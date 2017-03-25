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تعلم كيفية تصميم بيتك على الطراز الاسكندينافي من هذه الشقة الرائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة السفرة
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نأخذكم اليوم في جولة في شقة تم  تجديدها مع تبني الطراز الاسكندينافي بواسطة مكتب GESPRONOR المعماري بمساعدة ENCARNA GUITIÁN. هذه الشقة تقبع في  Coruña في أسبانيا. تم إختيارطراز بسيط مع بعض اللمسات الخاصة بمزج البساطة والنقشات والألوان والتي أعطت للبيت شخصية مميزة. فتم اختيار باليتة ألوان بين درجات الرمادي والأبيض مع الخشب المسيطر على المشهد والذي يعطي ستايل أوروبي خاص لهذه الشقة. فتعالوا معنا لنكتشف تفاصيل هذا البيت الرائع ولنتعلم منه أصول الطراز الاسكندينافي.

​غرفة المعيشة

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

تعد غرفة المعيشة هي بؤرة التصميم هذا البيت ففيها تظهر المحددات التصميمية المختلفة، من ألوان، نقشات وخامات مختلفة. بداية من اللون الرمادي في الأريكة مع لمسات من اللون الأزرق في الكرسي، الوسائد واللوحات الفنية الموزعة على الحائط بأناقة. الحوائط من اللون الأبيض، أما النوافذ فيزينها نوعين من الستائر، أحدهما خفيف والآخر أكثر سمكاً، أما السجادة فتأخذ شكل طبيعي ومميز.

 تم استبدال الشكل التقليدي لطاولة القهوة لطاولتين دائريتين من الزجاج والمعدن والذان يعطيان أناقة للغرفة ولا يسببان إزدحام بصري، كما يعمل هذا الاختلاف على خلق انسجام وشخصية مميزة للغرفة.

​غرفة الطعام

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة السفرة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

على الجانب الآخر من غرفة المعيشة نلاحظ وجود طاولة السفرة والتي تعد أبسط في تصميمها. فالطاولة من اللون الأبيض ويلتف حولها كراسي غير متشابهة ولكنها سيميترية في توزيعها وفي إختيار ألوانها وأشكالها، كما أنها متجانسة مع السجادة فباليتة الألوان هنا يغلب عليهم اللونين الابيض والأسود.

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة السفرة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

لا يجب أن ننسى الخزانة ذات التصميم البسيط والأنيق، بالإضافة للمصابيح الثلاثة المتدلية على الطاولة.

​توزيع الغرف

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة السفرة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

لا يسعنا إلا أن نلاحظ توزيع الغرف الرائع، ففي صالة التوزيع فقد تم عمل باب منزلق ليفصل بين المساحة الخارجية والداخلية ليعطي خصوصية وتوزيع مثالي.

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة السفرة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

فهذا الباب المنزلق يدخل في تصميمه الزجاج بحيث يعطي الخصوصية ولكن مع خلق استمرارية بصرية ودخول للضوء.

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

تم استخدام الزجاج كخامة أساسية في أبواب صالة التوزيع لتعزيز الاستمرارية لزيادة الأناقة.

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​المطبخ

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

عندما ندخل للمطبخ نلاحظ أناقته وعمليته، فقد تم تصميمه بشكل تقليدي داخل غرفة منفصلة. تصميمه يغلب عليه اللون الأبيض في الخزانات بالإضافة لوجود الخشب كخامة أساسية لسطح العمل واللون الرمادي المعدني في الأجهزة الكهربية. مع الحرص على إضافة رف ليكون مساحة تناول إفطار خاصة بالعائلة أو مساحة إضافية لاعداد الطعام.

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

​غرفة النوم الرئيسية

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة نوم
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

بالدخول لغرفة النوم الرئيسية نلاحظ أنها يغلب عليها الراحة والهدوء وخاصة في وجود  ظهر السرير ذو اللون الأزرق والذي يساهم في خلق الاسترخاء والراجة. اللون الأبيض شارك في بث روح الهدوء الغالبة على هذه الغرفة أيضاً، كما تم الحد منه بإضافة لمسات بسيطة من الخشب لأناقة إضافة ولكسر حدة برودة الألوان.

​غرفة نوم أخرى

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة الاطفال
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

انظر لهذه الغرفة والتي نلاحظ أنها مثالية لشابه صغيرة ففيها كل ما تحتاجه، من سرير بسيط، مساحة لتغير ملابسها وتجهيز نفسها قبل الخروج من المنزل ومساحة أخرى للاستذكار، فهي عبارة عن مكتب مرفق به أدراج كافية ومساحات تخزينية مناسبة من أرفف للكتب أو للصور والأغراض المختلفة.

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