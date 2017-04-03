10 أشياء مهملة في منزلك يجب أن تهتم بتنظيفها

في بداية فصل الربيع نبدأ بفتح الشبابيك وتغير السجاد وتخزين البطاطين والملابس الشتوية. فهي فرصة رائعة لتنظيف البيت أيضاً وقلبه رأساً على عقب ربما باستغلال الفرصة لتنظيم الخزانات أو التخلص مما لا نحتاجه أو لتنظيف أجزاء من منازلنا قد يكون مهمل في الأغلب.

جئنا لكم بعدد من الأشياء والأركان المهملة في منازلنا والتي يجب العناية بها وتنظيفها بشكل دوري.