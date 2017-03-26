شقة مبهرة في من تركيا

جولتنا اليوم في شقة في مدينة بورصة وهي أحد المدن المتطورة والصناعية في تركيا. فقد تم تصميم البيت بحيث يكون مكان للراحة بعد يوم عمل شاق وملجأ للإسترخاء والهدوء في المدينة الصاخبة. الشقة من تصميم Niyazi Özçakır Interior وتم تصميمها بألوان هادئة وبتفاصيل رائعة فتعالوا نشاهد هذه التفاصيل معاً عن قرب..
كما نرى فإن غرفة المعيشة تأخذ مساحة معقولة وتم فيها استخدام أثاث بسيط ومبهر. فالأريكة تأخذ شكل حرف L بألوان ترابية بسيطة تمتزج باللون الأبيض الظاهر في الزخارف في الأثاث والتشكيلات على الحائط والستائر. تم استكمال الزخارف على الحوائط بإضافة بيت النور والمكمل للتشكيل على الحائط بشكل متناسق ومتميز.
غرفة آخرى مسيطرة على هذا البيت هي غرفة السفرة. فيغلب عليها اللون الأزرق في الأقمشة المستخدمة في الكراسي المنجدة بالإضافة للستائر، كما نرى فإن اللون الأزرق ممزوجاً أيضاً باللون الأبيض والمكمل للباليتة اللونية المتميزة فيظهر في الطاولة، البوفية والستارة بالإضافة للنجفة الأنيقة فوق الطاولة. نلاحظ أيضاً وجود فاصل ذو تشكيل مفرغ من اللون الأبيض بين غرفة السفرة والغرفة المجاورة كما تم إضافة مرآة بسيطة التصميم فوق البوفية للمسة خاصة ساحرة.
تم إختيار الطراز الكلاسيكي لغرفتي السفرة والمعيشة أما المطبخ فقد تم تصميمه على الطراز المودرن بخطوط مستقيمة وحادة. الأرضية تأخذ لمعة خاصة من بلاطات البورسلين وتناسب مع الحوائط الرمادية الماط.
أما الخزانات فهي متباينة بين اللونين البني والأبيض على كل من جانبي المطبخ مع إضافة ركن لتناول الطعام يلتف حولها كراسي معدنية عليها لمسة لونية من الوسائد الأنيقة الخضراء.
غرفة النوم الرئيسية تتميز بالإتساع كما أن تصميمها يأخذ طراز كلاسيكي مثل أغلب هذه الشقة. فالأثاث تم عمله من حفر الخشب ذو النقوشات الفنية والتي تأخذ في أغلبها لوناً أبيض. الغرفة ملحق بها غرفة للملابس بالإضافة لحمام صغير لتكون غرفة متكاملة!
تم تكسية الحائط الرئيسي والذي يستند عليه السرير بورق الحائط مع طلاء باقي الغرفة بنفس لون الخلفية لتتجانس الحوائط بشكل متميز وبسيط. لم تتجانس الحوائط فقط ولكن أيضاً مفروشات السرير بالإضافة لقماش الكراسي والتي تأخذ كلها لون قريب من لون الحائط الأخضر لتضيف لمسة الاسترخاء والراحة الغالبة على هذه الغرفة.
لم ينسى المصمم بعض اللمسات الجمالية مثل المزهريات والمرايا الصغيرة المزينة لحائط الغرفة.
هذه الشقة مثالية لأسرة صغيرة حيث أنها تتضمن وجود غرفة تناسب الشباب وتلبي كافة احتياجتهم، فهي على طراز مودرن ومصممه بشكل أنيق وعملي. فهناك ركن للنوم بوجود سرير متوسط الحجم، أيضاً توجد جزانة تستغل مساحة الحائط بشكل مثالي كما توجد مساحة للاستذكار بالإضافة لوجود مكتبة تسع للكثير من الكتب، ولم ينسى المصمم توزيع الإضاءة بشكل عملي ورائع.
ننتقل للحمام فنلاحظ أنه يغلب على تصميمه التباين، فالألوان الفاتحة في الجزء العلوي بالإضافة للون الداكن في الأسفل والمتمثل في الأرضية، الخزانة التي تقع أسفل الحوض وبلاطات الموزيك التي تم إضافتها على ركن الاستحمام على البانيو والحائط المجاور ليعطي لنا حمام أنيق ومتميز.