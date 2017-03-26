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7 طرق بسيطة لتزين غرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Multicolored
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تعد غرفة النوم من أهم الغرف والتي يجب الإهتمام بتصميمها وشكلها وأثرها علينا، ففيها نقضى أغلب الوقت في النوم والاسترخاء. لذلك لزم الإهتمام بتزينها وبديكوراتها بحيث توفر لنا الراحة والاسترخاء، سواء كان هذا في تجميلها، توفير الإضاءة المناسبة أو استخدام ألوان، وخامات تساهم في خلق الراحة المطلوبة والذي يعمل بشكل رائع ويساهم في الحصول على غرفة مميزة.

جئنا لكم بعدد من الأفكار لتزين غرف النوم ببعض الأفكار البسيطة والغير مكلفة مهما كان الطراز المفضل لديك وتحويل الغرفة إلى أخرى تجعلك لا تريد تركها أبداً.

1.​طلاء الغرفة بلون جديد

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة نوم
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

تساهم الألوان في إعطاء أثر مميز على تصميم غرفة نومك، فيمكنك إدراك هذا الأثر عند طلاء حائط واحد فقط في غرفتك بلون ظاهر وصريح ليكون بؤرة بصرية وخلفية للأثاث والعناصر المختلفة في الغرفة.

2.​ورق الحائط

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers Walls & flooringWallpaper ورقة Green
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

ورق الحائط من شأنه أن يغير الجو العام للغرفة تماماً بأبسط اللمسات. فهو يأتي بالكثير من التصاميم والأفكار من تصاميم هندسية وزهور أو تصاميم رقيقة وبسيطة، يمكنك إختيار ما يناسبك ويناسب أثاثك، فهو سيعطي غرفتك شخصية خاصة، حياة وأناقة.

3.​إضافة الاكسسوارات

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

ببعض الاكسسوارات البسيطة من إضاءة جانبية أو مزهريات، لوحات فنية على الحائط أو وسائد ملونة، ستحصل على لمسة خاصة تعطي دفئ للغرفة وراحة للجو العام.

4.​أصص النباتات أو الزهور

Let's Surf Pixers غرفة نوم Multicolored posters,poster,palms,surf,sticker,poster,palms,surf,sticker
Pixers

Let's Surf

Pixers
Pixers
Pixers

يمكنك بإضافة بعض النباتات الخضراء أو الزهور الرومانسية الجميلة والملونة تحويل غرفتك وتحويل الجو العام لأخر منعش وحيوي مع الاستفادة من التأثير الإيجابي للنباتات مثل تنقية الجو.

5.​إضاءة مناسبة

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تلعب الإضاءة دوراً هاماً في منزلك وخاصة في غرفة النوم حيث أنها تعد مكاناً متعدد الأنشطة، ولذلك فيجب الحرص على وجود درجات من الإضاءة لتناسب كل الأنشطة بوضع عدد من مصادر الإضاءة مع وجود مفتاح dimmer. فلا يمكنك توحيد الإضاءة العالية والتي يمكن أن تكون مناسبة لتغير الملابس أو وضع المكياج حيث أنها ستسبب التوتر قبل النوم. يجب أيضاً إضافة الإضاءة الجانبية والتي تكون مثالية لقراءة قبل النوم أو لبعض الأنشطة لبسيطة ولعمل أجواء رومانسية في الغرفة.

6.​قم بالقضاء على أية فوضى

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ربما يعد هذا الإقتراح بمثابة أحد أبسط الإقتراحات في هذه القائمة. فيجب علينا قضاء بضعة دقائق كل يوم لتنظيف الغرفة من أي فوضى وبتخصيص مكان لتخزين كل شئ وإلقاء مالا نحتاجه والتخلص منه، مع الحرص على ترتيب السرير كل يوم، فهذه العادات يمكنها أن تغير حياتك وتؤثر على مزاجك العام وتجعل غرفتك تبدو أكثر دفئاً وترحاباً.

7.​إضافة ملونة

Ermitage, Grange México Grange México غرفة نوم
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

بعض الديكورات الملونة سواء كانت خزانة قديمة معاد استخدامها، مفروشات ملونة أو قطع أثاث من شأنها أن تضيف لمسة بهجة على الغرفة وتساهم في تحويلها لأخرى أنيقة ومريحة بإضافة شخصية وإشراق عليها.

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