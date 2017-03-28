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10 أفكار غير تقليدية لتخزين الأحذية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Raumwunder, Connox Connox Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
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الكثير منا قد يفضل خلع الأحذية قبل الدخول إلى المنازل، فهي في بعض البلدان تعد أحد التقاليد كما أثبتت الدراسات الحديثة أنها عادة صحية حيث تنقل الأحذية أوساخ الشارع إلى البيت. ولكن إذا بقت الأحذية على الباب فيجب توفير مساحة تخزيية مناسبة وخاصة عند وجود زوار أو في حالة الأسرة الكبيرة لتجنب أن تكون الأحذية عائق للمدخل أو عقبة في الطريق لاسيما في المنازل ذات المساحات الصغيرة.

إذا كنت تحتار في إختيار شكل وتصميم للجزانة فتابع معنا هذا المقال والذي سيعرض لك  أفكار مختلفة وغير تقليدية فإختر ما يعجبك..

1.ركن متعدد الاستخدامات

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

لأسرة كبيرة وخاصة في المساحات الضيقة يجب إبتكار حل إبداعي وذكي. في هذا المثال تم استغلال هذا الركن لعمل مساحة لتخزين الأحذية، علاقة لتعليق المعاطف والحقائب ومقعد في نفس الوقت لتكون مساحة أنيقة وعملية.

2.خزانة ملونة

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex homify Corridor, hallway & stairsStorage
homify

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex

homify
homify
homify

الجزامات تكون بطبيعتها خزانات عملية وأحياناً كثيرة نفضل العملية عن الشكل لينتهي بنا الحال بشكل موحد للخزانات. ولكن لا يوجد ما يمنعنا من إختيار خزانات ملونة لنهتم بالجوانب الجمالية مع الجوانب العملية أيضاً لتشارك الجزامات في تجميل الغرف.

3.خزانة موديولية

Raumwunder, Connox Connox Corridor, hallway & stairsClothes hooks & stands
Connox

Connox
Connox
Connox

عن طريق تجميع عدد من الأرفف الموديولية بهذا الشكل البسيط والعملي تم الحصول على جزامة تناسب المنزل المودرن الشبابي.

4.استغلال مساحة ما تحت السلالم

Storage under stairs Fraher and Findlay Corridor, hallway & stairsStorage
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

غالباً ما يتم إهمال مساحة ما تحت السلم الداخلي ولكن لما لا تستخدم كخزانات للعائلة بأكملها من الأحذية للملابس الموسمية؟ فيمكن تصميمها على شكل أدراج مقسمة لتناسب تخزين الأحذية وتوفر الوقت والمجهود للحصول عليها.

5.سلال تخزينية

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign Corridor, hallway & stairsDrawers & shelves
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

إذا كانت الأحذية متبعثرة على الأرض وخاصة في وجود الأطفال فيمكنك اللجوء لحل هذه المشكلة باستخدام السلال ووضع أحذية كل فرد من الأسرة في السلة الخاصة به ليسهل تخزينها والوصول إليها.

6.حامل بسيط

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

أبسط فكرة يمكن تنفيذها هي بوضع حامل ذو هيكل بسيط، ولكنه كافي لتنظيم الأحذية، وتعليق الحقائب ومناسب لاختيار مينمال وبسيط ولكنه مناسب لشخص يعيش وحيداً أو زوجين كما يحتاج ترتيب دائم لتجنب أية فوضى أو شكل غير مرتب.

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7.تخزين طولي

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify Corridor, hallway & stairsStorage
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

لاستغلال مساحة الحوائط ينصح بالتخزين الطولي بدلاً من الطريقة المعتادة والتي تأخذ الكثير من المساحة في الغرف مع استغلال باب الخزانة لعمل مرآة لتجميل الفراغات بالإضافة لكونها إضافة عملية.

8.بساطة وعملية

Oakland Small 2 Door Sideboard The Cotswold Company Living roomCupboards & sideboards
The Cotswold Company

Oakland Small 2 Door Sideboard

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

عندما نفكر في الخزانات وخاصة عند تخزين شئ مثل الأحذية فإننا دائماً ما نبحث عن البساطة والرسمية والتي دائماً ما تكون مناسبة وعملية. فالخزانات الخشبية البسيطة ذات الأدراج تناسب كل البيوت وكل الطرز.

9.للأطفال

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN HouseholdStorage
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

أحذية الأطفال دائماً ما تضيع أو تتبعثر في أرجاء المنزل وخاصة في أكثر الأوقات التي نحتاجها فيها، لذلك يجب الإهتمام بتخزينها بشكل منظم وعملي وتعليم الأطفال كيفية وقيمة المحافظة على أغراضهم لا سيما أن تأخذ شكل يعجبهم.

10.تدوير العناصر القديمة

Flur Ideen aus Paletten Holz, IrekHolzArt IrekHolzArt HouseholdStorage خشب
IrekHolzArt

IrekHolzArt
IrekHolzArt
IrekHolzArt

يمكنك استغلال أثاث قديم لعمل وحدة لتخزين الأحذية حسب الحاجة والمساحة المتاحة والذي يتيح الحصول على خزانة عملية مع الحصول على مميزات جمالية أيضاً.

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