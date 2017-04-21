الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 تصميم عصري للجدران الخرسانية

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify جدران اللوح Grey
Loading admin actions …

توجد شكوك دائمة حول شكل ومدى إثارة التصميمات الخرسانية للجدران، وعلى الرغم من التقدم في مجال التصميم المعماري ووجود بدائل كثير ظلت الجدران الخرسانية محتفظة بمكانتها بالطبع بعد عدد من التعديلات، فعلى سبيل المثال كانت الجدران الخرسانية في السابق يتم تسطيحها وتنعيمها بطبقة من الأسمنت والجير، من أجل الحصول على هيكل ناعم يسهل طلاؤه.

أما الآن مع وجود أنماط وأفكار متعددة في التصميم تتميز بالبساطة والحيادية والديكور المميز، سُمح للخرسانة أن تستخدم بحالتها الطبيعية دون إضافة طبقات وطبقات من المواد الأخرى، وبذلك أصبحت أكثر جمالًا وتميزًا عن السابق، ما زلت خائفًا من تخيل الفكرة؟!

لذا نقدم لكم في هذا الكتاب مجموعة من الجدران التي تظهر الخرسانة بحالتها الطبيعية والرائعة لنزيل من على كاهلك أي شكوك حول شكله المميز…

1- في الغرفة

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors غرفة المعيشة الخرسانة Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

هل هناك مجموعة متنوعة من الألوان في الخرسانة؟ لا توجد ألوان مختلفة في الخرسانة فهي تعتمد على اللون الرمادي فقط، ولكن يمكن التحرك داخل هذا اللون بنغماته ودرجاته المختلفة وتحصل على شكل جذّاب كما ترى.

2- الإضاءة والألوان الفاتحة

homify جدران اللوح Grey
homify

homify
homify
homify

هل تعتقد أنك بحاجة إلى كثير من الديكورات لتقليل حيادية اللون الرمادي للخرسانة؟!

مثل أي عنصر آخر، تحتاج هذه الخامة رغم بساطتها إلى عناصر أخرى لتزيينها والقضاء على فكرة اللون الواحد التي تصبح مملة في أحيان كثيرة، والهدف هنا هو إظهار فكرة مختلفة ولمسة بسيطة حولت شكل الجدار الخرساني دون وجود زخرفات عديدة.

فقط باستخدام الإضاءة الطبيعية من النافذة المصنوعة بزوايا دقيقة يسقط منها الضوء على الجدار ويظهر هذا السحر! 

3- تغيير قليل في الشكل

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez الممر الحديث، المدخل و الدرج
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

هل يمكنك تغيير مظهر الخرسانة الخارجي؟! أولا وقبل كل شيء الخرسانة دائما تظهر بشكل ناعم تماما، وفي بعض الأحيان يحدث لها تغيرات في اللون تظهرها وكأنها رطبة، وهذا من طبيعتها المادة. 

والآن إجابة هذا السؤال من الممكن أن تكون نعم ولكن بشكل جزئي، فنحن لا يمكننا التغيير في خواص الخرسانة والخامة من الداخل، ولكن يمكن إجراء بعض التعديلات لكي لا تظهر بشكلها الاعتيادي دائما دون أن تفقد الخصائص التي تميزها! 

4- خلق بيئة منعشة

Concrete, wood and fire, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva بلكونة أو شرفة
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

هل من السهل التلاعب؟! بعد انتهاء التصميم لا يمكن ذلك فقوته ومناعته تمنعنا من ذلك، ولكن عند بناء الهيكل ورسم التصميم في البداية يمكن تحقيق ذلك، في هذا المثال يظهر كل شيء على الجدران بسيط للغاية وتقليدي، ولكن كل ما هو موجود حوله راقي وأنيق ومبتكر.

5- تصميمات غريبة للمساحات المفتوحة

BOSQUES DE BUGAMBILIAS, Arki3d Arki3d الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

هل يمكن إنتاج تصميمات فريدة من نوعها؟! نعم الخرسانة كخامة تسمح بتحقيق ذلك بل تشجع عليه، ومن الصعب الآن ملاحظة أنها خرسانة فهي تتعارض بشدة مع الشكل التقليدي المعتاد أن تظهر به في الجدران. 

ويمكنك تشكيلها بفضل سهولة التعامل معها قبل أن تصبح جافة، فيمكنك عمل ثقوب في الجدار أو فتحات أو نقوش والتي تجعل من شكل الجدار أكثر جاذبية. 

