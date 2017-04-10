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كيف تصمم مطبخًا فريدًا في مساحة محدودة كهذا المطبخ المميز!

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify مطبخ
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إذا كنا سنتحدث عن تحدي المساحات الصغيرة فإن المطبخ من أكثر الغرف التي نقابل بها تحديات عند وجود مساحة محدودة مخصصة من أجله، كيف يمكن وضع جميع احتياجاتنا في هذه المساحة الصغيرة؟ هل سنتخلى عن بار الإفطار؟ وهل ستوجد مساحة تخزين جيدة؟ وهل يمكن أن نتمتع بديكور جيد في مساحة صغيرة؟ وماذا عن اللون المستخدم في تصميمه؟ وماذا إذا كانت طاولة الطعام بجانبه؟! 

أسئلة كثيرة ستجدون إجاباتها في هذا المشروع الرائع لتصميم مطبخ مع طاولة طعام في مساحة محدودة ولكنه مثالي بشكل غير معقول! 

ألوان مريحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام ألوان فاتحة في المساحات الصغيرة يعطي شعورا رائعا بالاتساع ومن الأساليب المهمة عند التصميم في المساحات الصغيرة، وعلى الرغم من مساحة المطبخ الصغيرة إلا أنه يبدو أكبر مما هو عليه بالفعل، الأبيض ولون الخشب الفاتح ودرجة اللبني في لون الأثاث الموجود، اختيارات مميزة ورائعة وألوان ممتازة ومريحة للعين. 

طاولة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

استخدم اللون الكريمي في طلاء طاولة بسيطة بيضاوية من الخشب مع إضاءة طبيعية من النافذة الموجودة، وإضاءة صناعية مركزّة فوقها بشكل عصري ولون أصفر دافيء. 

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ركن هاديء

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

وبالقرب من النافذة خلف طاولة السفرة يوجد كرسيين بتصميم عصري ولون أسود متباين مع الألوان الفاتحة الموجودة بالغرفة، مع نباتات وستائر لديكور رائع في هذا الركن الذي من الممكن أن تحصل فيه على جلسة نقية وصافية وفنجان قهوة. 

إضاءة جيدة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الجيدة موجودة في كل ركن من هذه المساحة الصغيرة، فكلما كانت المساحة أصغر يجب إضاءتها جيدا حتى لا تشعر بالاختناق فيها، مصابيح موزعة في المطبخ ككل ووحدات إضاءة صغيرة موجودة بانتظام ومدمجة فوق الأثاث. 

ديكورات بسيطة وأنيقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الديكورات المستخدمة في المطبخ متناسبة مع الجو العام، أطباق أنيقة معلّقة على الجدار ونباتات منتشرة في كل مكان، اختيارات مثالية في كل مكان. 

مساحات جيدة للتخزين

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كل سنتيمتر في هذه المساحة تم استغلاله بشكل مثالي، فكما ترى في هذه الصورة توجد مساحات تخزين كافية لجميع احتياجات واغراض المطبخ، وتم الاستغناء عن تصميم جزيرة كبيرة في مقابل قطعة أثاث خشبية بسيطة تحمل مجموعة من الأرفف مستخدمة أيضا للتخزين، في كل ركن توجد مساحة جيدة لتخزين جميع الأغراض. 

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الخشب يجلب الدفء

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

استخدام الخشب وسط الألوان الفاتحة يجلب الدفء وخصوصا في المطبخ وهي تحتاج إلى هذا الجو الحميمي والدافيء.

غرفة غسيل ملحقة بالمطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ومع تلك المساحة الصغيرة خصصت في نهاية المطبخ منطقة للغسيل، لا يمكن أن نسميها غرفة كاملة ولكنها مع ذك لا ينقصها شيء، الغسالة وأماكن الغسيل النظيف والمتسخ وبيئة نظيفة بيضاء من حولها، ماذا تحتاج أكثر من هذا؟! 

سيراميك على الجدار

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بطريقة أنيقة استخدم السيراميك في تغطية جزء صغير من الجدار أعلى طاولة المطبخ، فوق الموقد والحوض، فالسيراميك من المواد سهلة التنظيف إذا التصق به أي دهون او شوائب ناتجة عن عملية الطهي. 

أماكن لجميع الاجهزة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ الصغير يوجد مكان لجميع الاجهزة الحديثة، غسالة الأطباق، وغسالة الملابس، والموقد والثلاجة والميكروويف، والفرن، وجميعها مدمجة داخل أثاث المطبخ بطريقة ذكية لاستغلال المساحة. 

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أدوات مطبخ نظيفة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

جميع أدوات الطعام في هذا المطبخ جاءت بلونين الأبيض والمعدني اللامع، أدوات نظيفة متناسقة مع تصميم المطبخ وطاولة الطعام. 

تصميم الموقد الكهربي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الخشب والمعدن واللون الأبيض في تناغم مثالي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ويمكنك أيضا زراعة الأعشاب التي تحتاجها في الطهي والاستفادة منها مباشرة بشكل طازج.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ورق الحائط المستخدم في المساحة المخصصة لطاولة الطعام بنقوشات هادئة تحمل نفس الألوان المصمم منها المطبخ.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify
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