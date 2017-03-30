منزل رائع مساحته 67 م² بتصميم داخلى سوف يفاجئك!

ربما قد يفاجئك الأمر، لكن بعض الناس يفضلون الشقق صغيرة المساحة أكثر من غيرها، لأنها تعطي إحساسًا بالحميمية والدفء، كما أن ترتيب الشقق الصغيرة ونظافتها أسهل بدرجةٍ كبيرة من الشقق ذات المساحات الكبيرة. لكن المشكلة التي قد تواجه العديدون هي عدم وجود مساحة كافية، لكن تم التغلب على هذه المشكلة في الآونة الأخيرة بعد ظهور تقنيات حديثة وانتشار الأفكار المختلفة التي يهتم بها المصممين ومهندسي الديكور في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال هذا، ظهرت العديد من الأفكار لتتمكن من الاستغلال الامثل للمساحات الصغيرة، وحسن توزيع وتنسيق قطع الأثاث للحصول على أفضل مظهر وشكل جمالي من نوع فريد.
فيما يلي نستعرض بعض الصور التي تُظهر التصميم الداخلي لشقة بمساحة 67 متر مربع فقط، ولكنها تبدو رائعة ومميزة. تعرَّف من خلال الصور على بعض الأفكار الجديدة والحديثة لاستغلال المساحات الصغيرة بالشكل الأمثل، والتي من الممكن أن تلهمك لبعض الأفكار التي تحتاجها عند تصميم منزلك الخاص.
من النظرة الأولى للصورة، نلاحظ التركيز على اختيار الألوان الفاتحة في طلاء الجدران باللون البيج ودمجه مع اللون الأبيض من خلال بعض الجدران المزينة كجزء من الديكور الداخلي، انتقالًا إلى ألوان قطع الأثاث، مثل الأريكة ذات اللون الأزرق السماوي وبعض الوسائد ذات اللون الرمادي. الألوان الفاتحة والهادئة تبعث على الشعور بالراحة والاتساع.
بدلًا من الحاجة إلى استغلال مساحة كبيرة لوضع قاعدة خاصة بالتلفزيون، نلاحظ استبدالها بوضع التلفزيون معلقًا على الجدار، في شكلٍ خاص وجميل لافت للنظر. من أفضل الصفات والأفكار البارزة للتغلب على المساحة الضيقة هو استخدام اللون الأبيض بشكلٍ أساسي. بالإضافة إلى الستائر ذات اللون الرمادي الفاتح الأنيقة والجميلة.
نلاحظ من خلال النظر إلى الصورة، الاعتماد بشكلٍ واضح على استخدام الطاولة ذات الحجم الصغير جدًا والمقاعد الصغيرة الأنيقة للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة وإعطاء اتساع وهمي داخل الغرفة. كما نلاحظ الاعتماد على اختيار اللون الأصفر الهادئ الذي يعطي شعور بالطبيعة والاسترخاء.
يُعد الاهتمام بالإضاءة الطبيعية من أفضل وأبسط أساليب التغلب على مشكلة المساحة الصغيرة، حيث توفر الإضاءة شعورًا مميزًا بالراحة والاتساع داخل المكان. يظهر في الصورة أيضًا فكرة استخدام الحائط وعمل مكتبة صغيرة داخله، مما يوفر مساحة كبيرة ويمكن أيضًا استغلالها في وضع بعض التحف الأنيقة والكتب الهامة.
يتضح من خلال الصورة الاهتمام بالمطبخ والديكور الخاص به بعناية فائقة، لما يشكله هذا المكان من أهمية داخل المنزل، إذ تقضي فيه العائلة معظم الأوقات خلال اليوم. ومن خلال هذا المنطلق تم التركيز على اختيار أدراج التخزين العملية لوضع الأغراض الخاصة بالمطبخ بداخلها، كما تم طلائها باللون الأبيض للشعور بالراحة والاتساع. توفر النافذة الكبيرة إضاءة وتهوية جيدة داخل المطبخ.
من المعروف أن المطبخ هو المكان الذي عادةً ما تجتمع فيه العائلة باستمرار ومعظم الوقت خلال اليوم، لذا تم وضع طاولة الطعام الأنيقة والمميزة ذات الحجم المتوسط التي تكفي أفراد المنزل، بالإضافة إلى التلفزيون المعلق لتهيئة الجو العام لتناول الطعام وقضاء أوقات مميزة داخل المطبخ.
تم استخدام البلاط ذو اللون الأبيض ليكسو الأرضية الخاصة بالمبطخ.
تعاكس غرفة النوم النمط السائد في المنزل، حيث تم الابتعاد عن استخدام الألوان الفاتحة واستبدالها بالألوان الغامقة التي تعطي جوًا من الحميمية والرومانسية داخل الغرفة. لكن، للتغلب على مشكلة المساحة، استخدمت قطع الأثاث البسيطة ذات الحجم الصغير التي توفر مساحة كبيرة.
بالإضافة إلى قطع الأثاث الأساسية داخل الغرفة، مثل السرير ودولاب التخزين، تم الاعتماد على استخدام بعض قطع الديكور الإضافية للحصول على شكل جمالي مميز.
الاعتماد على تزيين الحائط خلف السرير باستخدام نوع مميز من ورق الحائط.
من أكثر ما يميز التصميم الداخلي للغرفة هو تصميم الخزانة بشكل عميق وعملي جدًا يوفر مساحة كبيرة، ويستوعب أكبر كمية من الملابس والأحذية وغيرها من الأشياء المستخدمة.
نلاحظ الاعتماد على تزيين المدخل من خلال الألوان الحديثة المتمثلة في طلاء الجدران وظلال الألوان في الأرضيات والأثاث.
لا غنى عن وجود مرآة داخل المنزل، خاصة عند المدخل. نلاحظ استخدام المرآة المعلقة لتجنب مشكلة المساحة. فضلً عن استخدام المصابيح المعلقة الأنيقة.
تم اختيار البلاط المستخدم داخل الحمام باللون الأبيض الشعور بالاتساع والراحة والاسترخاء. بالإضافة إلى استخدام مساحة تخزينية خاصة لوضع الأغراض الهامة والمناشف داخلها.
تُظهر هذه الصورة أيضًا وجود دولاب تخزين صغير يساعد على سهولة الحصول على الأغراض الخاصة داخل الحمام.
من أجمل وأبرز الأفكار داخل الحمام هي استغلال الحائط وعمل مساحات تخزين خاصة للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة.
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