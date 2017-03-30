6 فوائد لإبقاء التكنولوجيا بعيداً عن غرفة النوم

كما نلاحظ فإن التكنولوجيا غزت منازلنا في الفترة الأخيرة، فهي لا تقتصر على الهواتف فقط بل وجود التلفاز، التابليت والكمبيوتر، في كل وقت وفي كل الأنشطة ليستمتع به الكبير والصغير أيضاً.
فالكثير يحب مشاهدة التلفاز لبعض الوقت قبل النوم ومن منا لا يحب قضاء بعض الوقت مع هاتفه قبل النوم ليتواصل مع أصدقائه أو ليستمتع باللعب بعض الوقت قبل النوم، أو بفحص البريد الالكتروني في الصباح أول شئ، فالتكنولوجيا سهلت علينا المهمة وجعلت هذه الأنشطة جزاً لا يتجزأ من حياتنا، ولكنها أيضاً ساهمت في افساد عاداتنا الطبيعية كما أنها أثرت علينا بالسلب.
إليك عدد من التغيرات التي ستحدث لك إذا قررت الشروع عن استخدام التكنولوجيا في غرفة النوم وكيف ستتغير حياتك للأفضل…
هناك بعض الدراسات والتي أكدت أن كلما زادت عدد ساعات مشاهدة التلفاز قبل النوم كلما أثر ذلك بالسلب على عدد ساعات النوم وبالتأكيد جودته. كما هو الحال مع أي شاشة، فيجب أن تغلق أي شاشات أو تحد من التحديق فيها قبل النوم على الأقل بنصف ساعة إلى ساعة والذي يعطي فرصة لمخك بأن يصل للراحة والهدوء ويمهد لنوم هادئ. حيث أن النظر في الشاشات يرسل رسالة لمخك أنك في وقت مختلف من النوم وبالتالي يؤثر ذلك على ساعتك البيولوجية، مما يؤثر على صحتك وجودة يومك. فتجنب وضع التلفاز في غرفة النوم لنوم أفضل.
كلنا نعرف علاقة وجود هاتفك بجانبك أثناء النوم بالسرطان، فهو يؤدي إلى تعريضنا للإشعاعات والموجات الكهرومغناطيسية والتي يمتصها الجسم والتي من شأنها أن تؤثر على المدى البعيد والقريب أيضاً، فإحرص على غلق التليفون أو ضبطه على إعداد الطائرة قبل النوم.
عندما تنظر لتليفونك سواء بفحص بريدك الالكتروني أو التنبيهات قبل أن تترك السرير وتبدأ يومك، فهذا يؤثر على مستوى انتبهاك ويقظتك في الصباح.
إجعل غرفة النوم منطقة محظور فيها الشاشات وخاصة في غرف الأطفال، قم بفصل المساحات بعمل مساحة لمشاهدة التلفاز ومساحة أخرى للنوم والاسترخاء.
نظراً لسهولة التواصل مع اصدقاؤنا فيمكننا بلمسة واحدة إرسال الرسائل والتواصل مع الناس، والذي قد يعد مبهراً ولكنه غير صحي في نفس الوقت،. فيجب أن نترك مجالاً للحصول على توازن صحي في الحياة بدلاً من ترك هذه التنبيهات أن تكون مفسدة لتركيزنا وكفاءة مهامنا اليومية لاسيما وقت النوم فلا يجب أن يقطعه أي تنبيهات ولا يكون سبب في حدوث أي اضطراب.
يعرف الأزواج أن وقت النوم يكون فرصة للمحادثة والتواصل بينهم. ولكن إذا كان أحد أو كلا الزوجين مشغول باحد وسائل التكنولوجيا فإنه سيحيل دون حدوث ذلك وبالوقت سيؤدي إلى كسر الروابط بين الزوجين.
تتذكر في زمن ليس ببعيد كان الكثير منها يستخدم وقت ما قبل النوم لاستغلاله في القراءة. ولكن بغزو التكنولوجيا منازلنا وغرف نومنا، حلت الهواتف محل الكتب ولم يعد هناك مجال للقراءة. فاترك هاتفك في خارج الغرفة، صمم رف للكتب مع وجود إضاءة جانبية جيدة لتساعدك على الرجوع للقراءة مرة أخرى لعقل أكثر ثراء ولنوم أعمق!
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