10 حيل لكسب مساحة إضافية في الحمام!

هنا لجأ المصمم للعديد من الأرفف الطائرة لخلق سعة تخزينية في بقاع الحمام المختلفة، أولها تلك الأرفف التي نلمحها بكابينة الاستحمام، وثانيها الأرفف البيضاء التي تعتلي مقعد الصرف مباشرة، والتي يمكنها أن تضم مجموعة أخرى مختلفة من أدوات الحمام، وأخيرًا الوحداة الملحة بالحوض وما يلحق بها من خزانة طويلة باللون البني كلاهما يفوا بالغرض!