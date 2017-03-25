9 تصميم لبوابات خارجية مدهشة

من المهم الحرص على الإهتمام بالإنطباعات الأولى لبيتك من خلال البوابة الخارجية وسور البيت، فهي تعد واجهه لبيتك وبمثابة تمهيد لما سيراه الزائر في الداخل، كما تعطي إنطباع عن إهتمامك بالتفاصيل، النواحي الجمالية والفنية بالإضافة للخصوصية والأمان.
لذلك فإذا كان لديك حرية تصميم بوابتك فقد جئنا لك ب 9 تصاميم متميزة تناسب أكثر من ذوق وطراز، لتجعل منزلك محط لإعجاب المارين والزائرين، فتابعنا.
هذه البوابة تعد تقليدية في تصميمها حيث تأخذ تصاميم عصر الأرت نوفو، ذو الزخارف النباتية الأنيقة والتي تناسب المنازل التي تميل للطراز الكلاسيكي بشكل أكبر.
تصميم تقليدي من الحديد يخرج بين طيات سور من الطوب ليتناسب بأناقة مع باليتة الألوان كما أنه يضيف رونق للحوائط الناعمة ويعطي قوة ومتانة، بالإضافة لعنصري الخصوصية والأمان.
تم عمل هذه البوابة من النحاس عن طريق التفريغات والتي تشكل فروع شجرة كبيرة فتشبه في تصميمها لوحة فنية متميزة تشارك نباتات الحديقة والبيئة المحيطة في تشكيلها. فهي بسيطة، أنيقة وتناسب بيتك ذو الطراز المودرن.
هذه البوابة المودرن مصممة بواسطة مكتب The Art of Metals وهي تتميز بالخصوصية والجمال حيث أنها مصمته مع وجود تشكيل فقط في المنتصف على شكل دائرة، والتي تتناسب بدورها مع تصميم السور. فهو تصميم يعطيك خصوصية، جمال وفخامة بالإضافة لعنصر الأمان.
تصميم يشبه إلى حد كبير التصميم السابق لكن يختلف في خطوطه المنحنية، فقد تم عمل البوابة من خامة الحديد المصمته من الأسفل ولكن الجزء العلوي فهو يشبه العين في تصميمه ويعطي لمسات جمالية على البوابة.
بوابة أخرى من الحديد الفورفورجيه ولكنها تميل إلى الطابع المودرن أكثر بخطوطها البسيطة وتشكيلها المتميز. هذه البوابة قد لا تتمتع بالخصوصية المطلوبة ولكن يمكن تطويعها لتضيف أمان وخصوصية، بإضافة لوح معدني في ظهرها إذا أردت.
أنظر للتفاصيل الرائعة من الحديد المجدول.
أنظر لهذه البوابة الرائعة، فهي ليست جميلة فقط ولكنها تحمي بيتك من عيون المارة المتلصصة عن طريق الخطوط المتداخلة ذات التصميم المودرن مع بعض التشكيلات الأنيقة على الجانب العلوي والتي تشبه النباتات المتسلقة.
تصميم مبهر وغير تقليدي، يجمع بين الطراز المودرن البسيط مع التفاصيل المعمارية الأنيقة. فتصميم البوابة هو عبارة عن خطوط تعبر عن حركة وديناميكية مع إلتزام بالخطوط المستقيمة البسيطة بين الفراغ والمصمت والتي تتيح للضوء الداخلي من الخروج عبر هذه الثنايا ويعمل على خلق ظلال ساحرة مثل ما نرى في هذا المثال.
هذه البوابة تمثل قطعة فنية تشبه أعمال المعماري أنتوني جاودي العضوية في تصميمها. فهي تعد تصميم تقليدي ولكن مع بعض اللمسات الفنية العضوية التي تشبه الشجر. فهي تعطي شخصية مميزة لمنزلك وقيمة فنية رائعة.