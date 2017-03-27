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10 مطابخ مثالية من الخشب

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン KitchenBench tops خشب Wood effect
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الخشب والدفئ وجهان لعملة واحدة.. واليوم سنأخذكم لجولة سريعة نعرض من خلالها 10 مطابخ مثالية كان الخشب مكونها الأساسي وعنوان أناقتها ومتانتها، شاهد معنا سحر تفاصيل كل تصميم على حدة وسجل إعجابك بأكثرهم جذبًا لانتباهك.

1- السعة والضوء

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン KitchenBench tops خشب Wood effect
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

مطبخ مشرق ودافئ بلون الخشب يزيده سحرًا الضوء الطبيعي الذي يتخلل إليه من خلال نوافذ المنزل الزجاجية الشفافة.. تشعر فيه بحالة براح لا تكاد تنتهي! ليس هذا بغريب وهو يتمتع بسعة معقولة تناسب طبيعته كمطبخ وكذلك أغراضه اللانهائية. التصميم الداخلي للمطبخ هادئ للغاية وهذا طبيعي لكونه مينيمالي الطابع يتألق ببساطة بفضل تداخل اللون الأبيض مع لون الخشب. 

2- على الطراز الريفي

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura مطبخ
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

في هذا المطبخ نرى الخشب وكأنه في بيئته الطبيعية ريفي الأسلوب ورغم ذلك إلا أنه وظيفي تمامًا حيث يتمتع بأحدث المعدات. ليست خامة الخشب وحدها هي اللمسة التي جعلته ريفي الطراز وإنما هناك العديد من اللمسات الديكورية الأخرى، كالسقف المائل، والأرضية البلاط، والبيئة الخارجية المعمرة بالخضرة.

3- حنين إلى الماضي

CUCINA ATENA , ROMANO MOBILI dal 1960 ROMANO MOBILI dal 1960 مطبخ
ROMANO MOBILI dal 1960

ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960

يطل الخشب علينا هنا في ثوبٍ جديد أي ليس بلونه الطبيعي البني بدرجاته المختلفة وإنما هو مطلي باللون الأبيض الناصع. تصميم كلاسيكي مثالي على شطل حرف L نشعر فيه بحنين رهيب إلى الماضي بوحداته التخزينية وأرضياته الرخامية وحتى أدواته.

4- عدد لا حصر له من الأدراج ونقوش على الجدران

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يميز هذا المطبخ الخشبي تصميمه الداخلي البسيط وتأثيثه الأشد بساطة حيث يتكون من عدد قليل من الوحدات التخزينية ويعتمد فقط على ثلاثة خزانات خشبية مقسمة لعدد لا حصر له من الأدراج الكفيلة بأن تستوعب عدد أكبر من الأدوات الرفيعة للمطبخ. 

ليس هذا فحسب ما يميز المطبخ وإنما أيضًا تلك النقوش التي نلمحها على ذلك الجدار القريب من السقف المائل والتي تتسم بتفاصيلها الدقيقة وألوانها المتنوعة التي أكسبت بدورها حيوية وجمالًا لـ تصميم المطبخ.

5- الخشب في كل مكان!

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 مطبخ خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

الخشب هنا في كل مكان سواء الأرضيات أو الوحدات السفلية وحتى الوحدات التخزينية العلوية التي تكاد تشق السقف من ارتفاعها! يتمتع المطبخ بإضاءة قوية متعددة المصادر تبرز جمال الخشب وما به من تفاصيل. في الوقت ذاته، يتميز تصميم هذا المطبخ بضخامة هيكله الخشبي بشكل كبير لدرجة تجعله قادرًا على استيعاب كل كبيرة وصغيرة من أغراضه بين طياته.  

6- بساطة ورقي

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

تصميم قمة في البساطة على شكل حرف U مقلوب الحوض في قاعدة التصميم والأسطح ناعمة خالية من أية تفاصيل. الوحدات العلوية بسيطة هي الأخرى بعضها بأرفف والآخر مغلق يتحلى بعضها بإضاءة سفلية بسبوتات عملية تسمح لمستخدمه من القيام بأعمال المطبخ المنزلية بمنتهى السلاسة! 

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7- عصرية بروح كلاسيكية!

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

في هذا المطبخ الخشب يكتسح الخزائن بتصميم أكثر حداثة يجعله مختلفًا عن غيرها من التصاميم السابقة. يميل المطبخ إلى الكلاسيكية في شكل وحداته التخزينية تحديدًا ربما بسبب اللون الرمادي المحايد الذي يمنح المطبخ طابع رسمي فيبعده كل البعد عن الحيوية! 

8- كيف نجح الخشب في الوصول للسقف؟!

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

نتفاجئ هنا في هذا التصميم أن الخشب نجح في الوصول إلى السقف باحترافية مذهلة!! ليس هذا فحسب بل أنه سيطر على كافة الجدران والخزانات وحتى مائدة الجزيرة وما يلحق بها من مائدة طعام نجت أسطحتها من الخشب ولجأت إلى الرخام.

9- أسود X أبيض

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

شاهد سحر اندماج الأبيض والأسود في هذا المطبخ الأنيق الذي رغم العدد القليل من وحداته التخزينية، استطاعت تلك الأخيرة أن تترك بصمتها المؤثرة في إضفاء لمسة راقية للتصميم الداخلي له.

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10- الخشب في هيئته البدائية

Stöckli in Balsthal, PASCAL FLAMMER ARCHITECT PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT

PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT
PASCAL FLAMMER ARCHITECT

أما في هذا النموذج، فالخشب يطل علينا في هيئته الأولى بطبيعته دون أي طلاء.. مكونات الطبيعة تكتسح الساحة ليس فقط الخشب هو عاملها الأساسي وإنما الخضرة أيضًا هي شريكته هنا فبات المطبخ نابضًا بالحياة. 

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