الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 عناصر لا غنى عنها في الحمامات الكبيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Loading admin actions …

إذا كان لديك حمام  ذو مساحة كبيرة تريد استغلالها لتصميم حمام فاخر وفخم، فأول شئ تريد البعد عنه هو عمل حمام تقليدي، فالمقاسات التقليدية لأطقم الحمامات تتسع لحمامات صغيرة، وأغلب الوقت يكون إختيار أطقم الحمام الأكبر ليس في صالحك. ولكن في هذه المساحة يمكنك  الحصول على جنة خاصة بك أو مساحة تشبه المنتجعات الخاصة.

لا تعلم من أين تبدأ وبماذا يمكنك ملئ هذه المساحة الكبيرة في حمامك، تابعنا لعدد من الأفكار والحيل التي ستساعدك حتماً في تصميم حمام الأحلام.

1.​باليتة الألوان منسجمة ومتباينة

White Crow Studios Ltd Bathroom Portfolio, White Crow Studios Ltd White Crow Studios Ltd حمام سيراميك White
White Crow Studios Ltd

White Crow Studios Ltd
White Crow Studios Ltd
White Crow Studios Ltd

أول خطوة هي إختيار ألوان الحمام، فالآن لديك حرية إختيار الألوان المحببة لديك مهما كانت داكنة بدلاً من الإلتزام بالألوان الفاتحة. كما يمكنك المزج بين عدد من الألوان والخامات كما تشاء.

2.​حرية إختيار الخامات

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

هناك عدد من الخامات الأنيقة والتي تغير تماماً من شكل وتصميم الحمام، يمكنك استغلال المساحة الكبيرة في استخدام خامتين مختلفتين أو أكثر لشغل الفراغات وإضفاء جو ورونق يناسب الطراز الذي تختاره.

3.حوض مزدوج

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

يمكنك الاستفادة من المساحة الإضافية لوضع حوض مزدوج، فلاداعي من المزاحمة والإنتظار عند غسيل الأيدي أو الأسنان في المساحة الكبيرة.

4.​حرية إختيار حوض الاستحمام

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

لا شك أن شكل حوض الاستحمام يصنع فارق كبير في تصميم الحمام، فيمكنك إختيار بانيو سبا أو بانيو متنقل ليكون بؤرة بصرية في الحمام.

5.​استخدام اكسسوارات عملية

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

أي حمام يحتاج اكسسوارات لاستخدام أفضل مثل حامل المناشف، حامل مناديل التواليت، أرفف، خزانات أوالمرايا. ، فقم بتوزيعها بشكل يسمح باستخدام عملي.

6.​عناصر نباتية

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

العناصر النباتية واللون الأخضر له تأثير رائع في أي غرفة لاسيما في الحمامات، فبالإضافة لفوائدها التجميلية فهي تعمل على تقليل نسبة الرطوبة وتنقية الجو.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.توزيع الإضاءة بشكل صحيح

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 حمام
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

يجب أن تتوزع الإضاءة في أرجاء الحمام بحيث تبرز جمال التصميم بالإضافة لإنارة جميع أجزاء الحمام بإضاءة ذات جودة جيدة.

Chiswick, Hounslow W4, London | House extension GOAStudio | London residential architecture حمام
GOAStudio | London residential architecture

Chiswick, Hounslow W4, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

طبعاً لا غنى عن الإضاءة الطبيعية فهي أفضل أنواع الإضاءة، فإذا كان لديك فرصة الحصول عليها فقم باستغلالها لتغمر حمامك مثلما نرى في هذا المثال.

8.​إضافة كرسي

Beautiful Classic Bathroom homify حمام Beige bathroom,bath,classic,freestanding bathtub,ensuite,traditional,bathroom furniture
homify

Beautiful Classic Bathroom

homify
homify
homify

يمكنك إضافة كرسي في الحمام، فهو بالإضافة للأناقة التي يضيفها على الحمام فهو يوفر مكان للجلوس في الحمام.

9.​مساحات تخزينية

微型日光宅/C Residence Treasure Apartment, 爾聲空間設計有限公司 爾聲空間設計有限公司 حمام
爾聲空間設計有限公司

爾聲空間設計有限公司
爾聲空間設計有限公司
爾聲空間設計有限公司

لاستغلال المساحة ولتجنب الفوضى يجب عليك إضافة عناصر تخزينية كافية في الحمام، يمكن لتصميم الخزانات أن تأخذ شكل غير تقليدي مثل خزانة على شكل حرف L مثلاً. كما يجب الحرص على توزيعها في أرجاء الحمام للاستفادة منها والوصول السريع لكافة الأغراض.

10.​مرايا

Banheiros e Lavabos, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura حمام حجر White
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

لا يكتمل جمال ولا فاعلية الحمام دون وجود المرايا، فهي تعطي عمق للحمام ورونق لا مثيل له. في الحمام الكبير يمكنك وضع المرايات بأكثر من شكل وفي أكثر من موقع. بالإضافة لفوق الحوض يمكنك وضع مراية طويلة في مكان أخر أو أخرى مقابلة للنافذة لتعكس الضوء وهكذا. 

شقة 220 متر² النقوش من سماتها الرئيسية
هل لديك أفكار أخرى؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً