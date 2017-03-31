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حول بيتك الصغير لآخر أكثر اتساعاً في 10 خطوات

Marwa Hasan Marwa Hasan
DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة المعيشة
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الكثير منا قد يشعر أن بيته يبدو ضيق ومزدحم، فقد يكون بسبب وضع أغراض أو أثاث لا حاجة له وقد يكون غير مناسب للمساحة المتوافره. الحقيقة أن هناك عدد من الأخطاء الشائعة والتي نرتكبها ولكن الخبر السعيد أنك ببعض الأفكار البسيطة يمكنك أن تحول مساحة منزلك الضيقة إلى أخرى متسعة. يمكنك متابعة هذه الأفكار الرائعة، فتابعنا…

1.استخدم مرايات على الحائط

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd BathroomMirrors
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

المرآة على الحائط في الفراغات الصغيرة يمكنها أن تصنع المعجزات، وخاصة إذا كانت مثبتة أمام مصدر ضوء أو نافذة فهي تعطي اتساع وعمق للغرف كما تضيف سحر للفراغات.

2.ألوان فاتحة

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة المعيشة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

هذه الحيلة من أقدم الحيل حيث أن لها تأثير رائع في إظهار الحوائط بشكل أوسع، فلا يجب استخدام لون أبيض ولكن يمكنك استخدام ألوان ترابية ومحايدة مثل البيج والرمادي.

3.توزيع الإضاءة بشكل صحيح

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الإضاءة تظهر كل شئ بشكل مختلف فأثاثك سيظهر بشكل أكثر أناقة عند توزيع الإضاءة بشكل صحيح. فيجب الحرص على توجيه مصادر الضوء بشكل صحيح بالإضافة لإنارة كل الأركان والزوايا في المنزل.

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4.إضاءة طبيعية

CASA EG, GIUSEPPE GURRIERI GIUSEPPE GURRIERI غرفة المعيشة
GIUSEPPE GURRIERI

GIUSEPPE GURRIERI
GIUSEPPE GURRIERI
GIUSEPPE GURRIERI

إذا كان لديك نافذة يمكنها أن تكون مصدر للإضاءة الطبيعية، فإجعلها تغمر بيتك حيث أن للإضاءة الطبيعية لمسة سحرية على الفراغات وخاصة تلك التي لا تمتلك الكثير من المساحة. فقم بالحد من استخدام الستائر على هذه النوافذ أو قم باستخدام ستائر خفيفة إذا لزم الأمر.

5.استغلال الحوائط

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

في المساحات الضيقة قم باستبدال الخزانات الأفقية والتي تأكل من مساحة الأرضية بأخرى رأسية لتشغل الحوائط. يمكنك وضع رفوف، رفع خزانات المطبخ حتى مستوى السقف بحيث لا تضيع فرصة بدون استغلال المساحات أفضل استغلال.

6.أثاث متعدد الاستخدامات

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

يمكنك استثمار أموالك في أثاث متعدد الاستخدمات فيمكنك استبدال السرير العادي بآخر ذو مساحة تخزينية ومكتب، أو بنوع أخر يمكنك طيه بعد استخدامه لاستغلال الفراغ بشكل مختلف.

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7.اختيار طراز بسيط وأثاث مينمال

Apto. Joaquim, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos غرفة المعيشة خشب Blue
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

طراز الأثاث هو أحد العوامل المباشرة والتي تؤثر في مدى اتساع أو ضيق منزلك، ففي المساحات الضيقة لا يمكنك استخدام أثاث كلاسيكي ضخم وذو نقوشات كبيرة ولكن إحرص على استخدام أثاث بسيط ويميل للطراز المودرن أو المينمال فسيعطي منزلك اتساع كما أنه سيضيف لمسة جمال بسيطة لبيتك.

8.أثاث ذو حجم أصغر

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

للغرف الصغيرة يمكنك الحصول على ما تتمنى من شكل الأثاث ولكن بحجم أصغر  مثل هذا المثال الرائع.

9.قم بإزالة الحوائط والعوائق بين الفراغات المشتركة

Rejuvenation Project, Los Angeles CA 2014, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة السفرة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

إذا كان لديك فراغ استقبال كبير مقسم بالحوائط فيمكنك ازالة هذه الحوائط لإضافة بعض الاتساع وعمق لهذه الفراغات، فهي تعطي فرصة للهواء والضوء بالإنتشار في أنحاء المنزل كما ستقلل عدد الأركان وستزيد فرص استغلاله، بشرط أن تحرص ألا يؤثر هدم هذه الحوائط على هيكل المنزل.

10.قواطيع ومقسمات خفيفة

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

عند اللزوم يمكنك استبدال الحوائط بمقسمات خفيفة مثل الأرفف، الخشب أو الزجاج حتى يمكنك إضافة خصوصية وفصل بدون التخلي عن هذه الاستمرارية والاتساع.

شقة هادئة المعالم ألوانها الناعمة سر جمالها
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