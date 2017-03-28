10 أفكار غير تقليدية لتخزين الأحذية

الكثير منا قد يفضل خلع الأحذية قبل الدخول إلى المنازل، فهي في بعض البلدان تعد أحد التقاليد كما أثبتت الدراسات الحديثة أنها عادة صحية حيث تنقل الأحذية أوساخ الشارع إلى البيت. ولكن إذا بقت الأحذية على الباب فيجب توفير مساحة تخزيية مناسبة وخاصة عند وجود زوار أو في حالة الأسرة الكبيرة لتجنب أن تكون الأحذية عائق للمدخل أو عقبة في الطريق لاسيما في المنازل ذات المساحات الصغيرة.

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