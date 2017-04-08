تصميم مدهش لمنزل على نمط البحر الأبيض المتوسط!

من منا لا يحب الألوان والشكل التقليدي لتصميمات البحر الأبيض المتوسط التي تميزها عن أي نمط تصميم آخر بمجرد رؤيتها، نمط متميز متصل مباشرة مع الطبيعة بألوانها وخاماتها، سنأخذكم في جولة داخل منزل مصمم بكل تفاصيله باستخدام نمط البحر الأبيض المتوسط، من أول مدخل المنزل ستشعر بالراحة والهدوء والسكينة حتى تصل إلى غرفة المعيشة والحمام وغرفة النوم وغرفة الضيوف، تصميم متكامل ومثال رائع على هذا النمط من التصميم.
الطبيعة والألوان والنباتات والجبال حول المنزل بداية رائعة لواجهة منزل تنعم بالجمال ومن الوهلة الأولى ستتعرف على نمط التصميم بسهولة، استخدمت الأحجار في السلالم والخشب في سقف المدخل والشبابيك، كلها عناصر من الطبيعة منسجمة معا باللون الأبيض الرائع مع اللون الأصلي كل خامة من الخامات المختلفة المستخدمة في التصميم.
غرفة بسيطة وأنيقة خالية من التعقيدات المتعلّقة بالأثاث وخلافه، يسيطر عليها ألوان الطبيعة التي تميز نمط البحر الأبيض المتوسط في التصميم، الأزرق لون المياه في تفاصيل الديكور الصغيرة على الجدران البيضاء، والخشب في سقف الغرفة بلونه التقليدي، والأرضية بلون الرمال، والأحجار في كل مكان حتى أنها تمثل هنا قاعدة الأريكة.
وعلى الرغم من انتشار اللون الأبيض والشعور معه بالنشاط الدائم والحركة خصوصا في وجود الإضاءة الطبيعية، إلا أن فرش الأريكة الحجرية باللون البيج الدافيء صنع توازنا مثاليا في هذه الغرفة بالتأكيد مع وجود العواميد الخشبية في السقف.
لا تنتظر أن تجد شيئًا مختلفًا في غرف المنزل، فالتماثل في التصميم والبساطة في اختيار العناصر سمة مميزة لم يتنازل عنها التصميم في جميع الغرف!
ننتقل إلى غرفة النوم بسرير في الحقيقة يمكن اعتباره مجرد مرتبة موضوعة على قاعدة حجرية لتكون سريرًا في النهاية، منتهى البساطة، حتى أن مسند السرير عبارة عن تجويف صنع في الجدار الموجود خلفه، وعلى الجانبين تجويفان من أجل مصابيح صغيرة للإضاءة، لا أرى قطعة أثاث واحدة في هذه الغرفة ومع ذلك تحمل أناقة لا مثيل لها!
الباب الخشبي العتيق والكلاسيكي، الكرسي الأنيق بجانبه، ولوحة بسيطة على الجدار، وفي الأعلى فتحة تحتوي على مجموعة من السلال الخوص لوضع الأغراض بداخلها، تفاصيل صغيرة ولكن من دونها ستشعر بأن الغرفة ميتة تحتاج إلى من يعطيها روح الحياة!
هذه الغرفة مدهشة بكل ما فيها، حمام غريب لن ترى له مثيل، فحوض الاستحمام هو عبارة عن مكان محفور في الأرضية، لم يستخدم هنا حوض استحمام جاهز فأدى إلى استغلال المساحة بشكل رائع وابتكار زاوية مثير للاهتمام وباعثة على الاسترخاء بمجرد رؤيتها، والجدران حافظت على نفس ألوان المنزل لكي لا تشعر بالغرفة عندما تدخل إلى هنا.
حول حوض الاستحمام وعلى الحوض هنا تم عزلها بطبقة من الشمع لمنع تسرب المياه وهذه فكرة رائعة وجيدة مع نمط التصميم، فلم تشعر عند النظر إلى التصميم بأي مادة غريبة على العين وخارج نطاق الخامات الطبيعية.
عمل المصمم على تخصيص غرفة للضيوف بسيطة ومريحة، سريرين بحجم صغير، مع دولاب داخل فتحة الجدار بباب من الخشب، نفس الألوان المستخدمة في الجدران والأرضيات والسقف، حتى الفرش لم يخرج من إطار بالتة الألوان الطبيعية المستخدمة في أرجاء المنزل.
المطبخ مصنوع من الخشب وتم طلاؤه باللون الرمادي لإعطائه بعد عصري إلى حد ما، مع رخامة تغطيه من الأعلى وبلاطات منقوشة من السيراميك تزين الحائط.
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طاولة مستديرة وكراسي خشبية بيضاء وشباك مطل على البحر، ماذا تحتاج أكثر من هذا من أجل شهية مفتوحة وقت الطعام؟!
ليس هناك ضرورة لتترك هذه المنطقة السحرية وتذهب إلى أي مكان!
جلسة مريحة من الخوص مع وسادات بيضاء وسط الطبيعة الساحرة من الجبال والبحر من حوله، نهاية رائعة لهذا المنزل الباعث للطاقة الإيجابية والاسترخاء بشكل يفوق الحدود…
وإذا كنت تفضل النمط المينيمال يمكنك مشاهدة هذا الموضوع: منزل العائلة المثالي بالنمط المينيمال