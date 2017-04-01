10 تصاميم مختلفة لنجف كلاسيكي

لا يوجد شك من أهمية الإضاءة في منازلنا، ولكن ما يجب أن نحرص عليه وخاصة عند إختيار طرز منازلنا المختلفة هي استغلال عناصر الإضاءة كوسائل تجميلية، وهذا أحد مبادئ الطراز الكلاسيكي، فغالباً تعزز كل قطع الأثاث الطراز المستخدم وتؤكده، لا سيما أن تكون بطلة الغرفة بتصميمها المختلفة. بإختيار ألوان وأشكال لتجعل من وحدة الإضاءة عنصر لافت للأنظار بدلاً من الأشكال التقليدية وتجعلنا نخرج من الصندوق.
النجف يعطي المنازل جو رائع وجمالي ويجعلنا نرجع لعبق التاريخ حيث أنهم في الماضي استخدموا أسقف عالية وقاموا بتجميل الفراغات بالنجف المتألق واللامع في القصور والطرز الملكية. أما هذه الأيام فللنجف اختيارات جديدة ومناسبة للمنازل، والتي جمعنها لكم في مقال اليوم لتساعدكم في اختيار النجف الخاص بمنازلكم.
أنظر لهذه النجفة من الكريستال ذات التصميم الغير تقليدي، فهو مزيج بين الشكل المودرن والتصاميم الكلاسيكية المتدلية، والتي ظهرت باستخدامها مع أثاث بسيط.
تخيل هذه الغرفة بدون هذه النجفة الرائعة، فهي ذات شكل متدرج وشخصية مميزة فتضيف الكثير من الإشراق والرونق لهذه الغرفة فنية.
تصميم هذه النجفة مستوحى من شكل قديم ولكنه أكثر بساطة وأكثر عملية، مما يضيف للغرفة ذات الطراز الكاسيكي الكثير من الدفئ والعصرية بدون خلق إزدحام أو تشويش.
لهذه الغرفة الممتلئة بالعناصر المميزة تم اختيار نجفة رقيقة وغير متدلية فتشغل مساحة أقل ولا تلفت الأنظارعن التصاميم الرائعة للاكسسوارات المختلفة حول الغرفة.
هذا التصميم ذو الشكل التاريخي المميز والأنيق، فقد تم استبدال الكريستال التقليدي بالخرز ذو المقاسات المتنوعة لتصميم مميز، بسيط وجميل.
لا يوجد أكثر أناقة وروعة من النجف الكريستال فهو يضيف لمعة وفخامة على الغرف بشكل لا مثيل له.
لتصميم أكثر رقي وتعقيد تم استخدام نجفة ذات شكل تقليدي، كريستالات متدلية وخطوط معقدة لتأخذ دور البطولة في هذه الغرفة البسيطة.
هذا التصميم الأنيق والذي يرجعنا بالتاريخ لفرنسا في القرن الـ 19 والتي حتماً تعطي فخامة لا يضاهيها شئ. يمكن استخدامها في الطرقات والممرات كما أنها مناسبة لصالة المدخل.
لا يجب أن تكون النجفة الكلاسيكية هي بطلة المشهد في الغرف الكلاسيكية بل يمكن استغلال خطوطها البسيطة بحيث تلعب دور مساعد بأن تنسجم وتتناغم مع باقي الأثاث لتعطي الدفئ والأناقة المطلوبة.
هذه النجفة تأخذ شكل غير مألوف لتعطينا جمال وأناقة لا مثيل لها مع غرفة السفرة الداكنة. فهي ليست أنيقة فقط ولكنها عملية أيضاً حيث تناسب غرفة السفرة وتوزع الإضاءة بشكل طولي بدلاً من استخدام أكثر من عنصر إضاءة. هذه الوحدة ذات شكل معاصر وتعطي للغرفة ملمس مختلف باستخدام طبقات الكريستال المستطيلة، فهي أفضل شئ تنهي به أناقة هذه الغرفة.
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