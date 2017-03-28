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10 حيل لكسب مساحة إضافية في الحمام!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CASA MONTEBELLO, Vau Studio Vau Studio حمام
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الحمام هو واحد من الأماكن التي نحتاج لأن تكون بمساحة كبيرة ومريحة بمنازلنا، ونسعى دائمًا لتمديده لتوفير مساحة تخزينية تكفي لأغراضه من مناشف، ومنتجات التجميل والإكسسوارات أدوات الاغتسال وغيرها من الأدوات الرفيعة. هنا نعرض لكم اليوم 10 حيل مذهلة لتوفير مساحة إضافية بحمامك وتحقيق الاستفادة القصوى من كل إنش به.. لنبدأ الآن!

1- أرفف ذكية طائرة

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

حقق أقصى استفادة ممكنة من الجدار الرئيسي للحمام من خلال تأثيثه بأرفف طائرة خشبية الخامة مهما كان عددها لتستغلها في استيعاب أغراض الحمام الرفيعة بشكل جمالي منمق بجانب بعضها البعض فتتجنب بها حدوث أي فوضى.

2- مكعبات ملونة

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

استخدام مكعبات ملونة يمكن أن يكون وسيلة رائعة وممتعة للحصول على مساحة فضاء بالحمام.. نعم فهي خيار مثالي خصوصًا إن طبقت بنفس التصميم المعروض هنا بمختلف أحجامه وأشكاله. حرصك على اختيار ألوان زاهية لهذه الوحدات التخزينية كفيل بأن يمنح الحمام إشراقة وحيوية لا مثيل لها.

3- وحدة تخزينية اسكندينافية عملية

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

وحدة تخزينية خشبية مصممة على النمط الإسكندينافي عملية وذكية رغم أنها بسيطة التصميم.. جزء منها لا يضم سوى درج واحد فقط وهو القريب من حوض الاستحمام، أما الآخر فيضم أرفف خشبية سفلية بها نخبة من الأسبتة بخامة الخوص تستوعب العديد من أدوات الحمام. 

4- توزيع مثالي

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS حمام
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

يتمتع هذا الحمام بما هو أهم من الإضاءة الصفراء المذهلة، ألا وهو التوزيع المثالي للأدوات الصحية، فقد خصص خبير التصميم هذه البقعة من الحمام لمقعد الصرف وحوض الاغتسال مع مساحة تخزينية عملية تفي بالغرض، فيما خصص الجهة الأخرى للاستحمام حيث الهدوء والاسترخاء. 

5- تريس في اختيار الأدوات الصحية

Tool, Mamoli Rubinetteria Mamoli Rubinetteria حمام
Mamoli Rubinetteria

Mamoli Rubinetteria
Mamoli Rubinetteria
Mamoli Rubinetteria

اقتني أدوات صحية بحجم مناسب لمساحة حمامك.. فلا داعي لاختيار أدوات صحية ضخمة تتفاجئ بعدم تناسبها مع مساحة الحمام من الأساس وتضر بإطلالته أكثر مما تفيد! 

6- إضاءة قوية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وجود إضاءة قوية بالحمام كفيل بأن يعزز عنصر المساحة ويخلق براحًا من لا شئ! هذا ما تحقق هنا في هذا الحمام البسيط من خلال وحدة إضاءة روية رائعة بتصميم عصري تركت بصمتها في تزيين الحمام من ناحية وتزويده بالقدر الكافي من الإضاءة المطلوبة من ناحية أخرى.

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7- خداع بصري

CASA MONTEBELLO, Vau Studio Vau Studio حمام
Vau Studio

Vau Studio
Vau Studio
Vau Studio

خدعة بصرية للحصول على مساحة مضاعفة بأي غرفة من غرف المنزل وكذلك حممك وذلك من خلال مرآة عريضة مقسمة ضمنيًا لألواح مربعة متراصة بجانب بعضها البعض لا تلمحها إلا إن دققت النظر.

8- العديد من الأدراج

JPB, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura حمام
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

مساحة تخزينية أخرى يمكنها أن تضم العديد والعديد من أغراض الحمام الكبيرة والصغيرة من مناشف وأدوات اغتسال وأدوات حلاقة وغيرها وهي عبارة عن وحدة مقسمة بشكل ذكي باللون الأبيض تضم نخبة كبيرة من الأدراج بمختلف أحجامها تشمل مساحة تخزينية إضافية بالجزء السفلي.

9- أرفف في كل مكان!

Proyecto CG, CDR CONSTRUCTORA CDR CONSTRUCTORA حمام
CDR CONSTRUCTORA

CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA
CDR CONSTRUCTORA

هنا لجأ المصمم للعديد من الأرفف الطائرة لخلق سعة تخزينية في بقاع الحمام المختلفة، أولها تلك الأرفف التي نلمحها بكابينة الاستحمام، وثانيها الأرفف البيضاء التي تعتلي مقعد الصرف مباشرة، والتي يمكنها أن تضم مجموعة أخرى مختلفة من أدوات الحمام، وأخيرًا الوحداة الملحة بالحوض وما يلحق بها من خزانة طويلة باللون البني كلاهما يفوا بالغرض!

10- مرايا مع وظيفة مختلفة

Brooklyn Brownstone, SA-DA Architecture SA-DA Architecture حمام
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

هنا تطل علينا المرايا في ثوبٍ جديد وبوظيفة مختلفة فهي لم توجد فقط من أجل خلق مساحة مضاعفة للحمام وإنما أيضًا كانت جزءًا من وحدات الإسعافات الأولية التي تعتلي الحوض والتي تستخدم لأغراض تخزينية أيضًا.

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