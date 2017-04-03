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14 تصميم لمطابخ صغيرة مطلّة على الحديقة

Eman Rifaat Eman Rifaat
SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مطبخ
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تميل التصميمات المعمارية في الوقت الحالي إلى المساحات المفتوحة، فمن الشائع أن نرى غرفة الطعام وغرفة المعيشة والمطبخ يقاسمون نفس المساحة دون جدران. 

ولكن المطابخ لا تتوقف عند وجودها وسط غرفة المعيشة والطعام، ولكن من الممكن أن نجدها أيضًا مفتوحة على الحديقة أو الشرفة أو الفناء الموجود بالمنزل، هذا النوع من المطابخ مثالي لمن يحبون طهي الطعام مع تدليل ضيوفهم في مكان مفتوح والحصول على محادثة معهم في نفس الوقت. 

في كتاب اليوم لدينا 13 تصميم للمطابخ الصغيرة المفتوحة على الشرفة أو الفناء ونحن متأكدون أنكم ستحبون الفكرة والتصميمات…  

1- السحر والاختلاف في مطبخ مفعم بالحياة ومفتوح على الخارج!

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

المطابخ المفتوحة أصبحت صيحة في التصميمات العصرية، فنمط الحياة الآن قد تغير وأصبح المطبخ من الغرف المهمة والتي نعتني بتصميمها وإعطائها أهمية أكثر من السابق، ما يفتح المجال للمطابخ الامريكية بتصدر التصميمات كما نرى في هذا التصميم الأحمر. 

2- باب زجاجي صغير على فناء صغير، دليل على أن كل شيء يمكن الحصول عليه!

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

إذا كان مطبخك صغير ليس عليك التخلي عن شراء الأجهزة الحديثة، فالىن توجد احجام وأشكال مختلفة من الميكروويف والفرن وأجهزة المطبخ بالكامل، كما أنه متاح أيضًا الحصول على أجهزة مدمجة أي تعمل أكثر من وظيفة في نفس الوقت، ومع فتح المطبخ على الشرفة وإن كانت صغيرة واستخدام ألوان مبهجة في تصميم الشرفة، ستحصل بالنهاية على تصميم مميز لمطبخك رغم مساحته الصغيرة. 

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3- الأبيض الأكثر إشراقًا ولمعان

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مطبخ
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

المطابخ المفتوحة على الفناء مثالية للمساحات الصغيرة للاستفادة الكاملة من الضوء الطبيعي لدخول وملأ هذه المساحة، بالإضافة إلى الاستفادة من فتح الباب على المساحة الخارجية والاستفادة من مساحة إضافية تساهم في توسعة المطبخ وإعطائه حجمًا أكبر مما هو عليه بالفعل. 

4- سعداء معًا!

Projekt domu Olaf G2 ENERGO PLUS , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG مطبخ
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

يمكن للمطابخ المفتوحة أيضًا استخدام عناصر الديكور لفصل المساحات، جزيرة في المنتصف وبار الإفطار وأبواب زجاجية قابلة للطي وسقف على ارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى حديقة المنزل كما نرى في هذا المثال. 

5- مثالي للحصول على مساحة أكبر

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors مطبخ
Circle Line Interiors

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

بالتأكيد هذا النوع من المطابخ أفضل في الشقق أو المنازل الصغيرة لأنها لا تحتوي على جدار يفصل بين الغرف لتوفير مساحة أكبر من أجل وضع الأثاث والأجهزة المنزلية، والسماح بحرية الحركة في المساحة بالكامل. 

ومن خلال فتح المطبخ على الخارج تصبح لدينا إمكانية التحكم في المواد المستخدمة، كما هو الحال في هذا المطبخ المستخدم نمط التصميم الصناعي بجدار مثير ومميز من الطوب، وأنابيب مكشوفة ولوحة من الألوان المحايدة والخفيفة التي تمتزج تماما مع البيئة الخارجية وتحقق في النهاية نتيجة رائعة.

6- باب منزلق كبير على الشرفة

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista مطبخ ذو قطع مدمجة
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

هذه المطابخ تسمح لنا بالاستمتاع مع العائلة والضيوف وتبادل الأحاديث في مكان واحد، كما أنها مفيدة جدا في حالة الأسر التي لديها أطفال صغار، ففي وقت الطبخ يمكن للأطفال القيام بواجباتهم المنزلية على طاولة الإفطار والسيطرة عليهم وهم أمام عينك! 

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7- ممدود على الشرفة

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

كون المطبخ مفتوح على الخارج فقد اكتسب ميزة الإضاءة الطبيعية التي من الممكن أن تفتقدها في باقي الغرف والتي لها تلعب دور كبير في التصميم وإضافة الحياة على المساحة، ولكن على الرغم من وجود ضوء طبيعي كبير خلال النهار، في الليل ستحتاج إلى أضواء صناعية تساعد على رؤية واضحة في المطبخ.

