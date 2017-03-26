لون البيج وعالم الديكور الداخلي

الألوان الفاتحة هي الاختيار الامثل للمساحات الصغيرة، والأكثر شيوعا في منازلنا جميعا، ولكن قد نمل من الأبيض وبروده الذي ربما يشعرنا وكأننا بداخل مكان عملي بدون تفاصيل أو مشاعر دفء، ولكن اليوم سنتحدث عن اللون الذي طالما تزايد استخدامه بدلا من الأبيض، وهو البيج أو الدرجة الكريمية والتى تنعم بكثير من النعومة والجمال والدفء، سنتأمل أين يمكنك استخدام هذا اللون بشكل رائع وجميل ومميز.. وإن كنت تبحث عن تجديد منزلك بشكل بسيط ستجد ما تبحث عنه ..