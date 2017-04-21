13 تصميم عصري للجدران الخرسانية

توجد شكوك دائمة حول شكل ومدى إثارة التصميمات الخرسانية للجدران، وعلى الرغم من التقدم في مجال التصميم المعماري ووجود بدائل كثير ظلت الجدران الخرسانية محتفظة بمكانتها بالطبع بعد عدد من التعديلات، فعلى سبيل المثال كانت الجدران الخرسانية في السابق يتم تسطيحها وتنعيمها بطبقة من الأسمنت والجير، من أجل الحصول على هيكل ناعم يسهل طلاؤه.
أما الآن مع وجود أنماط وأفكار متعددة في التصميم تتميز بالبساطة والحيادية والديكور المميز، سُمح للخرسانة أن تستخدم بحالتها الطبيعية دون إضافة طبقات وطبقات من المواد الأخرى، وبذلك أصبحت أكثر جمالًا وتميزًا عن السابق، ما زلت خائفًا من تخيل الفكرة؟!
لذا نقدم لكم في هذا الكتاب مجموعة من الجدران التي تظهر الخرسانة بحالتها الطبيعية والرائعة لنزيل من على كاهلك أي شكوك حول شكله المميز…
هل هناك مجموعة متنوعة من الألوان في الخرسانة؟ لا توجد ألوان مختلفة في الخرسانة فهي تعتمد على اللون الرمادي فقط، ولكن يمكن التحرك داخل هذا اللون بنغماته ودرجاته المختلفة وتحصل على شكل جذّاب كما ترى.
هل تعتقد أنك بحاجة إلى كثير من الديكورات لتقليل حيادية اللون الرمادي للخرسانة؟!
مثل أي عنصر آخر، تحتاج هذه الخامة رغم بساطتها إلى عناصر أخرى لتزيينها والقضاء على فكرة اللون الواحد التي تصبح مملة في أحيان كثيرة، والهدف هنا هو إظهار فكرة مختلفة ولمسة بسيطة حولت شكل الجدار الخرساني دون وجود زخرفات عديدة.
فقط باستخدام الإضاءة الطبيعية من النافذة المصنوعة بزوايا دقيقة يسقط منها الضوء على الجدار ويظهر هذا السحر!
هل يمكنك تغيير مظهر الخرسانة الخارجي؟! أولا وقبل كل شيء الخرسانة دائما تظهر بشكل ناعم تماما، وفي بعض الأحيان يحدث لها تغيرات في اللون تظهرها وكأنها رطبة، وهذا من طبيعتها المادة.
والآن إجابة هذا السؤال من الممكن أن تكون نعم ولكن بشكل جزئي، فنحن لا يمكننا التغيير في خواص الخرسانة والخامة من الداخل، ولكن يمكن إجراء بعض التعديلات لكي لا تظهر بشكلها الاعتيادي دائما دون أن تفقد الخصائص التي تميزها!
هل من السهل التلاعب؟! بعد انتهاء التصميم لا يمكن ذلك فقوته ومناعته تمنعنا من ذلك، ولكن عند بناء الهيكل ورسم التصميم في البداية يمكن تحقيق ذلك، في هذا المثال يظهر كل شيء على الجدران بسيط للغاية وتقليدي، ولكن كل ما هو موجود حوله راقي وأنيق ومبتكر.
هل يمكن إنتاج تصميمات فريدة من نوعها؟! نعم الخرسانة كخامة تسمح بتحقيق ذلك بل تشجع عليه، ومن الصعب الآن ملاحظة أنها خرسانة فهي تتعارض بشدة مع الشكل التقليدي المعتاد أن تظهر به في الجدران.
ويمكنك تشكيلها بفضل سهولة التعامل معها قبل أن تصبح جافة، فيمكنك عمل ثقوب في الجدار أو فتحات أو نقوش والتي تجعل من شكل الجدار أكثر جاذبية.
هل صحيح أن الجو الناتج عن وجود الخرسانة يصبح باردًا؟! هذا صحيح بشكل جزئي أيضا، فأي لون حيادي هو لون بارد لا يسمح بوجود شعور الدفء في المكان، فنحن لا نتحدث عن ألوان مثل الأحمر والأصفر والأخضر، نحن هنا نتحدث عن الرمادي!
ولكن هذا لن يمنعنا من خلق بيئة دافئة باستخدام عناصر أخرى مثلًا الإضاءة الصفراء التي تقلل الشعور بهذا المناخ البارد الناتج عن اللون على عكس الضوء الأبيض الذي سوف يزيد شعورك بالبرودة.
هل يمكن استخدام الجدران الخرسانية في كل الغرف؟! الإجابة عن هذا السؤال ستكون:
بالطبع وبالتأكيد نعم!، بشرط الاخذ في الاعتبار الخامة وملمسها وشكلها ضمن نطاق ونمط تصميم الغرفة.
ما نعنيه بهذا هو أنه إذا كان منزلك يسوده الجو الريفي ولا شيء مبني من الخرسانة فاستخدامها سيكون غير منطقي ومحبوب في الحمام أو أي غرفة أخرى، وعلى الجانب الآخر إذا كنت تبحث عن تحقيق تباين في الخامات داخل المنزل فلا يوجد شك بأن الخرسانة ستكون مذهلة!
لنكن صرحاء فمظهر الخرسانة لا يوحي أبدًا بالحيوية والنشاط، ولكن هذا لا يعني أنها لن تقبل لمسة من الحيوية تغير من شكلها!، بالطبع يمكن ذلك وفي بعض الأحيان يجب حدوث ذلك من أجل مصلحة التصميم.
لذلك وضعت هنا بعض النباتات الخضراء بالقرب من الجدار الخرساني، فكرة رائعة ويمكن استبدالها بالزهور المختلفة في اللون بشرط تناسقها مع لون الخرسانة، هذه الفكرة أكثر من كافية للقضاء على الشعور البارد الذي تجلبه الخرسانة وحدها.
بالطبع نعم وطبيعي جدا فالخرسانة تتميز بلونها الحيادي الذي يتناسب مع أي لون أو مادة أو نمط تصميم آخر وتتناغم معه بانسيابية، على الجدران المجاوزة دهان باللون الكريمي رائع مع الرمادي المتميز في الخرسانة، وعلى الجانب الآخر مادة مختلفة تمامًا وهي الخشب نراها أيضًا متناغمة بشكل مثالي مع الخرسانة.
بالتأكيد نعم والسبب ببساطة هو: أنه يمكنك تحقيق أقصى استفادة من التصميم في المنزل باستخدام كل مادة حسب خصائصها العملية والشكلية المهمة للديكور، ولن تستطيع تحقيق جميع الوظائف بمادة واحدة في كل المنزل!
وبالتالي فهناك بعض المواد ستكون مفيدة في أمكن معينة من المنزل ومواد أخرى في مكان أو غرفة مختلفة أكثر فائدة، وهذا يحسن من قدرة تصميمك على تغطية جميع احتياجاتك.
اقرأ أيضا: كيفية تجميل جدران منزلك بخامات مختلفة