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11 تصميم مبتكر وغير عادي للدرابزين

Eman Rifaat Eman Rifaat
Guitar Staircase, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
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بالإضافة إلى كون السلم الداخلي هو العنصر المسؤول عن ربط أجزاء مختلفة من المنزل ببعضها، فهو الآن واحد من العناصر المحورية في الديكورات المبتكرة للتصميمات التي نراها اليوم، والدرابزين هو واحد من التفاصيل الموجودة في السلم والذي له دور مهم في تحقيق هذا الهدف. 

في هذا الكتاب نعرض لكم بعض الأمثلة من تصميمات الدرابزين التي ستدهشك عند رؤيتها…

1- درابزين يحمي ويفصل

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة المعيشة
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

هذا الدرابزين لم يضيف فقط لديكور السلم بل أضاف لمسة مثيرة ورائعة لشكل الغرفة بالكامل، كما أنه قام بفصل السلم عن الغرفة بطريقة رائعة مع وجود فتحات مستطيلة في تصميمه تسمح لإضاءة الغرفة بالنفاذ إلى السلم بسلاسة. 

2- أشكال هندسية

Casa unifamiliare, Studio di Urbanistica ed Architettura Studio di Urbanistica ed Architettura Corridor, hallway & stairsStairs
Studio di Urbanistica ed Architettura

Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura
Studio di Urbanistica ed Architettura

الأشكال الهندسية هي أيضا مسؤولة عن ديكور رائع للدرابزين كما نراه في هذه الصورة، السلم اللولبي أو الحلزوني هو دائما اختيار أنيق ومع وجود دوائر بيضاء من الحديد بأحجام مختلفة للحماية اكتمل هذا التصميم المذهل.

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3- فخم وغير عادي

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

يمكن أن يكون تصميم الدرابزين لوحة من فن النحت الرائع، هذا التصميم مثال واضح على القوة والفخامة، عندما نرى الجدار المائل الذي يبدو أنه يتحدى الجاذبية ليصبح في النهاية درابزين للسلم مصنوع من الخشب هذه المادة الرائعة التي توفر الأناقة والدفء لأي مكان توضع فيه.

4- يعبر عن الذوق الشخصي والاهتمامات

Guitar Staircase, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

تصميم السلم والدرابزين يجب أن يكون في انسجام وتناغم مع تصميم المنزل، هنا يمكننا أن نرى مثالا يظهر شخصية وتفضيلات من يقطن هذا البيت، الجيتار هو قاعدة السلم ونجده أيضا على الجدار والدرابزين بخطوطه المتوازية يمثل السبعة أوتار الموجودة بالجيتار الكلاسيكي.

تباين الألوان الموجود في هذه الغرفة جعلل السلم هو بطل التصميم، وهذا يؤكد على أهمية هذا العنصر المعماري في تصميمات المنازل. 

5- روح فنية

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior قبو النبيذ
D O M | Architecture interior

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

من خلال تصميم الدرابزين يمكن التعبير عن ذوقك الخاص و تفضيلاتك واهتماماتك، لذا الروح الفنية الموجودة في هذا المنزل تظهر أمامك الآن! 

في الصورة الموجودة يمكننا أن نرى بوضوح تأثير فن النوفياو في تصميم الدرابزين الذي يعتبر الآن قطعة فنية من حيث الديكور والأسلوب والشخصية، وليس فقط مجرد سلم.

6- مدهش ومبتكر

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

الخشب هو مادة لا يمكن تفويتها في التصميم الداخلي فهي مادة دافئة وأنيقة، كما أن لديها الميزات التي تجعل الأفضل في التشكيل والعمل والابتكار من خلالها، هذا الدرابزين مصنوع من منحنيات رقيقة مثبتة على هيكل من الصلب ساهم في إعطاء لمسة عصرية وصناعية للتصميم. 

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7- من القرون الوسطى

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

هل تخيلت من قبل درابزين من الطوب؟! 

هذا مثال مذهل يذكّرنا بالمباني العظيمة أو القلاع التي تعود إلى العصور الوسطى، مزيج من المواد مع تفاصيل دقيقة في تكوينه على الرغم من القوة التي تميزه، كل هذا جعل التصميم فريد بشكل لم نفكر أبدا أنه يمكن وجوده في عصرنا الحالي! 

8- رقيق ورومانسي

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

وكمثال آخر على الدرابزين الحاجز هذه المرة عبارة عن شبكة باللون الأبيض رقيقة وبلمسة رومانسية حديثة تتباين مع القوة الظاهرة في التشطيبات المتمثلة في خطوط نقية ومستقيمة نراها في الأعمدة ودرجات السلم. 

9- البهجة والمرح

Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

وهنا لدينا مثال آخر يمكن أن يصبح السلم فيه مصدرا للفرح والسعادة، تصميم مثل هذا مثالي في القبو أو غرفة الأطفال.

10- محاكاة الطبيعة

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

ويمكن إضافة أشكال من الطبيعة أيضا في تصميم الدرابزين!

هذا مثال مثالي للسلم الذي يربط الفناء الداخلي مع الشرفة أو الحديقة بدرابزين مصمم على شكل فرع شجرة، هذه الأشكال عفوية وغريبة ولكنها مثالية في البيئات والمساجات الخارجية. 

11- قوي كالشجرة!

Chalet, RI-NOVO RI-NOVO ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

الخشب بحالته الطبيعية وشكله التقليدي جميل ومثالي، ملامحه هنا لا تزال موجودة بحالته الأصلية ما يعطيك شعورًا بأنك تتسلق شجرة وأنت تصعد على درجات هذا السلم، تصميم مثالي للنمط الريفي. 

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