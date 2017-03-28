8 أفكار تجعل مدخل منزلك جميلًا.. اكتشفها

عند تصميم مدخل منزلك وبوابته الخارجية يتعين عليك اتخاذ العديد من القرارات بشأن الخامات والمواد التي ستلجأ إليها.. فهي تتنوع ما بين الأحجار بمختلف أنواعها والديكورات الجبس والخشب والزجاج وغيرهم.. وهناك من يفضل أحيانًا الجمع بين تلك اللمسات المشار إليها جميعًا في تصميم واحد فريد ولكن في هذه الحالة يحتاج لـ مصمم محترف يستطيع تطبيقه على أرض الواقع.

بعد أن تنتهي من هذه المرحلة تنتقل لمرحلة أخرى لا تقل أهمية عن التصميم الأساسي لمدخل منزلك وهي كيفية تزينه.. قد يتسائل البعض أليست الأحجار والجبس والخشب لمسات وجدت في الأساس من أجل تزين المدخل؟! والرد ببساطة هو أن ما نقصده هنا لمسات جمالية تساعد تلك العناصر الأساسية التي لا غنى عنها، وعلى رأسها أصص الزرع والنباتات، الاهتمام بالإضاءة وخصوصًا في حال اللجوء للأحجار، النوافير الصغيرة، الإكسسوارات المثبتة على الجدران وغيرهم.

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 8 أفكار تلخص كل ما سبق تساعد في سلاسة أن تجعل مدخل منزلك جميلًا يخطف قلوب الزائرين.. لنبدأ الآن!