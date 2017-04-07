11 تصميم مبتكر وغير عادي للدرابزين

بالإضافة إلى كون السلم الداخلي هو العنصر المسؤول عن ربط أجزاء مختلفة من المنزل ببعضها، فهو الآن واحد من العناصر المحورية في الديكورات المبتكرة للتصميمات التي نراها اليوم، والدرابزين هو واحد من التفاصيل الموجودة في السلم والذي له دور مهم في تحقيق هذا الهدف.
في هذا الكتاب نعرض لكم بعض الأمثلة من تصميمات الدرابزين التي ستدهشك عند رؤيتها…
هذا الدرابزين لم يضيف فقط لديكور السلم بل أضاف لمسة مثيرة ورائعة لشكل الغرفة بالكامل، كما أنه قام بفصل السلم عن الغرفة بطريقة رائعة مع وجود فتحات مستطيلة في تصميمه تسمح لإضاءة الغرفة بالنفاذ إلى السلم بسلاسة.
الأشكال الهندسية هي أيضا مسؤولة عن ديكور رائع للدرابزين كما نراه في هذه الصورة، السلم اللولبي أو الحلزوني هو دائما اختيار أنيق ومع وجود دوائر بيضاء من الحديد بأحجام مختلفة للحماية اكتمل هذا التصميم المذهل.
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يمكن أن يكون تصميم الدرابزين لوحة من فن النحت الرائع، هذا التصميم مثال واضح على القوة والفخامة، عندما نرى الجدار المائل الذي يبدو أنه يتحدى الجاذبية ليصبح في النهاية درابزين للسلم مصنوع من الخشب هذه المادة الرائعة التي توفر الأناقة والدفء لأي مكان توضع فيه.
تصميم السلم والدرابزين يجب أن يكون في انسجام وتناغم مع تصميم المنزل، هنا يمكننا أن نرى مثالا يظهر شخصية وتفضيلات من يقطن هذا البيت، الجيتار هو قاعدة السلم ونجده أيضا على الجدار والدرابزين بخطوطه المتوازية يمثل السبعة أوتار الموجودة بالجيتار الكلاسيكي.
تباين الألوان الموجود في هذه الغرفة جعلل السلم هو بطل التصميم، وهذا يؤكد على أهمية هذا العنصر المعماري في تصميمات المنازل.
من خلال تصميم الدرابزين يمكن التعبير عن ذوقك الخاص و تفضيلاتك واهتماماتك، لذا الروح الفنية الموجودة في هذا المنزل تظهر أمامك الآن!
في الصورة الموجودة يمكننا أن نرى بوضوح تأثير فن النوفياو في تصميم الدرابزين الذي يعتبر الآن قطعة فنية من حيث الديكور والأسلوب والشخصية، وليس فقط مجرد سلم.
الخشب هو مادة لا يمكن تفويتها في التصميم الداخلي فهي مادة دافئة وأنيقة، كما أن لديها الميزات التي تجعل الأفضل في التشكيل والعمل والابتكار من خلالها، هذا الدرابزين مصنوع من منحنيات رقيقة مثبتة على هيكل من الصلب ساهم في إعطاء لمسة عصرية وصناعية للتصميم.
هل تخيلت من قبل درابزين من الطوب؟!
هذا مثال مذهل يذكّرنا بالمباني العظيمة أو القلاع التي تعود إلى العصور الوسطى، مزيج من المواد مع تفاصيل دقيقة في تكوينه على الرغم من القوة التي تميزه، كل هذا جعل التصميم فريد بشكل لم نفكر أبدا أنه يمكن وجوده في عصرنا الحالي!
وكمثال آخر على الدرابزين الحاجز هذه المرة عبارة عن شبكة باللون الأبيض رقيقة وبلمسة رومانسية حديثة تتباين مع القوة الظاهرة في التشطيبات المتمثلة في خطوط نقية ومستقيمة نراها في الأعمدة ودرجات السلم.
وهنا لدينا مثال آخر يمكن أن يصبح السلم فيه مصدرا للفرح والسعادة، تصميم مثل هذا مثالي في القبو أو غرفة الأطفال.
ويمكن إضافة أشكال من الطبيعة أيضا في تصميم الدرابزين!
هذا مثال مثالي للسلم الذي يربط الفناء الداخلي مع الشرفة أو الحديقة بدرابزين مصمم على شكل فرع شجرة، هذه الأشكال عفوية وغريبة ولكنها مثالية في البيئات والمساجات الخارجية.
الخشب بحالته الطبيعية وشكله التقليدي جميل ومثالي، ملامحه هنا لا تزال موجودة بحالته الأصلية ما يعطيك شعورًا بأنك تتسلق شجرة وأنت تصعد على درجات هذا السلم، تصميم مثالي للنمط الريفي.
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