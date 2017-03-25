تعلم كيفية تصميم بيتك على الطراز الاسكندينافي من هذه الشقة الرائعة

تعد غرفة المعيشة هي بؤرة التصميم هذا البيت ففيها تظهر المحددات التصميمية المختلفة، من ألوان، نقشات وخامات مختلفة. بداية من اللون الرمادي في الأريكة مع لمسات من اللون الأزرق في الكرسي، الوسائد واللوحات الفنية الموزعة على الحائط بأناقة. الحوائط من اللون الأبيض، أما النوافذ فيزينها نوعين من الستائر، أحدهما خفيف والآخر أكثر سمكاً، أما السجادة فتأخذ شكل طبيعي ومميز.

تم استبدال الشكل التقليدي لطاولة القهوة لطاولتين دائريتين من الزجاج والمعدن والذان يعطيان أناقة للغرفة ولا يسببان إزدحام بصري، كما يعمل هذا الاختلاف على خلق انسجام وشخصية مميزة للغرفة.