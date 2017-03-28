شقة ذات طابع فني في المكسيك

نبدأ بغرفة المعيشة حيث أنها كما نلاحظ بسيطه في تصميمها وباليتة ألوانها. فهي مكونة من أريكة رئيسية مع أريكة صغيرة مقابلة تتسع لفردين. كلتاهما تأخذان تصميم بسيط ومودرن مع تنجيد باستخدام قماش قطيفة ناعم ولامع بلون بني. في ركن الغرفة تم إضافة لمسة لونية صريحة من خلال كرسي يأخذ قماشه اللون الأحمر، اللمسة اللونية ظهرت أيضاً من خلال اللوحة الفنية المزينة للحائط التي تستتند عليه الأريكة الرئسية.

أما الستائر فهي مكونة من طبقتين أحدهما خفيفة والأخرى سميكة أيضاً من اللون البني. فاللون البني الغالب على الغرفة يتناسب مع الأرضية، الحوائط والسقف والذي يغلب عليها اللون الأبيض وبدوره يخلق تباين في الجو العام.

نرى أيضاً تباين في إختيار وحدات الإضاءة فقد تم إختيار وحدة إضاءة رئيسية بسيطة ولكنها مميزة بالإضافة لإضاءة أرضية تضيف أناقة وتعد عملية أيضاً في هذه الغرفة.