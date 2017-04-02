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23 فكرة أنيقة لإضاءة أرضيات المنزل

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify GardenLighting
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الإضاءة لها تأثير هائل ومختلف على ديكور المنزل بالكامل بالإضافة إلى أهميتها في إنارة الغرف المختلفة، لذلك التنوع في استخدام الإضاءات في أركان وزوايا الغرف المختلفة هو أمر مهم وضروري لديكور الغرفة، واليوم نأخذكم في جولة بين 23 تصميم مختلف لإضاءة الأرضيات. 

إضاءة الأرضيات داخل المنزل هو أمر نادر وغير مستخدم بكثرة ولكن عندما ترى التصميمات الرائعة التي أبدع فيها مصممو الديكور الداخلي ستغير من رأيك وستكون إضاءة الأرضية من أولويات تصميم منزلك! 

1- يمكنك استخدام وحدات إضاءة صغيرة لإنارة السلم على كل درجة من درجاته وستندهش من أناقة هذه الفكرة خصوصا مع اللون الأبيض!

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

2- باستخدام وحدات الإضاءة الدائرية الصغيرة على مسافات متساوية وتوزيعها في أرضية الفناء ستحصل على إضاءة كاملة للأرضية، ويزيدها جمالًا استخدام زجاج ملون تنعكس عليه بهذه الطريقة.

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

3- مرة أخرى استخدمت الإضاءة على حديقة جانبية وتسليط الضوء على العامل الرئيسي في الديكور هنا وهو الجدار الحجري.

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

4- أول تصميم لإضاءة على الحديقة الجانبية الموجودة حول الفناء، نرى تأثير الإضاءة على الجدران والأحجار البيضاء الجميلة.

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

5- بدلًا من استخدام وحدات الإضاءة على درجات السلم هذه المرة استخدمت بجانبها أسفل الجدار، ومع الخشب تلمع الإضاءة الصفراء كما ترون!

Wangentreppe Magdeburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

6- ليس من الضروري وضع وحدات إضاءة على الأرضية بشكل مباشر، باستخدام أرضية لامعة من بلاط الموزاييك وتسليط الضوء عليها من السقف ستحصل على إضاءة رائعة في الأرضية.

Dressing room Mosaico3M جدران
Mosaico3M

Dressing room

Mosaico3M
Mosaico3M
Mosaico3M

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7- الواجهة الأمامية لمنزلك مكان ممتاز لاستخدام الإضاءة على الأرضية بهذا الشكل وتسليط الضوء على هذه الجدران المميزة.

Casa Green Hills, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura منازل
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

8- بنفس الطريقة يمكن استخدام الإضاءة داخل المنزل وإبراز الجدران المستخدمة في الديكور الداخلي.

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

9- عند استخدام إضاءة في الإرضية في مواجهة أخرى في السقف يكون لها تأثير جميل ودافيء على المساحة.

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura جدران صناعة الفخار
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

10- إذا كانت الأرضية على ارتفاعات مختلفة ستضيف الإضاءة سحرًا خاصًا على كل طبقة من الطبقات.

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

11- أما في المطبخ فيكون للإضاءة تأثير خاص إذا وضعت على الأرضية أسفل خزانة المطبخ.

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

12- ويمكن وضعها داخل قطع الأثاث من الأسفل وستضيف لمسة ديكور جميلة.

Old-Meets-New Krantz Designs مطبخ
Krantz Designs

Old-Meets-New

Krantz Designs
Krantz Designs
Krantz Designs

13- مرة أخرى نعود إلى المساحة الخارجية من المنزل ونرى الإضاءة الصفراء بتأثيرها الدافيء تملأ المكان.

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

14- وفي الحمام إضاءة الأرضيات لها تأثير مختلف، وعندما يزين الحمام بالصخور تكون ساحرة!

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG حمام
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

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15- إذا أردت أرضية مضيئة اجعلها بيضاء وخصص مكانًا لنافذة في السقف وستندهش من النتيجة.

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

16- باستخدام مصابيح عتيقة أو عصرية يمكنك وضعها على الأرضية واختيار أسهل طريقة لإضاءة الأرضية.

LIGHTING: Floor-standing Lamps Cue & Co of London BedroomLighting
Cue &amp; Co of London

LIGHTING: Floor-standing Lamps

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

17- التنوع في شكل المصابيح المستخدمة من أسباب نجاح الإضاءة في الأرضيات.

homify GardenLighting
homify

homify
homify
homify

18- هذه المرة شكل مختلف وإضاءة صفراء على ثلاث مستويات.

homify GardenLighting
homify

homify
homify
homify

19- شكل آخر لإضاءة السلم باستخدام إضاءة مخفية أسفل كل درجة من الدرجات.

Recupero Sottotetto - Duplex 1, enzoferrara architetti enzoferrara architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

20- نصل إلى غرفة النوم وللحصول على إضاءة رومانسية يمكن استخدام مستويات مختلفة على الجدار والسقف والأرضية بهذا الشكل.

Gwieździste niebo - Starry Sky, SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka BedroomLighting
SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka

SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka
SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka
SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka

21- وحدات صغيرة أسفل السرير المعلّق ستخلق تأثير رائع على جو الغرفة.

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds BedroomBeds & headboards
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

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22- أما هذا السرير المضيء تحفة فنية في حد ذاته!

HOTEL PUERTA AMERICA, Madrid, Habitación Ron Arad, RAFAEL VARGAS FOTOGRAFIA SL RAFAEL VARGAS FOTOGRAFIA SL غرفة نوم
RAFAEL VARGAS FOTOGRAFIA SL

RAFAEL VARGAS FOTOGRAFIA SL
RAFAEL VARGAS FOTOGRAFIA SL
RAFAEL VARGAS FOTOGRAFIA SL

23- ونختم مع وحدات إضاءة ملونة في فناء المنزل والتي لها روح احتفالية مبهجة.

homify جدران
homify

homify
homify
homify
تصميم منزل عصري رائع بالتأكيد سيبهرك تصميمه الداخلي والخارجي
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