11 فكرة رائعة لتزيين غرفة نومك

ولأنك دائما تسعى لتجد الأفضل لمنزلك، ولأن هوميفاي دائما كانت العون لك في ذلك، فاليوم سنقدم لك عالم ملئ بالتفاصيل الرائعة لتزيين غرفة نومك، ركنك الخاص وأمانك ، تختلف العناصر المستخدمة في غرفة النوم ولكن كل منا يمكنك تغييره وجعله قطعة ديكورية مميزة تزين غرفتك وتجلعها أجمل، ما بين أثاث وديكورات وجدران ومساحات تأتي التفاصيل لتتألق من بينهم وتترك تأثير شخصيتك في كل ركن .. مع 11 فكرة رائعة لتزيين عرفة نومك نقدم لك هذا المقال الرائع اليوم..
استخدم الأرفف لتزيين غرفة نومك، لوضع صور عائلتك وذكرياتك وترتيب كتبك المفضلة وورد مميزة كل هذا يعطي لمسة رائعة لغرفتك ..
قد يكون سرير بدون مسند، فعليك اليوم تصميم له ما يناسبه لإضافة وجه آخر للغرفة، قطعة خشبية بسيطة وقم بتبطينها أو طلاءها باللون المناسب ولإضافتها للسرير وشاهد الفرق بنفسك..
الأسقف المعلقة مختلفة ومتنوعة وإن كنت من محبي البساطة فستجد ما تريده بالتأكيد، يمكنك فقط تصميمها بمستوى واحد ولكن يأتي استخدامه لإخفاء بيوت النور وتركيب وحدات إضاءة حديثة، بعيدا عن الأسلوب الكلاسيكي لإضاءة الفراغات..
أضف وحدات إضاءة مختلفة كالأباجورات في غرفة نومك، حيث أنها قادرة على تبديل المشهد وتحويله للوحة فنية رائعة ومميزة، على جانبي السرير ضع ما يناسبك من الأباجورات المميزة والتى تتناغم مع الطراز المستخدم للتصميم..
اترك لمسة الفنان الذي بداخلك على جدران غرفتك لتجعل منها قطعة ديكورية مميزة تحيي التصميم ككل، ولكن يأتى هنا دورك لتختار ما يعكس شخصيتك ويتناسب مع ذوقك الخاص..
اختر مفروشاتك بعناية لتساعدك على تزيين غرفتك وخاصة إن كان التصميم ككل هادئ بدون تفاصيل، فهنا ياتي دور المفروشات والأقمشة والستائر لتُكمل ما تحتاجه الغرفة..
إلى جانب المفروشات المتميزة، يأتي دور الوسادات الصغيرة بعدد يتناسب مع مساحة فراغك، كن معتدل حتى تصبح إضافة إيجابية ..
يمكنك تصميم سريرك بنفسك وبأسلوب مبتكر ولا حاجة لخبير، وبدون تكلفة كبيرة وبأقل الامكانيات، فقط أعد استخدام ألواح خشبية قديمة وقم بطلائها بشكل مبتكر ولن تحتاج أكثر من ذلك..
برغم من بساطة الفكرة وتنفيذها دون تكاليف، يمكنك إضافة القليل من فن الاورجامي
فن طي الورق لغرفتك على شكل عصافير أو فراشات وتزيينها بأسلوبك الخاص..
أضف لوحتك الخاصة للتصميم بألوان مميزة وتناسب ذوقك وشخصيتك..
كل تفصيلة صغيرة قادرة على صنع فارق وتكملة اللوحة، البراويز واللوحات وحدات الإضاءة والشموع، الوسادات والأقمشة ..
على الطراز الريفي يأتي هذا التصميم ليعيد لنا مفهوم إعادة التدوير واستخدام كل ما هو تم إهماله، والاحتفاظ بأثاثنا القديم ..
المرايات لها مفعول ساحر في المساحات الضيقة وتأثير فني على المساحات الكبيرة، فقط أضف مرآة صغيرة لغرفتك وستجد الفرق كبير..
على حسب استخدامك للمرآة ستحدد حجمها، إذا كانت فقط ديكورية فلا حاجة لك بحجم كبير وإذا كانت لتوفير المساحة وتعديل التصميم، فهنا يتجلى دور المرآة وستحتاج بالتأكيد لمرايا كبيرة لتحل أزمتك..
يمكنك استخدام دولاب كامل على هيئة مرايا لتوسيع غرفتك وترك تأثير بصري متميز..
استخدام وحدات صغيرة من النباتات يجعل من غرفتك فراغ مشرق وصحي وجميل.. إلى جانب الألوان الرائعة الممزوجة معا في تناغم وجمال..
إن كانت الفرصة متاحة لتجعل غرفتك متصلة بالطبيعة فلا تتردد في ذلك فقط اجعل النافذة هي حلقة الوصل بين العالم الداخلي والخارجي واخلق بداخل غرفتك روح رائعة تتناسب مع جمال الطبيعة وروعتها..
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