6- تناسق مذهل للألوان

LTAB/LAB/RISTRUTTURAZIONEATTICO, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الإضاءة تخلق بيئة دافئة ومريحة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

هل صحيح أن الجو الناتج عن وجود الخرسانة يصبح باردًا؟! هذا صحيح بشكل جزئي أيضا، فأي لون حيادي هو لون بارد لا يسمح بوجود شعور الدفء في المكان، فنحن لا نتحدث عن ألوان مثل الأحمر والأصفر والأخضر، نحن هنا نتحدث عن الرمادي! 

ولكن هذا لن يمنعنا من خلق بيئة دافئة باستخدام عناصر أخرى مثلًا الإضاءة الصفراء التي تقلل الشعور بهذا المناخ البارد الناتج عن اللون على عكس الضوء الأبيض الذي سوف يزيد شعورك بالبرودة. 

8- الجدران الخرسانية في الحمام!

Las mejores opciones para tu hogar, SANCHIS SANCHIS جدران
SANCHIS

SANCHIS
SANCHIS
SANCHIS

هل يمكن استخدام الجدران الخرسانية في كل الغرف؟! الإجابة عن هذا السؤال ستكون: بالطبع وبالتأكيد نعم!، بشرط الاخذ في الاعتبار الخامة وملمسها وشكلها ضمن نطاق ونمط تصميم الغرفة. 

ما نعنيه بهذا هو أنه إذا كان منزلك يسوده الجو الريفي ولا شيء مبني من الخرسانة فاستخدامها سيكون غير منطقي ومحبوب في الحمام أو أي غرفة أخرى، وعلى الجانب الآخر إذا كنت تبحث عن تحقيق تباين في الخامات داخل المنزل فلا يوجد شك بأن الخرسانة ستكون مذهلة! 

9- هل يمكن أن تضيف جو نشيط؟!

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

لنكن صرحاء فمظهر الخرسانة لا يوحي أبدًا بالحيوية والنشاط، ولكن هذا لا يعني أنها لن تقبل لمسة من الحيوية تغير من شكلها!، بالطبع يمكن ذلك وفي بعض الأحيان يجب حدوث ذلك من أجل مصلحة التصميم. 

لذلك وضعت هنا بعض النباتات الخضراء بالقرب من الجدار الخرساني، فكرة رائعة ويمكن استبدالها بالزهور المختلفة في اللون بشرط تناسقها مع لون الخرسانة، هذه الفكرة أكثر من كافية للقضاء على الشعور البارد الذي تجلبه الخرسانة وحدها.

10- هل من المفيد أن تكون جزء من واجهة المنزل؟

#cumbres369, aaestudio aaestudio منازل حجر Grey
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

بالطبع نعم وطبيعي جدا فالخرسانة تتميز بلونها الحيادي الذي يتناسب مع أي لون أو مادة أو نمط تصميم آخر وتتناغم معه بانسيابية، على الجدران المجاوزة دهان باللون الكريمي رائع مع الرمادي المتميز في الخرسانة، وعلى الجانب الآخر مادة مختلفة تمامًا وهي الخشب نراها أيضًا متناغمة بشكل مثالي مع الخرسانة.

11- لحمام عصري

Villa in Grecia, Personal Factory Personal Factory حمام Grey
Personal Factory

Personal Factory
Personal Factory
Personal Factory

12- الخرسانة في غرفة مثيرة ورائعة

Villa in Grecia, Personal Factory Personal Factory غرفة نوم Grey
Personal Factory

Personal Factory
Personal Factory
Personal Factory

13- هل من المسموح استخدام أكثر من خامة في جدران المنزل؟

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

بالتأكيد نعم والسبب ببساطة هو: أنه يمكنك تحقيق أقصى استفادة من التصميم في المنزل باستخدام كل مادة حسب خصائصها العملية والشكلية المهمة للديكور، ولن تستطيع تحقيق جميع الوظائف بمادة واحدة في كل المنزل! 

وبالتالي فهناك بعض المواد ستكون مفيدة في أمكن معينة من المنزل ومواد أخرى في مكان أو غرفة مختلفة أكثر فائدة، وهذا يحسن من قدرة تصميمك على تغطية جميع احتياجاتك. 

اقرأ أيضا: كيفية تجميل جدران منزلك بخامات مختلفة

9 أفكار رائعة لمطبخك توفر لك الكثير من المال!
هل تفضلون استخدام الجدران الخرسانية داخل غرف المنزل المختلفة؟.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً