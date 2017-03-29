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7 أنماط مختلفة لتصميم مطبخك

آية منير آية منير
"Классика в светлых тонах" интерьер квартиры в "ЖК Афанасьевский" г.Москва, studio forma studio forma مطبخ
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من اكثر الغرف التى تحتاج لجهد ووقت وتفكير في تصميمها هي المطابخ، حيث أنها تحتاج لتصميم ذكي ومنظم وملئ بالتفاصيل والابتكارات، لذا تنوعت الاختيارات والأنماط المستخدمة في تصميمات المطابخ، ولذلك هوميفي اليوم تقدم لك 7 انماط مختلفة ومتميزة لتصميم مطبخك بشكل رائع وغير مسبوق ..

Proyecto PH Las Flores, Basch Arquitectos Basch Arquitectos مطبخ
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

1. مطبخ آسيوي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أهم ما يميز الطراز الأسيوي هي البساطة والخطوط الواضحة والأنيقة، وقد جاء هذا الطراز محمل بثقافات شرق آسيا حيث الصين واليابان والكوريا وتايلاند والهند، لتعبر عن الحضارات العريقة بسمة كلاسيكية هادئة ولمسة حداثة واضحة، طراز مناسب لجميع الأذواق، أكثر المواد استخداما هي الأخشاب وأكثر العناصر انتشارا هي النقوش..

2. مطبخ اسكندينافي..

дизайн квартиры 65м2 г. Санкт-Петербур, sreda sreda مطبخ
sreda

sreda
sreda
sreda

الطراز الاسكندينافي يجمع بين العملية والبساطة واستخدام اللون الابيض بكثرة وتطعيمه بألوان رائعة وجذابة، أفكار مبتكرة ومتميزة دائما تتألق بداخل هذا الطراز، فهو يتعامل مع كل عنصر على أنه قطعة ديكورية .. أحيانا يلجأ المصمم لإضافة روح الفن داخل التصميم واللوحات المميزة ووحدات الديكور الارئعة لترك تأثير شخصية المصمم داخل كل ركن في الفراغ..

3. مطبخ عصري ..

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG مطبخ
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

عندما نتحدث عن المطبخ الحديث، تأتي في أذهاننا الخطوط الصريحة والألوان المحايدة واللمسات الجريئة والنعومة والتفاصيل الأقل، كما أمامنا في هذا النموذج نجد استخدام المصمم الرمادي كبطل أساسي لوحدات التخزين واختار الأسطح الناعمة دون تفاصيل، مع أرضيات وجدارن وأسقف بنفس اللون..

4. مطبخ ريفي ..

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

المطبخ الريفي يحمل الدفء في كل عناصر وتفاصيله، يستخدم الأخشاب كعنصر أساسي ولكن على حالتها الطبيعية والاحجار تأتي شريك رئيسي في أي تصميم، دائما ما ستجد الأسقف المبتكرة والأرفف المفتوحة والمزهريات والنباتات تزين الفراغ ككل..

5. مطبخ صناعي ..

Каменный лофт, CO:interior CO:interior مطبخ
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

يأتي ائما المطبخ الصناعي ناجح في استغلال كل تفاصيله بالشكل الأمثل، حيث في هذا الطراز يقوم المصمم باستغلال كل المواسير ووحدات الإضاءة والأجهزة الكهربائية والخامات على حالتها وبشكل ذكي ومتميز..

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6. مطبخ انتقائي..

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey مطبخ
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

الطراز الانتقائي هو الخروج عن المألوف، لمسة من هنا وهناك يتكون التصميم ويتميز أيضا، بألوان مبهجة وحيوية وتصميمات مبتكرة ومتميز، كما هو امامنا في هذا التصميم حيث اختار أن يضيف وحدات تخزين دائرية بدلا من الوحدات التقليدية المعتادة وبالوان مميزة..

7. مطبخ كلاسيكي ..

"Классика в светлых тонах" интерьер квартиры в "ЖК Афанасьевский" г.Москва, studio forma studio forma مطبخ
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

و أخيراً  الطراز الكلاسيكي للمطابخ، فإذا كنت تفضل الشكل التقليدي، فإليك بعض االتفاصيل من أجل الحصول عليه. الدواليب بيضاء اللون أو تأخذ اللون الكريمي، تفاصيل بسيطة في أبوب الدواليب، مع رخامة داكنة لسطح العمل. الرخام هو أحد ثوابت المطابخ التقليدية، حيث أنه يعيش طويلاً، يتحمل الحرارة، قوي و مرن كما أنه سهل التنظيف و يأتي بالعديد من اللألوان والأشكال.

يمكنك قراءة .. احدث افكار ديكور رخام المطبخ بانواعه المختلفة

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