مصابيح موزعة على الأماكن المختلفة للمطبخ ستكون كافية لتحقيق هذا الغرض، والتأكد من وجود إضاءة كافية في المساحة بالكامل، ومن الممكن استخدام حيل لعكس الإضاءة على المنطقة الخارجية وستحصل عندها على ديكور مميز في الداخل والخارج. 

8- مفتوح على الحديقة للحصول على تهوية جيدة!

Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración مطبخ Blue
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

كما هو الحال في الإضاءة عدم وجود حواجز بين المساحتين يحسّن من دخول الهواء إلى المطبخ، مما يعطي شعورا بالحرية والنشاط لا مثيل لها، وإذا اخترت أيضا ديكور مليء بالحيوية والطاقة، فإن تكامل المطبخ مع الفناء سيكون أكثر انسجاما وجاذبية كما ترى.

9- الطبيعة من الداخل

Лофтик в Михновке. Финальный вариант, 3D GROUP 3D GROUP مطبخ النحاس / برونزية / نحاس Brown
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

ديكور المطبخ المفتوح على الفناء أو الشرفة مهما كانت صغيرة، لا تمنع وضع بعض اللمسات الطبيعية داخل المطبخ مثل النباتات اللطيفة واستخدام الألوان التي تمثل الطبيعة، في هذا التصميم الذي يتكون من الخشب ويستخدم حديقة صغيرة وجميلة بداخله يجعل جو المطبخ طبيعيًا ومتكاملًا مع الخارج.

10- وجود عناصر من الخارج

Villas Chuburná Puerto, Arq Mobil Arq Mobil مطبخ White
Arq Mobil

Arq Mobil
Arq Mobil
Arq Mobil

العناصر الموجودة في تصميم الفناء أو الشرفة تشكل عنصر مهم في ديكور ومظهر المطبخ، إذا كان لديك حمام سباحة أو نافورة يمكن دمج عنصر المياه وقتها في تصميم المطبخ بطريقة خاصة وإضافة جو جديد إلى التصميم. 

ويمكن عندها استخدام ألوان الطلاء في المطبخ لدمج لون المياه في التصميم من الداخل، كما نرى لون الشبابيك اللبني بنفس لون المياه الموجودة بحمام السباحة في الخلفية، فكانت لمسة فريدة من نوعها في الديكور. 

11- مطبخ دافيء ومريح

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio مطبخ
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

بغض النظر عن نمط التصميم المتبع يجب أن يكون المطبخ دائما في جو دافيء ومريح الذي تتميز به هذه البيئة، دائما تتميز المساحة الخارجية بالحيوية والنشاط وبالتالي فإن المطبخ يمكن معه استخدام الألوان التي تنقل الراحة والدفء الذي يحتاجه جو المطبخ والطبخ، وبهذه الطريقة أيضا يمكنك تمييز المساحتين عن بعضهما بشكل أنيق ومميز.

12- تصميم الباب المؤدي إلى الفناء متناسق مع تصميم المطبخ

Sylt, Phillys Interior Design Phillys Interior Design مطبخ
Phillys Interior Design

Phillys Interior Design
Phillys Interior Design
Phillys Interior Design

في بعض الأحيان عندما تريد خصوصية داخل المطبخ يمكنك استخدام الستائر لتحقيق هذا الهدف، وبغض النظر عن التصميم الخاص بالستارة وألوانها يجب أن تكون متناسقة مع تصميم المطبخ وتصميم الفناء الخارجي في آن واحد. 

الألوان الحيوية والأشكال الهندسية مثالية في المطابخ كما ترون في هذا التصميم. 

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13- مع نافذة كبيرة

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ خشب متين White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إذا لم يكن لديك إمكانية بناء باب على الحديقة، النافذة أو الشباك قد تكون خيار ممتاز لفتح المطبخ على الحديقة…

14- مزيج من المواد والألوان المثيرة

Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild مطبخ
Studio Groen+Schild

Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild

التباين الموجود بين المواد العصرية: كالأسمنت والمعدن والزجاج يخلق نوع من الانسجام الخاص مع مواد الطبيعة الموجودة في الحديقة. 

في هذا المثال نجد تصميم الأثاث في المطبخ من الخشب، مع أبواب كبيرة من الزجاج بحدود معدنية، وألوان الطلاء الموجود على جدران المطبخ للحصول على لمسة نهائية رائعة، جعلت لهذا المطبخ طابع خاص يختلف عن أي غرفة بالمنزل. 

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ما رأيكم في فتح المطبخ على المساحة الخارجية من المنزل؟ 

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