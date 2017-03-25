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3 شقق باللون الأبيض تلتقي فيها المعيشة والمطبخ

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
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عادة ما تكون المساحات المفتوحة هي الأكثر وظيفية وعملية كما أنها الأكثر شيوعًا هذه الأيام خصوصًا فيما بين غرفة المعيشة والمطبخ أو المعيشة والسفرة أو المطبخ والسفرة أو ثلاثتهم معًا في ساحة واحدة مشتركة. هذا الاندماج من شأنه تعزيز المساحات وجعلها كبيرة تتناسب مع احتياجات القاطنين فتكون ديناميكية وعصرية، في الوقت ذاته تعتبر خاصية الدمج إحدى الاستراتيجيات الذكية للاستفادة من كل سنتيمتر من مساحة منزلك.

سنكتشف معًا مدى أهمية اتباع مبدأ الدمج من خلال 3 شقق باللون الأبيض تلتقي فيها المعيشة والمطبخ مع أفكار مثيرة للاهتمام وعبقرية في التنفيذ.. دعونا نبدأ الآن!

1- مائدة الجزيرة بمثابة جدار فاصل

Casa R - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto غرفة المعيشة
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

أول مشروع معنا اليوم من أمريكا اللاتينية لبيت العائلة الكبيرة يندمج فيه المجال الحيوي بسلاسة وحميمية حيث يجمع غرفة المعيشة والمطبخ معًا دون حدود فاصلة وجدارن ضخمة فقط مائدة الجزيرة تشكل في حد ذاتها حاجزًا فاصلًا بين الغرف المختلفة يقسم المساحات بذكاء دون أن تشعر بالأمر!  

المعيشة والسفرة يندمجان معًا في نفس الساحة أيضًا كلٍ منهما بتصميم فريد يميزهما البراح المحيط بهما والسيراميك متدرج الألوان الذي يفترش الأرضية بالكامل.

المطبخ: البياض الناصع واللمعان!

Casa R - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto مطبخ
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

يتمتع مطبخ هذا المنزل بلمستين رائعتين وهما البياض الناصع الذي اختاره خبير التصميم ليكون عنوانًا لكافة الوحدات التخزينية وكذلك اللمعان الذي يكاد يجعل الوحدات تنطق من شدة بريقها. اللون البني في مائدة الجزيرة يقتحم الأبيض في صمت وعنصر الإضاءة يقوم بدوره في تزيين السقف بالكامل. 

المطبخ من الداخل أجمل بكثير!

Casa R - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto مطبخ
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

عدد كبير من الوحدات التخزينية تكتسح المطبخ بأسطحها الناعمة ولمعانها الأخاذ. هذا العدد الكبير من الوحدات كفيل بأن يساعد قاطني المنزل على تخزين أغراض المطبخ بسلاسة وتخصيص كل واحدة منهم لغرض معين حتى يسهل العثور عليه دون إهدار الكثير من الوقت والمجهود. الأبيض معروف أنه عنوانًا للبراح لذا استخدامه هنا ساعد هيئة ومساحة المطبخ أن تبدو أكبر.  

2- انسجام وعملية تتفوق على جمال التصميم

Appartamento - Milano 2012, Brizzi+Riefenstahl Studio Brizzi+Riefenstahl Studio غرفة المعيشة
Brizzi+Riefenstahl Studio

Brizzi+Riefenstahl Studio
Brizzi+Riefenstahl Studio
Brizzi+Riefenstahl Studio

نموذج آخر تندمج فيه المعيشة مع المطبخ ولكنهما يتبعان النمط الصناعي والذي يتسم بالعملية الشديدة التي قد تتفوق على جمال التصميم. الأبيض يتوج الساحة الجامعة للغرفتين معًا كنظيره السابق مع اختلافات بسيطة في لون الجدران والأرضيات وتصميم الديكورات.

3- تلاحم تعشقه

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

من شدة التلاحم بين المطبخ والمعيشة والسفرة ثلاثتهم تشعر وكأنهم غرفة واحدة خصوصًا وأن الألوان بتناسقها تحقق ترابطًا قويًا بين كافة العناصر الديكورية هنا. الأبيض يسيطر من جديد ويغمر المكان فيها يقف له الأزرق بالمرصاد ليبرز الأثاث والديكورات فيكسي أحد الجدران الرئيسية للساحة.

إضاءة سقفية تعجز عن وصف جمالها

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

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