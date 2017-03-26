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لون البيج وعالم الديكور الداخلي

آية منير آية منير
Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
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الألوان الفاتحة هي الاختيار الامثل للمساحات الصغيرة، والأكثر شيوعا في منازلنا جميعا، ولكن قد نمل من الأبيض وبروده الذي ربما يشعرنا وكأننا بداخل مكان عملي بدون تفاصيل أو مشاعر دفء، ولكن اليوم سنتحدث عن اللون الذي طالما تزايد استخدامه بدلا من الأبيض، وهو البيج أو الدرجة الكريمية والتى تنعم بكثير من النعومة والجمال والدفء، سنتأمل أين يمكنك استخدام هذا اللون بشكل رائع وجميل ومميز.. وإن كنت تبحث عن تجديد منزلك بشكل بسيط ستجد ما تبحث عنه ..

1. الأنسب للمداخل..

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

البيج مناسب لمدخل منزلك، حيث يجعل منه لوحة رائعة فينة ترحب بضيوفك بشكل مثالي، واستخدام اللون البني في خشب وعناصر مميزة خلقت نوع من الظلال الرائعة ..

2. الحمام بشكل جديد..

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores حمام
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

من اجمل الاقتراحات التى قد تجدها لحمامك هو استخدام اللون البيج بدرجاته مع تباين ولمسات رائعة أخرى من الفيروزي والتركواز وغيرها من الألوان النارية ..

3. وحدات التخزين

Torneiras, Water Evolution Water Evolution حمام
Water Evolution

Water Evolution
Water Evolution
Water Evolution

يمكنك استخدام وحدات تخزين من نفس اللون والتى قد تختارها على ذوقك الخاص وتناسبك ..

4. جدارن وتصميم كامل..

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias حمام
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

سيطر لون البيج على الجدران والتصميم بشكل كامل ولكن مع ألواح من الرخام، ولكن جاءت بتأثيرات فنية رائعة وخطوط وتمويجات بالأبيض..

5. نغمات منسجمة..

증산리 주택 H-4, 피앤이(P&E)건축사사무소 피앤이(P&E)건축사사무소 غرفة نوم
피앤이(P&amp;E)건축사사무소

피앤이(P&E)건축사사무소
피앤이(P&amp;E)건축사사무소
피앤이(P&E)건축사사무소

يمكنك استخدام أكثر من درجة من البيج داخل التصميم لتجمع بين نغمات مختلفة منسجمة ومتجانسة ..

6. الحياد ..

Mind- Blowing, Monnaie Architects & Interiors Monnaie Architects & Interiors غرفة نوم
Monnaie Architects &amp; Interiors

Monnaie Architects & Interiors
Monnaie Architects &amp; Interiors
Monnaie Architects & Interiors

قد تلجأ للون البيج لحاجتك للحياد والالتزام بوجود أساس وارتكاز للتصميم لاستخدام ألوان أكثر جرأة في العناصر الأاخرى..

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7. غرفة أطفال..

Residenze estive - Isola di Solta (Croazia), Caterina Paltrinieri Architetto Caterina Paltrinieri Architetto غرفة نوم
Caterina Paltrinieri Architetto

Caterina Paltrinieri Architetto
Caterina Paltrinieri Architetto
Caterina Paltrinieri Architetto

من أكثر الألوان تناسبا مع غرف الاطفال حديثي الولادة، لما له من تأثير هادئ يبث سلام ومحبة ودفء..

8. فراغ كامل..

House in Lavra, Matosinhos, Vítor Leal Barros Architecture Vítor Leal Barros Architecture مطبخ
Vítor Leal Barros Architecture

House in Lavra, Matosinhos

Vítor Leal Barros Architecture
Vítor Leal Barros Architecture
Vítor Leal Barros Architecture

أكثر ما يميز اللون البيج هو إمكانية استخدامه في الفراغ كاملا، ولا حاجة لنا بألوان أخرى، على عكس الأبيض أننا بحاجة للون أخر يشاركه التصميم لترك لمسة دافئة تحيي الفراغ من جديد..

9. مطبخ حديث..

White quartz worktop with undermount sink Style Within مطبخ Grey kitchen tap,undermount sink,quartz worktop,white worktop,grey kitchen,swan neck tap,flexible tap,pelmet light
Style Within

White quartz worktop with undermount sink

Style Within
Style Within
Style Within

استخدم هنا المصمم لون البيج في الجدران وأسطح العمل وترك البني يتألق ويستحوذ البطولة، وهو ما يستطيع القيام به البيج حيث يضع بصمته على الرغم من دوره الثانوي..

10. فراغ للمعيشة..

Family Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة المعيشة
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

قد تستغرق وقتا كاملا في الحبث عن الألوان المناسبة لفراغ المعيشة، وبقدر المستطاع تحتاج لتصميمه لنساب كل الأذواق لكل أفراد العائلة، البيج يأتي هنا ليحل لكل مشكلتك بكل سهولة، قادر على أن ينال إعجاب كل من المستخدمين وبتفاصيل بسيطة يحقق دوره ..

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