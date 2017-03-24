الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

احدث افكار ديكور رخام المطبخ بانواعه المختلفة

آية منير آية منير
WLL house, 珞石設計 LoqStudio 珞石設計 LoqStudio مطبخ
Loading admin actions …

يعد سطح العمل في المطبخ هو أكثر العناصر التى يمكنك أن تضيف لمساتك التصميمية والديكيورية فيها، تختلف أنواعها ما بين الرخام والأخشاب والأسمنتي ولكن جرى العرف بأن الاسم الشائع لسطح المطبخ هو ’ رخامة المطبخ ’، هناك الكثير من الأفكار الحديثة التى يجب اختيارها على أساسها سواء كانت قدرة تحملها أو الغرض الأساسي منها واللون المستخدم في المطبخ والذوق العام، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة رائعة من أفكار ديكورات رخام المطبخ بأنواعه المختلفة ..

1. الرخام ..

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

من أفضل الاختيارات والأكثرها شيوعا لأسطح العمل في المطابخ هو الرخام، لما لها من مميزات كثيرة حيث أنها سهلة التنظيف لا يتراكم عليها الدهون والأتربة، يتحمل درات الحرارة العالية والمنخفضة، ويختلف ما بين ألواح سميكة ورفيعة، فرخام المطبخ يمكن ان يصل لسمك 5 بوصة لتنعم بفخامة وأناقة داخل مطبخك..

2. تباين رائع..

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

للحصول على تباين مميز بمطبخك بامكانك تحديد الرخام بلون مختلف عن لو وحدات التخزين اذا كان من الخشب مثلا فيمكنك استخدام اللون الأبيض فهو يعد من افضل الخيارات و  فاذا كنت تريد ابراز رخام مطبخك فعليك تحديده بلون يناقض لون المطبخ او حتى ممكن تحديد حرف الرخام بلون مختلف فهذا هو سر من أسرار جمال رخام المطبخ…

3. نحاسية المظهر..

Appartamento Roma Ammiragli, piano a piano a مطبخ
piano a

piano a
piano a
piano a

النحاس يخلق شعور بالتوهج والبريق في مطبخك، حيث يمكنك فقط الاستعانة به بلمسات بسيطة أو استخدام سطح العمل ككل من النحاس مع أخذ الاحتياطات لتقويته والحفاظ عليه ..

4. لمسة خشبية..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الاسطح الخشبيه قادرة على إضافة نظره دافئه للمطبخ، حيث عندما يتم استخدام سطح عمل من الخشب فإنه يعطى بالطبع احساس الدفء لمطبخك ، له مميزات كثيرة مثل قدرته على تحمل درجات الحرارة واستخدامه لتقطيع الفاكهة والخضروات ويساعد على ثبات الأواني ..

5. سطح عمل خرساني

ZAAV-Casa-Interiores-1233, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura مطبخ
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

سطح العمل الخرساني يأتي لامعا أو ترابي و دائم و يولد الشعور بالتكوينات الخفيفه فى نمطها ، له ملمس مختلف ومظهر جذاب جدا ويمكنك إضافة العديد من الزخارف المميزة والتصميمات المبتكرة..

6. رخام منقوش..

PRIVATE APARTMENT_BRA, cristianavannini | arc cristianavannini | arc مطبخ
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

اذا اردت الشعور بأناقة مطبخك وإضافة إطلالة عصرية وأكثر فعليك اضافة المزيد من الاهتمام البصرى وذلك من خلال وجود رخام منقوش و مزخرف بمطبخك ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

vetrina , Mobili Campopiano & Raffaele s.a.s. Mobili Campopiano & Raffaele s.a.s. مطبخ
Mobili Campopiano &amp; Raffaele s.a.s.

Mobili Campopiano & Raffaele s.a.s.
Mobili Campopiano &amp; Raffaele s.a.s.
Mobili Campopiano & Raffaele s.a.s.

7. رخام زنك رمادي

homify مطبخ الخرسانة
homify

homify
homify
homify

اذا كنت تبحث عن رخام دائما متطور و غنى فان استخدامك لرخام الزنك الرمادي هو خيار جيد و ما يميز الزنك انه يتفاعل مع مرور الوقت مع المياه و الزيوت و الحمضيات و مع ذلك فإن الاقبال عليه عالي جدا ومفضل لكثيرين من المستخدمين لما له من مظهر مميز ورائع..

8. مظهر معدني..

WLL house, 珞石設計 LoqStudio 珞石設計 LoqStudio مطبخ
珞石設計 LoqStudio

珞石設計 LoqStudio
珞石設計 LoqStudio
珞石設計 LoqStudio

اختيار الفولاذ المقاوم للصدأ كرخام لمطبخك هو اختيار جيد فهو يتميز بالحداثة والعصرية كما أنه الأكثر استخدام في المطابخ الكبرى والفنادق، لسهولة تنظيفه وبريقه الدائم ..

يمكنك قراءة 10 حمامات صغيرة بتصميم رائع

17 نصيحة رائعة لسباكة حمام أفضل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً