عادة ما تكون المساحات المفتوحة هي الأكثر وظيفية وعملية كما أنها الأكثر شيوعًا هذه الأيام خصوصًا فيما بين غرفة المعيشة والمطبخ أو المعيشة والسفرة أو المطبخ والسفرة أو ثلاثتهم معًا في ساحة واحدة مشتركة. هذا الاندماج من شأنه تعزيز المساحات وجعلها كبيرة تتناسب مع احتياجات القاطنين فتكون ديناميكية وعصرية، في الوقت ذاته تعتبر خاصية الدمج إحدى الاستراتيجيات الذكية للاستفادة من كل سنتيمتر من مساحة منزلك.

سنكتشف معًا مدى أهمية اتباع مبدأ الدمج من خلال 3 شقق باللون الأبيض تلتقي فيها المعيشة والمطبخ مع أفكار مثيرة للاهتمام وعبقرية في التنفيذ.. دعونا نبدأ الآن!