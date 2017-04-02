23 فكرة أنيقة لإضاءة أرضيات المنزل

الإضاءة لها تأثير هائل ومختلف على ديكور المنزل بالكامل بالإضافة إلى أهميتها في إنارة الغرف المختلفة، لذلك التنوع في استخدام الإضاءات في أركان وزوايا الغرف المختلفة هو أمر مهم وضروري لديكور الغرفة، واليوم نأخذكم في جولة بين 23 تصميم مختلف لإضاءة الأرضيات.

إضاءة الأرضيات داخل المنزل هو أمر نادر وغير مستخدم بكثرة ولكن عندما ترى التصميمات الرائعة التي أبدع فيها مصممو الديكور الداخلي ستغير من رأيك وستكون إضاءة الأرضية من أولويات تصميم منزلك!