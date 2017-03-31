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13 طريقة لتقسيم واستغلال المساحات في غرف المنزل الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
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إذا كنت تحلم بمنزل مميز ولكن تقيدك الميزانية و تجبرك على شراء منزل مساحته محدودة، يمكنك أن تستفيد من ذلك وتحوله إلى مساحة رائعة من خلال التعرف على عدد من الطرق لاستغلال المساحات في مختلف غرف المنزل لإبقاء المنزل بعيد عن أجواء الفوضى والازدحام.

1. الاعتماد على التصميمات المفتوحة

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

في المنازل الصغيرة يفضل الاتجاه للتصميمات المفتوحة حتى وإن كانت بسيطة من خلال فتح جدار واحد فقط من الغرفة على الغرفة المقابلة، وفي هذا التصميم لم يتم فتح الجدارين معًا بطريقة تقليدية بل تم تصميم الجدار الفاصل ليكون مفرغ من الخشب لإضفاء لمسة مميزة على المنزل.

2. خلق مساحات إضافية من خلال أسلوب التدرج

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro غرفة السفرة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

التدرج يُعد من الطرق المستحدثة في تصميم المنازل الصغيرة، لأنها بالتأكيد تشعرك بأن مساحة المنزل كبيرة، لكن ينبغي الأخذ في الاعتبار تصميم المستويات بطريقة متكاملة للحصول على الهدف المنشود.

3. استخدام ألوان جدار مختلفة وجريئة

Casa Camet Norte, Susana Bellotti Arquitectos Susana Bellotti Arquitectos غرفة السفرة
Susana Bellotti Arquitectos

Susana Bellotti Arquitectos
Susana Bellotti Arquitectos
Susana Bellotti Arquitectos

من أساسيات خلق مساحات إضافية في المنزل هو استخدام الألوان الهادئة والابتعاد عن كل ما هو قاتم، لكن في هذا التصميم تم الاعتماد على الألوان الهادئة ولكنها متعددة في الغرفة لبث المزيد من أجواء البهجة والمرح على المكان دون الشعور بضيق المساحة.

4. الجدران الغير كاملة

VALLE VERDE 43, RAVE Arch RAVE Arch غرفة السفرة
RAVE Arch

RAVE Arch
RAVE Arch
RAVE Arch

كما ذكرنا أن الاعتماد على النماذج المفتوحة يعتبر طريقة مثالية للتخلص من الشعور بضيق المساحة، ففي هذا التصميم تم الاعتماد على الجدار غير المكتمل من الخشب الأبيض لمزيد من أجواء العصرية والرقي على الغرفة، الجدير بالذكر أن اختيار الجدار الخشبي كان الخيار الأمثل هنا لأنه يتناسب مع الأرضية والجدران الأخرى الخشبية.

5. الاتجاه لتصميم المساحات متعددة الأغراض

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة السفرة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

لم تكن هذه المساحة غرفة منفصلة بذاتها، فقد تم جعلها مساحة متعددة الاستخدام من خلال تقسيم المساحة بالطريقة المثلى دون الاتجاه لأية فواصل مادية.

6. الإضاءة الطبيعية

Casa de Piedra, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

الإضاءة الطبيعية تضفي مزيد من أجواء الإشراق داخل المنزل، ففي هذا التصميم تم الاعتماد على النافذة الكبيرة للسماح بدخول أكبر قدر من الضوء وتعزيز أجواء البيئة الخارجية.

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7. استغلال الجدران كخزانات

JVS, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

لم يكن هذا العمود مجرد حائط ليس له فائدة، فقد تم الاستفادة منه من خلال تصميم خزانة داخله للحفاظ على المنزل مرتب وبعيد عن ضوضاء الفوضى.

8. استغلال مساحات الدرج

148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios الممر والمدخل
URBAstudios

URBAstudios
URBAstudios
URBAstudios

تم استغلال المساحة المحيطة بالدرج ليتم تصميم مكتبة على امتداد طوله لوضع عدد من الاكسسوارات والتحف لتزيين هذه المساحة المهملة وجعلها عامل جذب هام في المنزل.

9. الإضاءة الخفية على الجدران

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

في تصميم رائع لمكتبة داخلية موجودة على أحد جدران الممر، تم الاتجاه اللعب بالإضاءة الخلفية لتبدو المساحة أكثر تألقًا و تجعلنا ننتبه لهذا التصميم وننسى ضيق المساحة.

10. استغلال أحد مساحات غرفة المعيشة لوضع مكتبة ركنية

SUDOKU Bookshelves CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET غرفة المعيشة
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

SUDOKU Bookshelves

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

في أحد جوانب غرفة المعيشة تم وضع مكتبة ركنية ذات أرفف متعددة لوضع الكتب وجعلها بعيدة عن الفوضى.

11. استغلال المساحات أسفل الدرج في صنع مكان للجلوس

CASA LAURELES, Diseño Integral En Madera S.A de C.V. Diseño Integral En Madera S.A de C.V. غرفة المعيشة
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

يمكننا الآن إعادة النظر في الأماكن المهملة في منازلنا من خلال استغلالها كأماكن للجلوس مثلما حدث في هذا التصميم، قد تم وضع أرائك مريحة للجلوس عليها في أوقات الانتظار أو غير ذلك.

12. جدار مفرغ يبدو وكأنه لوحة فنية

Un appartement gipsy/industriel en région parisienne, espaces & déco espaces & déco غرفة نوم
espaces &amp; déco

espaces & déco
espaces &amp; déco
espaces & déco

يمكننا أن نعتقد أن الديكور ما هو إلا لوحة فنية مثبتة على الجدار، لكنه في الحقيقة تم تفريغ الحائط من الجبس للحصول على بعض الإضاءة الشرفة وإضافة لمسة جمالية على المكان.

13. فواصل مادية أنيقة

Медовая геометрия, CO:interior CO:interior غرفة المعيشة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

في نموذج رائع لتصميم منزل مفتوح، تم الاتجاه للفصل بين غرفة النوم والمعيشة من خلال هذا الجدار الخشبي المميز ببعض الأشكال الهندسية المتماثلة، كما تم اضافة بعض وحدات الإضاءة الخفية على هذا الجدار لمزيد من الأجواء العصرية المميزة.

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13 طريقة لتقسيم واستغلال المساحات في غرف المنزل الصغيرة

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