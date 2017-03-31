6 غرف طعام خشبية وكأنها جزءًا من الطبيعة

تصميم ذكي تحتار فيه إن كانت تلك المائدة المربعة تنتمي إلى السفرة أم أنها ما هي إلا امتداد لمائدة الجزيرة! بمجرد التدقيق في التصميم تكتشف الأمر بوضوح فهي فعليًا تشكل الاثنين معًا. هذا النموذج كفيل بأن يغنيك عن اقتناء غرفة لتناول الطعام حيث أنه يفي بالغرض إلا أن كان عدد أفراد الأسرة المقيمين فيه يفوق ذلك بكثير وهنا يمكن اللجوء لمائدة منفصلة.