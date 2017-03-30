شقة 220 متر² النقوش من سماتها الرئيسية

النقوش تستحوذ على المطبخ كما نرى هنا فهي في تزايد ملحوظ ولكنها في ثوبٍ جديد وبألوان أكثر حيوية حيث تحتل بقعتين أساسيتين، الأولى في جدار المطبخ وتحديدًا بالمساحة الفاصلة بين الوحدات العلوية والسفلية، والثانية بجزيرة المطبخ وتحديدًا في الجزء المطل على الدَرَج.

لا يمكن أن نغفل هنا روعة اللوحات التشكيلية المزينة للجدران المحيطة بالمطبخ على الجانبين بألوانهما الزاهية التي تركت بصمتها في تجميل هيئة الساحة.