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9 أفكار ملهمة لتجديد ديكور منزل بالكامل

Mai Elkholy Mai Elkholy
REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
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إذا كنت تملك منزلًا قديما، وتبحث عن أبسط وأجمل الطرق والأساليب الحديثة لتحديث وتجديد ديكور المنزل بالكامل، بما يناسب قدراتك المادية، فيمكنك القيام بذلك بكل بساطة حيث يوجد العديد من الأفكار الجديدة والمميزة التي ظهرت في الديكورات العصرية مؤخرً. في هذا المقال نستعرض بالصور وعرض كافة التفاصيل، التغيير والتجديد الذي طرأ في ديكور أحد المنازل بالكامل. التغييرات شملت إصلاحات في البناء والديكورات المستخدمة وألوان الطلاء، السباكة والصرف الصحي، فضلًا عن تغيير ديكور المطبخ وكافة أجزاء المنزل.

قم بالاطلاع على الصور وتعرف على التحديث، التي تساعدك على تحديد ما ينبغي القيام به و تلهمك بالأفكار الجديدة، إذا كنت ترغب في إعادة إصلاح وتجديد ديكور المنزل الخاص بك.

1. الصالون

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

وتتركز الفكرة الأساسية في إصلاح وتجديد المنزل إلى إضافة مساحتين خاصتين من المنزل جنبًا إلى جنب. حيث نلاحظ من خلال الصورة الصالون بشكله الجديد والحديث والتصميم الرائع. نلاحظ إعادة تصميم السقف لتوفير إضاءة LED المميزة، والتي توفر إضاءة جيدة داخل المكان وتعزز من المساحة. الأريكة تمتاز بالانسيابية والأناقة والحداثة في التصميم، كما انها كبيرة الحجم ومريحة، باللون البيج المميز، والذي يتناغم مع اللون الأبيض داخل الصالون والأرضيات الخشبية.

2. غرفة الطعام

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

تم التنسيق بين غرفة المعيشة والغرفة المخصصة لتناول الطعام بطريقة جميلة، ونلاحظ أيضًا وجود طاولة طعام صغيرة وأنيقة جدًا، في نفس مساحة غرفة المعيشة، ولكن مع الحفاظ على بعض الخصوصية والاستقلالية داخل المكان. نلاحظ وجود بعض الصور الفنية واللوحات المميزة التي تضيف لمسة خاصة وساحرة في الديكور وتعكس الذوق الشخصي.

3. غرفة المعيشة المفتوحة

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

يتضح من خلال هذه الزاوية من الصورة المزج والتناغم بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام مع بعضهما البعض، والتنسيق بينهم في اختيار الألوان وقطع الأثاث. استخدام المصابيح المدلاة فوق طاولة الطعام من أهم الإضافات الرائعة في الديكور الحديث.

4. الأثاث البسيط

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

يغلب الطابع البسيط في اختيار الأثاث، الأريكة ذات اللون البيج الهادئ، مع استخدام لون الطلاء الأبيض الذي يعكس الراحة والهدوء وخلق مساحات فسيحة. تأتي الأريكة ذات الحجم الكبير في منتصف الغرفة لتوفير مكان للاسترخاء والفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام في نفس الوقت.

5. المطبخ

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

يظهر من خلال الصورة وجود تغيير كبير داخل المطبخ، حيث تم التركيز على اختيار اللون الأبيض الأنيق والمميز، الذي يعكس أناقة ونظافة غير مسبوقة، بالإضافة إلى الهندسة الفنية في التصميم. نلاحظ وجود أبواب وأدراج لتخزين سهلة الفتح تعمل بنظام السحب. المفروشات وقطع الأثاث الصغيرة ذات الألوان البراقة اختيرت بعناية فائقة، فضلًا عن استخدام بعض النباتات الخضراء كرمز للطبيعة.

6. مزيد من التفاصيل

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

لا شك أن التفاصيل الصغيرة والبسيطة من أبرز الأشياء التي تعكس الذوق الشخصي، كما أنها بمثابة نقطة فارقة في التصميم وإظهاره في أفضل صورة. يتضح من خلال الصورة تخصيص مكان مساحة عمل، أو طاولة مثالية لتناول الإفطار وقضاء وقت بسيط وممتع مع الأسرة. لاحظ أن هذه الفكرة رغم بساطتها، لكنها تُعد من أفضل الأفكار ساهمت في استغلال هذه المساحة الصغيرة بشكلٍ عملي وأنيق.

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7. إعادة بناء الجدار

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

نلاحظ من خلال الصورة هدم وإعادة بناء الجدار المحيط المطبخ ليصبح في معزل عن باقي المساحات المختلفة من المنزل، نلاحظ أيضًا إحداث العديد من التصليحات واستخدام الخشب ذو اللون الفاتح في الأرضيات لينعكس ويتماشى مع لون الجدران الفاتح والنمط الحديث للمنزل. نلاحظ استخدام الباب الجرار لتوسيع مساحة المطبخ.

8. تجديد الممرات

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

نلاحظ من خلال الصورة تجديد الممر المؤدي إلى المطبخ بحيث أصبح أكثر أناقة، كما تم وضع النافذة الزجاجية البسيطة لتصبح جزءًا من الديكور وتوفر إضاءة داخل المطبخ وتعمل على تجديد الهواء والضوء داخل المكان.

9. الحمام

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. حمام
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

تتضح أبرز وأهم التغيرات التي طرأت للمنزل من خلال الحمام، حيث يظهر المرحاض في شكله المميز والجديد، مع وجود خزانة مزدوجة لوضع الملابس والأدوات المستخدمة بشكلٍ يومي. استخدام الألوان الحيادية و الهادئة والطبيعية في جميع أنحاء المنزل انعكس أيضًا داخل الحمام حيث يبرز استخدام اللون الأبيض واللون البيج الهادئ الذي يظهر من خلال طلاء الجدران إطارات المرآة الصغيرة، والذي ينعكس بدوره مع الإضاءة الداخلية للحمام الناعمة والخفيفة.

مقارنة من خلال الصور بين التصميم القديم والحديث للمنزل

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

REFORMA VIVIENDA ESTILO NÓRDICO EN A CORUÑA, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، إعادة تصميم شقة بمساحة صغيرة.

إعادة تصميم شقة بمساحة صغيرة
9 أفكار ملهمة لتجديد ديكور منزل بالكامل

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