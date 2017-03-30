تجديد شقة مساحتها 25 متر² سيدهشك ما حَلّ بها!

شقة استوديو مساحتها لا تصدق! فقط 25 متر² تعرضت لحملة تجديد شاملة جعلتها بأروع الإطلالات لدرجة أنه سيدهشك ما حل بها. تتمتع الشقة بحالة تناسق رهيب في الألوان حيث اعتمد المصمم على اللونين الأصفر والرمادي ليكملا بعضهم البعض هنا ولم يغفل أن يجعل أدق التفاصيل بتلك الألوان حرصًا منه على تحقيق الترابط بين العناصر الديكورية المختلفة.. لنبدأ معًا جولتنا الآن من أجل استكشافها!
ساحة شاملة ومتكاملة تجمع غرفة النوم والمعيشة والمطبخ في آنٍ واحد بتصميم احترافي لا يُشعِرَك مطلقًا بصغر المساحة. ولأن غرفة النوم عادة ما تكون بمساحة مستقلة تساعد مستخدميها على الاسترخاء ونيل قسطًا من الراحة في هدوء قرر خبير التصميم أن يجعلها بآخر الساحة قرب النافذة الزجاجية في ركن منفصل نسبيًا مقارنة ببقية الغرف المندمجة معًا في حميمية وتآلف.
حالة من التناسق الرهيب بين اللونين الأصفر والرمادي فكلاهما يكمل الآخر، الأصفر يخترق بحيويته هدوء الرمادي، والرمادي يُطفئ فقعان الأصفر. من هذه الزاوية نرى عن قرب غرفة النوم بوضوح والمكونة من سرير بسيط بفرش أنيق تلمح به لمعة تحبها ينسدل أمامه ستائر برقة اللونين المنوه إليهما وعلى أعتابها مباشرة تفاجئنا المعيشة.
هذه الصورة تنقل لنا تفاصيل غرفة المعيشة بوضوح والمكونة فقط من مقعد جلدي مريح باللون الرمادي تزينه وسادة صفراء فاقعُُ لونها، على بعد خطوات قليلة منها نجد طاولة في هيئة مكعب بنفس اللون الأصفر تقترب منها كثيرًا وحدة التلفاز بأدراج وأرفف بسيطة.
الأرضية مكسية بشرائح الباركية رمادي اللون وتكمل هي وبقية الإكسسوارات المحيطة حالة التناغم التي تعم أرجاء المكان.
مطبخ عصري بتصميم بسيط وعدد وحدات تخزينية قليل لكنه عملي يفي بالغرض. اللونين الرمادي والأصفر يحتلا المطبخ أيضًا مثله مثل بقية الغرف مما يؤكد الترابط والتناسق الذي سعى المصمم إلى تحقيقه هنا.
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لم يلتزم الحمام بنفس الإطلالة التي عودتنا عليها كل غرفة من غرف هذه الشقة الاستوديو الصغيرة حيث سيطر عليه اللون البيج فيما اخترقه الرمادي بعض الشئ بهدوءه ورصانته ليغلف ساحة الاستحمام بالكامل.