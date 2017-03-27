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11 فكرة رائعة لتزيين غرفة نومك

آية منير آية منير
homify غرفة نوم
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ولأنك دائما تسعى لتجد الأفضل لمنزلك، ولأن هوميفاي دائما كانت العون لك في ذلك، فاليوم سنقدم لك عالم ملئ بالتفاصيل الرائعة لتزيين غرفة نومك، ركنك الخاص وأمانك ، تختلف العناصر المستخدمة في غرفة النوم ولكن كل منا يمكنك تغييره وجعله قطعة ديكورية مميزة تزين غرفتك وتجلعها أجمل، ما بين أثاث وديكورات وجدران ومساحات تأتي التفاصيل لتتألق من بينهم وتترك تأثير شخصيتك في كل ركن .. مع 11 فكرة رائعة لتزيين عرفة نومك نقدم لك هذا المقال الرائع اليوم..

1. أرفف عملية..

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

استخدم الأرفف لتزيين غرفة نومك، لوضع صور عائلتك وذكرياتك وترتيب كتبك المفضلة وورد مميزة كل هذا يعطي لمسة رائعة لغرفتك ..

2. مسند للسرير..

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

قد يكون سرير بدون مسند، فعليك اليوم تصميم له ما يناسبه لإضافة وجه آخر للغرفة، قطعة خشبية بسيطة وقم بتبطينها أو طلاءها باللون المناسب ولإضافتها للسرير وشاهد الفرق بنفسك..

3. سقف حديث..

DISEÑO DE INTERIORES, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS غرفة نوم
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

الأسقف المعلقة مختلفة ومتنوعة وإن كنت من محبي البساطة فستجد ما تريده بالتأكيد، يمكنك فقط تصميمها بمستوى واحد ولكن يأتي استخدامه لإخفاء بيوت النور وتركيب وحدات إضاءة حديثة، بعيدا عن الأسلوب الكلاسيكي لإضاءة الفراغات..

4. وحدات إضاءة..

Casa 56, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción غرفة نوم
Workshop, diseño y construcción

Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción

أضف وحدات إضاءة مختلفة كالأباجورات في غرفة نومك، حيث أنها قادرة على تبديل المشهد وتحويله للوحة فنية رائعة ومميزة، على جانبي السرير ضع ما يناسبك من الأباجورات المميزة والتى تتناغم مع الطراز المستخدم للتصميم..

5. رسومات رائعة

Afrika-Feeling, K&L Wall Art K&L Wall Art Walls & flooringWall tattoos
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

اترك لمسة الفنان الذي بداخلك على جدران غرفتك لتجعل منها قطعة ديكورية مميزة تحيي التصميم ككل، ولكن يأتى هنا دورك لتختار ما يعكس شخصيتك ويتناسب مع ذوقك الخاص..

6. مفروشات مميزة..

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

اختر مفروشاتك بعناية لتساعدك على تزيين غرفتك وخاصة إن كان التصميم ككل هادئ بدون تفاصيل، فهنا ياتي دور المفروشات والأقمشة والستائر لتُكمل ما تحتاجه الغرفة..

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7. الوسادات الصغيرة..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إلى جانب المفروشات المتميزة، يأتي دور الوسادات الصغيرة بعدد يتناسب مع مساحة فراغك، كن معتدل حتى تصبح إضافة إيجابية ..

8.تصميم مبتكر.

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

يمكنك تصميم سريرك بنفسك وبأسلوب مبتكر ولا حاجة لخبير، وبدون تكلفة كبيرة وبأقل الامكانيات، فقط أعد استخدام ألواح خشبية قديمة وقم بطلائها بشكل مبتكر ولن تحتاج أكثر من ذلك..

9. لمسة إبداعية..

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

برغم من بساطة الفكرة وتنفيذها دون تكاليف، يمكنك إضافة القليل من فن الاورجامي فن طي الورق لغرفتك على شكل عصافير أو فراشات وتزيينها بأسلوبك الخاص..

10. رسومات فنية ..

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة نوم
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

أضف لوحتك الخاصة للتصميم بألوان مميزة وتناسب ذوقك وشخصيتك..

11. التفاصيل..

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

كل تفصيلة صغيرة قادرة على صنع فارق وتكملة اللوحة، البراويز واللوحات وحدات الإضاءة والشموع، الوسادات والأقمشة ..

12. لمسة ريفية ..

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة نوم
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

على الطراز الريفي يأتي هذا التصميم ليعيد لنا مفهوم إعادة التدوير واستخدام كل ما هو تم إهماله، والاحتفاظ بأثاثنا القديم ..

13. المرايات..

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة نوم
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

المرايات لها مفعول ساحر في المساحات الضيقة وتأثير فني على المساحات الكبيرة، فقط أضف مرآة صغيرة لغرفتك وستجد الفرق كبير..

14. حجم المرآة

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

على حسب استخدامك للمرآة ستحدد حجمها، إذا كانت فقط ديكورية فلا حاجة لك بحجم كبير وإذا كانت لتوفير المساحة وتعديل التصميم، فهنا يتجلى دور المرآة وستحتاج بالتأكيد لمرايا كبيرة لتحل أزمتك..

15. دولاب كامل ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام دولاب كامل على هيئة مرايا لتوسيع غرفتك وترك تأثير بصري متميز..

16. نباتات..

Summer Trio Planter Appleyard London GardenPlants & flowers
Appleyard London

Summer Trio Planter

Appleyard London
Appleyard London
Appleyard London

استخدام وحدات صغيرة من النباتات يجعل من غرفتك فراغ مشرق وصحي وجميل.. إلى جانب الألوان الرائعة الممزوجة معا في تناغم وجمال..

17. الاتصال بالطبيعة..

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

إن كانت الفرصة متاحة لتجعل غرفتك متصلة بالطبيعة فلا تتردد في ذلك فقط اجعل النافذة هي حلقة الوصل بين العالم الداخلي والخارجي واخلق بداخل غرفتك روح رائعة تتناسب مع جمال الطبيعة وروعتها..

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