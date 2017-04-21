9 أفكار رائعة لمطبخك توفر لك الكثير من المال!

في هذه الأيام توفير المال في المنزل لا يعني تناول النودلز فقط أو التخلي عن كوبونات السوبر ماركت، فهناك الكثير من الحيل والنصائح التي تساعد على البدأ في اتخاذ قرارات اقتصادية في المطبخ، وبالتأكيد ستؤدي إلى تحسين حياتك وصحتك ومحفظتك!
وبصرف النظر عن الحلول المباشرة مثل إعداد وجبات الطعام في المنزل بدلا من تناول الطعام في المطاعم هناك خيارات أخرى، لذلك سواء كنت تبحث عن أفكار اقتصادية لتبدأ في حفظ بعض الأموال والادخار لدينا بعض الحيل سوف تناسبك في هذا الكتاب…
بدلا من إنفاق مبلغ ضخم من المال على مواد التنظيف المحمّلة بالكيماويات، يمكنك صنع بعض الأدوات المنزلية البسيطة.
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قل وداعا لزيارات المطعم الاعتيادية، وابدأ في تناول وجبات الطعام الخاصة بك في المنزل. سوف يشكرك جسمك وكذلك محفظتك!
الإنتاج الموسمي رخيص وطازج وسيكون جيد للجسم والبيئة بدلًا من التوجه إلى السوبر ماركت وشراء سلع محفوظة تدور حول العالم، اتجه إلى السوق المحلي وتناول الأكل الموسمي.
بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة من المال على الاكسسوارات الفاخرة وشراء لوحات مطبخ جديدة، لماذا لا تصنع بيديك بعضًا منها؟!
يمكنك المحاولة في عطلة نهاية الأسبوع والبدأ في مشروع يدوي مع شراء تجهيزات المطابخ البسيطة وأدوات المائدة من متجر يدك المحلي وإضفاء الجمالية الفردية والفريدة في منزلك.
مع فنجان من القهوة يكلف الكثير في أي مكان خارج المنزل، فإنه من السهل أن ترى كيف يمكن أن تختفي الأموال بحلول نهاية الأسبوع!
اشتري لنفسك آلة القهوة أو الاسبريسو، وابدأ يومك مع مشروبك المفضل بصناعة منزلية غير مكلفة ولذيذة.
في هذا المثال، قام المصممون بتنفيذ إطارات داخل الدرج، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على كل شيء في مكانه، مكان الأواني الفخارية، والأواني الزجاجية والاكسسوارات، وبعد تنظيم كل ذلك يمكنك بيع أو التبرع بأي شيء لم تعد لديك حاجة في وجوده.
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قد يبدو هذا كما لو أنك ستنفق كثير من المال، ومع ذلك فالأجهزة القديمة غالبا ما تستنزف كميات ضخمة من الطاقة والموارد، مما يعني أنك تدفع أكثر لاستخدامها.
زراعة الأعشاب في المطبخ الخاص تحسن من الجو العام وتضيف الحياة إلى المطبخ، مع ضمان امتلاكك لكثير من الإضافات اللذيذة لطهي طعام مميز وشهي، وبمجرد نمو الأعشاب يمكنك الحفاظ عليها من خلال التجفيف، أو تجميدها الطازجة في زيت الزيتون داخل صواني مكعبات الثلج في الفريزر.