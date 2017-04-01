تصميم متكامل لشقة مساحة 185 متر

كما نرى لدينا غرفة معيشة مصممة بشكل عصري وحديث، استخدمت اللون الكريمي في الأثاث مع وسادات صغيرة باللون الأسود لخلق تباين، وجاءت أرضية الشقة بنفس اللون الكريمي مع درجة أفتح في الجدران، وبوجود النوافذ الزجاجية الكبيرة امتلأت الشقة بالإضاءة الطبيعية المشرقة والحيوية فكانت عامل أساسي في جمال هذه المساحة الصغيرة.

ولن ننسى وجود ديكورات بسيطة وجميلة مثل السجادة الصغيرة الموجودة تحت طاولة القهوة بلونها البني الداكن والنقوش البسيطة التي تحملها، بالإضافة إلى الستائر بنفس اللون البني فكما نعلم الأقمشة لها تأثير مميز على ديكور الغرف.

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