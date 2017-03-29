تصميم مميز لشقة على الطراز الحديث

يحلم كلٌ منا بالحصول على شقة أحلامه، واختيار الديكور وقطع الأثاث المتوافقة مع ذوقه الشخصي والتي تناسب قدرته المادية. لكن، يضطر الكثير من الناس في نهاية الأمر إلى اختيار شقة ذات مساحة صغيرة ويواجهون المشكلة في عدم وجود المساحة الكافية لعمل الديكورات المرغوب فيها وعدم القدرة على اختيار وتنظيم الأثاث وفقًا للرغبة الشخصية وبشكلٍ أنيق.
لكن، بالطبع يوجد بعض الأفكار والحيل المختلفة للتغلب على مشكلة المساحة، ومساعدتك في تنظيم وتنسيق واختيار الديكور الخاص بك. وفيما يلي نستعرض من خلال بعض الصور الأفكار المختلفة والمميزة لشقة بمساحة متوسطة يغلب عليها الطابع الحديث في اختيار الألوان والأثاث والإضاءة، بالإضافة إلى البساطة في التصميم. أكثر ما يتميز به التصميم هو الرحابة المطلقة ووجود مساحات فارغة تعطي إحساس بالراحة والاسترخاء. والبعد عن التكلف في التصميم، إذ تم الاعتماد على تصميم المساحات المختلفة بعيدًا عن الزخرفة المبالغ فيها.
من خلال الصورة الموضحة، نلاحظ أن غرفة الاستقبال تحتل المساحة الأكبر من المنزل، وتتميز بكونها مشرقة واسعة، بالإضافة إلى استخدام حائط زجاجي خلف التلفزيون كجزء بارز في الديكور، ويعطي اتساعًا إضافيًا داخل المكان. من اللافت للنظر أيضًا استخدام الألوان الهادئة الناعمة والخفيفة لتعطي جوًا من الراحة والاسترخاء. كما تبرز الستائر بسيطة التصميم التي تعتمد على اللون الأسود الداكن الذي يعطي شعورا بالأناقة والتميز ويلفت النظر.
توضح هذه الصورة وجود الحائط الزجاجي المزخرف خلف التلفزيون، بالإضافة إلى استخدام سجاد الأرضية باللون البيج المحايد والذي يتماشى مع لون الحائط. وكذلك استخدام الأرائك البسيطة ذات اللون البيج ودمجها مع الديكور بطريقة مميزة وعصرية وأنيقة.
تركيز الصورة على هذه الزاوية الواسعة من المنزل، والتي تتسم بالأناقة والرقي من الطراز الرفيع. حيث تم الاعتماد على دهان الجدران باللون الرمادي الهادئ مع دمج اللون الأبيض الأنيق والمميز من خلال النوافذ والستائر التي تُفتح وتُغلق بسهولة عند الحاجة إليها. الأرائك عصرية و أنيقة ومتناغمة مع لون الأرضيات الخشبية المائل إلى اللون الرمادي الذي يعكس نمط المنزل. فضلًا عن استخدام المصابيح المُدلاة الجميلة لتوفير إضاءة مميزة للمكان.
تم تخصيص هذه المساحة من المنزل لتناول الطعام، حيث ينقسم إلى قسمين عن طريق الخزانة الصغيرة التي تفصل بين منطقة الطعام وغرفة الجلوس والاستقبال بشكلٍ بسيط وعصري، كما يمكن استخدام الخزانة في الاحتفاظ بالأغراض وتخزين أدوات المائدة. نلاحظ استخدام مفروشات راقية للأرائك، مع وجود طاولة ومقاعد أنيقة جدًا تكفي ثمانية أشخاص. كما نلاحظ أيضًا وجود لوحات منحوتة تعطي شكلًا جماليًا مميزًا في الصالون.
يتم استخدام الصالة لتناول الطعام، ونلاحظ استخدام هذا الجدار الجانبي المنحوت كقطعة انيقة جدًا للفصل بين المساحة المخصصة لتناول الطعام والغرفة الرئيسية. الجدار يذكرنا بالفن العثماني. فضلًا عن استخدام المصابيح المُدلاة.
في هذه الصورة تظهر غرفة النوم الرئيسية، المصممة بطريقة حديثة وغير اعتيادية، حيث يظهر السرير الأنيق ومن خلفه الحائط المصمم من نوع خاص من الأحجار ليُضفي أجواء ممتعة ومميزة داخل الغرفة. نلاحظ وجود رفوف خشبية مثبتة على الحائط يمكن استخدامها لوضع الكتب والأدوات الهامة أو الاكسسوارات المختلفة. يظهر أيضًا في الصورة الأرضيات الخشبية، ووجود مرايا كبيرة على الجانبين، واباجورة معدنية، وكرسي مميز، فضلًا عن تخصيص جزء من الحائط لتعليق الصور العائلية.
بالتدقيق في النظر داخل الصورة، فأغلب الظن أنها غرفة شاب، إذ تحتوي على سرير كبير و حائط خلف السرير يحتوي على ملصق لمدينة نيويورك.
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