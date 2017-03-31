13 طريقة لتقسيم واستغلال المساحات في غرف المنزل الصغيرة

إذا كنت تحلم بمنزل مميز ولكن تقيدك الميزانية و تجبرك على شراء منزل مساحته محدودة، يمكنك أن تستفيد من ذلك وتحوله إلى مساحة رائعة من خلال التعرف على عدد من الطرق لاستغلال المساحات في مختلف غرف المنزل لإبقاء المنزل بعيد عن أجواء الفوضى والازدحام.
في المنازل الصغيرة يفضل الاتجاه للتصميمات المفتوحة حتى وإن كانت بسيطة من خلال فتح جدار واحد فقط من الغرفة على الغرفة المقابلة، وفي هذا التصميم لم يتم فتح الجدارين معًا بطريقة تقليدية بل تم تصميم الجدار الفاصل ليكون مفرغ من الخشب لإضفاء لمسة مميزة على المنزل.
التدرج يُعد من الطرق المستحدثة في تصميم المنازل الصغيرة، لأنها بالتأكيد تشعرك بأن مساحة المنزل كبيرة، لكن ينبغي الأخذ في الاعتبار تصميم المستويات بطريقة متكاملة للحصول على الهدف المنشود.
من أساسيات خلق مساحات إضافية في المنزل هو استخدام الألوان الهادئة والابتعاد عن كل ما هو قاتم، لكن في هذا التصميم تم الاعتماد على الألوان الهادئة ولكنها متعددة في الغرفة لبث المزيد من أجواء البهجة والمرح على المكان دون الشعور بضيق المساحة.
كما ذكرنا أن الاعتماد على النماذج المفتوحة يعتبر طريقة مثالية للتخلص من الشعور بضيق المساحة، ففي هذا التصميم تم الاعتماد على الجدار غير المكتمل من الخشب الأبيض لمزيد من أجواء العصرية والرقي على الغرفة، الجدير بالذكر أن اختيار الجدار الخشبي كان الخيار الأمثل هنا لأنه يتناسب مع الأرضية والجدران الأخرى الخشبية.
لم تكن هذه المساحة غرفة منفصلة بذاتها، فقد تم جعلها مساحة متعددة الاستخدام من خلال تقسيم المساحة بالطريقة المثلى دون الاتجاه لأية فواصل مادية.
الإضاءة الطبيعية تضفي مزيد من أجواء الإشراق داخل المنزل، ففي هذا التصميم تم الاعتماد على النافذة الكبيرة للسماح بدخول أكبر قدر من الضوء وتعزيز أجواء البيئة الخارجية.
لم يكن هذا العمود مجرد حائط ليس له فائدة، فقد تم الاستفادة منه من خلال تصميم خزانة داخله للحفاظ على المنزل مرتب وبعيد عن ضوضاء الفوضى.
تم استغلال المساحة المحيطة بالدرج ليتم تصميم مكتبة على امتداد طوله لوضع عدد من الاكسسوارات والتحف لتزيين هذه المساحة المهملة وجعلها عامل جذب هام في المنزل.
في تصميم رائع لمكتبة داخلية موجودة على أحد جدران الممر، تم الاتجاه اللعب بالإضاءة الخلفية لتبدو المساحة أكثر تألقًا و تجعلنا ننتبه لهذا التصميم وننسى ضيق المساحة.
في أحد جوانب غرفة المعيشة تم وضع مكتبة ركنية ذات أرفف متعددة لوضع الكتب وجعلها بعيدة عن الفوضى.
يمكننا الآن إعادة النظر في الأماكن المهملة في منازلنا من خلال استغلالها كأماكن للجلوس مثلما حدث في هذا التصميم، قد تم وضع أرائك مريحة للجلوس عليها في أوقات الانتظار أو غير ذلك.
يمكننا أن نعتقد أن الديكور ما هو إلا لوحة فنية مثبتة على الجدار، لكنه في الحقيقة تم تفريغ الحائط من الجبس للحصول على بعض الإضاءة الشرفة وإضافة لمسة جمالية على المكان.
في نموذج رائع لتصميم منزل مفتوح، تم الاتجاه للفصل بين غرفة النوم والمعيشة من خلال هذا الجدار الخشبي المميز ببعض الأشكال الهندسية المتماثلة، كما تم اضافة بعض وحدات الإضاءة الخفية على هذا الجدار لمزيد من الأجواء العصرية المميزة.
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