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9 أفكار رائعة لمطبخك توفر لك الكثير من المال!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Home Decor, EMOH Modern Furniture Store HK EMOH Modern Furniture Store HK KitchenKitchen utensils
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في هذه الأيام توفير المال في المنزل لا يعني تناول النودلز فقط أو التخلي عن كوبونات السوبر ماركت، فهناك الكثير من الحيل والنصائح التي تساعد على البدأ في اتخاذ قرارات اقتصادية في المطبخ، وبالتأكيد ستؤدي إلى تحسين حياتك وصحتك ومحفظتك!

وبصرف النظر عن الحلول المباشرة مثل إعداد وجبات الطعام في المنزل بدلا من تناول الطعام في المطاعم هناك خيارات أخرى، لذلك سواء كنت تبحث عن أفكار اقتصادية لتبدأ في حفظ بعض الأموال والادخار لدينا بعض الحيل سوف تناسبك في هذا الكتاب…  

1- اصنع منتجات التنظيف الخاصة بك

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مطبخ
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

بدلا من إنفاق مبلغ ضخم من المال على مواد التنظيف المحمّلة بالكيماويات، يمكنك صنع بعض الأدوات المنزلية البسيطة.

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2- توقف عن تناول الطعام خارج المنزل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قل وداعا لزيارات المطعم الاعتيادية، وابدأ في تناول وجبات الطعام الخاصة بك في المنزل. سوف يشكرك جسمك وكذلك محفظتك!

3- ركّز على تناول الأكلات الموسمية

Lancio mondiale: Sette nuovi colori Dekton®, simbolo di autenticità e qualità, Gruppo Cosentino Gruppo Cosentino مطبخ
Gruppo Cosentino

Gruppo Cosentino
Gruppo Cosentino
Gruppo Cosentino

الإنتاج الموسمي رخيص وطازج وسيكون جيد للجسم والبيئة بدلًا من التوجه إلى السوبر ماركت وشراء سلع محفوظة تدور حول العالم، اتجه إلى السوق المحلي وتناول الأكل الموسمي.

4- اكسسوارات من الأعمال اليدوية

Home Decor, EMOH Modern Furniture Store HK EMOH Modern Furniture Store HK KitchenKitchen utensils
EMOH Modern Furniture Store HK

EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK
EMOH Modern Furniture Store HK

بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة من المال على الاكسسوارات الفاخرة وشراء لوحات مطبخ جديدة، لماذا لا تصنع بيديك بعضًا منها؟! 

يمكنك المحاولة في عطلة نهاية الأسبوع والبدأ في مشروع يدوي مع شراء تجهيزات المطابخ البسيطة وأدوات المائدة من متجر يدك المحلي وإضفاء الجمالية الفردية والفريدة في منزلك.

5- اشرب القهوة في المنزل

Bespoke Kitchen., Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture KitchenCabinets & shelves
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

مع فنجان من القهوة يكلف الكثير في أي مكان خارج المنزل، فإنه من السهل أن ترى كيف يمكن أن تختفي الأموال بحلول نهاية الأسبوع! 

اشتري لنفسك آلة القهوة أو الاسبريسو، وابدأ يومك مع مشروبك المفضل بصناعة منزلية غير مكلفة ولذيذة.

6- راجع أمتعتك الخاصة وأدوات المطبخ

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo KitchenStorage
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

في هذا المثال، قام المصممون بتنفيذ إطارات داخل الدرج، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على كل شيء في مكانه، مكان الأواني الفخارية، والأواني الزجاجية والاكسسوارات، وبعد تنظيم كل ذلك يمكنك بيع أو التبرع بأي شيء لم تعد لديك حاجة في وجوده. 

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7- استبدال الأجهزة القديمة

House in Kitaichinosawa, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン KitchenBench tops خشب Wood effect
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

قد يبدو هذا كما لو أنك ستنفق كثير من المال، ومع ذلك فالأجهزة القديمة غالبا ما تستنزف كميات ضخمة من الطاقة والموارد، مما يعني أنك تدفع أكثر لاستخدامها.

8- ازرع أعشابك الخاصة واهتم بها

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby KitchenCabinets & shelves
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

زراعة الأعشاب في المطبخ الخاص تحسن من الجو العام وتضيف الحياة إلى المطبخ، مع ضمان امتلاكك لكثير من الإضافات اللذيذة لطهي طعام مميز وشهي، وبمجرد نمو الأعشاب يمكنك الحفاظ عليها من خلال التجفيف، أو تجميدها الطازجة في زيت الزيتون داخل صواني مكعبات الثلج في الفريزر.

9- اصنع بنفسك الصلصات والمعلبات

homify KitchenStorage
homify

homify
homify
homify

أن تصنع الصلصات الخاصة بك لا يحافظ فقط على أموالك، ولكنه ممتع ومثير في تحضيره!، ومن الممكن أيضا أن تشترك عائلتك في هذا النشاط وبذلك ستحصل على منتجات صحية منزلية خالية من المواد الحافظة والكيميائية ويمكن تخزينها بسهولة داخل علب أو تقديمها كهدية! 

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