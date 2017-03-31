شقة هادئة المعالم ألوانها الناعمة سر جمالها

نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة المعيشة والتي كما نرى في الصورة ناعمة الألوان، هادئة المعالم والتفاصيل، غير متكلفة البيتة، ومع ذلك تتمتع بأعلى درجات الرقي والأناقة. الغرفة مكونة ببساطة من أريكة باللون الأزرق البترولي بخامة القطيفة سنكتشف تفاصيلها لاحقًا في الصورة التالية، وخزانة بيضاء أنيقة تتضمن أدراج ومساحة تخزينية عملية وذكية يمكنها أن تسع الأحذية والمعاطف وغيرها من الأغراض حيث أنها على مقربة من مدخل المنزل وأخيرًا سجادة بسيطة بدرجات لونية تتناسب مع الديكورات بشكل عام.

نلاحظ هنا بوضوح استغناء خبير التصميم عن وحدة التلفاز في سبيل اقتناء مدفئة كلاسيكية الطراز تزينها مجموعة إكسسوارات رفيعة وأعمدة جبسية ولا أروع في الوقت الذي يعتليها مباشرة التلفاز ذاته مثبت على الجدار وعلى جانبيه أباليك تزيد هذا الركن سحرًا وتدعم إضاءته.