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10 أشياء مهملة في منزلك يجب أن تهتم بتنظيفها

Marwa Hasan Marwa Hasan
LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina HouseholdAccessories & decoration
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في بداية فصل الربيع نبدأ بفتح الشبابيك وتغير السجاد وتخزين البطاطين والملابس الشتوية. فهي فرصة رائعة لتنظيف البيت أيضاً وقلبه رأساً على عقب ربما باستغلال الفرصة لتنظيم الخزانات أو التخلص مما لا نحتاجه أو لتنظيف أجزاء من منازلنا قد يكون مهمل في الأغلب.

جئنا لكم بعدد من الأشياء والأركان المهملة في منازلنا والتي يجب العناية بها وتنظيفها بشكل دوري.

1.مرتبة السرير

Лофт, Interiorbox Interiorbox غرفة نوم
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

أغلبنا يقوم بغسل الملايات بشكل منتظم ولكن لا ندرك أهمية تنظيف المرتبة، فهي مكان لتكون حشرات الفراش. فيجب رش خليط بيكربونات الصوديوم وزيت عطري من اختيارك عليها واتركه لبضعة دقائق ثم قم بسحب الخليط بالمكنسة للتخلص من أي روائح كريهة ومن الأتربة أيضاً.

2.​رأس الدوش

homify BathroomBathtubs & showers
homify

homify
homify
homify

يجب الحرص على غسل رأس الدوش للتخلص من أي ترسبات وتعقيمها، بملئ كيس بلاستيك من الخل بحيث تكون منقوعة داخل الكيس وتركها لعدد من الساعات، مع تكرار العملية كل شهر.

3.سلال القمامة

Pull out waste bins Urban Myth KitchenStorage
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

مهما كنت حريصاً فإن بقايا الطعام قد تتسلل وتتكوم في أركان سلة المهملات وبالوقت قد تتعفن أو تكون البكتريا والجرائيم لذلك نلاحظ أن رائحتها تتغير بالوقت. لذلك يجب عليك تنظيف السلة كل اسبوع وغسلها باستخدام الدوش أو في الخارج إذا أتيحت لك الفرصة ولا تنسى أن تتركها لتجف في الهواء الطلق.

4.​تحت الأجهزة الكهربية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يجب عليك تحريك الأجهزة الكهربية وتنظيف وتعقيم الأرضيات السفلية للتخلص من الرواسب والبكتريا الغير مرئية.

5.​مقابس الكهرباء ومقابض الباب

homify Study/officeCupboards & shelving
homify

homify
homify
homify

أكثر الأماكن تعرضاً للإتساخ هي المقابس والمقابض حيث أنها معرضة دائماً للاستخدام ونقل الجرائيم من خلال الأيدي المختلفة ولكن لا نهتم دائماً بتنظيفها أو تعقيمها لذا يجب مسحهم بمحلول الخل اسبوعاً.

6.ماكينة القهوة

Miele CM7300 Coffee Machine Hehku KitchenElectronics
Hehku

Miele CM7300 Coffee Machine

Hehku
Hehku
Hehku

يجب تنظيف ماكينة القهوة اسبوعياً حيث أن أجزائها معرضة لتكون البكتريا والعفن ولذلك يجب تنظيفها جيداً كلها مع الحرص على الوصول لكل الأركان الداخلية. يمكن تنظيفها باستخدام الخل وكربونات الصوديوم للتخلص من بقايا القهوة والبقع الداكنة بالإضافة للتنظيف.

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7.​الغسالة الكهربية

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina HouseholdAccessories & decoration
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

قد نظن أن الغسالة تقوم بغسل نفسها في أثناء غسيل الملابس ولكن هذا غير صحيح حيث يتراكم فيها الأتربة والأوساخ وتحتاج لعناية خاصة كل شهر. لتتعلم كيف يمكنك غسيل غسالتك الكهربية إقرأ هذا المقال.

8.السجاد

Living Room Balance Property Ltd غرفة المعيشة
Balance Property Ltd

Living Room

Balance Property Ltd
Balance Property Ltd
Balance Property Ltd

نقوم بكنس السجاد بالمكنسة الكهربائية اسبوعياً إن لم يكن أكثر من ذلك، ولكن يجب أن تقوم بغسل السجادة في المغسلة مرة كل سنة للحفاظ عليها ولتطويل عمرها بالإضافة للتخلص من أي رواسب قد تكون عالقة بها من أتربة أو روائح كريهة.

9.الموقد

prodotti, KitchenAid KitchenAid KitchenElectronics
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

يجب تنظيف الموقد مرة كل أسبوع مع مسحة بعد كل استخدام. أما الفرن فيجب تنظيفه مرة كل شهر بشكل عميق بالماء الساخن والخل للتخلص من أي ترسبات.

10.ستارة الحمام

Bathroom Prints and Shower Curtains, JUNIQE JUNIQE BathroomTextiles & accessories
JUNIQE

JUNIQE
JUNIQE
JUNIQE

تحتاج ستارة الحمام لتنظيف أكثر من مجرد مسحها بالخل حيث يتكون عليها العفونة والتي تكون نتيجة تعرضها الدائم للرطوبة. المفاجأة هي إمكانية غسل ستارة حمامك في الغسالة الأتوماتيك. فقم بغسلها كل شهر أو أكثر حسب الاستخدام.

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Di.Bi.

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Di.Bi.
Di.Bi.
Di.Bi.
14 تصميم لمطابخ صغيرة مطلّة على الحديقة
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