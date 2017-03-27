10 مطابخ مثالية من الخشب

يميز هذا المطبخ الخشبي تصميمه الداخلي البسيط وتأثيثه الأشد بساطة حيث يتكون من عدد قليل من الوحدات التخزينية ويعتمد فقط على ثلاثة خزانات خشبية مقسمة لعدد لا حصر له من الأدراج الكفيلة بأن تستوعب عدد أكبر من الأدوات الرفيعة للمطبخ.

ليس هذا فحسب ما يميز المطبخ وإنما أيضًا تلك النقوش التي نلمحها على ذلك الجدار القريب من السقف المائل والتي تتسم بتفاصيلها الدقيقة وألوانها المتنوعة التي أكسبت بدورها حيوية وجمالًا لـ تصميم المطبخ.