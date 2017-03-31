شقة هادئة المعالم ألوانها الناعمة سر جمالها

شقة هادئة المعالم ألوانها الناعمة هي سر جمالها، تلمح ذلك بداية من المدخل والمعيشة، مرورًا بغرف النوم، نهاية بالحمامات فجميعهم يحملون الطابع ذاته. الكلاسيكية برقتها تسيطر على جميع الديكورات والإكسسوارات هنا، حتى وحدات الإضاءة لم تستطع الهروب منها. دعونا نبدأ جولتنا الاستكشافية بين أروقة هذا المنزل الحالم!
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة المعيشة والتي كما نرى في الصورة ناعمة الألوان، هادئة المعالم والتفاصيل، غير متكلفة البيتة، ومع ذلك تتمتع بأعلى درجات الرقي والأناقة. الغرفة مكونة ببساطة من أريكة باللون الأزرق
البترولي بخامة القطيفة سنكتشف تفاصيلها لاحقًا في الصورة التالية، وخزانة بيضاء أنيقة تتضمن أدراج ومساحة تخزينية عملية وذكية يمكنها أن تسع الأحذية والمعاطف وغيرها من الأغراض حيث أنها على مقربة من مدخل المنزل وأخيرًا سجادة بسيطة بدرجات لونية تتناسب مع الديكورات بشكل عام.
نلاحظ هنا بوضوح استغناء خبير التصميم عن وحدة التلفاز في سبيل اقتناء مدفئة كلاسيكية الطراز تزينها مجموعة إكسسوارات رفيعة وأعمدة جبسية ولا أروع في الوقت الذي يعتليها مباشرة التلفاز ذاته مثبت على الجدار وعلى جانبيه أباليك تزيد هذا الركن سحرًا وتدعم إضاءته.
من زاوية أكثر وضوحًا نرى تفاصيل أخرى لغرفة المعيشة والتي على رأسها الأريكة بتصميمها الكلاسيكي الأنيق وألوانها اللافتة للأنظار، والمرآة التي تعتليها مباشرة بسحرها ورقيها، نهاية بمصادر الإضاءة المتعددة ما بين الثريا والسبوتات والإضاءة الليد المصممة في خطوط مستقيمة بالسقف.
حالة اندماج تام تجمع السفرة والمطبخ في ساحة واحدة مشتركة كلاهما بنفس الطابع والروح وكذلك الألوان والتصميم. السفرة صغيرة الحجم بمائدة مستطيلة يحاوطها أربعة مقاعد بتصميم كلاسيكي والمطبخ بعدد كافي من الخزانات العلوية منها والسفلية ينقصه مساحة مناسبة تساعد على تحرك مستخدميه بمرونة أثناء إعداد الطعام أو التنظيف وما غير ذلك.
من المعروف أن الألوان الوردية ودرجات الأرجواني الفاتح
الموف ألوان ناعمة مريحة للأعصاب وتساعد على الاسترخاء وهنا استخدام هذا اللون في الغرفة حقق الأمر المطلوب بالتحالف مع بقية العناصر الديكورية الأخرى من إكسسوارات ومرايات ومزهريات وغيرهم.
يلتحق بالغرفة ركن مخصص لترتيب وتبديل الملابس ملون بنفس الطلاء ومقسم بشكل عملي لأرفف وأدراج تستوعب كملا بأس به من الملابس.
غرفة نوم أخرى بهذا المنزل ولكنها مفردة حيث تتكون من سرير يسع شخص واحد فقط بجواره كومود بسيط يضم ثلاثة أدراج تنسدل فوق طرفه ستائر بإحدى درجات اللون الأخضر الداكن كلاسيكية التصميم لتغطي النافذة الزجاجية الكبيرة المصممة بالجدار المقابل للسرير وتكشفه تمامًا.
حمام صغير بأدوات صحية نمطية لكنه جميلًا وناعمًا بفضل اللون الوردي الذي يكسي الجدار الأيمن بالكامل بنقوش الزهور التي نلمحها بها بدرجات اللون الأرجواني أيضًا فيعم التناسق أرجاء المكان وكلاهما ينسجما مع سيراميك الأرضية.
على الجانب الآخر من الحمام نلمح مساحة تخزينية عملية وذكية لا تسع الملابس والمنظفات وأغراض الحمام فقط، وإنما تسع أيضًا غسالة الملابس في تصميم تحبه.
ورق الحائط هنا هو بطل الرواية بهذا الحمام حيث يكسي الجدران بالكامل بألوانه الهادئة المحايدة ونقوشه العديدة. يتميز هذا الحمام عن نظيره بأنه أكبر حجمًا من ناحية وأنه يشمل حوض استحمام كبير ومربع الشكل يستحوذ على معظم المساحة.