دليلك للتنظيف الدوري للغسالات الأوتوماتيك

مثل أي جهاز كهربائي فغسالتك الأوتوماتيك تحتاج للعناية والصيانة الدورية لتؤدي وظيفتها على أكمل وجهه. هذه المرة لن تحتاج زيارة المتخصصين ولكنك ستقوم بهذه العملية بنفسك.

يخطأ الكثير منا بإعتقاده أن الغسالة الأوتوماتيك لا تحتاج لتنظيف خاص بها فهي أداة تنظيف الملابس فكيف تحتاج لنظافة؟ بالعكس، فوظيفة الغسالة تكمن في إزالة الأوساخ فمن المنطقي أن تُترك بعض الأثار في داخلها بعد كل غسله.

بعض الماكينات الحديثة بها برنامح تنظيف ذاتي، فإذا كان لديك هذا الإختيار قم بضبطها وغسلها بشكل مستمر، ولكن إذا لم يكن لديك هذا البرنامج فقد أعددنا لك دليل ليساعدك على تنظيف الغسالة بشكل دوري للمحافظة عليها وعلى ملابسك في أفضل حال.