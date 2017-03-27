10 مطابخ مثالية من الخشب

الخشب والدفئ وجهان لعملة واحدة.. واليوم سنأخذكم لجولة سريعة نعرض من خلالها 10 مطابخ مثالية كان الخشب مكونها الأساسي وعنوان أناقتها ومتانتها، شاهد معنا سحر تفاصيل كل تصميم على حدة وسجل إعجابك بأكثرهم جذبًا لانتباهك.
مطبخ مشرق ودافئ بلون الخشب يزيده سحرًا الضوء الطبيعي الذي يتخلل إليه من خلال نوافذ المنزل الزجاجية الشفافة.. تشعر فيه بحالة براح لا تكاد تنتهي! ليس هذا بغريب وهو يتمتع بسعة معقولة تناسب طبيعته كمطبخ وكذلك أغراضه اللانهائية. التصميم الداخلي للمطبخ هادئ للغاية وهذا طبيعي لكونه مينيمالي الطابع يتألق ببساطة بفضل تداخل اللون الأبيض مع لون الخشب.
في هذا المطبخ نرى الخشب وكأنه في بيئته الطبيعية ريفي الأسلوب ورغم ذلك إلا أنه وظيفي تمامًا حيث يتمتع بأحدث المعدات. ليست خامة الخشب وحدها هي اللمسة التي جعلته ريفي الطراز وإنما هناك العديد من اللمسات الديكورية الأخرى، كالسقف المائل، والأرضية البلاط، والبيئة الخارجية المعمرة بالخضرة.
يطل الخشب علينا هنا في ثوبٍ جديد أي ليس بلونه الطبيعي البني بدرجاته المختلفة وإنما هو مطلي باللون الأبيض الناصع. تصميم كلاسيكي مثالي على شطل حرف L نشعر فيه بحنين رهيب إلى الماضي بوحداته التخزينية وأرضياته الرخامية وحتى أدواته.
يميز هذا المطبخ الخشبي تصميمه الداخلي البسيط وتأثيثه الأشد بساطة حيث يتكون من عدد قليل من الوحدات التخزينية ويعتمد فقط على ثلاثة خزانات خشبية مقسمة لعدد لا حصر له من الأدراج الكفيلة بأن تستوعب عدد أكبر من الأدوات الرفيعة للمطبخ.
ليس هذا فحسب ما يميز المطبخ وإنما أيضًا تلك النقوش التي نلمحها على ذلك الجدار القريب من السقف المائل والتي تتسم بتفاصيلها الدقيقة وألوانها المتنوعة التي أكسبت بدورها حيوية وجمالًا لـ تصميم المطبخ.
الخشب هنا في كل مكان سواء الأرضيات أو الوحدات السفلية وحتى الوحدات التخزينية العلوية التي تكاد تشق السقف من ارتفاعها! يتمتع المطبخ بإضاءة قوية متعددة المصادر تبرز جمال الخشب وما به من تفاصيل. في الوقت ذاته، يتميز تصميم هذا المطبخ بضخامة هيكله الخشبي بشكل كبير لدرجة تجعله قادرًا على استيعاب كل كبيرة وصغيرة من أغراضه بين طياته.
تصميم قمة في البساطة على شكل حرف U مقلوب الحوض في قاعدة التصميم والأسطح ناعمة خالية من أية تفاصيل. الوحدات العلوية بسيطة هي الأخرى بعضها بأرفف والآخر مغلق يتحلى بعضها بإضاءة سفلية بسبوتات عملية تسمح لمستخدمه من القيام بأعمال المطبخ المنزلية بمنتهى السلاسة!
في هذا المطبخ الخشب يكتسح الخزائن بتصميم أكثر حداثة يجعله مختلفًا عن غيرها من التصاميم السابقة. يميل المطبخ إلى الكلاسيكية في شكل وحداته التخزينية تحديدًا ربما بسبب اللون الرمادي المحايد الذي يمنح المطبخ طابع رسمي فيبعده كل البعد عن الحيوية!
نتفاجئ هنا في هذا التصميم أن الخشب نجح في الوصول إلى السقف باحترافية مذهلة!! ليس هذا فحسب بل أنه سيطر على كافة الجدران والخزانات وحتى مائدة الجزيرة وما يلحق بها من مائدة طعام نجت أسطحتها من الخشب ولجأت إلى الرخام.
شاهد سحر اندماج الأبيض والأسود في هذا المطبخ الأنيق الذي رغم العدد القليل من وحداته التخزينية، استطاعت تلك الأخيرة أن تترك بصمتها المؤثرة في إضفاء لمسة راقية للتصميم الداخلي له.
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أما في هذا النموذج، فالخشب يطل علينا في هيئته الأولى بطبيعته دون أي طلاء.. مكونات الطبيعة تكتسح الساحة ليس فقط الخشب هو عاملها الأساسي وإنما الخضرة أيضًا هي شريكته هنا فبات المطبخ نابضًا بالحياة.