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10 تصاميم حديثة ومختلفة للحمامات

Mai Elkholy Mai Elkholy
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
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يُعد الحمام من أكثر المساحات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا في المنزل، نظرًا لأنه يستخدم عدة مرات خلال اليوم، وأحيانًا يستخدم من قِبل الضيوف.  يوجد عدة طرق وتصاميم مختلفة للحمامات، تتناسب مع الأذواق المختلفة والميزانية المناسبة لك. يمكننا المساحات الواسعة من اختيار التصميم الذي نرغب فيه بأريحية تامة، حيث يمكنك التنويع في اختيار قطع الأثاث المختلفة والمناسبة داخل الحمام، بدلًا من استخدام حوض الاستحمام التقليدي. لكن، عندما تحتاج إلى اتخاذ قرار التصميم الخاص بك، ينبغي أن تضع بعض النقاط الهامة في الاعتبار، مثل:

ما هي مساحة الحمام الخاص بك؟

هل تريد حمامًا يستخدم بشكلٍ يومي؟

ما هو الأكثر مناسبةً لنمط حياتك اليومي؟ 

هل لديك صعوبة في التنقل؟

ما هو عمرك بالتحديد؟ 

هل لديك أطفال؟ 

ما هو التصميم العملي والمناسب للأطفال؟

ما هو الأسهل في التنظيف بالنسبة لك؟ 

ما هي الميزانية المناسبة لك؟ 

تستطيع تحديد قرارك وفقًا لإجابتك على تلك الأسئلة. وفيما يلي نستعرض بعض الأفكار والصور التي توضح التصاميم المختلفة للحمام، والتي توضح التصميمات المختلفة للدش. التصميمات كلها حديثة و مميزة وتتسم بالأناقة.

1. الجمع بين المواد المختلفة في مكانٍ واحد

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يجمع هذا التصميم بين المواد المختلفة وقطع الأثاث الداخلية للحمام، المتمثلة في تخصيص مساحة مناسبة لوضع الدش مع وجود باب زجاجي عازل.

2. اللون الأبيض

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor حمام
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

نلاحظ في هذا التصميم المدهش والأنيق وجود مساحة مخصصة للاستحمام وتتميز بالخصوصية التامة. أيضًا نلاحظ التركيز على استخدام اللون الأبيض المتمثل في طلاء الجدران، والإضاءة المباشرة والطبيعية من خلال النافذة الكبيرة ذات الإطارات الخشبية المميزة، والتي تهيئ بيئة مناسبة للاسترخاء والراحة. بالإضافة إلى تصميم السقف المميز، فضلًا عن استخدام الباب الزجاجي المميز جدًا.

3. الدمج بين اللون الأزرق والأبيض

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto حمام
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

على عكس التصميم السابق الذي ساد فيه اللون الأبيض، يأتي هذا التصميم المميز الدمج بين اللون الأبيض والأزرق الفيروزي داخل الحمام. نلاحظ وجود هذا الدش الإيطالي المميز و المغطى بالزجاج للحفاظ على جفاف أرضية الحمام أثناء الاستحمام، مع بعض الخصوصية مع الاهتمام بأناقة التصميم في نفس الوقت. هذا التصميم مناسب للمساحات المتوسطة أيضًا.

4. الفسيفساء

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

يتميز هذا التصميم بالإشراق، حيث يتركز الضوء على قطعة من قطع الفسيفساء الرائعة. كما نلاحظ أيضًا الاهتمام بتصميم الدش على شكلٍ دائري ليناسب المساحة الداخلية.

5. المساحات الصغيرة

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz حمام
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

يُعد هذا المثال مصدر إلهام للحمامات ذات المساحات الصغيرة، حيث يمكن رؤية تصميم الدش المناسب تمامًا لتلك المساحة. أيضًا نلاحظ التركيز على استخدام اللون الأبيض الشفاف، وخلطه مع الرمادي والبلاط اللامع ليعطي إضاءة مناسبة.

6. الجدار المصنوع من البلاط

homify
homify

homify
homify
homify

يأتي هذا التصميم معاكسًا لكل التصميمات السابقة، حيث تم الابتعاد عن استخدام اللون الأبيض فقط والتركيز على الدمج بين الأبيض والأسود، مع وجود الجدار المصنوع من البلاط مع الدش المميز. هذا التصميم حديث وعصري جدًا.

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7. الأرضيات الخشبية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بالطبع من الممكن استخدام الأرضيات الخشبية داخل الحمام ومنطقة الاستحمام، حيث ظهر الخشب المعالج اليوم في الأسواق وأصبح متداولًا، ومناسب تمامًا طلاء الحمامات.

8. اللون الأحمر

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio حمام
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

اختيار لون قوي وغير متوقع مثل اللون الأحمر لمنطقة الاستحمام من أبرز الأفكار الحديثة في هذا التصميم. حيث تضيف هذه اللمسة ذوقًا فريدًا ومميزًا عن باقي التصميمات الأخرى. بالتأكيد يحب الجميع هذا التصميم.

9. البلاط

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space حمام
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

يركز التصميم على الاعتماد على اللون الأبيض في الجدار مع وجود حائط مميز بالبلاط المزخرف الذي يحتوي على تفاصيل جميلة ومميزة. التصميم مميز ويعبر عن الذوق الشخصي ويعكس جمال وأناقة الشخصية.

10. حوض الاستحمام والدش جنبًا إلى جنب

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

يجمع هذا التصميم بين وجود الدش وحوض الاستحمام جنبًا إلى جنب في نفس المكان، مع التركيز على استخدام الطلاء الخشبي والتركيز على الإضاءة المميزة التي تعطي جوًا من الاسترخاء.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميم مميز لشقة على الطراز الحديث.

تصميم مميز لشقة على الطراز الحديث
10 تصاميم حديثة ومختلفة للحمامات

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