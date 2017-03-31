دليلك للتنظيف الدوري للغسالات الأوتوماتيك

مثل أي جهاز كهربائي فغسالتك الأوتوماتيك تحتاج للعناية والصيانة الدورية لتؤدي وظيفتها على أكمل وجهه. هذه المرة لن تحتاج زيارة المتخصصين ولكنك ستقوم بهذه العملية بنفسك.
يخطأ الكثير منا بإعتقاده أن الغسالة الأوتوماتيك لا تحتاج لتنظيف خاص بها فهي أداة تنظيف الملابس فكيف تحتاج لنظافة؟ بالعكس، فوظيفة الغسالة تكمن في إزالة الأوساخ فمن المنطقي أن تُترك بعض الأثار في داخلها بعد كل غسله.
بعض الماكينات الحديثة بها برنامح تنظيف ذاتي، فإذا كان لديك هذا الإختيار قم بضبطها وغسلها بشكل مستمر، ولكن إذا لم يكن لديك هذا البرنامج فقد أعددنا لك دليل ليساعدك على تنظيف الغسالة بشكل دوري للمحافظة عليها وعلى ملابسك في أفضل حال.
عدم الإهتمام بتنظيف الغسالة الأوتوماتيك يؤثر على عمرها وكفائتها على المدى البعيد أما على المدى القريب فهو يؤثر على رائحة غسيلك والذي قد يدفعك لاستخدام منظفات ذات رائحة قوية لحل هذه المشكلة والتي بدورها قد تؤثر على الملابس والغسالة. فلن تحتاج أدوات خاصة ولكن يمكنك تنظيف الغسالة بمواد طبيعية موجودة في كل بيت.
- 1/4 كوب من بيكربونات الصوديوم
- 1/4 كوب من الماء
- 2 أكواب من الخل
- أسفنجة أو ممسحة
- قم بمزج المياة مع بيكربونات الصوديوم حتى تحصل على معجون ثم بوضعه في درج الصابون
- قم بوضع الخل في الحلة مع ضبط اعدادات الغسالة على أعلى درجة حرارة، على أطول برنامج لديك، ولا تنسى قبس زر الغسلة الكاملة ثم قم بتشغيلها.
- بعد إنتهاء دورة الغسيل وغلق مفتاح التشغيل قم بفك درج المنظفات واغسله بماء ساخن أو قم بنقعه في الصابون إذا لزم الأمر.
- قم بمسح المطاط الخارجي باسفنجة أو قطعة قماش أو حتى مناديل مع الحرص على الوصول لكل الأركان الداخلية وإخراج جميع الترسبات التي قد تكون مختبئة في طيات المطاط مع رش محلول الخل لتسهيل المهمة. ولا تنسى مسح جميع الاسطح الداخلية باستخدام قطعة قماش مغمورة في الخل.
أينما كانت غسالتك سواء كانت في المطبخ، الحمام او في غرفة مخصصة للغسيل فقم بجرها وإخراجها من مكانها وتنظيف الأتربة والترسبات التي قد تكون على الأرضية والحوائط حولها.
الكثير من قد يغفل أو يتجاهل تنظيف الغسالة ولكن ينصح بتنظيفها مرة كل شهر. لكن يمكنك تكرار العملية عند الحاجة، مثلاً بعد غسيل ملابس أو قطع التنظيف الشديدة الاتساخ والتي بالتأكيد ستترك بعض الترسبات.
لتجنب تركم الأوساخ أو الروائح الكريهة ينصح بترك باب الغسالة مفتوح بعد كل غسلة لإعطاء الفرصة للسوائل بأن تتبخر وأن تجف تماماً ولتجنب لأي بكتريا أو تعفن قد ينمو في ثنيات الغسالة أو المطاط وخاصة إذا كنت تعيش في منطقة حارة ورطبة. أيضاً ينصح بمسح الباب من الداخل والمطاط بعد كل غسلة.
وأخيراً لا تتجاهل نصيحة شركة التصنيع مع قراءة الارشادات جيداً وقم باستخدام المنظف المرشح من جانب الشركة لغسالة ذات عمر أطول.
هل تريد تصميم مكان جديد للغسالة؟ إقرأ 5 تصميمات لإنشاء غرفة غسيل عملية