7 أنماط مختلفة لتصميم مطبخك

من اكثر الغرف التى تحتاج لجهد ووقت وتفكير في تصميمها هي المطابخ، حيث أنها تحتاج لتصميم ذكي ومنظم وملئ بالتفاصيل والابتكارات، لذا تنوعت الاختيارات والأنماط المستخدمة في تصميمات المطابخ، ولذلك هوميفي اليوم تقدم لك 7 انماط مختلفة ومتميزة لتصميم مطبخك بشكل رائع وغير مسبوق ..
أهم ما يميز الطراز الأسيوي هي البساطة والخطوط الواضحة والأنيقة، وقد جاء هذا الطراز محمل بثقافات شرق آسيا حيث الصين واليابان والكوريا وتايلاند والهند، لتعبر عن الحضارات العريقة بسمة كلاسيكية هادئة ولمسة حداثة واضحة، طراز مناسب لجميع الأذواق، أكثر المواد استخداما هي الأخشاب وأكثر العناصر انتشارا هي النقوش..
الطراز الاسكندينافي يجمع بين العملية والبساطة واستخدام اللون الابيض بكثرة وتطعيمه بألوان رائعة وجذابة، أفكار مبتكرة ومتميزة دائما تتألق بداخل هذا الطراز، فهو يتعامل مع كل عنصر على أنه قطعة ديكورية .. أحيانا يلجأ المصمم لإضافة روح الفن داخل التصميم واللوحات المميزة ووحدات الديكور الارئعة لترك تأثير شخصية المصمم داخل كل ركن في الفراغ..
عندما نتحدث عن المطبخ الحديث، تأتي في أذهاننا الخطوط الصريحة والألوان المحايدة واللمسات الجريئة والنعومة والتفاصيل الأقل، كما أمامنا في هذا النموذج نجد استخدام المصمم الرمادي كبطل أساسي لوحدات التخزين واختار الأسطح الناعمة دون تفاصيل، مع أرضيات وجدارن وأسقف بنفس اللون..
المطبخ الريفي يحمل الدفء في كل عناصر وتفاصيله، يستخدم الأخشاب كعنصر أساسي ولكن على حالتها الطبيعية والاحجار تأتي شريك رئيسي في أي تصميم، دائما ما ستجد الأسقف المبتكرة والأرفف المفتوحة والمزهريات والنباتات تزين الفراغ ككل..
يأتي ائما المطبخ الصناعي ناجح في استغلال كل تفاصيله بالشكل الأمثل، حيث في هذا الطراز يقوم المصمم باستغلال كل المواسير ووحدات الإضاءة والأجهزة الكهربائية والخامات على حالتها وبشكل ذكي ومتميز..
الطراز الانتقائي هو الخروج عن المألوف، لمسة من هنا وهناك يتكون التصميم ويتميز أيضا، بألوان مبهجة وحيوية وتصميمات مبتكرة ومتميز، كما هو امامنا في هذا التصميم حيث اختار أن يضيف وحدات تخزين دائرية بدلا من الوحدات التقليدية المعتادة وبالوان مميزة..
و أخيراً الطراز الكلاسيكي للمطابخ، فإذا كنت تفضل الشكل التقليدي، فإليك بعض االتفاصيل من أجل الحصول عليه. الدواليب بيضاء اللون أو تأخذ اللون الكريمي، تفاصيل بسيطة في أبوب الدواليب، مع رخامة داكنة لسطح العمل. الرخام هو أحد ثوابت المطابخ التقليدية، حيث أنه يعيش طويلاً، يتحمل الحرارة، قوي و مرن كما أنه سهل التنظيف و يأتي بالعديد من اللألوان والأشكال.
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