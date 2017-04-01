10 تصاميم مختلفة لنجف كلاسيكي

لا يوجد شك من أهمية الإضاءة في منازلنا، ولكن ما يجب أن نحرص عليه وخاصة عند إختيار طرز منازلنا المختلفة هي استغلال عناصر الإضاءة كوسائل تجميلية، وهذا أحد مبادئ الطراز الكلاسيكي، فغالباً تعزز كل قطع الأثاث الطراز المستخدم وتؤكده، لا سيما أن تكون بطلة الغرفة بتصميمها المختلفة. بإختيار ألوان وأشكال لتجعل من وحدة الإضاءة عنصر لافت للأنظار بدلاً من الأشكال التقليدية وتجعلنا نخرج من الصندوق.

النجف يعطي المنازل جو رائع وجمالي ويجعلنا نرجع لعبق التاريخ حيث أنهم في الماضي استخدموا أسقف عالية وقاموا بتجميل الفراغات بالنجف المتألق واللامع في القصور والطرز الملكية. أما هذه الأيام فللنجف اختيارات جديدة ومناسبة للمنازل، والتي جمعنها لكم في مقال اليوم لتساعدكم في اختيار النجف الخاص بمنازلكم.