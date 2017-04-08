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25 تصميم رائع استخدم الموزاييك بطرق مختلفة

Eman Rifaat Eman Rifaat
House near Berlin, Loft Kolasinski Loft Kolasinski حمام البلاط Black
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تقنية الموزاييك أو الفسيفساء في التصميم لا تتوقف عند شكلها التقليدي، بل يمكن تطبيقها بأشكال مختلفة وأماكن مختلفة من المنزل، وما يميز الموزاييك أنه دائمًا ما يستخدم للتعبير مثله مثل اللوحات الفنية التي دائما يوجد مغزى من ورائها، ومع أن بلاط الموزاييك شائع الاستخدام في الحمامات إلا أنه الآن أصبح صيحة وطريقة رائعة في التصميم الداخلي للغرف المختلفة والتعبير بشكل رائع وأساليب متعددة عن شخصية وروح الغرفة، وهذا ما سنراه معًا في 25 فكرة مختلفة استخدمت تقنية الموزاييك باستخدام أنواع وأشكال مختلفة من المواد…  

1- هل رأيت من قبل مرآة مصممة بالموزاييك؟! هذه المرآة الرائعة لم تكن قطعة ديكور فقط بل هي لوحة جميلة مكونة من الزجاج المصمم بشكل عصري وجميل يمكن وضعها في أماكن مختلفة بغرض التزيين.

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

3- ننتقل من الشكل التقليدي إلى اختيار لون واحد من البلاطات المربعة المتراصة حول منطقة الحوض بعناية شديدة، هادئة وخالية من اللمعان المعتاد رؤيته في بلاط الموزاييك المستخدم في الحمامات.

Texturas Neo The Mosaic Company حمام
The Mosaic Company

Texturas Neo

The Mosaic Company
The Mosaic Company
The Mosaic Company

2- في كابينة الاستحمام الموجودة أمامكم نجد جدار كامل من بلاط الموزاييك الصغير اللامع يتلألأ بشكله التقليدي المعروف في التصميمات العصرية.

The Hawthorns, Wellington, OHA Architecture OHA Architecture حمام
OHA Architecture

The Hawthorns, Wellington

OHA Architecture
OHA Architecture
OHA Architecture

4- الموزاييك المستخدم هنا من بلاطات صغيرة ملونة، كل واحدة منها وكأنها حجر متلأليء من الجواهر الملونة بألوان رائعة وأنيقة.

Victorian Townhouse, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

Victorian Townhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

5- وعند استخدام الموزاييك بجانب الخشب في مكان واحد يجب مراعاة اللون المستخدم، الأبيض والبني كان اختيارا ممتازا في هذا الحمام وتم وضعه بطريقة أنيقة للغاية.

Fontanelle, Arcostudios Arcostudios حمام
Arcostudios

Arcostudios
Arcostudios
Arcostudios

6- هنا يلمع الموزاييك على جدران الحمام مثل الذهب وينقل فخامة القصور إلى تصميم بسيط خالي من التعقيدات.

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd حمام
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd

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7- كما يمكن استخدام بلاط الموزاييك في تغطية الجدار الفاصل بين الدش وباقي الحمام لحجز المياه عن باقي المساحة، الأزرق هو اختيار رائع وسط الجدران بالألوان الفاتحة كالكريمي والأبيض.

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

8- استخدم هنا بلاط الموزاييك بطريقة غير تقليدية مكونًا إطار للمرآة بلون أنيق وطريقة رائعة.

Apartamento Vila Rica Santos, Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores حمام
Lucia Navajas -Arquitetura &amp; Interiores

Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores
Lucia Navajas -Arquitetura &amp; Interiores
Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores

9- استخدام ألوان صادمة في بعض الأحيان وغير معتادة هو أمر رائع ومهم وخصوصا عندما يكون بلاط الموزاييك هو بطل الرواية على الجدار!

Attikawohnug, Zürich, IDA14 IDA14 حمام
IDA14

IDA14
IDA14
IDA14

10- ألوان غير معتادة وتميل للشخصية الكلاسيكية من بلاطات الموزاييك نراها في كابينة الاستحمام بدرجات مختلفة من الأخضر، ولكنها رائعة وسط التصميم الكلاسيكي لهذا الحمام.

Albany Villas Parker bathrooms & Kitchens حمام
Parker bathrooms &amp; Kitchens

Albany Villas

Parker bathrooms & Kitchens
Parker bathrooms &amp; Kitchens
Parker bathrooms & Kitchens

11- موزاييك بتصميم مغربي يغطي الحمام بالكامل في الجدران والأرضية وحتى حوض الاستحمام، تصميم مختلف لهواة الفنون المغربية والنقوشات الأندلسية.

