احدث افكار ديكور رخام المطبخ بانواعه المختلفة

يعد سطح العمل في المطبخ هو أكثر العناصر التى يمكنك أن تضيف لمساتك التصميمية والديكيورية فيها، تختلف أنواعها ما بين الرخام والأخشاب والأسمنتي ولكن جرى العرف بأن الاسم الشائع لسطح المطبخ هو ’ رخامة المطبخ ’، هناك الكثير من الأفكار الحديثة التى يجب اختيارها على أساسها سواء كانت قدرة تحملها أو الغرض الأساسي منها واللون المستخدم في المطبخ والذوق العام، اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة رائعة من أفكار ديكورات رخام المطبخ بأنواعه المختلفة ..