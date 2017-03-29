10 تصاميم حديثة ومختلفة للحمامات

يُعد الحمام من أكثر المساحات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا في المنزل، نظرًا لأنه يستخدم عدة مرات خلال اليوم، وأحيانًا يستخدم من قِبل الضيوف. يوجد عدة طرق وتصاميم مختلفة للحمامات، تتناسب مع الأذواق المختلفة والميزانية المناسبة لك. يمكننا المساحات الواسعة من اختيار التصميم الذي نرغب فيه بأريحية تامة، حيث يمكنك التنويع في اختيار قطع الأثاث المختلفة والمناسبة داخل الحمام، بدلًا من استخدام حوض الاستحمام التقليدي. لكن، عندما تحتاج إلى اتخاذ قرار التصميم الخاص بك، ينبغي أن تضع بعض النقاط الهامة في الاعتبار، مثل:
ما هي مساحة الحمام الخاص بك؟
هل تريد حمامًا يستخدم بشكلٍ يومي؟
ما هو الأكثر مناسبةً لنمط حياتك اليومي؟
هل لديك صعوبة في التنقل؟
ما هو عمرك بالتحديد؟
هل لديك أطفال؟
ما هو التصميم العملي والمناسب للأطفال؟
ما هو الأسهل في التنظيف بالنسبة لك؟
ما هي الميزانية المناسبة لك؟
تستطيع تحديد قرارك وفقًا لإجابتك على تلك الأسئلة. وفيما يلي نستعرض بعض الأفكار والصور التي توضح التصاميم المختلفة للحمام، والتي توضح التصميمات المختلفة للدش. التصميمات كلها حديثة و مميزة وتتسم بالأناقة.
يجمع هذا التصميم بين المواد المختلفة وقطع الأثاث الداخلية للحمام، المتمثلة في تخصيص مساحة مناسبة لوضع الدش مع وجود باب زجاجي عازل.
نلاحظ في هذا التصميم المدهش والأنيق وجود مساحة مخصصة للاستحمام وتتميز بالخصوصية التامة. أيضًا نلاحظ التركيز على استخدام اللون الأبيض المتمثل في طلاء الجدران، والإضاءة المباشرة والطبيعية من خلال النافذة الكبيرة ذات الإطارات الخشبية المميزة، والتي تهيئ بيئة مناسبة للاسترخاء والراحة. بالإضافة إلى تصميم السقف المميز، فضلًا عن استخدام الباب الزجاجي المميز جدًا.
على عكس التصميم السابق الذي ساد فيه اللون الأبيض، يأتي هذا التصميم المميز الدمج بين اللون الأبيض والأزرق الفيروزي داخل الحمام. نلاحظ وجود هذا الدش الإيطالي المميز و المغطى بالزجاج للحفاظ على جفاف أرضية الحمام أثناء الاستحمام، مع بعض الخصوصية مع الاهتمام بأناقة التصميم في نفس الوقت. هذا التصميم مناسب للمساحات المتوسطة أيضًا.
يتميز هذا التصميم بالإشراق، حيث يتركز الضوء على قطعة من قطع الفسيفساء الرائعة. كما نلاحظ أيضًا الاهتمام بتصميم الدش على شكلٍ دائري ليناسب المساحة الداخلية.
يُعد هذا المثال مصدر إلهام للحمامات ذات المساحات الصغيرة، حيث يمكن رؤية تصميم الدش المناسب تمامًا لتلك المساحة. أيضًا نلاحظ التركيز على استخدام اللون الأبيض الشفاف، وخلطه مع الرمادي والبلاط اللامع ليعطي إضاءة مناسبة.
يأتي هذا التصميم معاكسًا لكل التصميمات السابقة، حيث تم الابتعاد عن استخدام اللون الأبيض فقط والتركيز على الدمج بين الأبيض والأسود، مع وجود الجدار المصنوع من البلاط مع الدش المميز. هذا التصميم حديث وعصري جدًا.
بالطبع من الممكن استخدام الأرضيات الخشبية داخل الحمام ومنطقة الاستحمام، حيث ظهر الخشب المعالج اليوم في الأسواق وأصبح متداولًا، ومناسب تمامًا طلاء الحمامات.
اختيار لون قوي وغير متوقع مثل اللون الأحمر لمنطقة الاستحمام من أبرز الأفكار الحديثة في هذا التصميم. حيث تضيف هذه اللمسة ذوقًا فريدًا ومميزًا عن باقي التصميمات الأخرى. بالتأكيد يحب الجميع هذا التصميم.
يركز التصميم على الاعتماد على اللون الأبيض في الجدار مع وجود حائط مميز بالبلاط المزخرف الذي يحتوي على تفاصيل جميلة ومميزة. التصميم مميز ويعبر عن الذوق الشخصي ويعكس جمال وأناقة الشخصية.
يجمع هذا التصميم بين وجود الدش وحوض الاستحمام جنبًا إلى جنب في نفس المكان، مع التركيز على استخدام الطلاء الخشبي والتركيز على الإضاءة المميزة التي تعطي جوًا من الاسترخاء.
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