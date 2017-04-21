13 تصميم عصري للجدران الخرسانية

توجد شكوك دائمة حول شكل ومدى إثارة التصميمات الخرسانية للجدران، وعلى الرغم من التقدم في مجال التصميم المعماري ووجود بدائل كثير ظلت الجدران الخرسانية محتفظة بمكانتها بالطبع بعد عدد من التعديلات، فعلى سبيل المثال كانت الجدران الخرسانية في السابق يتم تسطيحها وتنعيمها بطبقة من الأسمنت والجير، من أجل الحصول على هيكل ناعم يسهل طلاؤه.

أما الآن مع وجود أنماط وأفكار متعددة في التصميم تتميز بالبساطة والحيادية والديكور المميز، سُمح للخرسانة أن تستخدم بحالتها الطبيعية دون إضافة طبقات وطبقات من المواد الأخرى، وبذلك أصبحت أكثر جمالًا وتميزًا عن السابق، ما زلت خائفًا من تخيل الفكرة؟!

لذا نقدم لكم في هذا الكتاب مجموعة من الجدران التي تظهر الخرسانة بحالتها الطبيعية والرائعة لنزيل من على كاهلك أي شكوك حول شكله المميز…