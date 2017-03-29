تصميم مميز لشقة على الطراز الحديث

يحلم كلٌ منا بالحصول على شقة أحلامه، واختيار الديكور وقطع الأثاث المتوافقة مع ذوقه الشخصي والتي تناسب قدرته المادية. لكن، يضطر الكثير من الناس في نهاية الأمر إلى اختيار شقة ذات مساحة صغيرة ويواجهون المشكلة في عدم وجود المساحة الكافية لعمل الديكورات المرغوب فيها وعدم القدرة على اختيار وتنظيم الأثاث وفقًا للرغبة الشخصية وبشكلٍ أنيق.

لكن، بالطبع يوجد بعض الأفكار والحيل المختلفة للتغلب على مشكلة المساحة، ومساعدتك في تنظيم وتنسيق واختيار الديكور الخاص بك. وفيما يلي نستعرض من خلال بعض الصور الأفكار المختلفة والمميزة لشقة بمساحة متوسطة يغلب عليها الطابع الحديث في اختيار الألوان والأثاث والإضاءة، بالإضافة إلى البساطة في التصميم. أكثر ما يتميز به التصميم هو الرحابة المطلقة ووجود مساحات فارغة تعطي إحساس بالراحة والاسترخاء. والبعد عن التكلف في التصميم، إذ تم الاعتماد على تصميم المساحات المختلفة بعيدًا عن الزخرفة المبالغ فيها.