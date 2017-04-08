تصميم مدهش لمنزل على نمط البحر الأبيض المتوسط!

لا تنتظر أن تجد شيئًا مختلفًا في غرف المنزل، فالتماثل في التصميم والبساطة في اختيار العناصر سمة مميزة لم يتنازل عنها التصميم في جميع الغرف!

ننتقل إلى غرفة النوم بسرير في الحقيقة يمكن اعتباره مجرد مرتبة موضوعة على قاعدة حجرية لتكون سريرًا في النهاية، منتهى البساطة، حتى أن مسند السرير عبارة عن تجويف صنع في الجدار الموجود خلفه، وعلى الجانبين تجويفان من أجل مصابيح صغيرة للإضاءة، لا أرى قطعة أثاث واحدة في هذه الغرفة ومع ذلك تحمل أناقة لا مثيل لها!