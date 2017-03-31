حول بيتك الصغير لآخر أكثر اتساعاً في 10 خطوات

الكثير منا قد يشعر أن بيته يبدو ضيق ومزدحم، فقد يكون بسبب وضع أغراض أو أثاث لا حاجة له وقد يكون غير مناسب للمساحة المتوافره. الحقيقة أن هناك عدد من الأخطاء الشائعة والتي نرتكبها ولكن الخبر السعيد أنك ببعض الأفكار البسيطة يمكنك أن تحول مساحة منزلك الضيقة إلى أخرى متسعة. يمكنك متابعة هذه الأفكار الرائعة، فتابعنا…