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شقة مبهرة في من تركيا

Marwa Hasan Marwa Hasan
SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
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جولتنا اليوم في شقة في مدينة بورصة وهي أحد المدن المتطورة والصناعية في تركيا. فقد تم تصميم البيت بحيث يكون مكان للراحة بعد يوم عمل شاق وملجأ للإسترخاء والهدوء في المدينة الصاخبة. الشقة من تصميم  Niyazi Özçakır Interior وتم تصميمها بألوان هادئة وبتفاصيل رائعة فتعالوا نشاهد هذه التفاصيل معاً عن قرب..

​غرفة معيشة مشرقة

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

كما نرى فإن غرفة المعيشة تأخذ مساحة معقولة وتم فيها استخدام أثاث بسيط ومبهر. فالأريكة تأخذ شكل حرف L بألوان ترابية بسيطة تمتزج باللون الأبيض الظاهر في الزخارف في الأثاث والتشكيلات على الحائط والستائر. تم استكمال الزخارف على الحوائط بإضافة بيت النور والمكمل للتشكيل على الحائط بشكل متناسق ومتميز.

​غرفة سفرة أنيقة

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

غرفة آخرى مسيطرة على هذا البيت هي غرفة السفرة. فيغلب عليها اللون الأزرق في الأقمشة المستخدمة في الكراسي المنجدة بالإضافة للستائر، كما نرى فإن اللون الأزرق ممزوجاً أيضاً باللون الأبيض والمكمل للباليتة اللونية المتميزة فيظهر في الطاولة، البوفية والستارة بالإضافة للنجفة الأنيقة فوق الطاولة. نلاحظ أيضاً وجود فاصل ذو تشكيل مفرغ من اللون الأبيض بين غرفة السفرة والغرفة المجاورة كما تم إضافة مرآة بسيطة التصميم فوق البوفية للمسة خاصة ساحرة.

​مطبخ مودرن

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

تم إختيار الطراز الكلاسيكي لغرفتي السفرة والمعيشة أما المطبخ فقد تم تصميمه على الطراز المودرن بخطوط مستقيمة وحادة. الأرضية تأخذ لمعة خاصة من بلاطات البورسلين وتناسب مع الحوائط الرمادية الماط. 

أما الخزانات فهي متباينة بين اللونين البني والأبيض على كل من جانبي المطبخ مع إضافة ركن لتناول الطعام يلتف حولها كراسي معدنية عليها لمسة لونية من الوسائد الأنيقة الخضراء.

​غرفة نوم رئيسية

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

غرفة النوم الرئيسية تتميز بالإتساع كما أن تصميمها يأخذ طراز كلاسيكي مثل أغلب هذه الشقة. فالأثاث تم عمله من حفر الخشب ذو النقوشات الفنية والتي تأخذ في أغلبها لوناً أبيض. الغرفة ملحق بها غرفة للملابس بالإضافة لحمام صغير لتكون غرفة متكاملة!

تم تكسية الحائط الرئيسي والذي يستند عليه السرير بورق الحائط مع طلاء باقي الغرفة بنفس لون الخلفية لتتجانس الحوائط بشكل متميز وبسيط. لم تتجانس الحوائط فقط ولكن أيضاً مفروشات السرير بالإضافة لقماش الكراسي والتي تأخذ كلها لون قريب من لون الحائط الأخضر لتضيف لمسة الاسترخاء والراحة الغالبة على هذه الغرفة.

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

لم ينسى المصمم بعض اللمسات الجمالية مثل المزهريات والمرايا الصغيرة المزينة لحائط الغرفة.

​غرفة نوم شبابية

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

هذه الشقة مثالية لأسرة صغيرة حيث أنها تتضمن وجود غرفة تناسب الشباب وتلبي كافة احتياجتهم، فهي على طراز مودرن ومصممه بشكل أنيق وعملي. فهناك ركن للنوم بوجود سرير متوسط الحجم، أيضاً توجد جزانة تستغل مساحة الحائط بشكل مثالي كما توجد مساحة للاستذكار بالإضافة لوجود مكتبة تسع للكثير من الكتب، ولم ينسى المصمم توزيع الإضاءة بشكل عملي ورائع.

​الحمام

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık حمام
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

ننتقل للحمام فنلاحظ أنه يغلب على تصميمه التباين، فالألوان الفاتحة في الجزء العلوي بالإضافة للون الداكن في الأسفل والمتمثل في الأرضية، الخزانة التي تقع أسفل الحوض وبلاطات الموزيك التي تم إضافتها على ركن الاستحمام على البانيو والحائط المجاور ليعطي لنا حمام أنيق ومتميز.

الجدران والسقف بتصميم مثالي يصلح للشقق والمكاتب!
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