شقة كلاسيكية ملوكية مرصعة بلون الذهب

تختلف نظرة الناس إلى استخدام اللون الذهبي كجزء من الديكور الداخلي للمنازل بطرقٍ مختلفة، فهناك من يظن أن اللون الذهبي علامة على الذوق السيء، وبالنسبة للآخرين يُعد وسيلة للتأكيد على وضعهم الاجتماعي، وهناك من يعتقد أنه فقط مجرد وسيلة تحيط نفسك بالتصاميم الفاخرة. على كل حال، يمكن استخدام اللون الذهبي في الديكور واستخدامه في التصميم يحتاج إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر حتى لا يتحول المنزل إلى صورة كرتونية تفتقر لمسات الذوق الرفيع.
عند استخدام عنصر الذهب في الديكور يجب مراعاة بعض القواعد الأساسية، إذ يجب أن يكون مكملًا النمط الأساسي للمنزل، والبعد عن التكلف الذي قد يتطلب أيضًا أموالًا باهظة. نستعرض فيما يلي بعض الصور التي توضح الدقة في اختيار اللون الذهبي ودمجه في الديكور الداخلي داخلالمنزل.
يتميز المدخل بالفخامة والأناقة والدقة البالغة في اختيار قطع الأثاث الذهبية. نلاحظ استخدام البلاط ذو اللون البيج في الأرضيات، ودمج اللون الذهبي في قطع الأثاث، مثل الباب المُصمم بطريقة جميلة ولافتة للنظر.
في غرفة الاستقبال نلاحظ استخدام اللون الذهبي بطريقة رائعة ومتقنة من خلال ظهور اللون في الثريا والمصابيح المعلقة، بالإضافة إلى الإطار الذهبي في الحائط المنحوت كجزء من الديكور الذي يعكس الأناقة والرقي. بالتركيز داخل الصورة نلاحظ أيضًا ظهور اللون الذهبي في الجزء الخلفي من الستائر ليتماشى مع باقي أجزاء الديكور داخل الغرفة، بالإضافة إلى الطاولة الذهبية الأنيقة.
تقدم الصورة زاوية أكثر وضوحًا للغرفة، حيث تظهر الأرضيات الخشبية ذات اللون الذهبي الفاتح. بالإضافة إلى بعض قطع الأثاث المميزة والتي تجمع بين اللون الذهبي المميز وألوان أخرى، مثل قطع الديكور الموجودة بجوار التلفزيون. نلاحظ وجود مرآة كبيرة عاكسة، تعطي نظرة مختلفة داخل المكان.
يتسم المطبخ بالأناقة حيث تشعر أنه مطبخ ملكي في أحد القصور، وبالتأكيد استخدم اللون الذهبي في الديكور ليتماشى مع نمط المنزل. يظهر اللون الذهبي في الستائر المعلقة على الحائط، الثريا المعلقة في السقف وحواف أدراج التخزين. تم الدمج بين اللون الذهبي والبيج والأبيض الابتعاد عن التكلف وعدم التركيز على اللون الذهبي فقط، الذي قد يضر بالذوق العام.
يتضح من خلال الصور أن النمط السائد داخل المنزل هو النمط الكلاسيكي، اللافت للنظر، حيث يظهر المنزل وكأنه متحف فني. توضح هذه الزاوية من المطبخ وجود طاولة الطعام الأنيقة، واستخدام عناصر من الطبيعة متمثلة في صور النباتات الخضراء ثلاثية الأبعاد التي تضيف بعض التفاصيل الأنيقة للمطبخ، وهو اتجاه حديث يعطي جوًا من الاسترخاء والراحة.
يظهر الراقي في اختيار المفروشات بعناية فائقة لتتماشى مع لون الستائر الرمادي. يظهر اللون الذهبي من خلال الأباجورات على جانبي السرير والإضاءة المميزة، بالإضافة إلى السرير المطعم ببعض القطع ذات اللون الذهبي المميز.
تُظهر هذه الزاوية الدقة في المزج بين اللون الذهبي وباقي الألوان في الغرفة من خلال استخدام الباب ذو الظلال الذهبية الرائعة.
نلاحظ ابتعاد غرفة الأطفال عن النمط الكلاسيكي إلى حدٍ ما واعتمادها على التصاميم الحديثة الأقرب إلى عصرنا هذا، لكن دون الاستغناء عن اللون الذهبي المميز للديكور، إذ يظهر في الأبواب المستخدمة وبعض الظلال من خلال المفروشات والأرضيات الخشبية ذات اللون الفاتح.
يعتمد الحمام على النمط الكلاسيكي، ويظهر اللون الذهبي من خلال دمجه في الجدران المطلية والأبواب.
من المثير للدهشة الحصول على اللون الذهبي، ليس فقط من خلال الطلاء أو المعادن أو قطع الأثاث، لكنه قد يتكون ظلاله من خلال الأقمشة المستخدمة والإضاءة الداخلية والظلال ومفروشات الأرضيات.
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