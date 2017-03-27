إعادة تصميم شقة بمساحة صغيرة

بالطبع يعتبر شراء منزل جديد شيئًا مكلفًا للغاية، لذا فهو ليس خيارًا أمثل وقابل للتطبيق بالنسبة لجميع الناس. ولهذا السبب تحديدًا، يلجأ الكثير من الناس لاختيار إعادة تصميم المساحات المختلفة في منازلهم القديمة. حتى وإن بدا هذا الأمر مكلفًا نوعًا ما، لكنه بالطبع لن يكون بنفس تكلفة شراء عقار جديد. في هذا الموضوع نقدم لك من خلال الصور المختلفة بعض الأفكار التي يمكنك الاختيار من بينها، أو استخدامها كمثال يشجعك على اتخاذ الخطوة الأولى في تغيير وتجديد منزلك بالكامل. لذا، سنعرض بالصور شقة صغيرة تمت إعادة تصميمها لتبدو مذهلة. وهو ما يُعد مثالًا يوضح كيفية تحويل منزل قديم بلا روح إلى مساحة حديثة ومشرقة بالحياة.

تم تصميم هذه الشقة على وجه الخصوص كجزء من مشروع سياحي.

وإليك كيف تبدو