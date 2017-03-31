13 طريقة لتقسيم واستغلال المساحات في غرف المنزل الصغيرة

في نموذج رائع لتصميم منزل مفتوح، تم الاتجاه للفصل بين غرفة النوم والمعيشة من خلال هذا الجدار الخشبي المميز ببعض الأشكال الهندسية المتماثلة، كما تم اضافة بعض وحدات الإضاءة الخفية على هذا الجدار لمزيد من الأجواء العصرية المميزة.

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