7 طرق بسيطة لتزين غرفة النوم

تعد غرفة النوم من أهم الغرف والتي يجب الإهتمام بتصميمها وشكلها وأثرها علينا، ففيها نقضى أغلب الوقت في النوم والاسترخاء. لذلك لزم الإهتمام بتزينها وبديكوراتها بحيث توفر لنا الراحة والاسترخاء، سواء كان هذا في تجميلها، توفير الإضاءة المناسبة أو استخدام ألوان، وخامات تساهم في خلق الراحة المطلوبة والذي يعمل بشكل رائع ويساهم في الحصول على غرفة مميزة.
جئنا لكم بعدد من الأفكار لتزين غرف النوم ببعض الأفكار البسيطة والغير مكلفة مهما كان الطراز المفضل لديك وتحويل الغرفة إلى أخرى تجعلك لا تريد تركها أبداً.
تساهم الألوان في إعطاء أثر مميز على تصميم غرفة نومك، فيمكنك إدراك هذا الأثر عند طلاء حائط واحد فقط في غرفتك بلون ظاهر وصريح ليكون بؤرة بصرية وخلفية للأثاث والعناصر المختلفة في الغرفة.
ورق الحائط من شأنه أن يغير الجو العام للغرفة تماماً بأبسط اللمسات. فهو يأتي بالكثير من التصاميم والأفكار من تصاميم هندسية وزهور أو تصاميم رقيقة وبسيطة، يمكنك إختيار ما يناسبك ويناسب أثاثك، فهو سيعطي غرفتك شخصية خاصة، حياة وأناقة.
ببعض الاكسسوارات البسيطة من إضاءة جانبية أو مزهريات، لوحات فنية على الحائط أو وسائد ملونة، ستحصل على لمسة خاصة تعطي دفئ للغرفة وراحة للجو العام.
يمكنك بإضافة بعض النباتات الخضراء أو الزهور الرومانسية الجميلة والملونة تحويل غرفتك وتحويل الجو العام لأخر منعش وحيوي مع الاستفادة من التأثير الإيجابي للنباتات مثل تنقية الجو.
تلعب الإضاءة دوراً هاماً في منزلك وخاصة في غرفة النوم حيث أنها تعد مكاناً متعدد الأنشطة، ولذلك فيجب الحرص على وجود درجات من الإضاءة لتناسب كل الأنشطة بوضع عدد من مصادر الإضاءة مع وجود مفتاح dimmer. فلا يمكنك توحيد الإضاءة العالية والتي يمكن أن تكون مناسبة لتغير الملابس أو وضع المكياج حيث أنها ستسبب التوتر قبل النوم. يجب أيضاً إضافة الإضاءة الجانبية والتي تكون مثالية لقراءة قبل النوم أو لبعض الأنشطة لبسيطة ولعمل أجواء رومانسية في الغرفة.
ربما يعد هذا الإقتراح بمثابة أحد أبسط الإقتراحات في هذه القائمة. فيجب علينا قضاء بضعة دقائق كل يوم لتنظيف الغرفة من أي فوضى وبتخصيص مكان لتخزين كل شئ وإلقاء مالا نحتاجه والتخلص منه، مع الحرص على ترتيب السرير كل يوم، فهذه العادات يمكنها أن تغير حياتك وتؤثر على مزاجك العام وتجعل غرفتك تبدو أكثر دفئاً وترحاباً.
بعض الديكورات الملونة سواء كانت خزانة قديمة معاد استخدامها، مفروشات ملونة أو قطع أثاث من شأنها أن تضيف لمسة بهجة على الغرفة وتساهم في تحويلها لأخرى أنيقة ومريحة بإضافة شخصية وإشراق عليها.