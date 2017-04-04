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15 فكرة لتحصل على غرفة نوم ممتعة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
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الحصول على بعض الراحة عند الاستلقاء على السرير في غرفة النوم مع مشاهدة فيلم أو مسلسل أو برنامج ممتع هو شيء مغري، بالإضافة إلى ان الحصول على أوقات للترفيه أمر ضروري وسط الواجبات اليومية حتى تستطيع أن تكمل المسيرة في عملك بنشاط.

الراحة والاسترخاء حق من حقوقك الأساسية، وللحصول على حق الترفيه قمنا بإعداد مجموعة من الأمثلة الرائعة التي تدمج عنصران مهمان من أجل الترفيه، لحظات من الهدوء والراحة على السرير ولحظات الترفيه من خلال شاشة التلفزيون.

1- تسليط الإضاءة

Modern Master Bedroom TV unit The KariGhars غرفة نوم
The KariGhars

Modern Master Bedroom TV unit

The KariGhars
The KariGhars
The KariGhars

قبل نقل التلفزيون إلى الغرفة إن كنت تفكر في تصميم خاص للجدار فخصص من البداية مكان للشاشة في هذه المنطقة واجعلها مواجهة للسرير، واحصل على إضاءة مثالية في نفس الوقت من النافذة الموجودة أو من الإضاءة الصناعية حول التلفزيون دون أن تؤثر على الرؤية.

2- منظر رائع عن الاستيقاظ

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة نوم
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

في بعض الأحيان نريد الحصول على راحة مطلقة ولا نريد حتى أن ننتقل من السرير بعد الاستيقاظ، وعلى الرغم من أنه يبدو شيئًا كسولًا ولكننا نشعر به على الأقل في بعض الأحيان، وبالتالي وضع التلفزيون في مواجهة السرير دون أي شيء يعيق الرؤية ستكون أداة جيدة لتنفيذ هذا المخطط الكسول!

3- مكان مثالي!

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

يمكن أن تخاف من وضع التلفزيون داخل غرفة النوم فهو بالطبع سيستهلك مساحة كبيرة، أما الآن مع تخصيص مكان له على الجدار يمكنك نقله دون الخوف من عدم وجود مساحة! 

4- قطعة من الأثاث مخصصة للتلفزيون

Loft2, Basch Arquitectos Basch Arquitectos غرفة نوم خشب Beige
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

الدور المهم الذي نضع من أجله التلفزيون في غرفة النوم وهو الحصول على وقت ترفيهي براحة واسترخاء، يمكن معه استخدام وتخصيص قطع أثاث وديكورات لتتكامل مع وجوده وتعطي شكلًا مثاليًا، وخصوصًا إذا كانت هذه القطعة تساهم أيضًا في تأثيث الغرفة! 

5- توجيه استراتيجي

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

إذا لم تستطع وضع التلفزيون في مواجهة مباشرة مع السرير بسبب وجود نافذة أو شرفة أو الدولاب مثلًا، وتريد في نفس الوقت أن تراه بشكل مباشر عند استيقاظك من النوم، يمكنك التحكم وقتها في اتجاه التلفزيون وتحريك السرير بشكل مناسب بحيث يمكنك رؤية الشاشة بوضوح حتى وإن لم تكن في مواجهة السرير. 

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6- اللون والدفء والزاوية المثالية

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة نوم
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إذا لم يكن لديك مساحة كافية في غرفة نومك ولا تعرف كيف تستغلها من أجل وضع شاشة التلفزيون، لا تقلق  فهناك مجموعة رائعة من الأثاث الممكن وضعه في الزوايا لكي تتكيف مع المساحة الموجودة لديك.

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7- أناقة متكاملة

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

لم يكن قرارًا سيئًا لوضع التلفزيون في غرفة النوم طالما سيتم دمجه بهذه الطريقة الأنيقة مع عناصر الأثاث في الغرفة. 

8- تصميم التلفزيون

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

لا يمكنك تجاهل تصميم التلفزيون عند وضعه في غرفة مصممة بشكل جيد سواء من ناحية الهيكل أو الديكور، على سبيل المثال كل شيء في هذه الغرفة موجود على الجدار، لذلك كان لا بد من تعليق التلفزيون هو الآخر على الجدار لاستكمال طريقة التصميم والديكور.

9- إنشاء غرفة صغيرة

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة نوم Grey
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

مشاهدة التلفزيون من السرير يمكن أن تكون ممتعة جدا ولكن ليس لفترة طويلة، فالجسم يتعب من الثبات على وضع واحد لمدة طويلة وتريد بعد فترة تغيير الوضع إلى الجلوس حيث يكون الرأس في وضع مستقيم، لذلك اخترنا هذا التصميم الذي تم إنشاؤه داخل الغرفة، غرفة صغيرة مع اثنين من المقاعد وطاولة تلفزيون.

10- صغيرة ولكنها مصممة بشكل جيد!

Av. México-Condesa, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة نوم
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

إذا كنت قد قررت المكان الذي سوف تضع جهاز التلفزيون الخاص بك، يجب عليك مراعاة وضع مقعد حتى لو كان صغيرا، بحيث يكون لديك أكثر من اختيار للجلوس والاستمتاع ببرنامجك المفضل!

11- الترتيب مهم

N14, aaestudio aaestudio غرفة نوم
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

للحصول على الاستمتاع عند مشاهدة التلفزيون والجلوس في المنزل بشكل عام يجب أن تحرص على جعل المكان نظيفًا ومرتبًا بشكل مستمر.

12- استخدامات مختلفة

Recamara Industrial, Taller 03 Taller 03 غرفة نوم الطوب Black
Taller 03

Taller 03
Taller 03
Taller 03

لا يعتبر التلفزيون الآن البديل الوحيد للترفيه مع وجود كم هائل من الأجهزة السمعية والبصرية، بل يوجد أيضا شاشات الكمبيوتر الكبيرة، بالإضافة إلى أنها تسمح باستخدامها كتلفزيون وكمبيوتر في نفس الوقت ويمكن وضعها على هذا الرف الرائع المستخدم كمكتب أيضًا! 

13- دعونا نثبته على الجدار!

Departamento KL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

لا يوجد مكان لأثاث من أجل أغراض الفيديو والسماعات، إذن علّق التلفزيون على الجدار مع رف صغير بنفس لون الجدار بسمك بسيط يمكنك وضع باقي الادوات بسهولة!

14- المتعة الكاملة

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة نوم خشب Grey
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

إذا كنت تمتلك مساحة كبيرة فيالغرفة، او حتى إن كنت تريد مزيد من الترفيه ولم يكتمل تصميم وديكور الغرفة بعد، فالآن يمكنك تخصيص منطقة تكنولوجية كاملة للترفيه، حيث توجد أجهزة ألعاب الفيديو، ونظام دي في دي للصوت المحيطي، إلخ! 

15- تصميم رائع!

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

نختم مع التصميم الذي يوضح أن الرغبة في الحصول على تلفزيون في غرفة النوم بشكل سلس وبسيط امرًا ممكنًا للغاية، وهذا التصميم سيلهمك بالتأكيد ويشجعك على هذه الخطوة. 

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ما رأيك في فكرة وضع التلفزيون داخل غرفة النوم؟ 

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