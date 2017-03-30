10 طرق مميزة لإضافة لمسة الفخامة على منزلك دون تكلفة

بالتأكيد الجميع يرغب في جعل منزله الأفضل على الإطلاق، والجميع يطمح للحصول على لمسات مميزة وفريدة من نوعها تلفت انتباه الزائرين وتجعلهم لا ينسوه.
في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار التي تجعل منزلك مميز بالفخامة والرقي بأقل التكاليف.
تصميم الجلسات الخارجية التي يلجأ إليها الجميع للاسترخاء والحصول على قسط من الراحة عليك الاهتمام باختيار المكان المناسب لوضع الأرائك المريحة سواء في الحديقة أو في أحد زوايا المنزل الخارجية بجانب الحديقة وأسفل أحد المظلات الخشبية.
نلاحظ في هذا التصميم أنه قد تم الاهتمام بكافة التفاصيل الموجودة في مختلف الأماكن حتى الأماكن غير الظاهرة من خلال تزيين الممر ببعض اللوحات الفنية التي يتناسب تصميمها وألوانها مع النمط العام للمنزل، مع إضافة مرآة على الجهة المقابلة من الجدار لإضفاء شعور باتساع المساحة.
من قواعد التصميم الأولى أن تتناسب قطع الأثاث الموجودة بالمنزل مع النمط العام سواء المودرن أو الكلاسيكي، لنلاحظ في هذا التصميم أنه تم اختيار طاولة السفرة ووحدات الإضاءة أعلاها على غرار النمط المودرن البسيط ليتناسب مع نمط ديكور المنزل العام.
في هذا النموذج نلاحظ أنه تم تصميم غرفة إضافية بتكاليف قليلة من خلال استغلال أحد المساحات في المنزل ودون الحاجة إلى عملية البناء، فنلاحظ أنه تم الاعتماد على السقف المعدني لخفض التكلفة وكذلك استخدام خزانة صغيرة لعدم الإفراط في استهلاك حيز من الغرفة.
الألوان المشرقة تعتبر من الإضافات الهامة التي تفتقر إليها عدد من المنازل، فما رأيك في تصميم هذه الواجهة بهذه الألوان المبهجة؟ بالتأكيد ستبهرك وتجعل واجهة منزلك مميزة ولا تُنسى.
التقليدية والهدوء من الأشياء التي ربما تصيبنا بالملل من منازلنا، فما رأيك إذا تم استخدام عدد من العناصر الفريدة والمميزة مثل هذا التصميم، نلاحظ أنه تم استخدام ثريا معدنية غريبة لكنها تتناسب إلى حد كبير مع تصميم المنزل بشكل عام، أيضًا بدلًا من استخدام اللوحات الفنية على الجدران تم كتابة بعض الكلمات التي أضافت مزيد من العصرية على هذا التصميم.
ينبغي الاهتمام بكافة الأماكن في المنزل، ويجب ألا نهمل أي جزء حتى وإن كان خفي عن أعين الناس، وظهر هذا واضحًا في هذا التصميم من خلال إضافة الكثير من النباتات والألوان وكذا تم الاهتمام باختيار النافذة باللون الأصفر لتتناسب مع الأجواء العامة للمكان.
الإضاءة الطبيعية واستخدام الألوان المشرقة على الخزانات من أهم ما يميز هذا المطبخ الرائع، فقط تم تصميمه باللون الأصفر الجريء بالإضافة لمسة من اللون البنفسجي الذي تم استخدامه للخزانات مما عمل على خلق تناسق لا مثيل له في الألوان والأجواء.
في هذا التصميم المميز تم الاتجاه للمزج بين الرقة وكذلك الفخامة والرقي، فقد تم الاتجاه لجعل الغرفة بالكامل باللون الأبيض الهادئ بالإضافة إلى الاهتمام بإضافة بعض الاكسسوارات الجبس على حواف السقف واستخدام وحدات الإضاءة الخفية لإبراز أناقته.
يمكن أن يتم استغلال المساحات داخل الخزانات بطرق متعددة، لكن الطريقة الأنسب لبقاء منزلك بعيد عن الفوضى هي اختيار الخزانات التي تحتوي على أرفف مغلقة أو مفتوحة للحفاظ على أغراضك مرتبة بعيدة عن الفقد والضياع.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميم مميز لشقة على الطراز الحديث.