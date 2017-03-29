10 حلول رائعة لخزانة الملابس لم تراها من قبل

غرف الملابس تحتاج لخداع دائما لتنجح في استغلالها بالشكل الأمثل، فهي من أكثر التحديات التي قد تقابلها في منزلك، فتصميم خزانة ملابس منظمة قد يكن من أصعب الفراغات والتى تحتاج منك لجهد وحيل كثيرة لتنجح في تصميمها، اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 حلول رائعة لخزانة الملابس بالتأكيد لم تراها من قبل، سنتعرف عليها معا وستساعدك في تصميم غرفة ملابس رائعة ..
احيانا نحتاج لأرفف عملية لتوزيع أغراضك بشكل جميل ومنظم وأحيانا ديكوري لتزيين الغرفة، والتنوع في وحدات التخزين بين مغلقة ومفتوحة يخلق نوع من الراحة والتنظيم والترتيب داخل الغرفة..
يمكنك استغلال المساحات المهملة والتى لم نجد لها استخدام قبل اليوم وتحويلها لفراغ ملابس متكامل، وتجهيزها بالشكل المناسب، استخدم المصمم هنا أيضا المرايا لضيق مساحة الفراغ وحافظ لعى الإضاءة الطبيعية لإشراق وحيوية دائمة..
عند استخدام الطراز التبسيطي أو المينيمال ستجد انك بحاجة إلى استغلال أي قطعة بسيطة وتوظيفها بشكل مناسب وخاصة في الفراغات المهمة كغرفة الملابس، لذا ستجد مثل هذه الشماعات لتنظيم أكثر..
يمكنك استخدام الفراغات أسفل الدرج كوحدة تخزين للملابس او غرفة متكاملة إذا كانت المساحة تسمح، قد نظن انها مساحة لا تصلح لذلك ولكن جاء هذا النموذج ليثبت لك العكس..
يمكنك تصميم عناصر رائعة لغرفة ملابسك من مجموعة ادوات قديمة متهالكة، كشماعة نحاسية مميزة تستخدم لتعليق ملابسك في غرفتك..
في حالة عدم وجود خزانة ملابس كبيرة فالشمّاعة الموضوعة الخارجية حل سهل وغير مكلف لهذه المشكلة، يمكن استخدام واحدة كبيرة الحجم أو اثنان كما في هذا التصميم وتخصيص الجزء السفلي منها للأحذية والقبعات..
اهم ما يرتكز نجاح غرفة الملابس هما كيفية التخزين والإضاءة الجيدة، لذا عليك التخطيط الجيد لكلاهما، حيث يجب استغلال أمثل لكل ركن في الغرفة، وتوزيع إضاءة بشكل ذكي جدا إلى جانب وجود إضاءة طبيعية، لرؤية أفضل وراحة نفسية..
جاءت هذه الغرفة بلون الشيكولاتة لتتألق جمالا وروعة بأقل التفاصيل، ولكن جاء الجزء الخاص بالملابس على هيئة دولاب كامل اجهته من المرايا، جزء منه بلون قاتم والآخر لامع، قامت المرايا بدور سحرى حيث كان لانعكاسها تأثير بصري وشعور بالاتساع، كما أنها تساعد في توزيع الإضاءة بشكل أفضل وهو ما نحتاجه في الجزء الخاص بملابسنا لرؤية جيدة..
يمكن دمج خزانة الملابس مع غرف أخرى في حالة تواجد مساحة كبيرة وغير مستغلة بها كغرفة المكتب، تم تخصيص جزء منها في الخلفية لخزانة ملابس وفصلها عن غرفة المكتب بألواح زجاجية أنيقة للغاية فأصبحت في بيئة منعزلة تماما، مع وجود نافذة تتوسط الجزء الخاص بخزانة الملابس تسمح للإضاءة الطبيعية..
خزانة بسيطة وبشكل خطي بدون تفاصيل باللون الأبيض مع مقابض مبتكرة خشبية لحركة أبواب منزلقة، كل ما تحتاجه في غرفتك هو دولاب متكامل يحافظ على الخصوصية وبدون إهدار مساحة بسبب الضلف المفصلية، إذن فهو تصميم مثالي لغرفة صغيرة ..
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