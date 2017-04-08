25 تصميم رائع استخدم الموزاييك بطرق مختلفة

تقنية الموزاييك أو الفسيفساء في التصميم لا تتوقف عند شكلها التقليدي، بل يمكن تطبيقها بأشكال مختلفة وأماكن مختلفة من المنزل، وما يميز الموزاييك أنه دائمًا ما يستخدم للتعبير مثله مثل اللوحات الفنية التي دائما يوجد مغزى من ورائها، ومع أن بلاط الموزاييك شائع الاستخدام في الحمامات إلا أنه الآن أصبح صيحة وطريقة رائعة في التصميم الداخلي للغرف المختلفة والتعبير بشكل رائع وأساليب متعددة عن شخصية وروح الغرفة، وهذا ما سنراه معًا في 25 فكرة مختلفة استخدمت تقنية الموزاييك باستخدام أنواع وأشكال مختلفة من المواد…