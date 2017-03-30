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10 طرق مميزة لإضافة لمسة الفخامة على منزلك دون تكلفة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Porche de madera a un agua en color teka, Ático y Jardín Ático y Jardín حديقة
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بالتأكيد الجميع يرغب في جعل منزله الأفضل على الإطلاق، والجميع يطمح للحصول على لمسات مميزة وفريدة من نوعها تلفت انتباه الزائرين وتجعلهم لا ينسوه.

في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من الأفكار التي تجعل منزلك مميز بالفخامة والرقي بأقل التكاليف.

1. الانتباه بتصميم الجلسات الخارجية في أماكن مميزة

Porche de madera a un agua en color teka, Ático y Jardín Ático y Jardín حديقة
Ático y Jardín

Ático y Jardín
Ático y Jardín
Ático y Jardín

تصميم الجلسات الخارجية التي يلجأ إليها الجميع للاسترخاء والحصول على قسط من الراحة عليك الاهتمام باختيار المكان المناسب لوضع الأرائك المريحة سواء في الحديقة أو في أحد زوايا المنزل الخارجية بجانب الحديقة وأسفل أحد المظلات الخشبية.

2. إضافة اللوحات الفنية والمرايا في الممرات

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

نلاحظ في هذا التصميم أنه قد تم الاهتمام بكافة التفاصيل الموجودة في مختلف الأماكن حتى الأماكن غير الظاهرة من خلال تزيين الممر ببعض اللوحات الفنية التي يتناسب تصميمها وألوانها مع النمط العام للمنزل، مع إضافة مرآة على الجهة المقابلة من الجدار لإضفاء شعور باتساع المساحة.

3. استخدام قطع أثاث تتناسب مع النمط العام للمنزل

Dining Table with enamel lamp shades homify غرفة السفرة
homify

Dining Table with enamel lamp shades

homify
homify
homify

من قواعد التصميم الأولى أن تتناسب قطع الأثاث الموجودة بالمنزل مع النمط العام سواء المودرن أو الكلاسيكي، لنلاحظ في هذا التصميم أنه تم اختيار طاولة السفرة ووحدات الإضاءة أعلاها على غرار النمط المودرن البسيط ليتناسب مع نمط ديكور المنزل العام.

4. تصميم غرفة إضافية بأقل تكاليف ممكنة

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi غرفة نوم
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

في هذا النموذج نلاحظ أنه تم تصميم غرفة إضافية بتكاليف قليلة من خلال استغلال أحد المساحات في المنزل ودون الحاجة إلى عملية البناء، فنلاحظ أنه تم الاعتماد على السقف المعدني لخفض التكلفة وكذلك استخدام خزانة صغيرة لعدم الإفراط في استهلاك حيز من الغرفة.

5. تصميم الواجهات المبهجة

Antes y después: Rehabilitacion de Vivienda en Portugal, a2g.arquitectura a2g.arquitectura
a2g.arquitectura

a2g.arquitectura
a2g.arquitectura
a2g.arquitectura

الألوان المشرقة تعتبر من الإضافات الهامة التي تفتقر إليها عدد من المنازل، فما رأيك في تصميم هذه الواجهة بهذه الألوان المبهجة؟ بالتأكيد ستبهرك وتجعل واجهة منزلك مميزة ولا تُنسى.

6. استخدام اكسسوارات ووحدات إضاءة غريبة بعيدة عن الأسلوب التقليدي

homify HouseholdAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

التقليدية والهدوء من الأشياء التي ربما تصيبنا بالملل من منازلنا، فما رأيك إذا تم استخدام عدد من العناصر الفريدة والمميزة مثل هذا التصميم، نلاحظ أنه تم استخدام ثريا معدنية غريبة لكنها تتناسب إلى حد كبير مع تصميم المنزل بشكل عام، أيضًا بدلًا من استخدام اللوحات الفنية على الجدران تم كتابة بعض الكلمات التي أضافت مزيد من العصرية على هذا التصميم.

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7. تصميم الجهة الخلفية للمنزل والاهتمام بتصميم النوافذ

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited منازل
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

ينبغي الاهتمام بكافة الأماكن في المنزل، ويجب ألا نهمل أي جزء حتى وإن كان خفي عن أعين الناس، وظهر هذا واضحًا في هذا التصميم من خلال إضافة الكثير من النباتات والألوان وكذا تم الاهتمام باختيار النافذة باللون الأصفر لتتناسب مع الأجواء العامة للمكان.

8. الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المطبخ

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA مطبخ
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

الإضاءة الطبيعية واستخدام الألوان المشرقة على الخزانات من أهم ما يميز هذا المطبخ الرائع، فقط تم تصميمه باللون الأصفر الجريء بالإضافة لمسة من اللون البنفسجي الذي تم استخدامه للخزانات مما عمل على خلق تناسق لا مثيل له في الألوان والأجواء.

9. الاهتمام بديكور السقف لمزيد من الرقة

homify Living roomSofas & armchairs
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم المميز تم الاتجاه للمزج بين الرقة وكذلك الفخامة والرقي، فقد تم الاتجاه لجعل الغرفة بالكامل باللون الأبيض الهادئ بالإضافة إلى الاهتمام بإضافة بعض الاكسسوارات الجبس على حواف السقف واستخدام وحدات الإضاءة الخفية لإبراز أناقته.

10. خزانات إضافية ومزيد من الأرفف الابتعاد عن الفوضى

Armario de puertas correderas, Logos Kallmar Logos Kallmar BedroomWardrobes & closets
Logos Kallmar

Logos Kallmar
Logos Kallmar
Logos Kallmar

يمكن أن يتم استغلال المساحات داخل الخزانات بطرق متعددة، لكن الطريقة الأنسب لبقاء منزلك بعيد عن الفوضى هي اختيار الخزانات التي تحتوي على أرفف مغلقة أو مفتوحة للحفاظ على أغراضك مرتبة بعيدة عن الفقد والضياع.

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