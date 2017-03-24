احدث افكار ديكور رخام المطبخ بانواعه المختلفة

يعد سطح العمل في المطبخ هو أكثر العناصر التى يمكنك أن تضيف لمساتك التصميمية والديكيورية فيها، تختلف أنواعها ما بين الرخام والأخشاب والأسمنتي ولكن جرى العرف بأن الاسم الشائع لسطح المطبخ هو ’ رخامة المطبخ ’، هناك الكثير من الأفكار الحديثة التى يجب اختيارها على أساسها سواء كانت قدرة تحملها أو الغرض الأساسي منها واللون المستخدم في المطبخ والذوق العام، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة رائعة من أفكار ديكورات رخام المطبخ بأنواعه المختلفة ..
من أفضل الاختيارات والأكثرها شيوعا لأسطح العمل في المطابخ هو الرخام، لما لها من مميزات كثيرة حيث أنها سهلة التنظيف لا يتراكم عليها الدهون والأتربة، يتحمل درات الحرارة العالية والمنخفضة، ويختلف ما بين ألواح سميكة ورفيعة، فرخام المطبخ يمكن ان يصل لسمك 5 بوصة لتنعم بفخامة وأناقة داخل مطبخك..
للحصول على تباين مميز بمطبخك بامكانك تحديد الرخام بلون مختلف عن لو وحدات التخزين اذا كان من الخشب مثلا فيمكنك استخدام اللون الأبيض فهو يعد من افضل الخيارات و فاذا كنت تريد ابراز رخام مطبخك فعليك تحديده بلون يناقض لون المطبخ او حتى ممكن تحديد حرف الرخام بلون مختلف فهذا هو سر من أسرار جمال رخام المطبخ…
النحاس يخلق شعور بالتوهج والبريق في مطبخك، حيث يمكنك فقط الاستعانة به بلمسات بسيطة أو استخدام سطح العمل ككل من النحاس مع أخذ الاحتياطات لتقويته والحفاظ عليه ..
الاسطح الخشبيه قادرة على إضافة نظره دافئه للمطبخ، حيث عندما يتم استخدام سطح عمل من الخشب فإنه يعطى بالطبع احساس الدفء لمطبخك ، له مميزات كثيرة مثل قدرته على تحمل درجات الحرارة واستخدامه لتقطيع الفاكهة والخضروات ويساعد على ثبات الأواني ..
سطح العمل الخرساني يأتي لامعا أو ترابي و دائم و يولد الشعور بالتكوينات الخفيفه فى نمطها ، له ملمس مختلف ومظهر جذاب جدا ويمكنك إضافة العديد من الزخارف المميزة والتصميمات المبتكرة..
اذا اردت الشعور بأناقة مطبخك وإضافة إطلالة عصرية وأكثر فعليك اضافة المزيد من الاهتمام البصرى وذلك من خلال وجود رخام منقوش و مزخرف بمطبخك ..
اذا كنت تبحث عن رخام دائما متطور و غنى فان استخدامك لرخام الزنك الرمادي هو خيار جيد و ما يميز الزنك انه يتفاعل مع مرور الوقت مع المياه و الزيوت و الحمضيات و مع ذلك فإن الاقبال عليه عالي جدا ومفضل لكثيرين من المستخدمين لما له من مظهر مميز ورائع..
اختيار الفولاذ المقاوم للصدأ كرخام لمطبخك هو اختيار جيد فهو يتميز بالحداثة والعصرية كما أنه الأكثر استخدام في المطابخ الكبرى والفنادق، لسهولة تنظيفه وبريقه الدائم ..
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