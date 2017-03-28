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8 أفكار تجعل مدخل منزلك جميلًا.. اكتشفها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos منازل
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عند تصميم مدخل منزلك وبوابته الخارجية يتعين عليك اتخاذ العديد من القرارات بشأن الخامات والمواد التي ستلجأ إليها.. فهي تتنوع ما بين الأحجار بمختلف أنواعها والديكورات الجبس والخشب والزجاج وغيرهم.. وهناك من يفضل أحيانًا الجمع بين تلك اللمسات المشار إليها جميعًا في تصميم واحد فريد ولكن في هذه الحالة يحتاج لـ مصمم محترف يستطيع تطبيقه على أرض الواقع.

بعد أن تنتهي من هذه المرحلة تنتقل لمرحلة أخرى لا تقل أهمية عن التصميم الأساسي لمدخل منزلك وهي كيفية تزينه.. قد يتسائل البعض أليست الأحجار والجبس والخشب لمسات وجدت في الأساس من أجل تزين المدخل؟! والرد ببساطة هو أن ما نقصده هنا لمسات جمالية تساعد تلك العناصر الأساسية التي لا غنى عنها، وعلى رأسها أصص الزرع والنباتات، الاهتمام بالإضاءة وخصوصًا في حال اللجوء للأحجار، النوافير الصغيرة، الإكسسوارات المثبتة على الجدران وغيرهم.

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 8 أفكار تلخص كل ما سبق تساعد في سلاسة أن تجعل مدخل منزلك جميلًا يخطف قلوب الزائرين.. لنبدأ الآن! 

1- نباتات الزينة ولمسات جبسية

RJH, Angelica Pecego Arquitetura Angelica Pecego Arquitetura منازل
Angelica Pecego Arquitetura

Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura
Angelica Pecego Arquitetura

عندما يتعلق الأمر بتزيين مدخل منزلك تكون النباتات الزينة هي دائمًا الخيار الأفضل لذلك، فهي من ناحية تكسب المدخل حيوية وإشراقة تمامًا كنظيرتها الطبيعية في الوقت الذي تكون فيه قليلة التكلفة نسبيًا فلا تهدر الكثير من أموالك ولا حتى وقتك في تهذيبها على عكس إن كانت طبيعية تحتاج لعناية من نوع خاص.

2- الأحجار ومدخل ذو شخصية

Casa Condomínio Quintas do Morro - Nova Lima (MG), Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas شبابيك
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

اجعل مدخل منزلك ذو شخصية قوية باستخدام الأحجار بلمساتها البارزة وتفاصيلها العميقة، فهناك متسع من الأنواع والألوان التي يمكنك اللجوء إليها في هذه الحالة، ويجب أن تضع في الاعتبار أهمية عنصر الإضاءة عند استعانتك بالأحجار وذلك من خلال تثبيت سبوتات سقفية أو أرضية أو حتى جانبية لتظهر روعة شكل الحجر كما هو الحال هنا! 

3- لمسات متنوعة

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

هنا تألق مدخل المنزل بلمسات متنوعة ما بين النباتات الطبيعية الخضراء والزهور المذهلة بلونها الأحمر حيث تتفتح على أعتاب الباب فتنقلك إلى قلب الطبيعة وكذلك الأحجار ولكن في إطلالة مختلفة عن المطروحة في النموذج السابق.

4- نوافذ بانورامية

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos منازل
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

تصميم أخاذ لمدخل عنوانه الفخامة والأناقة يسحره وجود تلك المرايات المتراصة بجانب بعضها البعض لتشكل بابًا ضخمًا يتوسطه ضلفة واحدة خشبية وإطارات بنفس الخامة تفصل الألواح الزجاجية عن حالة تلاحم كانت لتتم في حال غيابها. الخضرة بأنواعها المختلفة والحجر بألوانه الطبيعية ونور الشمس الساطع.. إضافات زادت المدخل سحرًا.

5- أصص فخارية

Casa SLV, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

إضافات بسيطة زودت هذا المدخل بجمال من نوع خاص تمثلت في مجموعة من الأصص الفخارية الضخمة تصطف أمام الباب مباشرة بنوافذه الزجاجية حيث تحوى بداخلها نخبة مختلفة من النباتات والزهور يحيط بها كساء أخضر من النجيلة يمتد لبضع سنتيمترات على بُعد بوابة المنزل.  

6- ما رأيك في الدمج بين اللمسات الحجرية والديكورات الجبس؟

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

ما رأيك في الجمع بين اللمسات الحجرية والديكورات الجبس في آنٍ واحد؟ بالطبع هي فكرة سديدة تجعل مدخل منزلك رائعًا كالنموذج المعروض خصوصًا إن دعمت تلك اللمسات بإضافات أخرى كوضع أصص زرع تضم أروع النباتات أو اختيار تصميم باب أنيق يجمع بين خامتي الخشب بمتانته والزجاج المصنفر وربما كلاهما في الوقت ذاته!

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7- تفاصيل جاذبة للانتباه

CASA AMARILLA / YELLOW HOUSE , SG Huerta Arquitecto Cancun SG Huerta Arquitecto Cancun منزل عائلي صغير الطوب Yellow
SG Huerta Arquitecto Cancun

SG Huerta Arquitecto Cancun
SG Huerta Arquitecto Cancun
SG Huerta Arquitecto Cancun

شاهدوا معنا ما تحلى به مدخل هذا المنزل من تفاصيل جاذبة للانتباه بداية من تصميم الباب الضخم بقمته النصف دائرية والعمدان الجبسية التي زادته فخامة فضلًا عن النافورة الصغيرة بمكوناتها المذهلة والنباتات والأشجار التي تصطف على جانبيه.. فهو مدخل لا يليق حقًا إلا بإحدى الفلل أو القصور!

8- جدار أخضر

Jardines Verticales, HUICHOL HUICHOL منازل
HUICHOL

HUICHOL
HUICHOL
HUICHOL

هل هناك أمتع من أن تبدأ يومك بالتطلع إلى جدار أخضر مشرق كهذا تكسيه النباتات بمختلف ألوانها؟!

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