إعادة تصميم شقة بمساحة صغيرة

بالطبع يعتبر شراء منزل جديد شيئًا مكلفًا للغاية، لذا فهو ليس خيارًا أمثل وقابل للتطبيق بالنسبة لجميع الناس. ولهذا السبب تحديدًا، يلجأ الكثير من الناس لاختيار إعادة تصميم المساحات المختلفة في منازلهم القديمة. حتى وإن بدا هذا الأمر مكلفًا نوعًا ما، لكنه بالطبع لن يكون بنفس تكلفة شراء عقار جديد. في هذا الموضوع نقدم لك من خلال الصور المختلفة بعض الأفكار التي يمكنك الاختيار من بينها، أو استخدامها كمثال يشجعك على اتخاذ الخطوة الأولى في تغيير وتجديد منزلك بالكامل. لذا، سنعرض بالصور شقة صغيرة تمت إعادة تصميمها لتبدو مذهلة. وهو ما يُعد مثالًا يوضح كيفية تحويل منزل قديم بلا روح إلى مساحة حديثة ومشرقة بالحياة.
تم تصميم هذه الشقة على وجه الخصوص كجزء من مشروع سياحي.
وإليك كيف تبدو
قبل أن نستعرض الصور الكاملة للتصميم الجدي، يمكننا أن نلقي نظرة سريعة على بعض المساحات المختلفة من الشقة في التصميم القديم، إذ يتضح أنها كانت مُصممة على الطراز القديم جدًا الذي عفا عليه الزمن، والمتمثل في الأرضيات، البلاط، بالإضافة إلى خزائن المطبخ والأبواب المصنوعة بأكملها من الخشب. على الرغم من وجود الضوء الطبيعي الجيد، إلا أن المطبخ يبدو مظلمًا بسبب سوء اختيار الألوان وسوء توزيع الأثاث في المساحات المختلفة، لذا يبدو المطبخ ضيقًا وصغيرًا.
بالتأكيد ستندهش عند رؤية الصورة، وربما لن تصدق أنه هو نفس المطبخ ذو الطراز القديم، لكن بعد أن تم تعديله وإعادة تصميمه بالكامل، بدءً من الجدران، و الممر الفاصل الذي أدى إلى توسيع المساحة داخل المطبخ. بالإضافة إلى استخدام الأرضيات الخشبية في كل أنحاء الشقة واستبدال البلاط القديم المتهالك. يمكننا أيضًا أن نرى الوحدات المثبتة وقطع الأثاث الجديدة داخل المطبخ، واستخدام ألوان محايدة للجدران. يجدر بالذكر أن التركيز على استخدام اللون الأبيض بصفةٍ غالبة هو إعطاء المزيد من الاتساع والضوء داخل المكان.
نلاحظ أن المدخل الأمامي للمنزل كان ضيقًا جدًا، ومما زاد الأمر سوءًا استخدام اللون الداكن في خشب الأبواب وغيرها. ففي الممرات الصغيرة ينبغي تجنب استخدام الألوان الداكنة تمامًا أو استخدام الإضاءة المنخفضة وعدم الشعور بضيق المساحة.
بمقارنة هذه الصورة مع سابقتها، نلاحظ أن التغيير الذي طرأ على المدخل كان تغييرًا جذريًا. حيث يمكننا أن نرى كيف تم التخلص من بعض الجدران والأبواب الزائدة. كما تم استخدام اللون الأبيض لإعطاء المزيد من الإضاءة، واستخدام الخشب بدون إطارات لسهولة فتح النوافذ في الممرات.
لا يمكن تجاهل تسليط الضوء على هذه التفاصيل الزخرفية الرائعة، حيث تم استغلال المساحات الفارغة لوضع صورًا وأعمالًا فنية مميزة ورائعة.
بالنظر إلى غرفة المعيشة قبل إعادة التجديد، نجدها باهتة تمامًا، مظلمة ورتيبة. مساحة الغرفة ليست كبيرة، بالإضافة إلى استخدام هذا النوع من النوافذ التي لا يُفضل استخدامه في مثل هذه المساحات الضيقة حيث لن يسمح بدخول الضوء.
ظهرت التغييرات الأساسية في الغرفة من خلال تغيير لون طلاء الجدران، وتحسين الذوق في اختيار الأثاث، والإضاءة الجيدة. نلاحظ استخدام الستائر الحديثة شبه الشفافة، مما يوفر جوًا هادئُا مميزًا في الداخل. نلاحظ استخدام اللون الأصفر واستخدام ألوان أخرى مريحة.
توضح هذه الصورة بعض التفاصيل المميزة في اختيار الألوان والملمس المميز لقطع الأثاث. فضلًا عن اختيار المصباح والسجادة ذات الشعر الطويل. توفر الأريكة ذات اللون الأصفر تغييرًا مميزًا وملحوظًا داخل الغرفة.
بالنظر إلى الحمام القديم نلاحظ استخدام ألوان باهتة ونقوش قديمة وسباكة غير سليمة.
تغيير البلاط المستخدم أعطى الحمام شكلًا جديدًا، فضلًا عن استخدام الديكور والتصميم الحديث، واستخدام أبواب مثالية لا تعيق الرؤية داخل الحمام.
نلاحظ استخدام اللون الأبيض في طلاء الجدران والأرضيات الخشبية تمامًا مثل باقي المنزل. بالإضافة إلى استخدام مصابيح على كلا جانبي السرير، لتسهيل الإضاءة والقراءة ليلًا. الغرفة تعكس الأناقة.
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