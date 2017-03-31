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6 غرف طعام خشبية وكأنها جزءًا من الطبيعة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO غرفة السفرة
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نعرض لكم اليوم في هذه الجولة الخفيفة 6 غرف طعام نموذجية وعملية كلًا منها تمتع بتصميم خاص إلا أنهم يتفقوا جميعًا في خامة الخشب التي كانت عنوانًا مميزًا لهم جميعًا. فما بين المستطيلية والمربعة والمستديرة تنوعت أشكال الموائد هنا لتناسب كل واحدة منها احتياجات أسرة معينة حسب عدد أفرادها واحتياجاتها اليومية.. دعونا نبدأ الآن ولا تنسى تسجيل إعجابك بأفضل النماذج من وجهة نظرك.. فهي تعني لنا الكثير!   

1- مستديرة وصغيرة

親愛的我把房子變大了！18坪木質宅, 磨設計 磨設計 غرفة السفرة خشب متين Wood effect
磨設計

磨設計
磨設計
磨設計

على عكس النموذج السابق صممت هذه السفرة، والتي هي عبارة عن مائدة مستديرة الشكل على مقربة من المطبخ أيضًا ويحاوطها من أربعة لستة مقاعد تهيء جلسة مريحة تفي بالغرض. هذا النموذج لغرف الطعام الصغيرة ليس المثالي على الإطلاق حيث تشعر فيه بازدحام التفاصيل إلا أن دفء الخشب وأناقته يسيطران على الموقف ويُصرِفَونَك عن الالتفات لأية عيوب.

2- سفرة بحجم عائلي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

سفرة خشبية الخامة مستطيلية الشكل تندمج مع المطبخ في تصميم عملي ومنمق تتمتع بإضاءة خافتة توفر لها ولمستخدميها أجواء رومانسية تحفز على الاسترخاء ومن ثم الانتقال لغرفة المعيشة التي تبعد عنها بخطوات معدودة. كما نرى هنا يحيط بمائدة السفرة ما لا يقل عن عشرة مقاعد معدنية الخامة مطلية باللون الأبيض تصميمها عصري وتسع لقاء عائلي كبير أو تجمع حميم بين الأصدقاء أو الجيران.  

3- سفرة أم مائدة جزيرة؟!

鎌倉玉縄テラス, HAN環境・建築設計事務所 HAN環境・建築設計事務所 غرفة السفرة خشب Wood effect
HAN環境・建築設計事務所

HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所

تصميم ذكي تحتار فيه إن كانت تلك المائدة المربعة تنتمي إلى السفرة أم أنها ما هي إلا امتداد لمائدة الجزيرة! بمجرد التدقيق في التصميم تكتشف الأمر بوضوح فهي فعليًا تشكل الاثنين معًا. هذا النموذج كفيل بأن يغنيك عن اقتناء غرفة لتناول الطعام حيث أنه يفي بالغرض إلا أن كان عدد أفراد الأسرة المقيمين فيه يفوق ذلك بكثير وهنا يمكن اللجوء لمائدة منفصلة. 

4- الخشب.. المعدن.. والبلاستيك في التقاء فريد من نوعه!

loft, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo غرفة السفرة
marco bonucci fotografo

marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo

التقاء فريد من نوعه بين العديد من الخامات استطاع أن يميز غرفة تناول الطعام حيث جمعت بين الخشب الواضح في المائدة ذاتها والتي يمكن اعتبارها مائدة جزيرة منتمية للمطبخ تارة ومائدة سفرة منفصلة تارة أخرى، والبلاستيك المتألق بشفافيته في مقاعد السفرة، واللمسات المعدنية والتي تظهر ببساطة في الأجهزة الكهربية الخاصة بالمطبخ المندمج في سلاسة مع السفرة.

5- تصميم جديد

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO غرفة السفرة
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

تصميم جديد لمائدة الطعام تخلى فيه خبير التصميم عن المقاعد في سبيل اقتناء أرائك خشبية مبطنة على جانبي المائدة تسع عدد أكبر من الأفراد وتتحلى بإطلالة مختلفة عن غيرها من التصاميم المعتادة.

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6- سفرة وساحة للإطلاع في آنٍ واحد

Haus Weißensee, Müllers Büro Müllers Büro منزل عائلي صغير
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

بمجرد أن ترى كم الأرفف الخشبية المصممة هنا والمكدسة بالكتب والمراجع لابد أنك ستظنها ما هي إلا مائدة تستخدم فقط لأغراض القراءة والإطلاع! ولكن في حقيقة الأمر هي ليست مصممة لهذا فحسب وإنما أيضًا لتكون وظيفية فتصبح تارة مائدة لتناول الطعام وتارة أخرى مائدة تستند عليها لقراءة كتابك المفضل وربما للدراسة أيضًا.

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