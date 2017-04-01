تصميم متكامل لشقة مساحة 185 متر

في بداية الحياة لا تحتاج إلى مساحة كبيرة في منزلك، فيمكنك قضاء وقت ممتع في شقة بمساحة صغيرة، أو ما يطلق عليها
استديو، المهم هو كيف تستغل المساحة التي تملكها وتصميمها بشكل رائع ومبهج لكي تنعم بحياة جميلة فيها، وهذا ما تخبرنا به هذه الشقة الصغيرة التي صممت على مساحة 185 متر فقط ولكنها رائعة ولن تشعر بالضيق مع تصميمها العملي الذي ستراه الآن، فهيا بنا نتجول داخل غرف هذه الشقة لنرى ماذا فعل المصمم في تلك المساحة الصغيرة!
كما نرى لدينا غرفة معيشة مصممة بشكل عصري وحديث، استخدمت اللون الكريمي في الأثاث مع وسادات صغيرة باللون الأسود لخلق تباين، وجاءت أرضية الشقة بنفس اللون الكريمي مع درجة أفتح في الجدران، وبوجود النوافذ الزجاجية الكبيرة امتلأت الشقة بالإضاءة الطبيعية المشرقة والحيوية فكانت عامل أساسي في جمال هذه المساحة الصغيرة.
ولن ننسى وجود ديكورات بسيطة وجميلة مثل السجادة الصغيرة الموجودة تحت طاولة القهوة بلونها البني الداكن والنقوش البسيطة التي تحملها، بالإضافة إلى الستائر بنفس اللون البني فكما نعلم الأقمشة لها تأثير مميز على ديكور الغرف.
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في هذه المساحة الصغيرة لا يمكن تخصيص مساحة كبيرة للسلم الداخلي، لذلك فمثل هذه الأفكار العملية مهمة لتطبيقها في المساحات الصغيرة، بنفس درجة اللون الأبيض الموجودة في الجدران جاء السلم بتصميم بسيط ومتناسق مع عصرية المكان.
على الجدار المواجه لغرفة المعيشة نجد شاشة التلفاز معلّقة على الجدار، فلا يوجد داعٍ لاستخدام قطعة أثاث إضافية تأخذ مساحة طالما يمكن استخدام الجدار لتعليقه!
وعلى الجانب الآخر من هذه المساحة نجد أنه تم الاستغناء عن غرفة السفرة والاكتفاء بهذا البار الصغير الموجود بجانب المطبخ، قمة العملية واستغلال المساحات نجده في هذه الصورة!
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استكمالًا لإبداع المصمم في كيفية استغلال المساحة دون أن تشعر بالازدحام واستخدام قطع أثاث كثيرة وكبيرة، هذا الممر الموجود بجانب غرفة النوم زينته قطعة خشبية عتيقة وأنتيكة كانت كافية وحدها لتزيين هذه المساحة بالكامل، وفي نفس الوقت هي عبارة عن خزنة كبيرة من الداخل يمكن وضع أغراض كثيرة بداخلها، ما هذا الذكاء!
أيضًا في الجدار المواجه الذي اتخذ لونًا مختلفًا هذه المرة لخلق تباين واضح واستخدام الطلاء كعنصر في الديكور، تم تفريغ الجدار ووضع مجموعة من الأرفف التي تحمل أغراض ومعدات واكسسوارات رائعة.
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عندما تكون المساحة محدود والشقة صغيرة، ننصح باستخدام الأبواب المنزلقة بدلًا من الأبواب التقليدية لتوفير المساحة، فنجدها هنا متمثلة في باب غرفة النوم، وباب الحمام الموجود خلف الغرفة.
غرفة نوم بسيطة لا تحتوي على تعقيدات كثيرة، سرير بسيط وقطعة أثاث للتخزين مقابله، يعلوها شاشة التلفاز للتسلية في غرفة نوم، مع مجموعة من غطارات الصور التذكارية التي زينت الحائط الموجود خلف السرير.
هذا التصميم المبتكر للحمام والمحاط بالزجاج بشكل يجعله جزء من المساحة الخارجية للشقة فكرة رائعة وجذّابة، حتى استخدام الألوان الموجودة على الجدار والأرضية ووضع النباتات جعلته جزء من الطبيعة ومكان مميز للحصول على الاسترخاء وصفاء الذهن.
نختتم مع المساحة الخارجية لهذه الشقة الصغيرة، بالرغم من عدم وجود عناصر كثيرة بها إلا أن الإضاءة الدافئة والحميمية كانت كافية لجعلها مساحة رائعة لأخذ هدنة وتصفية الذهن والقيام بأنشطة مختلفة في مساحة مفتوحة.