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

باستخدام الأبيض نجح المصمم في تقدم نموذج رائع ومميز لركن خاص بمكتب طفلك، بتفاصيل بسيطة على الطراز الحديث ولمسات من ألوان رائعة متباينة ..

11. حل عملي ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Yellow
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

للمساحات الصغيرة يمكنك تصميم غرفة متكاملة لطفلك مكونة من سرير ودولاب ومكتب صغير ومكتبة عملية باختلاف مستوياتهم، وبألوان مبهجة مليئة بالحركة..

12. لمسة خاصة ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Red
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

ما رأيك أن تجعل ركن المكتب عالم خاص ملئ باللمسات المبتكرة لطفلك، كلوحة فنية يضيف لها أحلامه ورسوماته الخاصة تعلو مكتب مميز بألوان متباينة ومبهجة..

13. إضاءة مشرقة ..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Beige
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

عليك أن تهتم بإضاءة ركن طفلك الخاص لدراسته، لتساعده على قضاء وقت مريح وممتع، وخاصة الإضاءة الطبيعية والتى تجعل من الفراغ ككل ركن صحي ونظيف ومشرق دائما ..

14. ايتكار وإبداع..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Yellow
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

ابتكارك لقطع أثاث من تصميمك الخاص يجعل من منزلك انعكاس لشخصيتك، كسرير مزود بخزانة ومكتب عملي مصمم بشكل ذكي لتوفير المساحة..

15. طراز اسكندينافي..

Scrivanie e scrittoi per ragazzi/e, Nidi Nidi غرفة الاطفال الخشب هندسيا Orange
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

على الطراز الاسكندينافي يأتي أخر تصميم اليوم، بألوان مبهجة ومميزة وبكل بساطة يتحول من مجرد مكتب صغير إلى لمسة خاصة تجعل من الغرفة عالم خاص مميز ..

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