6 غرف طعام خشبية وكأنها جزءًا من الطبيعة

نعرض لكم اليوم في هذه الجولة الخفيفة 6 غرف طعام نموذجية وعملية كلًا منها تمتع بتصميم خاص إلا أنهم يتفقوا جميعًا في خامة الخشب التي كانت عنوانًا مميزًا لهم جميعًا. فما بين المستطيلية والمربعة والمستديرة تنوعت أشكال الموائد هنا لتناسب كل واحدة منها احتياجات أسرة معينة حسب عدد أفرادها واحتياجاتها اليومية.. دعونا نبدأ الآن ولا تنسى تسجيل إعجابك بأفضل النماذج من وجهة نظرك.. فهي تعني لنا الكثير!
على عكس النموذج السابق صممت هذه السفرة، والتي هي عبارة عن مائدة مستديرة الشكل على مقربة من المطبخ أيضًا ويحاوطها من أربعة لستة مقاعد تهيء جلسة مريحة تفي بالغرض. هذا النموذج لغرف الطعام الصغيرة ليس المثالي على الإطلاق حيث تشعر فيه بازدحام التفاصيل إلا أن دفء الخشب وأناقته يسيطران على الموقف ويُصرِفَونَك عن الالتفات لأية عيوب.
سفرة خشبية الخامة مستطيلية الشكل تندمج مع المطبخ في تصميم عملي ومنمق تتمتع بإضاءة خافتة توفر لها ولمستخدميها أجواء رومانسية تحفز على الاسترخاء ومن ثم الانتقال لغرفة المعيشة التي تبعد عنها بخطوات معدودة. كما نرى هنا يحيط بمائدة السفرة ما لا يقل عن عشرة مقاعد معدنية الخامة مطلية باللون الأبيض تصميمها عصري وتسع لقاء عائلي كبير أو تجمع حميم بين الأصدقاء أو الجيران.
تصميم ذكي تحتار فيه إن كانت تلك المائدة المربعة تنتمي إلى السفرة أم أنها ما هي إلا امتداد لمائدة الجزيرة! بمجرد التدقيق في التصميم تكتشف الأمر بوضوح فهي فعليًا تشكل الاثنين معًا. هذا النموذج كفيل بأن يغنيك عن اقتناء غرفة لتناول الطعام حيث أنه يفي بالغرض إلا أن كان عدد أفراد الأسرة المقيمين فيه يفوق ذلك بكثير وهنا يمكن اللجوء لمائدة منفصلة.
التقاء فريد من نوعه بين العديد من الخامات استطاع أن يميز غرفة تناول الطعام حيث جمعت بين الخشب الواضح في المائدة ذاتها والتي يمكن اعتبارها مائدة جزيرة منتمية للمطبخ تارة ومائدة سفرة منفصلة تارة أخرى، والبلاستيك المتألق بشفافيته في مقاعد السفرة، واللمسات المعدنية والتي تظهر ببساطة في الأجهزة الكهربية الخاصة بالمطبخ المندمج في سلاسة مع السفرة.
تصميم جديد لمائدة الطعام تخلى فيه خبير التصميم عن المقاعد في سبيل اقتناء أرائك خشبية مبطنة على جانبي المائدة تسع عدد أكبر من الأفراد وتتحلى بإطلالة مختلفة عن غيرها من التصاميم المعتادة.
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بمجرد أن ترى كم الأرفف الخشبية المصممة هنا والمكدسة بالكتب والمراجع لابد أنك ستظنها ما هي إلا مائدة تستخدم فقط لأغراض القراءة والإطلاع! ولكن في حقيقة الأمر هي ليست مصممة لهذا فحسب وإنما أيضًا لتكون وظيفية فتصبح تارة مائدة لتناول الطعام وتارة أخرى مائدة تستند عليها لقراءة كتابك المفضل وربما للدراسة أيضًا.