شقة 220 متر² النقوش من سماتها الرئيسية

شقة 220 متر² مصممة وفقًا للنمط الاستعماري، بمجرد تجولك بين أروقتها ستشعر أن مساحتها تفوق ذلك الحد بكثير وهذا لم يكن بمحض الصدفة بل أن خبير التصميم كان متعمدًا الأمر من خلال الاستعانة بقطع أثاث قليلة وديكورات تفي بالغرض في الوقت الذي كثف فيه استخدام الألوان المحايدة واعتمد على تزيينها بنخبة رائعة من اللوحات الفنية التي تجعلنا لا نشك في أن قاطن المنزل ما هو إلا فنان ذو حس مرهف وذوق إبداعي خارق.. دعونا نبدأ جولتنا الآن ولا تُصدَم من نمطية الواجهة!
وفقًا للنمط الاستعماري صُمِمَت واجهة هذا المنزل الذي يبدو من الخارج صغير المساحة، كئيب المنظر، قديم الطراز وهذا وحده نابع من تصميم الباب الرئيسي للمدخل والنوافذ حيث كان الحديد عنوانها تشعر فيها بالروح الكلاسيكية العتيقة. بمجرد أن تشاهد سحر الإبداع الداخلي ستتغير فكرتك تمامًا عن هذا المنزل!
على عكس الواجهة تمامًا تتمتع أول غرفة من غرف هذا المنزل بحيوية وسحر لا مثيل له، وهذا السحر ناجم عن العديد من اللمسات الإبداعية التي نلمحها ببساطة هنا، أولها الإضاءة السقفية بفضل السبوتات الخارجة عن المألوف بتصميماتها، والزخارف المتناثرة على الأرضية لتشكل إطارًا مستطيليًا يتوسط الساحة، إلى أن ننتقل للوحات الفنية التي تزين الجدران المختلفة.
هذه الصورة تنقلنا إلى الجهة الأخرى من الساحة ذاتها والتي تتمتع ببراح لا حدود له بنقوش ثانية متداخلة تشعرك وكأنها لوحة فنية تفترش الأرضية. الغرفة بشكل عام ليست مزدحمة بالعديد من قطع الأثاث حيث تتكون من 2 شازلونج يهيئون جلسة مريحة وطاولتين أحدهما بالقرب من المقعدين والثانية بآخر الساحة.
النقوش تستحوذ على المطبخ كما نرى هنا فهي في تزايد ملحوظ ولكنها في ثوبٍ جديد وبألوان أكثر حيوية حيث تحتل بقعتين أساسيتين، الأولى في جدار المطبخ وتحديدًا بالمساحة الفاصلة بين الوحدات العلوية والسفلية، والثانية بجزيرة المطبخ وتحديدًا في الجزء المطل على الدَرَج.
لا يمكن أن نغفل هنا روعة اللوحات التشكيلية المزينة للجدران المحيطة بالمطبخ على الجانبين بألوانهما الزاهية التي تركت بصمتها في تجميل هيئة الساحة.
على امتداد المطبخ تصادفنا ساحة أخرى ليس بها سوى طاولتين خشبيتين أحدهما بمنتصف الساحة يكسي أرضيتها نقوش إسلامية مذهلة ولكنها بألوان هادئه هذه المرة، أما الثانية فهي تختبئ أسفل الدرج بين ديكورات جبسية تحتضنها. وبشكل عام يتألق كلًا من المطبخ والساحة الملحقة به بإضاءة مذهلة عنصرها الأساسي السبوتات السقفية التي مجرد إنارتها تشبه النجوم.
ركن هادئ يخترق سكونه تلك اللوحة الفنية المربعة بألوانها الزاهية النابضة بالحياة فتحييه من جديد وتكسر الهدوء النابع من اللون الرمادي الذي يسيطر على الأرضية بنقوشه، والألوان المحايدة المغلفة للجدران بالكامل.
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كالواجهة تمامًا -وعلى عكس المنزل من الداخل- لم يتحل الفناء الخلفي بالحيوية والإشراقة الكافية لينبض بالحياة بل هو نمطي بحت لدرجة تشعرك أنه لا ينتمي لهذا البيت من الأساس! ربما العامل الوحيد في تألقه هو تلك الإضاءة السقفية المميزة للجزء الخلفي من المبنى والتي تشبه النجوم الساطعة فتخترق عتمة الليل وبهتان الفناء.