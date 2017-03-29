الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 حلول رائعة لخزانة الملابس لم تراها من قبل

آية منير آية منير
微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة الملابس
Loading admin actions …

غرف الملابس تحتاج لخداع دائما لتنجح في استغلالها بالشكل الأمثل، فهي من أكثر التحديات التي قد تقابلها في منزلك، فتصميم خزانة ملابس منظمة قد يكن من أصعب الفراغات والتى تحتاج منك لجهد وحيل كثيرة لتنجح في تصميمها، اليوم مع هوميفاي نقدم لك 10 حلول رائعة لخزانة الملابس بالتأكيد لم تراها من قبل، سنتعرف عليها معا وستساعدك في تصميم غرفة ملابس رائعة ..

1. أرفف عملية ..

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة الملابس
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

احيانا نحتاج لأرفف عملية لتوزيع أغراضك بشكل جميل ومنظم وأحيانا ديكوري لتزيين الغرفة، والتنوع في وحدات التخزين بين مغلقة ومفتوحة يخلق نوع من الراحة والتنظيم والترتيب داخل الغرفة..

2. استغلال مساحات ..

Master Dressing Room homify غرفة الملابس
homify

Master Dressing Room

homify
homify
homify

يمكنك استغلال المساحات المهملة والتى لم نجد لها استخدام قبل اليوم وتحويلها لفراغ ملابس متكامل، وتجهيزها بالشكل المناسب، استخدم المصمم هنا أيضا المرايا لضيق مساحة الفراغ وحافظ لعى الإضاءة الطبيعية لإشراق وحيوية دائمة..

3. على الطراز المينيمال..

Clapham Common Flat 2 YAM Studios غرفة نوم
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

عند استخدام الطراز التبسيطي أو المينيمال ستجد انك بحاجة إلى استغلال أي قطعة بسيطة وتوظيفها بشكل مناسب وخاصة في الفراغات المهمة كغرفة الملابس، لذا ستجد مثل هذه الشماعات لتنظيم أكثر..

4. أسفل الدرج..

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen Dressing roomStorage الخشب هندسيا Multicolored
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

يمكنك استخدام الفراغات أسفل الدرج كوحدة تخزين للملابس او غرفة متكاملة إذا كانت المساحة تسمح، قد نظن انها مساحة لا تصلح لذلك ولكن جاء هذا النموذج ليثبت لك العكس..

5. إعادة استخدام..

Möbel, Calvill Calvill Dressing roomStorage النحاس / برونزية / نحاس
Calvill

Calvill
Calvill
Calvill

يمكنك تصميم عناصر رائعة لغرفة ملابسك من مجموعة ادوات قديمة متهالكة، كشماعة نحاسية مميزة تستخدم لتعليق ملابسك في غرفتك..

6. شماعة عملية ..

homify BedroomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

في حالة عدم وجود خزانة ملابس كبيرة فالشمّاعة الموضوعة الخارجية حل سهل وغير مكلف لهذه المشكلة، يمكن استخدام واحدة كبيرة الحجم أو اثنان كما في هذا التصميم وتخصيص الجزء السفلي منها للأحذية والقبعات..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تصميم ذكي..

пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров غرفة الملابس
HOMEFORM Студия интерьеров

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

اهم ما يرتكز نجاح غرفة الملابس هما كيفية التخزين والإضاءة الجيدة، لذا عليك التخطيط الجيد لكلاهما، حيث يجب استغلال أمثل لكل ركن في الغرفة، وتوزيع إضاءة بشكل ذكي جدا إلى جانب وجود إضاءة طبيعية، لرؤية أفضل وراحة نفسية..

8. مرايا سحرية..

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth غرفة نوم
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

جاءت هذه الغرفة بلون الشيكولاتة لتتألق جمالا وروعة بأقل التفاصيل، ولكن جاء الجزء الخاص بالملابس على هيئة دولاب كامل اجهته من المرايا، جزء منه بلون قاتم والآخر لامع، قامت المرايا بدور سحرى حيث كان لانعكاسها تأثير بصري وشعور بالاتساع، كما أنها تساعد في توزيع الإضاءة بشكل أفضل وهو ما نحتاجه في الجزء الخاص بملابسنا لرؤية جيدة..

9. الدمج..

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

يمكن دمج خزانة الملابس مع غرف أخرى في حالة تواجد مساحة كبيرة وغير مستغلة بها كغرفة المكتب، تم تخصيص جزء منها في الخلفية لخزانة ملابس وفصلها عن غرفة المكتب بألواح زجاجية أنيقة للغاية فأصبحت في بيئة منعزلة تماما، مع وجود نافذة تتوسط الجزء الخاص بخزانة الملابس تسمح للإضاءة الطبيعية.. 

10. بساطة ..

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit غرفة الملابس
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

خزانة بسيطة وبشكل خطي بدون تفاصيل باللون الأبيض مع مقابض مبتكرة خشبية لحركة أبواب منزلقة، كل ما تحتاجه في غرفتك هو دولاب متكامل يحافظ على الخصوصية وبدون إهدار مساحة بسبب الضلف المفصلية، إذن فهو تصميم مثالي لغرفة صغيرة ..

يمكنك قراءة .. 12 فكرة بسيطة تضيف إلى منزلك قيمة جمالية

7 أنماط مختلفة لتصميم مطبخك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً