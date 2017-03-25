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9 تصميم لبوابات خارجية مدهشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi منازل
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من المهم الحرص على الإهتمام بالإنطباعات الأولى لبيتك من خلال البوابة الخارجية وسور البيت، فهي تعد واجهه لبيتك وبمثابة تمهيد لما سيراه الزائر في الداخل، كما تعطي إنطباع عن إهتمامك بالتفاصيل، النواحي الجمالية والفنية بالإضافة للخصوصية والأمان.

لذلك فإذا كان لديك حرية تصميم بوابتك فقد جئنا لك ب 9 تصاميم متميزة تناسب أكثر من ذوق وطراز، لتجعل منزلك محط لإعجاب المارين والزائرين، فتابعنا.

1.زخرفة كلاسيكية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذه البوابة تعد تقليدية في تصميمها حيث تأخذ تصاميم عصر الأرت نوفو، ذو الزخارف النباتية الأنيقة والتي تناسب المنازل التي تميل للطراز الكلاسيكي بشكل أكبر.

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أنظر كيف تتناسب مع باقي أجزاء السور.

2.الحديد قوة ومتانة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم تقليدي من الحديد يخرج بين طيات سور من الطوب ليتناسب بأناقة مع باليتة الألوان كما أنه يضيف رونق للحوائط  الناعمة ويعطي قوة ومتانة، بالإضافة لعنصري الخصوصية والأمان.

3.​بوابة بسيطة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

تم عمل هذه البوابة من النحاس عن طريق التفريغات والتي تشكل فروع شجرة كبيرة فتشبه في تصميمها لوحة فنية متميزة تشارك نباتات الحديقة والبيئة المحيطة في تشكيلها. فهي بسيطة، أنيقة وتناسب بيتك ذو الطراز المودرن.

4.تصميم مودرن

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذه البوابة المودرن مصممة بواسطة مكتب The Art of Metals وهي تتميز بالخصوصية والجمال حيث أنها مصمته مع وجود تشكيل فقط في المنتصف على شكل دائرة، والتي تتناسب بدورها مع تصميم السور. فهو تصميم يعطيك خصوصية، جمال وفخامة بالإضافة لعنصر الأمان.

5.منحنيات

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم يشبه إلى حد كبير التصميم السابق لكن يختلف في خطوطه المنحنية، فقد تم عمل البوابة من خامة الحديد المصمته من الأسفل ولكن الجزء العلوي فهو يشبه العين في تصميمه ويعطي لمسات جمالية على البوابة.

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6.شفافية واتصال

Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi منازل
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

بوابة أخرى من الحديد الفورفورجيه ولكنها تميل إلى الطابع المودرن أكثر بخطوطها البسيطة وتشكيلها المتميز. هذه البوابة قد لا تتمتع بالخصوصية المطلوبة ولكن يمكن تطويعها لتضيف أمان وخصوصية، بإضافة لوح معدني في ظهرها إذا أردت.

Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi منازل
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

أنظر للتفاصيل الرائعة من الحديد المجدول.

7.خصوصية وجمال

Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi منازل
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

أنظر لهذه البوابة الرائعة، فهي ليست جميلة فقط ولكنها تحمي بيتك من عيون المارة المتلصصة عن طريق الخطوط المتداخلة ذات التصميم المودرن مع بعض التشكيلات الأنيقة على الجانب العلوي والتي تشبه النباتات المتسلقة.

8.ثنايا الضوء

114, URBN URBN منازل
URBN

URBN
URBN
URBN

تصميم مبهر وغير تقليدي، يجمع بين الطراز المودرن البسيط مع التفاصيل المعمارية الأنيقة. فتصميم البوابة هو عبارة عن خطوط تعبر عن حركة وديناميكية مع إلتزام بالخطوط المستقيمة البسيطة بين الفراغ والمصمت والتي تتيح للضوء الداخلي من الخروج عبر هذه الثنايا ويعمل على خلق ظلال ساحرة مثل ما نرى في هذا المثال.

9.قطعة فنية

Cancelli artistici, CMG Costruzioni Metalliche Grassi CMG Costruzioni Metalliche Grassi منازل
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi
CMG Costruzioni Metalliche Grassi

هذه البوابة تمثل قطعة فنية تشبه أعمال المعماري أنتوني جاودي العضوية في تصميمها. فهي تعد تصميم تقليدي ولكن مع بعض اللمسات الفنية العضوية التي تشبه الشجر. فهي تعطي شخصية مميزة لمنزلك وقيمة فنية رائعة.

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