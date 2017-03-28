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شقة ذات طابع فني في المكسيك

Marwa Hasan Marwa Hasan
RESIDENCIA HUASTECA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة الاطفال Purple/Violet
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اليوم جولتنا في منزل أنيق وبسيط في تصميمه وربما يكون مختلف عن الشكل التقليدي للمنازل ولذلك ليلبي احتياجات ساكنية. المنزل من تصميم ESTUDIO TANGUMA في مونتيري والتي تقع في شمال شرق المكسيك، فهي تعد مدينة حضرية وذات تراث وطابع فني يتناسب مع تصميم هذه الشقة الأنيقة. فتعالوا معنا لنرى تفاصيل هذه الشقة الأنيقة سوياً.

​غرفة المعيشة

RESIDENCIA HUASTECA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة Beige
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

نبدأ بغرفة المعيشة حيث أنها كما نلاحظ بسيطه في تصميمها وباليتة ألوانها. فهي مكونة من أريكة رئيسية مع أريكة صغيرة مقابلة تتسع لفردين. كلتاهما تأخذان تصميم بسيط ومودرن مع تنجيد باستخدام قماش قطيفة ناعم ولامع بلون بني. في ركن الغرفة تم إضافة لمسة لونية صريحة من خلال كرسي يأخذ قماشه اللون الأحمر، اللمسة اللونية ظهرت أيضاً من خلال اللوحة الفنية المزينة للحائط التي تستتند عليه الأريكة الرئسية.

أما الستائر فهي مكونة من طبقتين أحدهما خفيفة والأخرى سميكة أيضاً من اللون البني. فاللون البني الغالب على الغرفة يتناسب مع الأرضية، الحوائط والسقف والذي يغلب عليها اللون الأبيض وبدوره يخلق تباين في الجو العام.

نرى أيضاً تباين في إختيار وحدات الإضاءة فقد تم إختيار وحدة إضاءة رئيسية بسيطة ولكنها مميزة بالإضافة لإضاءة أرضية تضيف أناقة وتعد عملية أيضاً في هذه الغرفة.

​غرفة السفرة

RESIDENCIA HUASTECA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة Beige
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

أخذت غرفة السفرة بعض السمات المشتركة مع غرفة المعيشة فقد تكرر استخدام قماش القطيفة في كراسي السفرة أما الطاولة فقد أخذت خامة الخشب الداكن مع وجود سطح زجاجي يضيف لمعة ورونق على الغرفة.

في ظهر الطاولة نلاحظ وجود بوفية لتخزين أغراض السفرة من الأطباق والأواني والأدوات المختلفة، يعلوه بعض الاكسسوارات أما الحائط فقد زين بثلاث مرايات متراصة بشكل راسي ولهم إطار بسيط وأنيق.

​المطبخ

RESIDENCIA HUASTECA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma مطبخ ذو قطع مدمجة Purple/Violet
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

أنظر لتصميم المطبخ المشرق والمسيطر عليه اللون الأبيض في خزانتة وفي تشطيبة أيضاً، ولكن لإضافة بعض التباين فقط تم إضافة كراسي من الجلد بلون بني على البار مع إضافة أرفف علوية بالقرب من السقف أيضاً من اللون البني مع تزينها بالأغراض الأنيقة والاكسسوارات وبعض الكتب، ولا سيما استغلال هذه الأرفف لعمل إضاءة مدمجة مسلطة على بار المطبخ.

​غرفة الأطفال

RESIDENCIA HUASTECA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة الاطفال Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

ننتقل لبطلة هذه الشقة وهي غرفة الأطفال والتي كما نرى فهي متسعة بسبب وجود طفلين توأم في هذه الأسرة. فتم وضع سريرين رضيعين مع وجود وحدة أدراج بينهما، يعلوها مساحة لتغير الحفاضات. أما باقي الغرفة فقد تم استغلالها كمساحة جلوس لباقي الأسرة، فتم وضع أريكة رئيسية وكرسي هزاز.

RESIDENCIA HUASTECA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة الاطفال Purple/Violet
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

ولم ينسى المصمم وضع أرفف ملونه ومصممه بحيث تناسب كتب ولعب الأطفال مع وجود أصص نباتات معلقة من أحد أركان الغرفة لتجملها وتنقي الهواء في داخل هذه الغرفة.

الغرفة ملحق بها غرفة ملابس تناسب الأطفال

RESIDENCIA HUASTECA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة الملابس White
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

بالإضافة لوجود حمام أيضاً ذو تصميم بسيط وأنيق يتناسب مع غرفة الرضيعين

RESIDENCIA HUASTECA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام Grey
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
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