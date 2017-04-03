14 تصميم لمطابخ صغيرة مطلّة على الحديقة

تميل التصميمات المعمارية في الوقت الحالي إلى المساحات المفتوحة، فمن الشائع أن نرى غرفة الطعام وغرفة المعيشة والمطبخ يقاسمون نفس المساحة دون جدران.

ولكن المطابخ لا تتوقف عند وجودها وسط غرفة المعيشة والطعام، ولكن من الممكن أن نجدها أيضًا مفتوحة على الحديقة أو الشرفة أو الفناء الموجود بالمنزل، هذا النوع من المطابخ مثالي لمن يحبون طهي الطعام مع تدليل ضيوفهم في مكان مفتوح والحصول على محادثة معهم في نفس الوقت.

في كتاب اليوم لدينا 13 تصميم للمطابخ الصغيرة المفتوحة على الشرفة أو الفناء ونحن متأكدون أنكم ستحبون الفكرة والتصميمات…