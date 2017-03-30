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6 فوائد لإبقاء التكنولوجيا بعيداً عن غرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
PISO SANTPERE47, Miel Arquitectos Miel Arquitectos غرفة نوم
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كما نلاحظ فإن التكنولوجيا غزت منازلنا في الفترة الأخيرة، فهي لا تقتصر على الهواتف فقط بل وجود التلفاز، التابليت والكمبيوتر، في كل وقت وفي كل الأنشطة ليستمتع به الكبير والصغير أيضاً. 

فالكثير يحب مشاهدة التلفاز لبعض الوقت قبل النوم ومن منا لا يحب قضاء بعض الوقت مع هاتفه قبل النوم ليتواصل مع أصدقائه أو ليستمتع باللعب بعض الوقت قبل النوم، أو بفحص البريد الالكتروني في الصباح أول شئ، فالتكنولوجيا سهلت علينا المهمة وجعلت هذه الأنشطة جزاً لا يتجزأ من حياتنا، ولكنها أيضاً ساهمت في افساد عاداتنا الطبيعية كما أنها أثرت علينا بالسلب.

إليك عدد من التغيرات التي ستحدث لك إذا قررت الشروع عن استخدام التكنولوجيا في غرفة النوم وكيف ستتغير حياتك للأفضل…

1.نوم أفضل

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

هناك بعض الدراسات والتي أكدت أن كلما زادت عدد ساعات مشاهدة التلفاز قبل النوم كلما أثر ذلك بالسلب على عدد ساعات النوم وبالتأكيد جودته. كما هو الحال مع أي شاشة، فيجب أن تغلق أي شاشات أو تحد من التحديق فيها قبل النوم على الأقل بنصف ساعة إلى ساعة والذي يعطي فرصة لمخك بأن يصل للراحة والهدوء ويمهد لنوم هادئ. حيث أن النظر في الشاشات يرسل رسالة لمخك أنك في وقت مختلف من النوم وبالتالي يؤثر ذلك على ساعتك البيولوجية، مما يؤثر على صحتك وجودة يومك. فتجنب وضع التلفاز في غرفة النوم لنوم أفضل.

2.تقليل التعرض للإشعاع

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

كلنا نعرف علاقة وجود هاتفك بجانبك أثناء النوم بالسرطان، فهو يؤدي إلى تعريضنا للإشعاعات والموجات الكهرومغناطيسية والتي يمتصها الجسم والتي من شأنها أن تؤثر على المدى البعيد والقريب أيضاً، فإحرص على غلق التليفون أو ضبطه على إعداد الطائرة قبل النوم.

5.يقظة وانتباه أكثر في الصباح

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة نوم
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

عندما تنظر لتليفونك سواء بفحص بريدك الالكتروني أو التنبيهات قبل أن تترك السرير وتبدأ يومك، فهذا يؤثر على مستوى انتبهاك ويقظتك في الصباح. 

إجعل غرفة النوم منطقة محظور فيها الشاشات وخاصة في غرف الأطفال، قم بفصل المساحات بعمل مساحة لمشاهدة التلفاز ومساحة أخرى للنوم والاسترخاء.

4.تجنب إضطراب النوم بالتنبيهات

Apartamento decorado Calper, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Apartamento decorado Calper

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

نظراً لسهولة التواصل مع اصدقاؤنا فيمكننا بلمسة واحدة إرسال الرسائل والتواصل مع الناس، والذي قد يعد مبهراً ولكنه غير صحي في نفس الوقت،. فيجب أن نترك مجالاً للحصول على توازن صحي في الحياة بدلاً من ترك هذه التنبيهات أن تكون مفسدة لتركيزنا وكفاءة مهامنا اليومية لاسيما وقت النوم فلا يجب أن يقطعه أي تنبيهات ولا يكون سبب في حدوث أي اضطراب.

5.تواصل أفضل بمن حولك

Casa Cor 2013, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Casa Cor 2013

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

يعرف الأزواج أن وقت النوم يكون فرصة للمحادثة والتواصل بينهم. ولكن إذا كان أحد أو كلا الزوجين مشغول باحد وسائل التكنولوجيا فإنه سيحيل دون حدوث ذلك وبالوقت سيؤدي إلى كسر الروابط بين الزوجين.

​6.فرصة للرجوع للقراءة

PISO SANTPERE47, Miel Arquitectos Miel Arquitectos غرفة نوم
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

تتذكر في زمن ليس ببعيد كان الكثير منها يستخدم وقت ما قبل النوم  لاستغلاله في القراءة. ولكن بغزو التكنولوجيا منازلنا وغرف نومنا، حلت الهواتف محل الكتب ولم يعد هناك مجال للقراءة. فاترك هاتفك في خارج الغرفة، صمم رف للكتب مع وجود إضاءة جانبية جيدة لتساعدك على الرجوع للقراءة مرة أخرى لعقل أكثر ثراء ولنوم أعمق!

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