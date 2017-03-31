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دليلك للتنظيف الدوري للغسالات الأوتوماتيك

Marwa Hasan Marwa Hasan
APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام البلاط White
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مثل أي جهاز كهربائي فغسالتك الأوتوماتيك تحتاج للعناية والصيانة الدورية لتؤدي وظيفتها على أكمل وجهه. هذه المرة لن تحتاج زيارة المتخصصين ولكنك ستقوم بهذه العملية بنفسك. 

يخطأ الكثير منا بإعتقاده أن الغسالة الأوتوماتيك لا تحتاج لتنظيف خاص بها فهي أداة تنظيف الملابس فكيف تحتاج لنظافة؟ بالعكس، فوظيفة الغسالة تكمن في إزالة الأوساخ فمن المنطقي أن تُترك بعض الأثار في داخلها بعد كل غسله.

بعض الماكينات الحديثة بها برنامح تنظيف ذاتي، فإذا كان لديك هذا الإختيار قم بضبطها وغسلها بشكل مستمر، ولكن إذا لم يكن لديك هذا البرنامج فقد أعددنا لك دليل ليساعدك على تنظيف  الغسالة بشكل دوري للمحافظة عليها وعلى ملابسك في أفضل حال.

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

عدم الإهتمام بتنظيف الغسالة الأوتوماتيك يؤثر على عمرها وكفائتها على المدى البعيد أما على المدى القريب فهو يؤثر على رائحة غسيلك والذي قد يدفعك لاستخدام منظفات ذات رائحة قوية لحل هذه المشكلة والتي بدورها قد تؤثر على الملابس والغسالة. فلن تحتاج أدوات خاصة ولكن يمكنك تنظيف الغسالة بمواد طبيعية موجودة في كل بيت.

ما هي المواد المستخدمة في عملية التنظيف؟

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

- 1/4 كوب من بيكربونات الصوديوم

- 1/4 كوب من الماء 

- 2 أكواب من الخل 

- أسفنجة أو ممسحة

كيف تتم عملية التنظيف؟

Apartamento Lago Norte, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr مطبخ
Carpaneda &amp; Nasr

Carpaneda & Nasr
Carpaneda &amp; Nasr
Carpaneda & Nasr

- قم بمزج المياة مع بيكربونات الصوديوم حتى تحصل على معجون ثم بوضعه في درج الصابون

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام البلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

- قم بوضع الخل في الحلة مع ضبط اعدادات الغسالة على أعلى درجة حرارة، على أطول برنامج لديك، ولا تنسى قبس زر الغسلة الكاملة ثم قم بتشغيلها.

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. BathroomSinks
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

- بعد إنتهاء دورة الغسيل وغلق مفتاح التشغيل قم بفك درج المنظفات واغسله بماء ساخن أو قم بنقعه في الصابون إذا لزم الأمر.

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

- قم بمسح المطاط الخارجي باسفنجة أو قطعة قماش أو حتى مناديل مع الحرص على الوصول لكل الأركان الداخلية وإخراج جميع الترسبات التي قد تكون مختبئة في طيات المطاط مع رش محلول الخل لتسهيل المهمة. ولا تنسى مسح جميع الاسطح الداخلية باستخدام قطعة قماش مغمورة في الخل.

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Projeto Apartamento Fábio, Gustavo Bodini | Designer de Interiores Gustavo Bodini | Designer de Interiores مطبخ
Gustavo Bodini | Designer de Interiores

Gustavo Bodini | Designer de Interiores
Gustavo Bodini | Designer de Interiores
Gustavo Bodini | Designer de Interiores

أينما كانت غسالتك سواء كانت في المطبخ، الحمام او في غرفة مخصصة للغسيل فقم بجرها وإخراجها من مكانها وتنظيف الأتربة والترسبات التي قد تكون على الأرضية والحوائط حولها.

إذا شعرت أن غسالتك تحتاج لتنظيف أكثر قم بتكرار العملية ولكن هذه المرة قم بوضع خل أو كلور في درج الصابون

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO BathroomStorage
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

​كم مرة يجب عليك تنظيف الغسالة؟

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

الكثير من قد يغفل أو يتجاهل تنظيف الغسالة ولكن ينصح بتنظيفها مرة كل شهر. لكن يمكنك تكرار العملية عند الحاجة، مثلاً بعد غسيل ملابس أو قطع التنظيف الشديدة الاتساخ والتي بالتأكيد ستترك بعض الترسبات.

ما هي ​طرق العناية اليومية بالغسالة؟

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

لتجنب تركم الأوساخ أو الروائح الكريهة ينصح بترك باب الغسالة مفتوح بعد كل غسلة لإعطاء الفرصة للسوائل بأن تتبخر وأن تجف تماماً ولتجنب لأي بكتريا أو تعفن قد ينمو في ثنيات الغسالة أو المطاط وخاصة إذا كنت تعيش في منطقة حارة ورطبة. أيضاً ينصح بمسح الباب من الداخل والمطاط بعد كل غسلة.

وأخيراً لا تتجاهل نصيحة شركة التصنيع مع قراءة الارشادات جيداً وقم باستخدام المنظف المرشح من جانب الشركة لغسالة ذات عمر أطول.

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