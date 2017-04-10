كيف تصمم مطبخًا فريدًا في مساحة محدودة كهذا المطبخ المميز!

إذا كنا سنتحدث عن تحدي المساحات الصغيرة فإن المطبخ من أكثر الغرف التي نقابل بها تحديات عند وجود مساحة محدودة مخصصة من أجله، كيف يمكن وضع جميع احتياجاتنا في هذه المساحة الصغيرة؟ هل سنتخلى عن بار الإفطار؟ وهل ستوجد مساحة تخزين جيدة؟ وهل يمكن أن نتمتع بديكور جيد في مساحة صغيرة؟ وماذا عن اللون المستخدم في تصميمه؟ وماذا إذا كانت طاولة الطعام بجانبه؟!
أسئلة كثيرة ستجدون إجاباتها في هذا المشروع الرائع لتصميم مطبخ مع طاولة طعام في مساحة محدودة ولكنه مثالي بشكل غير معقول!
استخدام ألوان فاتحة في المساحات الصغيرة يعطي شعورا رائعا بالاتساع ومن الأساليب المهمة عند التصميم في المساحات الصغيرة، وعلى الرغم من مساحة المطبخ الصغيرة إلا أنه يبدو أكبر مما هو عليه بالفعل، الأبيض ولون الخشب الفاتح ودرجة اللبني في لون الأثاث الموجود، اختيارات مميزة ورائعة وألوان ممتازة ومريحة للعين.
استخدم اللون الكريمي في طلاء طاولة بسيطة بيضاوية من الخشب مع إضاءة طبيعية من النافذة الموجودة، وإضاءة صناعية مركزّة فوقها بشكل عصري ولون أصفر دافيء.
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وبالقرب من النافذة خلف طاولة السفرة يوجد كرسيين بتصميم عصري ولون أسود متباين مع الألوان الفاتحة الموجودة بالغرفة، مع نباتات وستائر لديكور رائع في هذا الركن الذي من الممكن أن تحصل فيه على جلسة نقية وصافية وفنجان قهوة.
الإضاءة الجيدة موجودة في كل ركن من هذه المساحة الصغيرة، فكلما كانت المساحة أصغر يجب إضاءتها جيدا حتى لا تشعر بالاختناق فيها، مصابيح موزعة في المطبخ ككل ووحدات إضاءة صغيرة موجودة بانتظام ومدمجة فوق الأثاث.
الديكورات المستخدمة في المطبخ متناسبة مع الجو العام، أطباق أنيقة معلّقة على الجدار ونباتات منتشرة في كل مكان، اختيارات مثالية في كل مكان.
كل سنتيمتر في هذه المساحة تم استغلاله بشكل مثالي، فكما ترى في هذه الصورة توجد مساحات تخزين كافية لجميع احتياجات واغراض المطبخ، وتم الاستغناء عن تصميم جزيرة كبيرة في مقابل قطعة أثاث خشبية بسيطة تحمل مجموعة من الأرفف مستخدمة أيضا للتخزين، في كل ركن توجد مساحة جيدة لتخزين جميع الأغراض.
استخدام الخشب وسط الألوان الفاتحة يجلب الدفء وخصوصا في المطبخ وهي تحتاج إلى هذا الجو الحميمي والدافيء.
ومع تلك المساحة الصغيرة خصصت في نهاية المطبخ منطقة للغسيل، لا يمكن أن نسميها غرفة كاملة ولكنها مع ذك لا ينقصها شيء، الغسالة وأماكن الغسيل النظيف والمتسخ وبيئة نظيفة بيضاء من حولها، ماذا تحتاج أكثر من هذا؟!
بطريقة أنيقة استخدم السيراميك في تغطية جزء صغير من الجدار أعلى طاولة المطبخ، فوق الموقد والحوض، فالسيراميك من المواد سهلة التنظيف إذا التصق به أي دهون او شوائب ناتجة عن عملية الطهي.
في هذا المطبخ الصغير يوجد مكان لجميع الاجهزة الحديثة، غسالة الأطباق، وغسالة الملابس، والموقد والثلاجة والميكروويف، والفرن، وجميعها مدمجة داخل أثاث المطبخ بطريقة ذكية لاستغلال المساحة.
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جميع أدوات الطعام في هذا المطبخ جاءت بلونين الأبيض والمعدني اللامع، أدوات نظيفة متناسقة مع تصميم المطبخ وطاولة الطعام.