10 عناصر لا غنى عنها في الحمامات الكبيرة

إذا كان لديك حمام ذو مساحة كبيرة تريد استغلالها لتصميم حمام فاخر وفخم، فأول شئ تريد البعد عنه هو عمل حمام تقليدي، فالمقاسات التقليدية لأطقم الحمامات تتسع لحمامات صغيرة، وأغلب الوقت يكون إختيار أطقم الحمام الأكبر ليس في صالحك. ولكن في هذه المساحة يمكنك الحصول على جنة خاصة بك أو مساحة تشبه المنتجعات الخاصة.
لا تعلم من أين تبدأ وبماذا يمكنك ملئ هذه المساحة الكبيرة في حمامك، تابعنا لعدد من الأفكار والحيل التي ستساعدك حتماً في تصميم حمام الأحلام.
أول خطوة هي إختيار ألوان الحمام، فالآن لديك حرية إختيار الألوان المحببة لديك مهما كانت داكنة بدلاً من الإلتزام بالألوان الفاتحة. كما يمكنك المزج بين عدد من الألوان والخامات كما تشاء.
هناك عدد من الخامات الأنيقة والتي تغير تماماً من شكل وتصميم الحمام، يمكنك استغلال المساحة الكبيرة في استخدام خامتين مختلفتين أو أكثر لشغل الفراغات وإضفاء جو ورونق يناسب الطراز الذي تختاره.
يمكنك الاستفادة من المساحة الإضافية لوضع حوض مزدوج، فلاداعي من المزاحمة والإنتظار عند غسيل الأيدي أو الأسنان في المساحة الكبيرة.
لا شك أن شكل حوض الاستحمام يصنع فارق كبير في تصميم الحمام، فيمكنك إختيار بانيو سبا أو بانيو متنقل ليكون بؤرة بصرية في الحمام.
أي حمام يحتاج اكسسوارات لاستخدام أفضل مثل حامل المناشف، حامل مناديل التواليت، أرفف، خزانات أوالمرايا. ، فقم بتوزيعها بشكل يسمح باستخدام عملي.
العناصر النباتية واللون الأخضر له تأثير رائع في أي غرفة لاسيما في الحمامات، فبالإضافة لفوائدها التجميلية فهي تعمل على تقليل نسبة الرطوبة وتنقية الجو.
يجب أن تتوزع الإضاءة في أرجاء الحمام بحيث تبرز جمال التصميم بالإضافة لإنارة جميع أجزاء الحمام بإضاءة ذات جودة جيدة.
طبعاً لا غنى عن الإضاءة الطبيعية فهي أفضل أنواع الإضاءة، فإذا كان لديك فرصة الحصول عليها فقم باستغلالها لتغمر حمامك مثلما نرى في هذا المثال.
يمكنك إضافة كرسي في الحمام، فهو بالإضافة للأناقة التي يضيفها على الحمام فهو يوفر مكان للجلوس في الحمام.
لاستغلال المساحة ولتجنب الفوضى يجب عليك إضافة عناصر تخزينية كافية في الحمام، يمكن لتصميم الخزانات أن تأخذ شكل غير تقليدي مثل خزانة على شكل حرف L مثلاً. كما يجب الحرص على توزيعها في أرجاء الحمام للاستفادة منها والوصول السريع لكافة الأغراض.
لا يكتمل جمال ولا فاعلية الحمام دون وجود المرايا، فهي تعطي عمق للحمام ورونق لا مثيل له. في الحمام الكبير يمكنك وضع المرايات بأكثر من شكل وفي أكثر من موقع. بالإضافة لفوق الحوض يمكنك وضع مراية طويلة في مكان أخر أو أخرى مقابلة للنافذة لتعكس الضوء وهكذا.