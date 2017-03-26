شقة مبهرة في من تركيا

تم إختيار الطراز الكلاسيكي لغرفتي السفرة والمعيشة أما المطبخ فقد تم تصميمه على الطراز المودرن بخطوط مستقيمة وحادة. الأرضية تأخذ لمعة خاصة من بلاطات البورسلين وتناسب مع الحوائط الرمادية الماط.

أما الخزانات فهي متباينة بين اللونين البني والأبيض على كل من جانبي المطبخ مع إضافة ركن لتناول الطعام يلتف حولها كراسي معدنية عليها لمسة لونية من الوسائد الأنيقة الخضراء.