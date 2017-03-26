لون البيج وعالم الديكور الداخلي

الألوان الفاتحة هي الاختيار الامثل للمساحات الصغيرة، والأكثر شيوعا في منازلنا جميعا، ولكن قد نمل من الأبيض وبروده الذي ربما يشعرنا وكأننا بداخل مكان عملي بدون تفاصيل أو مشاعر دفء، ولكن اليوم سنتحدث عن اللون الذي طالما تزايد استخدامه بدلا من الأبيض، وهو البيج أو الدرجة الكريمية والتى تنعم بكثير من النعومة والجمال والدفء، سنتأمل أين يمكنك استخدام هذا اللون بشكل رائع وجميل ومميز.. وإن كنت تبحث عن تجديد منزلك بشكل بسيط ستجد ما تبحث عنه ..
البيج مناسب لمدخل منزلك، حيث يجعل منه لوحة رائعة فينة ترحب بضيوفك بشكل مثالي، واستخدام اللون البني في خشب وعناصر مميزة خلقت نوع من الظلال الرائعة ..
من اجمل الاقتراحات التى قد تجدها لحمامك هو استخدام اللون البيج بدرجاته مع تباين ولمسات رائعة أخرى من الفيروزي والتركواز وغيرها من الألوان النارية ..
يمكنك استخدام وحدات تخزين من نفس اللون والتى قد تختارها على ذوقك الخاص وتناسبك ..
سيطر لون البيج على الجدران والتصميم بشكل كامل ولكن مع ألواح من الرخام، ولكن جاءت بتأثيرات فنية رائعة وخطوط وتمويجات بالأبيض..
يمكنك استخدام أكثر من درجة من البيج داخل التصميم لتجمع بين نغمات مختلفة منسجمة ومتجانسة ..
قد تلجأ للون البيج لحاجتك للحياد والالتزام بوجود أساس وارتكاز للتصميم لاستخدام ألوان أكثر جرأة في العناصر الأاخرى..
من أكثر الألوان تناسبا مع غرف الاطفال حديثي الولادة، لما له من تأثير هادئ يبث سلام ومحبة ودفء..
أكثر ما يميز اللون البيج هو إمكانية استخدامه في الفراغ كاملا، ولا حاجة لنا بألوان أخرى، على عكس الأبيض أننا بحاجة للون أخر يشاركه التصميم لترك لمسة دافئة تحيي الفراغ من جديد..
استخدم هنا المصمم لون البيج في الجدران وأسطح العمل وترك البني يتألق ويستحوذ البطولة، وهو ما يستطيع القيام به البيج حيث يضع بصمته على الرغم من دوره الثانوي..
قد تستغرق وقتا كاملا في الحبث عن الألوان المناسبة لفراغ المعيشة، وبقدر المستطاع تحتاج لتصميمه لنساب كل الأذواق لكل أفراد العائلة، البيج يأتي هنا ليحل لكل مشكلتك بكل سهولة، قادر على أن ينال إعجاب كل من المستخدمين وبتفاصيل بسيطة يحقق دوره ..
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