11 تصميم مبتكر وغير عادي للدرابزين

بالإضافة إلى كون السلم الداخلي هو العنصر المسؤول عن ربط أجزاء مختلفة من المنزل ببعضها، فهو الآن واحد من العناصر المحورية في الديكورات المبتكرة للتصميمات التي نراها اليوم، والدرابزين هو واحد من التفاصيل الموجودة في السلم والذي له دور مهم في تحقيق هذا الهدف.

في هذا الكتاب نعرض لكم بعض الأمثلة من تصميمات الدرابزين التي ستدهشك عند رؤيتها…