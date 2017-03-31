حول بيتك الصغير لآخر أكثر اتساعاً في 10 خطوات

الكثير منا قد يشعر أن بيته يبدو ضيق ومزدحم، فقد يكون بسبب وضع أغراض أو أثاث لا حاجة له وقد يكون غير مناسب للمساحة المتوافره. الحقيقة أن هناك عدد من الأخطاء الشائعة والتي نرتكبها ولكن الخبر السعيد أنك ببعض الأفكار البسيطة يمكنك أن تحول مساحة منزلك الضيقة إلى أخرى متسعة. يمكنك متابعة هذه الأفكار الرائعة، فتابعنا…
المرآة على الحائط في الفراغات الصغيرة يمكنها أن تصنع المعجزات، وخاصة إذا كانت مثبتة أمام مصدر ضوء أو نافذة فهي تعطي اتساع وعمق للغرف كما تضيف سحر للفراغات.
هذه الحيلة من أقدم الحيل حيث أن لها تأثير رائع في إظهار الحوائط بشكل أوسع، فلا يجب استخدام لون أبيض ولكن يمكنك استخدام ألوان ترابية ومحايدة مثل البيج والرمادي.
الإضاءة تظهر كل شئ بشكل مختلف فأثاثك سيظهر بشكل أكثر أناقة عند توزيع الإضاءة بشكل صحيح. فيجب الحرص على توجيه مصادر الضوء بشكل صحيح بالإضافة لإنارة كل الأركان والزوايا في المنزل.
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إذا كان لديك نافذة يمكنها أن تكون مصدر للإضاءة الطبيعية، فإجعلها تغمر بيتك حيث أن للإضاءة الطبيعية لمسة سحرية على الفراغات وخاصة تلك التي لا تمتلك الكثير من المساحة. فقم بالحد من استخدام الستائر على هذه النوافذ أو قم باستخدام ستائر خفيفة إذا لزم الأمر.
في المساحات الضيقة قم باستبدال الخزانات الأفقية والتي تأكل من مساحة الأرضية بأخرى رأسية لتشغل الحوائط. يمكنك وضع رفوف، رفع خزانات المطبخ حتى مستوى السقف بحيث لا تضيع فرصة بدون استغلال المساحات أفضل استغلال.
يمكنك استثمار أموالك في أثاث متعدد الاستخدمات فيمكنك استبدال السرير العادي بآخر ذو مساحة تخزينية ومكتب، أو بنوع أخر يمكنك طيه بعد استخدامه لاستغلال الفراغ بشكل مختلف.
طراز الأثاث هو أحد العوامل المباشرة والتي تؤثر في مدى اتساع أو ضيق منزلك، ففي المساحات الضيقة لا يمكنك استخدام أثاث كلاسيكي ضخم وذو نقوشات كبيرة ولكن إحرص على استخدام أثاث بسيط ويميل للطراز المودرن أو المينمال فسيعطي منزلك اتساع كما أنه سيضيف لمسة جمال بسيطة لبيتك.
للغرف الصغيرة يمكنك الحصول على ما تتمنى من شكل الأثاث ولكن بحجم أصغر مثل هذا المثال الرائع.
إذا كان لديك فراغ استقبال كبير مقسم بالحوائط فيمكنك ازالة هذه الحوائط لإضافة بعض الاتساع وعمق لهذه الفراغات، فهي تعطي فرصة للهواء والضوء بالإنتشار في أنحاء المنزل كما ستقلل عدد الأركان وستزيد فرص استغلاله، بشرط أن تحرص ألا يؤثر هدم هذه الحوائط على هيكل المنزل.
عند اللزوم يمكنك استبدال الحوائط بمقسمات خفيفة مثل الأرفف، الخشب أو الزجاج حتى يمكنك إضافة خصوصية وفصل بدون التخلي عن هذه الاستمرارية والاتساع.