6 فوائد لإبقاء التكنولوجيا بعيداً عن غرفة النوم

كما نلاحظ فإن التكنولوجيا غزت منازلنا في الفترة الأخيرة، فهي لا تقتصر على الهواتف فقط بل وجود التلفاز، التابليت والكمبيوتر، في كل وقت وفي كل الأنشطة ليستمتع به الكبير والصغير أيضاً.

فالكثير يحب مشاهدة التلفاز لبعض الوقت قبل النوم ومن منا لا يحب قضاء بعض الوقت مع هاتفه قبل النوم ليتواصل مع أصدقائه أو ليستمتع باللعب بعض الوقت قبل النوم، أو بفحص البريد الالكتروني في الصباح أول شئ، فالتكنولوجيا سهلت علينا المهمة وجعلت هذه الأنشطة جزاً لا يتجزأ من حياتنا، ولكنها أيضاً ساهمت في افساد عاداتنا الطبيعية كما أنها أثرت علينا بالسلب.

إليك عدد من التغيرات التي ستحدث لك إذا قررت الشروع عن استخدام التكنولوجيا في غرفة النوم وكيف ستتغير حياتك للأفضل…