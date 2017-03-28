10 حيل لكسب مساحة إضافية في الحمام!

الحمام هو واحد من الأماكن التي نحتاج لأن تكون بمساحة كبيرة ومريحة بمنازلنا، ونسعى دائمًا لتمديده لتوفير مساحة تخزينية تكفي لأغراضه من مناشف، ومنتجات التجميل والإكسسوارات أدوات الاغتسال وغيرها من الأدوات الرفيعة. هنا نعرض لكم اليوم 10 حيل مذهلة لتوفير مساحة إضافية بحمامك وتحقيق الاستفادة القصوى من كل إنش به.. لنبدأ الآن!
حقق أقصى استفادة ممكنة من الجدار الرئيسي للحمام من خلال تأثيثه بأرفف طائرة خشبية الخامة مهما كان عددها لتستغلها في استيعاب أغراض الحمام الرفيعة بشكل جمالي منمق بجانب بعضها البعض فتتجنب بها حدوث أي فوضى.
استخدام مكعبات ملونة يمكن أن يكون وسيلة رائعة وممتعة للحصول على مساحة فضاء بالحمام.. نعم فهي خيار مثالي خصوصًا إن طبقت بنفس التصميم المعروض هنا بمختلف أحجامه وأشكاله. حرصك على اختيار ألوان زاهية لهذه الوحدات التخزينية كفيل بأن يمنح الحمام إشراقة وحيوية لا مثيل لها.
وحدة تخزينية خشبية مصممة على النمط الإسكندينافي عملية وذكية رغم أنها بسيطة التصميم.. جزء منها لا يضم سوى درج واحد فقط وهو القريب من حوض الاستحمام، أما الآخر فيضم أرفف خشبية سفلية بها نخبة من الأسبتة بخامة الخوص تستوعب العديد من أدوات الحمام.
يتمتع هذا الحمام بما هو أهم من الإضاءة الصفراء المذهلة، ألا وهو التوزيع المثالي للأدوات الصحية، فقد خصص خبير التصميم هذه البقعة من الحمام لمقعد الصرف وحوض الاغتسال مع مساحة تخزينية عملية تفي بالغرض، فيما خصص الجهة الأخرى للاستحمام حيث الهدوء والاسترخاء.
اقتني أدوات صحية بحجم مناسب لمساحة حمامك.. فلا داعي لاختيار أدوات صحية ضخمة تتفاجئ بعدم تناسبها مع مساحة الحمام من الأساس وتضر بإطلالته أكثر مما تفيد!
وجود إضاءة قوية بالحمام كفيل بأن يعزز عنصر المساحة ويخلق براحًا من لا شئ! هذا ما تحقق هنا في هذا الحمام البسيط من خلال وحدة إضاءة روية رائعة بتصميم عصري تركت بصمتها في تزيين الحمام من ناحية وتزويده بالقدر الكافي من الإضاءة المطلوبة من ناحية أخرى.
خدعة بصرية للحصول على مساحة مضاعفة بأي غرفة من غرف المنزل وكذلك حممك وذلك من خلال مرآة عريضة مقسمة ضمنيًا لألواح مربعة متراصة بجانب بعضها البعض لا تلمحها إلا إن دققت النظر.
مساحة تخزينية أخرى يمكنها أن تضم العديد والعديد من أغراض الحمام الكبيرة والصغيرة من مناشف وأدوات اغتسال وأدوات حلاقة وغيرها وهي عبارة عن وحدة مقسمة بشكل ذكي باللون الأبيض تضم نخبة كبيرة من الأدراج بمختلف أحجامها تشمل مساحة تخزينية إضافية بالجزء السفلي.
هنا لجأ المصمم للعديد من الأرفف الطائرة لخلق سعة تخزينية في بقاع الحمام المختلفة، أولها تلك الأرفف التي نلمحها بكابينة الاستحمام، وثانيها الأرفف البيضاء التي تعتلي مقعد الصرف مباشرة، والتي يمكنها أن تضم مجموعة أخرى مختلفة من أدوات الحمام، وأخيرًا الوحداة الملحة بالحوض وما يلحق بها من خزانة طويلة باللون البني كلاهما يفوا بالغرض!
هنا تطل علينا المرايا في ثوبٍ جديد وبوظيفة مختلفة فهي لم توجد فقط من أجل خلق مساحة مضاعفة للحمام وإنما أيضًا كانت جزءًا من وحدات الإسعافات الأولية التي تعتلي الحوض والتي تستخدم لأغراض تخزينية أيضًا.
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