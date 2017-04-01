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10 تصاميم مختلفة لنجف كلاسيكي

Marwa Hasan Marwa Hasan
Colección Chateau Decor de Keen Replicas, Keen Replicas Keen Replicas Dining roomTables
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لا يوجد شك من أهمية الإضاءة في منازلنا، ولكن ما يجب أن نحرص عليه وخاصة عند إختيار طرز منازلنا المختلفة هي استغلال عناصر الإضاءة كوسائل تجميلية، وهذا أحد مبادئ الطراز الكلاسيكي، فغالباً تعزز كل قطع الأثاث الطراز المستخدم وتؤكده، لا سيما أن تكون بطلة الغرفة بتصميمها المختلفة. بإختيار ألوان وأشكال لتجعل من وحدة الإضاءة عنصر لافت للأنظار بدلاً من الأشكال التقليدية وتجعلنا نخرج من الصندوق.

النجف يعطي المنازل جو رائع وجمالي ويجعلنا نرجع لعبق التاريخ حيث أنهم في الماضي استخدموا أسقف عالية وقاموا بتجميل الفراغات بالنجف المتألق واللامع في القصور والطرز الملكية. أما هذه الأيام فللنجف اختيارات جديدة ومناسبة للمنازل، والتي جمعنها لكم في مقال اليوم لتساعدكم في اختيار النجف الخاص بمنازلكم.

1.كلاسيكي عصري

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

أنظر لهذه النجفة من الكريستال ذات التصميم الغير تقليدي، فهو مزيج بين الشكل المودرن والتصاميم الكلاسيكية المتدلية، والتي ظهرت باستخدامها مع أثاث بسيط.

2.طبقات

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة dining room,dining table,chandleier,open-plan,interior design,modern
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

تخيل هذه الغرفة بدون هذه النجفة الرائعة، فهي ذات شكل متدرج وشخصية مميزة فتضيف الكثير من الإشراق والرونق لهذه الغرفة فنية.

3.عملية وجمال

14 Offley Road, ATOM BUILD LTD ATOM BUILD LTD غرفة المعيشة
ATOM BUILD LTD

14 Offley Road

ATOM BUILD LTD
ATOM BUILD LTD
ATOM BUILD LTD

تصميم هذه النجفة مستوحى من شكل قديم ولكنه أكثر بساطة وأكثر عملية، مما يضيف للغرفة ذات الطراز الكاسيكي الكثير من الدفئ والعصرية بدون خلق إزدحام أو تشويش.

4.إختيار أبسط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لهذه الغرفة الممتلئة بالعناصر المميزة تم اختيار نجفة رقيقة وغير متدلية فتشغل مساحة أقل ولا تلفت الأنظارعن التصاميم الرائعة للاكسسوارات المختلفة حول الغرفة.

5.نجفة من الخرز

Colección Chateau Decor de Keen Replicas, Keen Replicas Keen Replicas Dining roomTables
Keen Replicas

Keen Replicas
Keen Replicas
Keen Replicas

هذا التصميم ذو الشكل التاريخي المميز والأنيق، فقد تم استبدال الكريستال التقليدي بالخرز ذو المقاسات المتنوعة لتصميم مميز، بسيط وجميل.

6.نجفة كريستال

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors غرفة المعيشة
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

لا يوجد أكثر أناقة وروعة من النجف الكريستال فهو يضيف لمعة وفخامة على الغرف بشكل لا مثيل له.

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7.فخامة

Impressive Dining Conservatory Vale Garden Houses بيت زجاجي
Vale Garden Houses

Impressive Dining Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

لتصميم أكثر رقي وتعقيد تم استخدام نجفة ذات شكل تقليدي، كريستالات متدلية وخطوط معقدة لتأخذ دور البطولة في هذه الغرفة البسيطة.

8.تصميم فرنسي

Chandeliers for Public School, Classical Chandeliers Classical Chandeliers راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Classical Chandeliers

Chandeliers for Public School

Classical Chandeliers
Classical Chandeliers
Classical Chandeliers

هذا التصميم الأنيق والذي يرجعنا بالتاريخ لفرنسا في القرن الـ 19 والتي حتماً تعطي فخامة لا يضاهيها شئ. يمكن استخدامها في الطرقات والممرات كما أنها مناسبة لصالة المدخل.

9.خطوط منسجمة

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة السفرة
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

لا يجب أن تكون النجفة الكلاسيكية هي بطلة المشهد في الغرف الكلاسيكية بل يمكن استغلال خطوطها البسيطة بحيث تلعب دور مساعد بأن تنسجم وتتناغم مع باقي الأثاث لتعطي الدفئ والأناقة المطلوبة.

10.أشكال غير مألوفة

Apartamento Beiramar FL-2, KARINA KOETZLER arquitetura e interiores KARINA KOETZLER arquitetura e interiores غرفة السفرة
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores

KARINA KOETZLER arquitetura e interiores
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores
KARINA KOETZLER arquitetura e interiores

هذه النجفة تأخذ شكل غير مألوف لتعطينا جمال وأناقة لا مثيل لها مع غرفة السفرة الداكنة. فهي ليست أنيقة فقط ولكنها عملية أيضاً حيث تناسب غرفة السفرة وتوزع الإضاءة بشكل طولي بدلاً من استخدام أكثر من عنصر إضاءة. هذه الوحدة ذات شكل معاصر وتعطي للغرفة ملمس مختلف باستخدام طبقات الكريستال المستطيلة، فهي أفضل شئ تنهي به أناقة هذه الغرفة.

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