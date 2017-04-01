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19 فكرة ديكور مميزة يمكن تنفيذها بأقل التكاليف | homify

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19 فكرة ديكور مميزة يمكن تنفيذها بأقل التكاليف

Eman Rifaat Eman Rifaat
Dining room, Pixers Pixers غرفة السفرة Multicolored
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الجميع يريد الحصول على منزل جميل من النوع الذي يترك انطباعًا مذهلًا عند الضيوف، ولكن كيف يمكننا الحصول على هذا دون دفع ثمن باهظ يكون دائمًا مقترنًا بالمنازل الجميلة؟! 

لذلك أخذنا بعض أفضل النصائح من خيرة مصممي الديكور الداخلي للحصول على منزل رائع بديكورات غير مكلّفة، من الممرات إلى الحمامات سترى بعض الأفكار الرائعة التي ستحول كل غرفة من منزلك إلى الأفضل، فدعونا نلقي نظرة على هذه الأفكار! 

1- طلاء الأثاث القديم ليصبح بمظهر فخم وغالي، فقط ألقِ نظرة على هذه الطاولة البيضاء!

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

2- قم بإعادة طلاء الجدران بالغرفة وكأنها لوحة ولن تحتاج عندها لشراء أي شيء باهظ الثمن!

Mondrian Pixers غرفة السفرة Multicolored mondrian,art,modern art,wall mural,wallpaper
Pixers

Mondrian

Pixers
Pixers
Pixers

3- كن مبدعًا واحصل على الإطارات الخاصة بك باستخدام أشرطة بألوان مختلفة بدلًا من دفع أموال كثيرة لشراء إطار جديد للوحات!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4- استخدم الأشرطة اللاصقة لتغيير شكل البلاط الموجود، سيكون أمرًا فوضويًا ولكنه سيبدو جميلًا بالنهاية وغير مكلّف على الإطلاق!

Shoreditch Project, The Wood Galleries The Wood Galleries جدران
The Wood Galleries

Shoreditch Project

The Wood Galleries
The Wood Galleries
The Wood Galleries

5- أعد استخدام وتصميم الرفوف الموجودة بمنزلك بشكل عملي وفي نفس الوقت جميل.

PLAN DESK, JAMES TATTERSALL JAMES TATTERSALL جدران
JAMES TATTERSALL

PLAN DESK

JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL

6- استخدم الكتب في صنع ديكور خاص بترتيبها المذهل والمتناسق.

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD جدران
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

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7- المشمع اللاصق أو ورق الرمل على الأرضية سيغير من شكلها، سيكلفك مجهودًا ولكنه سيوفر لك الأموال!

Upmarket St Johns Wood hair salon installs Designer Stripes, Floorless Floors Ltd Floorless Floors Ltd جدران
Floorless Floors Ltd

Upmarket St Johns Wood hair salon installs Designer Stripes

Floorless Floors Ltd
Floorless Floors Ltd
Floorless Floors Ltd

8- باستخدام علبة دهان واحدة ورخيصة غيّر من لون أحد جدران الغرفة مهما كان اختيارك للون سيصبح تجديدًا يستحق التعب.

A Rented NY Apartment with a Sense of History, Heart Home magazine Heart Home magazine غرفة المعيشة
Heart Home magazine

A Rented NY Apartment with a Sense of History

Heart Home magazine
Heart Home magazine
Heart Home magazine

9- استخدام زجاجات رش الدهان من أجل إعادة طلاء المصابيح القديمة لتصبح بشكل جديد وحديث!

Lighting detail by WN Interiors of Poole homify غرفة المعيشة
homify

Lighting detail by WN Interiors of Poole

homify
homify
homify

10- إضافة المصابيح الملونة إلى إضاءة الغرفة، رخيصة ولكنه تغيير كبير!

Kensington luxury modern warehouse, Quirke McNamara Quirke McNamara غرفة المعيشة White
Quirke McNamara

Kensington luxury modern warehouse

Quirke McNamara
Quirke McNamara
Quirke McNamara

11- أضف روح إلى غرفة نومك باستخدام أغطية جديدة للوسادات الصغيرة.

Master Bedroom homify غرفة نوم
homify

Master Bedroom

homify
homify
homify

12- يمكن إعادة استخدام ترايبود الكاميرا القديم لصنع قطعة ديكور جديدة وجميلة!

TALL FLOOR LIGHT 'FREE AS A BIRD' it's a light غرفة المعيشة
it&#39;s a light

TALL FLOOR LIGHT 'FREE AS A BIRD'

it's a light
it&#39;s a light
it's a light

13- استعن بأحد النجارين في صنع قطعة ديكور بسيطة ورخيصة مع طلائها بشكل جيد وستكون كافية لتزيين الجدار.

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة نوم
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

14- النباتات والأزهار لها تأثير هائل ولا تكلف الكثير.

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة نوم
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

15- باستخدام الأعمال المصنوعة من الحديد أو الصلب يمكن صنع زوايا جميلة في المنازل الريفية، وهذه الأعمال رخيصة الثمن.

Rhiannon's House, Nutshell Construction Nutshell Construction غرفة نوم خشب
Nutshell Construction

Rhiannon's House

Nutshell Construction
Nutshell Construction
Nutshell Construction

16- إعادة استخدام الألعاب والقطع القديمة في تعليق الاكسسوارات بشكل مبتكر وأنيق.

A Converted Warehouse in East London , Heart Home magazine Heart Home magazine غرفة نوم
Heart Home magazine

A Converted Warehouse in East London

Heart Home magazine
Heart Home magazine
Heart Home magazine

17- فكّر خارج الصندوق واستخدم القماش على الجدران، هذه الفكرة جيدة لمن يهتمون بالسفر وانتقاء قطع المنسوجات الجميلة من الأماكن التي يزورونها.

Villa Genève, Peter Kammermann Décorateur Peter Kammermann Décorateur غرفة نوم
Peter Kammermann Décorateur

Peter Kammermann Décorateur
Peter Kammermann Décorateur
Peter Kammermann Décorateur

18- ضع الصابون والشاور في زجاجات شكلها أنيق وملون بدلًا من العبوات العادية.

Bathroom by WN Interiors homify حمام
homify

Bathroom by WN Interiors

homify
homify
homify

19- اختيار لون مبهج ومرح والاعتماد عليه في الديكور سيوفر عليك الكثير.

homify حمام الخرسانة Grey
homify

homify
homify
homify

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