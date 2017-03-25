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7 غرف نوم مختلفة تحتوي على حمام داخلي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ristrutturazione di un appartamento in Sicilia, Salvo Lombardo Architetto Salvo Lombardo Architetto غرفة نوم White
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يرغب العديد من الناس في وقتٍ ما أن يصبح لديهم حمام خاص في غرفة النوم، للحصول على مزيد من الخصوصية والراحة. من السهل بناء حمام داخل غرفة النوم، خاصةً في المساحات الواسعة والشقق السكنية التي تحتوي على غرف عديدة. لا شك أن فكرة وجود حمام في غرفة النوم غير منتشرة بالقدر الكافي، وغير محببة بالنسبة للكثيرين، فلا أحد يريد تخريب البناء أو تبني مثل هذه الأفكار المختلفة في التصميم الداخلي للمنزل. لكن، إذا كنت أحد الأشخاص الذين يحبون كل ما هو جديد وغريب، وكنت تفضل بالفعل الحصول على حمام في غرفة النوم الخاصة بك، بالطبع ستساعدك بعض من هذه الأفكار التي نستعرضها في هذا الموضوع، وإذا كنت لا تزال في مرحلة اختيار التصميم، فبالطبع ستكون هذه الصور هي مصدر إلهام لك.

1. الجدار الفاصل

Ristrutturazione di un appartamento in Sicilia, Salvo Lombardo Architetto Salvo Lombardo Architetto غرفة نوم White
Salvo Lombardo Architetto

Salvo Lombardo Architetto
Salvo Lombardo Architetto
Salvo Lombardo Architetto

يعد التصميم الموضح في الصورة هو الأمثل لغرف الأزواج، إذ تحتوي الغرفة على حمام داخلي يفصل بينه وبين غرفة النوم جدار فقط. هذا التصميم مناسب ومثالي جدًا للمساحات الضيقة مما يسمح بدخول الضوء وتوفير التهوية الجيدة للمكان.

2. حديث وعصري

Interior design "Hotel Abruzzi" - Roma, Arch. Lamberto Grutter Arch. Lamberto Grutter غرفة نوم
Arch. Lamberto Grutter

Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter

يتضح من خلال الصورة أن هذا التصميم يتميز بالحداثة، فضلًا عن التركيز على اختيار الإضاءة الجيدة. تتميز غرفة النوم بالمساحة الواسعة والأثاث الحديث والأنيق، بالإضافة إلى وجود الحمام الذي يعطي لمحة عن التصميم الداخلي الأنيق والمميز، إذ تم اختياره ليتوافق مع نفس نمط الغرفة الأنيق والعصري.

3. بانيو سبا داخلي

Appartamento B+T, Architetto Beltrame Claudio Architetto Beltrame Claudio غرفة نوم
Architetto Beltrame Claudio

Architetto Beltrame Claudio
Architetto Beltrame Claudio
Architetto Beltrame Claudio

هذا التصميم مناسب تمامًا لكل من يرغب في الحصول على أعلى درجات الاسترخاء والراحة، حيث يجعلك تشعر وكأنك في فندق 5 نجوم، إذ تحتوي غرفة النوم على حمام داخلي، بالإضافة إلى البانيو سبا الذي يجعلك المكان مثالي للشعور بالراحة والاسترخاء بعد يوم عملٍ شاق.

4. المساحات المتجاورة

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

إذا كنت تريد للحمام أن يكون بالقرب من غرفة نوم، لكن ليس في داخلها تمامًا، فتعد هذه الفكرة الموضحة في الصورة هي الأنسب لك من بين الخيارات السابقة. تم اختيار الحمام ليصبح مجاورًا للغرفة وليس بداخلها، بحيث يبقى منفصلًا ولكن في مكان قريب جدًا من غرفة النوم بحيث يوفر لك الوقت والجهد.

5. تصميم خيالي

Residenza Privata A.P. - Marina di Pietrasanta, Zeno Pucci+Architects Zeno Pucci+Architects غرفة نوم
Zeno Pucci+Architects

Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects
Zeno Pucci+Architects

هذا التصميم للحمام وغرفة النوم مثالي تمامًا، مصمم خصيصًا ليلبي احتياجاتك وشريك حياتك، إذ يمكن استخدام الحمام دون أية مشكلات وبكل سهولة ويسر. بالإضافة إلى الشعور بالخصوصية الكاملة بفضل التصميم المعماري المميز. بالإضافة إلى اختيار ألوان أنيقة وإضاءة بارزة وجميلة.

6. التصميم المفتوح

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تملك غرفة نوم بمساحة داخلية كبيرة إلى حدٍ ما، وترغب في الحصول على حمام داخلي بتصميم مفتوح دون وجود جدار عازل أو دون الحاجة للأبواب التي تفصل الحمام عن باقي الغرفة، ويقع على مسافة مناسبة وغيره من قطع الأثاث والمحتويات الأخرى الموجودة داخل الغرفة، فأنت بحاجة إلى هذا التصميم الرائع الموضح بالصورة وبعد هو الخيار الأنسب لك. كل هذا مع مراعاة الاعتماد على اختيار المساحة الكافية والإضاءة المناسبة والتوزيع المثالي.

7. التصميم المتناسق

Dall'australia all'italia, architetture e restauri biocompatibili architetture e restauri biocompatibili غرفة نوم خشب
architetture e restauri biocompatibili

architetture e restauri biocompatibili
architetture e restauri biocompatibili
architetture e restauri biocompatibili

في هذا التصميم الذي يظهر في الصورة نلاحظ التنسيق المبهر في اختيار التصميم التناسق مع المكان وحجم الغرفة، بحيث يكون الحمام بالقرب من موقع السرير مع وجود حائط دائري بسيط يقسم كلا المكانين عن بعضهما البعض، مما يوفر بعض الخصوصية. نلاحظ التنسيق الجيد في اختيار الاثاث والاعتماد على الألوان الهادئة والمريحة، فضلًا عن الإضاءة العصرية المميزة. التصميم باختصار يعكس الذوق الرفيع في اختيار نمط الغرفة، والدمج بين غرفة النوم والحمام الداخلي بشكلٍ مبهر وجميل.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، منزل كبير مصمم على الطريقة التركية بأسلوب كلاسيكي مميز.

منزل كبير مصمم على الطريقة التركية بأسلوب كلاسيكي مميز
7 غرف نوم مختلفة تحتوي على حمام داخلي

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