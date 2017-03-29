10 تصاميم حديثة ومختلفة للحمامات

يُعد الحمام من أكثر المساحات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا في المنزل، نظرًا لأنه يستخدم عدة مرات خلال اليوم، وأحيانًا يستخدم من قِبل الضيوف. يوجد عدة طرق وتصاميم مختلفة للحمامات، تتناسب مع الأذواق المختلفة والميزانية المناسبة لك. يمكننا المساحات الواسعة من اختيار التصميم الذي نرغب فيه بأريحية تامة، حيث يمكنك التنويع في اختيار قطع الأثاث المختلفة والمناسبة داخل الحمام، بدلًا من استخدام حوض الاستحمام التقليدي. لكن، عندما تحتاج إلى اتخاذ قرار التصميم الخاص بك، ينبغي أن تضع بعض النقاط الهامة في الاعتبار، مثل:

ما هي مساحة الحمام الخاص بك؟

هل تريد حمامًا يستخدم بشكلٍ يومي؟

ما هو الأكثر مناسبةً لنمط حياتك اليومي؟

هل لديك صعوبة في التنقل؟

ما هو عمرك بالتحديد؟

هل لديك أطفال؟

ما هو التصميم العملي والمناسب للأطفال؟

ما هو الأسهل في التنظيف بالنسبة لك؟

ما هي الميزانية المناسبة لك؟

تستطيع تحديد قرارك وفقًا لإجابتك على تلك الأسئلة. وفيما يلي نستعرض بعض الأفكار والصور التي توضح التصاميم المختلفة للحمام، والتي توضح التصميمات المختلفة للدش. التصميمات كلها حديثة و مميزة وتتسم بالأناقة.