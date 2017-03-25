عادة ما تكون المساحات المفتوحة هي الأكثر وظيفية وعملية كما أنها الأكثر شيوعًا هذه الأيام خصوصًا فيما بين غرفة المعيشة والمطبخ أو المعيشة والسفرة أو المطبخ والسفرة أو ثلاثتهم معًا في ساحة واحدة مشتركة. هذا الاندماج من شأنه تعزيز المساحات وجعلها كبيرة تتناسب مع احتياجات القاطنين فتكون ديناميكية وعصرية، في الوقت ذاته تعتبر خاصية الدمج إحدى الاستراتيجيات الذكية للاستفادة من كل سنتيمتر من مساحة منزلك.
سنكتشف معًا مدى أهمية اتباع مبدأ الدمج من خلال 3 شقق باللون الأبيض تلتقي فيها المعيشة والمطبخ مع أفكار مثيرة للاهتمام وعبقرية في التنفيذ.. دعونا نبدأ الآن!
أول مشروع معنا اليوم من أمريكا اللاتينية لبيت العائلة الكبيرة يندمج فيه المجال الحيوي بسلاسة وحميمية حيث يجمع غرفة المعيشة والمطبخ معًا دون حدود فاصلة وجدارن ضخمة فقط مائدة الجزيرة تشكل في حد ذاتها حاجزًا فاصلًا بين الغرف المختلفة يقسم المساحات بذكاء دون أن تشعر بالأمر!
المعيشة والسفرة يندمجان معًا في نفس الساحة أيضًا كلٍ منهما بتصميم فريد يميزهما البراح المحيط بهما والسيراميك متدرج الألوان الذي يفترش الأرضية بالكامل.
يتمتع مطبخ هذا المنزل بلمستين رائعتين وهما البياض الناصع الذي اختاره خبير التصميم ليكون عنوانًا لكافة الوحدات التخزينية وكذلك اللمعان الذي يكاد يجعل الوحدات تنطق من شدة بريقها. اللون البني في مائدة الجزيرة يقتحم الأبيض في صمت وعنصر الإضاءة يقوم بدوره في تزيين السقف بالكامل.
عدد كبير من الوحدات التخزينية تكتسح المطبخ بأسطحها الناعمة ولمعانها الأخاذ. هذا العدد الكبير من الوحدات كفيل بأن يساعد قاطني المنزل على تخزين أغراض المطبخ بسلاسة وتخصيص كل واحدة منهم لغرض معين حتى يسهل العثور عليه دون إهدار الكثير من الوقت والمجهود. الأبيض معروف أنه عنوانًا للبراح لذا استخدامه هنا ساعد هيئة ومساحة المطبخ أن تبدو أكبر.
نموذج آخر تندمج فيه المعيشة مع المطبخ ولكنهما يتبعان النمط الصناعي والذي يتسم بالعملية الشديدة التي قد تتفوق على جمال التصميم. الأبيض يتوج الساحة الجامعة للغرفتين معًا كنظيره السابق مع اختلافات بسيطة في لون الجدران والأرضيات وتصميم الديكورات.
من شدة التلاحم بين المطبخ والمعيشة والسفرة ثلاثتهم تشعر وكأنهم غرفة واحدة خصوصًا وأن الألوان بتناسقها تحقق ترابطًا قويًا بين كافة العناصر الديكورية هنا. الأبيض يسيطر من جديد ويغمر المكان فيها يقف له الأزرق بالمرصاد ليبرز الأثاث والديكورات فيكسي أحد الجدران الرئيسية للساحة.
اقرأ أيضًا: 19 فكرة رائعة لديكورات جدران منزلك