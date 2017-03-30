منزل رائع مساحته 67 م² بتصميم داخلى سوف يفاجئك!

ربما قد يفاجئك الأمر، لكن بعض الناس يفضلون الشقق صغيرة المساحة أكثر من غيرها، لأنها تعطي إحساسًا بالحميمية والدفء، كما أن ترتيب الشقق الصغيرة ونظافتها أسهل بدرجةٍ كبيرة من الشقق ذات المساحات الكبيرة. لكن المشكلة التي قد تواجه العديدون هي عدم وجود مساحة كافية، لكن تم التغلب على هذه المشكلة في الآونة الأخيرة بعد ظهور تقنيات حديثة وانتشار الأفكار المختلفة التي يهتم بها المصممين ومهندسي الديكور في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال هذا، ظهرت العديد من الأفكار لتتمكن من الاستغلال الامثل للمساحات الصغيرة، وحسن توزيع وتنسيق قطع الأثاث للحصول على أفضل مظهر وشكل جمالي من نوع فريد.

فيما يلي نستعرض بعض الصور التي تُظهر التصميم الداخلي لشقة بمساحة 67 متر مربع فقط، ولكنها تبدو رائعة ومميزة. تعرَّف من خلال الصور على بعض الأفكار الجديدة والحديثة لاستغلال المساحات الصغيرة بالشكل الأمثل، والتي من الممكن أن تلهمك لبعض الأفكار التي تحتاجها عند تصميم منزلك الخاص.