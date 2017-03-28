8 أفكار تجعل مدخل منزلك جميلًا.. اكتشفها

عند تصميم مدخل منزلك وبوابته الخارجية يتعين عليك اتخاذ العديد من القرارات بشأن الخامات والمواد التي ستلجأ إليها.. فهي تتنوع ما بين الأحجار بمختلف أنواعها والديكورات الجبس والخشب والزجاج وغيرهم.. وهناك من يفضل أحيانًا الجمع بين تلك اللمسات المشار إليها جميعًا في تصميم واحد فريد ولكن في هذه الحالة يحتاج لـ مصمم محترف يستطيع تطبيقه على أرض الواقع.
بعد أن تنتهي من هذه المرحلة تنتقل لمرحلة أخرى لا تقل أهمية عن التصميم الأساسي لمدخل منزلك وهي كيفية تزينه.. قد يتسائل البعض أليست الأحجار والجبس والخشب لمسات وجدت في الأساس من أجل تزين المدخل؟! والرد ببساطة هو أن ما نقصده هنا لمسات جمالية تساعد تلك العناصر الأساسية التي لا غنى عنها، وعلى رأسها أصص الزرع والنباتات، الاهتمام بالإضاءة وخصوصًا في حال اللجوء للأحجار، النوافير الصغيرة، الإكسسوارات المثبتة على الجدران وغيرهم.
ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 8 أفكار تلخص كل ما سبق تساعد في سلاسة أن تجعل مدخل منزلك جميلًا يخطف قلوب الزائرين.. لنبدأ الآن!
عندما يتعلق الأمر بتزيين مدخل منزلك تكون النباتات الزينة هي دائمًا الخيار الأفضل لذلك، فهي من ناحية تكسب المدخل حيوية وإشراقة تمامًا كنظيرتها الطبيعية في الوقت الذي تكون فيه قليلة التكلفة نسبيًا فلا تهدر الكثير من أموالك ولا حتى وقتك في تهذيبها على عكس إن كانت طبيعية تحتاج لعناية من نوع خاص.
اجعل مدخل منزلك ذو شخصية قوية باستخدام الأحجار بلمساتها البارزة وتفاصيلها العميقة، فهناك متسع من الأنواع والألوان التي يمكنك اللجوء إليها في هذه الحالة، ويجب أن تضع في الاعتبار أهمية عنصر الإضاءة عند استعانتك بالأحجار وذلك من خلال تثبيت سبوتات سقفية أو أرضية أو حتى جانبية لتظهر روعة شكل الحجر كما هو الحال هنا!
هنا تألق مدخل المنزل بلمسات متنوعة ما بين النباتات الطبيعية الخضراء والزهور المذهلة بلونها الأحمر حيث تتفتح على أعتاب الباب فتنقلك إلى قلب الطبيعة وكذلك الأحجار ولكن في إطلالة مختلفة عن المطروحة في النموذج السابق.
تصميم أخاذ لمدخل عنوانه الفخامة والأناقة يسحره وجود تلك المرايات المتراصة بجانب بعضها البعض لتشكل بابًا ضخمًا يتوسطه ضلفة واحدة خشبية وإطارات بنفس الخامة تفصل الألواح الزجاجية عن حالة تلاحم كانت لتتم في حال غيابها. الخضرة بأنواعها المختلفة والحجر بألوانه الطبيعية ونور الشمس الساطع.. إضافات زادت المدخل سحرًا.
إضافات بسيطة زودت هذا المدخل بجمال من نوع خاص تمثلت في مجموعة من الأصص الفخارية الضخمة تصطف أمام الباب مباشرة بنوافذه الزجاجية حيث تحوى بداخلها نخبة مختلفة من النباتات والزهور يحيط بها كساء أخضر من النجيلة يمتد لبضع سنتيمترات على بُعد بوابة المنزل.
ما رأيك في الجمع بين اللمسات الحجرية والديكورات الجبس في آنٍ واحد؟ بالطبع هي فكرة سديدة تجعل مدخل منزلك رائعًا كالنموذج المعروض خصوصًا إن دعمت تلك اللمسات بإضافات أخرى كوضع أصص زرع تضم أروع النباتات أو اختيار تصميم باب أنيق يجمع بين خامتي الخشب بمتانته والزجاج المصنفر وربما كلاهما في الوقت ذاته!
شاهدوا معنا ما تحلى به مدخل هذا المنزل من تفاصيل جاذبة للانتباه بداية من تصميم الباب الضخم بقمته النصف دائرية والعمدان الجبسية التي زادته فخامة فضلًا عن النافورة الصغيرة بمكوناتها المذهلة والنباتات والأشجار التي تصطف على جانبيه.. فهو مدخل لا يليق حقًا إلا بإحدى الفلل أو القصور!
هل هناك أمتع من أن تبدأ يومك بالتطلع إلى جدار أخضر مشرق كهذا تكسيه النباتات بمختلف ألوانها؟!
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