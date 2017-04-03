10 أشياء مهملة في منزلك يجب أن تهتم بتنظيفها

في بداية فصل الربيع نبدأ بفتح الشبابيك وتغير السجاد وتخزين البطاطين والملابس الشتوية. فهي فرصة رائعة لتنظيف البيت أيضاً وقلبه رأساً على عقب ربما باستغلال الفرصة لتنظيم الخزانات أو التخلص مما لا نحتاجه أو لتنظيف أجزاء من منازلنا قد يكون مهمل في الأغلب.
جئنا لكم بعدد من الأشياء والأركان المهملة في منازلنا والتي يجب العناية بها وتنظيفها بشكل دوري.
أغلبنا يقوم بغسل الملايات بشكل منتظم ولكن لا ندرك أهمية تنظيف المرتبة، فهي مكان لتكون حشرات الفراش. فيجب رش خليط بيكربونات الصوديوم وزيت عطري من اختيارك عليها واتركه لبضعة دقائق ثم قم بسحب الخليط بالمكنسة للتخلص من أي روائح كريهة ومن الأتربة أيضاً.
يجب الحرص على غسل رأس الدوش للتخلص من أي ترسبات وتعقيمها، بملئ كيس بلاستيك من الخل بحيث تكون منقوعة داخل الكيس وتركها لعدد من الساعات، مع تكرار العملية كل شهر.
مهما كنت حريصاً فإن بقايا الطعام قد تتسلل وتتكوم في أركان سلة المهملات وبالوقت قد تتعفن أو تكون البكتريا والجرائيم لذلك نلاحظ أن رائحتها تتغير بالوقت. لذلك يجب عليك تنظيف السلة كل اسبوع وغسلها باستخدام الدوش أو في الخارج إذا أتيحت لك الفرصة ولا تنسى أن تتركها لتجف في الهواء الطلق.
يجب عليك تحريك الأجهزة الكهربية وتنظيف وتعقيم الأرضيات السفلية للتخلص من الرواسب والبكتريا الغير مرئية.
أكثر الأماكن تعرضاً للإتساخ هي المقابس والمقابض حيث أنها معرضة دائماً للاستخدام ونقل الجرائيم من خلال الأيدي المختلفة ولكن لا نهتم دائماً بتنظيفها أو تعقيمها لذا يجب مسحهم بمحلول الخل اسبوعاً.
يجب تنظيف ماكينة القهوة اسبوعياً حيث أن أجزائها معرضة لتكون البكتريا والعفن ولذلك يجب تنظيفها جيداً كلها مع الحرص على الوصول لكل الأركان الداخلية. يمكن تنظيفها باستخدام الخل وكربونات الصوديوم للتخلص من بقايا القهوة والبقع الداكنة بالإضافة للتنظيف.
قد نظن أن الغسالة تقوم بغسل نفسها في أثناء غسيل الملابس ولكن هذا غير صحيح حيث يتراكم فيها الأتربة والأوساخ وتحتاج لعناية خاصة كل شهر. لتتعلم كيف يمكنك غسيل غسالتك الكهربية إقرأ هذا المقال.
نقوم بكنس السجاد بالمكنسة الكهربائية اسبوعياً إن لم يكن أكثر من ذلك، ولكن يجب أن تقوم بغسل السجادة في المغسلة مرة كل سنة للحفاظ عليها ولتطويل عمرها بالإضافة للتخلص من أي رواسب قد تكون عالقة بها من أتربة أو روائح كريهة.
يجب تنظيف الموقد مرة كل أسبوع مع مسحة بعد كل استخدام. أما الفرن فيجب تنظيفه مرة كل شهر بشكل عميق بالماء الساخن والخل للتخلص من أي ترسبات.
تحتاج ستارة الحمام لتنظيف أكثر من مجرد مسحها بالخل حيث يتكون عليها العفونة والتي تكون نتيجة تعرضها الدائم للرطوبة. المفاجأة هي إمكانية غسل ستارة حمامك في الغسالة الأتوماتيك. فقم بغسلها كل شهر أو أكثر حسب الاستخدام.