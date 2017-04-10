كيف تصمم مطبخًا فريدًا في مساحة محدودة كهذا المطبخ المميز!

إذا كنا سنتحدث عن تحدي المساحات الصغيرة فإن المطبخ من أكثر الغرف التي نقابل بها تحديات عند وجود مساحة محدودة مخصصة من أجله، كيف يمكن وضع جميع احتياجاتنا في هذه المساحة الصغيرة؟ هل سنتخلى عن بار الإفطار؟ وهل ستوجد مساحة تخزين جيدة؟ وهل يمكن أن نتمتع بديكور جيد في مساحة صغيرة؟ وماذا عن اللون المستخدم في تصميمه؟ وماذا إذا كانت طاولة الطعام بجانبه؟!

أسئلة كثيرة ستجدون إجاباتها في هذا المشروع الرائع لتصميم مطبخ مع طاولة طعام في مساحة محدودة ولكنه مثالي بشكل غير معقول!