شقة كلاسيكية ملوكية مرصعة بلون الذهب

تختلف نظرة الناس إلى استخدام اللون الذهبي كجزء من الديكور الداخلي للمنازل بطرقٍ مختلفة، فهناك من يظن أن اللون الذهبي علامة على الذوق السيء، وبالنسبة للآخرين يُعد وسيلة للتأكيد على وضعهم الاجتماعي، وهناك من يعتقد أنه فقط مجرد وسيلة تحيط نفسك بالتصاميم الفاخرة. على كل حال، يمكن استخدام اللون الذهبي في الديكور واستخدامه في التصميم يحتاج إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر حتى لا يتحول المنزل إلى صورة كرتونية تفتقر لمسات الذوق الرفيع.

عند استخدام عنصر الذهب في الديكور يجب مراعاة بعض القواعد الأساسية، إذ يجب أن يكون مكملًا النمط الأساسي للمنزل، والبعد عن التكلف الذي قد يتطلب أيضًا أموالًا باهظة. نستعرض فيما يلي بعض الصور التي توضح الدقة في اختيار اللون الذهبي ودمجه في الديكور الداخلي داخلالمنزل.