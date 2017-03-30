تجديد شقة مساحتها 25 متر² سيدهشك ما حَلّ بها!

هذه الصورة تنقل لنا تفاصيل غرفة المعيشة بوضوح والمكونة فقط من مقعد جلدي مريح باللون الرمادي تزينه وسادة صفراء فاقعُُ لونها، على بعد خطوات قليلة منها نجد طاولة في هيئة مكعب بنفس اللون الأصفر تقترب منها كثيرًا وحدة التلفاز بأدراج وأرفف بسيطة.

الأرضية مكسية بشرائح الباركية رمادي اللون وتكمل هي وبقية الإكسسوارات المحيطة حالة التناغم التي تعم أرجاء المكان.