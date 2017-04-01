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19 فكرة ديكور مميزة يمكن تنفيذها بأقل التكاليف | homify
الجميع يريد الحصول على
منزل جميل من النوع الذي يترك انطباعًا مذهلًا عند الضيوف، ولكن كيف يمكننا الحصول على هذا دون دفع ثمن باهظ يكون دائمًا مقترنًا بالمنازل الجميلة؟!
لذلك أخذنا بعض أفضل النصائح من خيرة مصممي
الديكور الداخلي للحصول على منزل رائع بديكورات غير مكلّفة، من الممرات إلى الحمامات سترى بعض الأفكار الرائعة التي ستحول كل غرفة من منزلك إلى الأفضل، فدعونا نلقي نظرة على هذه الأفكار!
1- طلاء الأثاث القديم ليصبح بمظهر فخم وغالي، فقط ألقِ نظرة على هذه الطاولة البيضاء!
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2- قم بإعادة طلاء الجدران بالغرفة وكأنها لوحة ولن تحتاج عندها لشراء أي شيء باهظ الثمن!
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3- كن مبدعًا واحصل على الإطارات الخاصة بك باستخدام أشرطة بألوان مختلفة بدلًا من دفع أموال كثيرة لشراء إطار جديد للوحات!
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4- استخدم الأشرطة اللاصقة لتغيير شكل البلاط الموجود، سيكون أمرًا فوضويًا ولكنه سيبدو جميلًا بالنهاية وغير مكلّف على الإطلاق!
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5- أعد استخدام وتصميم الرفوف الموجودة بمنزلك بشكل عملي وفي نفس الوقت جميل.
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6- استخدم الكتب في صنع ديكور خاص بترتيبها المذهل والمتناسق.
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7- المشمع اللاصق أو ورق الرمل على الأرضية سيغير من شكلها، سيكلفك مجهودًا ولكنه سيوفر لك الأموال!
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8- باستخدام علبة دهان واحدة ورخيصة غيّر من لون أحد جدران الغرفة مهما كان اختيارك للون سيصبح تجديدًا يستحق التعب.
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9- استخدام زجاجات رش الدهان من أجل إعادة طلاء المصابيح القديمة لتصبح بشكل جديد وحديث!
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Lighting detail by WN Interiors of Poole
homify
10- إضافة المصابيح الملونة إلى إضاءة الغرفة، رخيصة ولكنه تغيير كبير!
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11- أضف روح إلى غرفة نومك باستخدام أغطية جديدة للوسادات الصغيرة.
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12- يمكن إعادة استخدام ترايبود الكاميرا القديم لصنع قطعة ديكور جديدة وجميلة!
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13- استعن بأحد النجارين في صنع قطعة ديكور بسيطة ورخيصة مع طلائها بشكل جيد وستكون كافية لتزيين الجدار.
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14- النباتات والأزهار لها تأثير هائل ولا تكلف الكثير.
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15- باستخدام الأعمال المصنوعة من الحديد أو الصلب يمكن صنع زوايا جميلة في المنازل الريفية، وهذه الأعمال رخيصة الثمن.
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16- إعادة استخدام الألعاب والقطع القديمة في تعليق الاكسسوارات بشكل مبتكر وأنيق.
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17- فكّر خارج الصندوق واستخدم القماش على الجدران، هذه الفكرة جيدة لمن يهتمون بالسفر وانتقاء قطع المنسوجات الجميلة من الأماكن التي يزورونها.
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18- ضع الصابون والشاور في زجاجات شكلها أنيق وملون بدلًا من العبوات العادية.
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Bathroom by WN Interiors
homify
19- اختيار لون مبهج ومرح والاعتماد عليه في الديكور سيوفر عليك الكثير.
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16 مثال لأرضيات من الرخام لمنازل لا مثيل لها