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

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12- لست بحاجة إلى استخدام فرشاة وألوان لرسم لوحة على الجدار طالما تملك بلاطات صغيرة بألوان مختلفة يمكنك صنع لوحة مبهرة من الموزاييك.

Douche à l'italienne, Opus décor Opus décor حمام
Opus décor

Opus décor
Opus décor
Opus décor

13- يمكن استخدام أشكال وألوان عشوائية بحجم أكبر في البلاطات وتكوين جدار مميز على ذوقك الخاص.

Квартира в стиле лофт, ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ حمام
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

14- في غرفة مصممة بنمط البحر الأبيض المتوسط استخدمت بلاطات غير منتظمة تميل إلى البلاطات المكسورة لتكون لوحة جميلة.

Mosaik im Bad, Starsplit Starsplit حمام
Starsplit

Starsplit
Starsplit
Starsplit

15- هنا يغلب بلاط الموزاييك الأبيض على تصميم جدران الحمام بأكلمه مع لمسة طفيفة من البلاطات البنية.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

16- إطار رائع للحوض بألوان مختلفة من البلاطات الصغيرة ساهمت في إعطاء شكل رائع لديكورالحمام.

Bathroom beach front homify حمام
homify

Bathroom beach front

homify
homify
homify

17- ولن يكون هناك أفضل من الموزاييك في تصميم نقوشات عربية من التراث الإسلامي لعشّاق هذا النوع من الفنون والرسومات.

Mosaic bath screen homify حمام سيراميك Multicolored
homify

Mosaic bath screen

homify
homify
homify

18- أما الأبيض فدائمًا هو الأفضل عند تصميم الحمامات وخصوصا ذات المساحة الصغيرة، وعندما يصمم باستخدام الموزاييك سيكون أكثر روعة وأناقة.

Trend Inspirationen Bad und WC in schwarz/weiß, trend group trend group حمام البلاط White
trend group

trend group
trend group
trend group

19- الأسود له سحر وجاذبية لا يضاهيها أي لون آخر وخصوصًا مع الموزاييك اللامع والتباين الرائع مع باقي العناصر الموجودة من حوله.

Guest bathroom Loft Kolasinski حمام البلاط Black
Loft Kolasinski

Guest bathroom

Loft Kolasinski
Loft Kolasinski
Loft Kolasinski

20- الموزاييك والماء يتجانسان في أرضية المسبح بشكل مذهل!

INDOOR POOL REFURBISHMENT No 4, Tanby Pools Tanby Pools مسبح البلاط Grey indoor pool,pool refurbishment,swimming pool,swimming,mosaic tiles,swimming pool repair,safety cover,pool equipment,luxury pool
Tanby Pools

INDOOR POOL REFURBISHMENT No 4

Tanby Pools
Tanby Pools
Tanby Pools

21- في مدخل المنزل فكرة ديكور رائعة مع الإضاءة، تصلح للقصور والفيلل الفخمة وكذلك في مداخل الشركات الكبيرة.

​Pure White seamless brick freshwater back lit mother of pearl mosaic panels ShellShock Designs غرفة المعيشة
ShellShock Designs

​Pure White seamless brick freshwater back lit mother of pearl mosaic panels

ShellShock Designs
ShellShock Designs
ShellShock Designs

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22- لا يتوقف استخدام الموزاييك على الجدران ولكننا نجده أيضا يشكل لوحات رائعة على الأرضية، هنا في مركز الغرفة يلمع كالذهب.

Dressing room Mosaico3M جدران
Mosaico3M

Dressing room

Mosaico3M
Mosaico3M
Mosaico3M

23- حتى وجوده كلمسة بسيطة في مدخل المنزل لها طابع خاص وأنيق.

A residence in Shibuya, sorama me Inc. sorama me Inc. جدران
sorama me Inc.

A residence in Shibuya

sorama me Inc.
sorama me Inc.
sorama me Inc.

24- اصنع لوحة فنية كاملة من الموزاييك على جدار غرفة نومك من البلاطات الملونة الصغيرة وستجد نتيجة مذهلة.

Master bedroom homify غرفة نوم
homify

Master bedroom

homify
homify
homify

25- وأخيرا إذا لم يكن لديك الوقت الكافي فهناك حل سريع وسهل التطبيق للحصول على شكل الموزاييك عن طريق ورق الحائط المصمم بنفس الطريقة ليأخذ نفس الشكل.

Oriental Mosaic Pixers غرفة نوم Multicolored moroccan,mosaic,tiles,wall mural,wallpaper
Pixers

Oriental Mosaic

Pixers
Pixers
Pixers
ديكورات شقة صغيرة تجعلها حلم كل عائلة
هل تحبون استخدام الموزاييك في غرف أخرى بخلاف الحمام؟ 

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