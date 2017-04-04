15 فكرة لتحصل على غرفة نوم ممتعة

الحصول على بعض الراحة عند الاستلقاء على السرير في غرفة النوم مع مشاهدة فيلم أو مسلسل أو برنامج ممتع هو شيء مغري، بالإضافة إلى ان الحصول على أوقات للترفيه أمر ضروري وسط الواجبات اليومية حتى تستطيع أن تكمل المسيرة في عملك بنشاط.
الراحة والاسترخاء حق من حقوقك الأساسية، وللحصول على حق الترفيه قمنا بإعداد مجموعة من الأمثلة الرائعة التي تدمج عنصران مهمان من أجل الترفيه، لحظات من الهدوء والراحة على السرير ولحظات الترفيه من خلال شاشة التلفزيون.
قبل نقل التلفزيون إلى الغرفة إن كنت تفكر في تصميم خاص للجدار فخصص من البداية مكان للشاشة في هذه المنطقة واجعلها مواجهة للسرير، واحصل على إضاءة مثالية في نفس الوقت من النافذة الموجودة أو من الإضاءة الصناعية حول التلفزيون دون أن تؤثر على الرؤية.
في بعض الأحيان نريد الحصول على راحة مطلقة ولا نريد حتى أن ننتقل من السرير بعد الاستيقاظ، وعلى الرغم من أنه يبدو شيئًا كسولًا ولكننا نشعر به على الأقل في بعض الأحيان، وبالتالي وضع التلفزيون في مواجهة السرير دون أي شيء يعيق الرؤية ستكون أداة جيدة لتنفيذ هذا المخطط الكسول!
يمكن أن تخاف من وضع التلفزيون داخل غرفة النوم فهو بالطبع سيستهلك مساحة كبيرة، أما الآن مع تخصيص مكان له على الجدار يمكنك نقله دون الخوف من عدم وجود مساحة!
الدور المهم الذي نضع من أجله التلفزيون في غرفة النوم وهو الحصول على وقت ترفيهي براحة واسترخاء، يمكن معه استخدام وتخصيص قطع أثاث وديكورات لتتكامل مع وجوده وتعطي شكلًا مثاليًا، وخصوصًا إذا كانت هذه القطعة تساهم أيضًا في تأثيث الغرفة!
إذا لم تستطع وضع التلفزيون في مواجهة مباشرة مع السرير بسبب وجود نافذة أو شرفة أو الدولاب مثلًا، وتريد في نفس الوقت أن تراه بشكل مباشر عند استيقاظك من النوم، يمكنك التحكم وقتها في اتجاه التلفزيون وتحريك السرير بشكل مناسب بحيث يمكنك رؤية الشاشة بوضوح حتى وإن لم تكن في مواجهة السرير.
اقرأ أيضا: 11 فكرة رائعة من الطراز التركي لتصميم أماكن وضع التليفزيون
إذا لم يكن لديك مساحة كافية في غرفة نومك ولا تعرف كيف تستغلها من أجل وضع شاشة التلفزيون، لا تقلق فهناك مجموعة رائعة من الأثاث الممكن وضعه في الزوايا لكي تتكيف مع المساحة الموجودة لديك.
لم يكن قرارًا سيئًا لوضع التلفزيون في غرفة النوم طالما سيتم دمجه بهذه الطريقة الأنيقة مع عناصر الأثاث في الغرفة.
لا يمكنك تجاهل تصميم التلفزيون عند وضعه في غرفة مصممة بشكل جيد سواء من ناحية الهيكل أو الديكور، على سبيل المثال كل شيء في هذه الغرفة موجود على الجدار، لذلك كان لا بد من تعليق التلفزيون هو الآخر على الجدار لاستكمال طريقة التصميم والديكور.
مشاهدة التلفزيون من السرير يمكن أن تكون ممتعة جدا ولكن ليس لفترة طويلة، فالجسم يتعب من الثبات على وضع واحد لمدة طويلة وتريد بعد فترة تغيير الوضع إلى الجلوس حيث يكون الرأس في وضع مستقيم، لذلك اخترنا هذا التصميم الذي تم إنشاؤه داخل الغرفة، غرفة صغيرة مع اثنين من المقاعد وطاولة تلفزيون.
إذا كنت قد قررت المكان الذي سوف تضع جهاز التلفزيون الخاص بك، يجب عليك مراعاة وضع مقعد حتى لو كان صغيرا، بحيث يكون لديك أكثر من اختيار للجلوس والاستمتاع ببرنامجك المفضل!
للحصول على الاستمتاع عند مشاهدة التلفزيون والجلوس في المنزل بشكل عام يجب أن تحرص على جعل المكان نظيفًا ومرتبًا بشكل مستمر.
لا يعتبر التلفزيون الآن البديل الوحيد للترفيه مع وجود كم هائل من الأجهزة السمعية والبصرية، بل يوجد أيضا شاشات الكمبيوتر الكبيرة، بالإضافة إلى أنها تسمح باستخدامها كتلفزيون وكمبيوتر في نفس الوقت ويمكن وضعها على هذا الرف الرائع المستخدم كمكتب أيضًا!
لا يوجد مكان لأثاث من أجل أغراض الفيديو والسماعات، إذن علّق التلفزيون على الجدار مع رف صغير بنفس لون الجدار بسمك بسيط يمكنك وضع باقي الادوات بسهولة!
إذا كنت تمتلك مساحة كبيرة فيالغرفة، او حتى إن كنت تريد مزيد من الترفيه ولم يكتمل تصميم وديكور الغرفة بعد، فالآن يمكنك تخصيص منطقة تكنولوجية كاملة للترفيه، حيث توجد أجهزة ألعاب الفيديو، ونظام دي في دي للصوت المحيطي، إلخ!
نختم مع التصميم الذي يوضح أن الرغبة في الحصول على تلفزيون في غرفة النوم بشكل سلس وبسيط امرًا ممكنًا للغاية، وهذا التصميم سيلهمك بالتأكيد ويشجعك على هذه الخطوة.
اقرأ أيضا: 7 أفكار مختلفة لديكور حوائط التلفزيون فى غرفة المعيشة