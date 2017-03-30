10 عناصر لا غنى عنها في الحمامات الكبيرة

إذا كان لديك حمام ذو مساحة كبيرة تريد استغلالها لتصميم حمام فاخر وفخم، فأول شئ تريد البعد عنه هو عمل حمام تقليدي، فالمقاسات التقليدية لأطقم الحمامات تتسع لحمامات صغيرة، وأغلب الوقت يكون إختيار أطقم الحمام الأكبر ليس في صالحك. ولكن في هذه المساحة يمكنك الحصول على جنة خاصة بك أو مساحة تشبه المنتجعات الخاصة.

لا تعلم من أين تبدأ وبماذا يمكنك ملئ هذه المساحة الكبيرة في حمامك، تابعنا لعدد من الأفكار والحيل التي ستساعدك حتماً في تصميم حمام الأحلام.