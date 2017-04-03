14 تصميم لمطابخ صغيرة مطلّة على الحديقة

تميل التصميمات المعمارية في الوقت الحالي إلى المساحات المفتوحة، فمن الشائع أن نرى غرفة الطعام وغرفة المعيشة والمطبخ يقاسمون نفس المساحة دون جدران.
ولكن المطابخ لا تتوقف عند وجودها وسط غرفة المعيشة والطعام، ولكن من الممكن أن نجدها أيضًا مفتوحة على الحديقة أو الشرفة أو الفناء الموجود بالمنزل، هذا النوع من المطابخ مثالي لمن يحبون طهي الطعام مع تدليل ضيوفهم في مكان مفتوح والحصول على محادثة معهم في نفس الوقت.
في كتاب اليوم لدينا 13 تصميم للمطابخ الصغيرة المفتوحة على الشرفة أو الفناء ونحن متأكدون أنكم ستحبون الفكرة والتصميمات…
المطابخ المفتوحة أصبحت صيحة في التصميمات العصرية، فنمط الحياة الآن قد تغير وأصبح المطبخ من الغرف المهمة والتي نعتني بتصميمها وإعطائها أهمية أكثر من السابق، ما يفتح المجال للمطابخ الامريكية بتصدر التصميمات كما نرى في هذا التصميم الأحمر.
إذا كان مطبخك صغير ليس عليك التخلي عن شراء الأجهزة الحديثة، فالىن توجد احجام وأشكال مختلفة من الميكروويف والفرن وأجهزة المطبخ بالكامل، كما أنه متاح أيضًا الحصول على أجهزة مدمجة أي تعمل أكثر من وظيفة في نفس الوقت، ومع فتح المطبخ على الشرفة وإن كانت صغيرة واستخدام ألوان مبهجة في تصميم الشرفة، ستحصل بالنهاية على تصميم مميز لمطبخك رغم مساحته الصغيرة.
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المطابخ المفتوحة على الفناء مثالية للمساحات الصغيرة للاستفادة الكاملة من الضوء الطبيعي لدخول وملأ هذه المساحة، بالإضافة إلى الاستفادة من فتح الباب على المساحة الخارجية والاستفادة من مساحة إضافية تساهم في توسعة المطبخ وإعطائه حجمًا أكبر مما هو عليه بالفعل.
يمكن للمطابخ المفتوحة أيضًا استخدام عناصر الديكور لفصل المساحات، جزيرة في المنتصف وبار الإفطار وأبواب زجاجية قابلة للطي وسقف على ارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى حديقة المنزل كما نرى في هذا المثال.
بالتأكيد هذا النوع من المطابخ أفضل في الشقق أو المنازل الصغيرة لأنها لا تحتوي على جدار يفصل بين الغرف لتوفير مساحة أكبر من أجل وضع الأثاث والأجهزة المنزلية، والسماح بحرية الحركة في المساحة بالكامل.
ومن خلال فتح المطبخ على الخارج تصبح لدينا إمكانية التحكم في المواد المستخدمة، كما هو الحال في هذا المطبخ المستخدم نمط التصميم الصناعي بجدار مثير ومميز من الطوب، وأنابيب مكشوفة ولوحة من الألوان المحايدة والخفيفة التي تمتزج تماما مع البيئة الخارجية وتحقق في النهاية نتيجة رائعة.
هذه المطابخ تسمح لنا بالاستمتاع مع العائلة والضيوف وتبادل الأحاديث في مكان واحد، كما أنها مفيدة جدا في حالة الأسر التي لديها أطفال صغار، ففي وقت الطبخ يمكن للأطفال القيام بواجباتهم المنزلية على طاولة الإفطار والسيطرة عليهم وهم أمام عينك!
كون المطبخ مفتوح على الخارج فقد اكتسب ميزة الإضاءة الطبيعية التي من الممكن أن تفتقدها في باقي الغرف والتي لها تلعب دور كبير في التصميم وإضافة الحياة على المساحة، ولكن على الرغم من وجود ضوء طبيعي كبير خلال النهار، في الليل ستحتاج إلى أضواء صناعية تساعد على رؤية واضحة في المطبخ.
مصابيح موزعة على الأماكن المختلفة للمطبخ ستكون كافية لتحقيق هذا الغرض، والتأكد من وجود إضاءة كافية في المساحة بالكامل، ومن الممكن استخدام حيل لعكس الإضاءة على المنطقة الخارجية وستحصل عندها على ديكور مميز في الداخل والخارج.
كما هو الحال في الإضاءة عدم وجود حواجز بين المساحتين يحسّن من دخول الهواء إلى المطبخ، مما يعطي شعورا بالحرية والنشاط لا مثيل لها، وإذا اخترت أيضا ديكور مليء بالحيوية والطاقة، فإن تكامل المطبخ مع الفناء سيكون أكثر انسجاما وجاذبية كما ترى.
ديكور المطبخ المفتوح على الفناء أو الشرفة مهما كانت صغيرة، لا تمنع وضع بعض اللمسات الطبيعية داخل المطبخ مثل النباتات اللطيفة واستخدام الألوان التي تمثل الطبيعة، في هذا التصميم الذي يتكون من الخشب ويستخدم حديقة صغيرة وجميلة بداخله يجعل جو المطبخ طبيعيًا ومتكاملًا مع الخارج.
العناصر الموجودة في تصميم الفناء أو الشرفة تشكل عنصر مهم في ديكور ومظهر المطبخ، إذا كان لديك حمام سباحة أو نافورة يمكن دمج عنصر المياه وقتها في تصميم المطبخ بطريقة خاصة وإضافة جو جديد إلى التصميم.
ويمكن عندها استخدام ألوان الطلاء في المطبخ لدمج لون المياه في التصميم من الداخل، كما نرى لون الشبابيك اللبني بنفس لون المياه الموجودة بحمام السباحة في الخلفية، فكانت لمسة فريدة من نوعها في الديكور.
بغض النظر عن نمط التصميم المتبع يجب أن يكون المطبخ دائما في جو دافيء ومريح الذي تتميز به هذه البيئة، دائما تتميز المساحة الخارجية بالحيوية والنشاط وبالتالي فإن المطبخ يمكن معه استخدام الألوان التي تنقل الراحة والدفء الذي يحتاجه جو المطبخ والطبخ، وبهذه الطريقة أيضا يمكنك تمييز المساحتين عن بعضهما بشكل أنيق ومميز.
في بعض الأحيان عندما تريد خصوصية داخل المطبخ يمكنك استخدام الستائر لتحقيق هذا الهدف، وبغض النظر عن التصميم الخاص بالستارة وألوانها يجب أن تكون متناسقة مع تصميم المطبخ وتصميم الفناء الخارجي في آن واحد.
الألوان الحيوية والأشكال الهندسية مثالية في المطابخ كما ترون في هذا التصميم.
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إذا لم يكن لديك إمكانية بناء باب على الحديقة، النافذة أو الشباك قد تكون خيار ممتاز لفتح المطبخ على الحديقة…
التباين الموجود بين المواد العصرية: كالأسمنت والمعدن والزجاج يخلق نوع من الانسجام الخاص مع مواد الطبيعة الموجودة في الحديقة.
في هذا المثال نجد تصميم الأثاث في المطبخ من الخشب، مع أبواب كبيرة من الزجاج بحدود معدنية، وألوان الطلاء الموجود على جدران المطبخ للحصول على لمسة نهائية رائعة، جعلت لهذا المطبخ طابع خاص يختلف عن أي غرفة بالمنزل.
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