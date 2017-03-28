10 أفكار غير تقليدية لتخزين الأحذية

الكثير منا قد يفضل خلع الأحذية قبل الدخول إلى المنازل، فهي في بعض البلدان تعد أحد التقاليد كما أثبتت الدراسات الحديثة أنها عادة صحية حيث تنقل الأحذية أوساخ الشارع إلى البيت. ولكن إذا بقت الأحذية على الباب فيجب توفير مساحة تخزيية مناسبة وخاصة عند وجود زوار أو في حالة الأسرة الكبيرة لتجنب أن تكون الأحذية عائق للمدخل أو عقبة في الطريق لاسيما في المنازل ذات المساحات الصغيرة.
إذا كنت تحتار في إختيار شكل وتصميم للجزانة فتابع معنا هذا المقال والذي سيعرض لك أفكار مختلفة وغير تقليدية فإختر ما يعجبك..
لأسرة كبيرة وخاصة في المساحات الضيقة يجب إبتكار حل إبداعي وذكي. في هذا المثال تم استغلال هذا الركن لعمل مساحة لتخزين الأحذية، علاقة لتعليق المعاطف والحقائب ومقعد في نفس الوقت لتكون مساحة أنيقة وعملية.
الجزامات تكون بطبيعتها خزانات عملية وأحياناً كثيرة نفضل العملية عن الشكل لينتهي بنا الحال بشكل موحد للخزانات. ولكن لا يوجد ما يمنعنا من إختيار خزانات ملونة لنهتم بالجوانب الجمالية مع الجوانب العملية أيضاً لتشارك الجزامات في تجميل الغرف.
عن طريق تجميع عدد من الأرفف الموديولية بهذا الشكل البسيط والعملي تم الحصول على جزامة تناسب المنزل المودرن الشبابي.
غالباً ما يتم إهمال مساحة ما تحت السلم الداخلي ولكن لما لا تستخدم كخزانات للعائلة بأكملها من الأحذية للملابس الموسمية؟ فيمكن تصميمها على شكل أدراج مقسمة لتناسب تخزين الأحذية وتوفر الوقت والمجهود للحصول عليها.
إذا كانت الأحذية متبعثرة على الأرض وخاصة في وجود الأطفال فيمكنك اللجوء لحل هذه المشكلة باستخدام السلال ووضع أحذية كل فرد من الأسرة في السلة الخاصة به ليسهل تخزينها والوصول إليها.
أبسط فكرة يمكن تنفيذها هي بوضع حامل ذو هيكل بسيط، ولكنه كافي لتنظيم الأحذية، وتعليق الحقائب ومناسب لاختيار مينمال وبسيط ولكنه مناسب لشخص يعيش وحيداً أو زوجين كما يحتاج ترتيب دائم لتجنب أية فوضى أو شكل غير مرتب.
لاستغلال مساحة الحوائط ينصح بالتخزين الطولي بدلاً من الطريقة المعتادة والتي تأخذ الكثير من المساحة في الغرف مع استغلال باب الخزانة لعمل مرآة لتجميل الفراغات بالإضافة لكونها إضافة عملية.
عندما نفكر في الخزانات وخاصة عند تخزين شئ مثل الأحذية فإننا دائماً ما نبحث عن البساطة والرسمية والتي دائماً ما تكون مناسبة وعملية. فالخزانات الخشبية البسيطة ذات الأدراج تناسب كل البيوت وكل الطرز.
أحذية الأطفال دائماً ما تضيع أو تتبعثر في أرجاء المنزل وخاصة في أكثر الأوقات التي نحتاجها فيها، لذلك يجب الإهتمام بتخزينها بشكل منظم وعملي وتعليم الأطفال كيفية وقيمة المحافظة على أغراضهم لا سيما أن تأخذ شكل يعجبهم.
يمكنك استغلال أثاث قديم لعمل وحدة لتخزين الأحذية حسب الحاجة والمساحة المتاحة والذي يتيح الحصول على خزانة عملية مع الحصول على مميزات جمالية أيضاً.